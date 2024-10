Os melhores ETFs para comprar. Como escolher ETFs para investir?

Tempo estimado de leitura: 16 minuto(s)

Investidores de todo o mundo analisam o mercado bolsista e os preços das matérias-primas, colocando a mesma questão: Como é que pode vencer o mercado ao longo do tempo? Os ETFs podem oferecer aos investidores muitas oportunidades, com diversificação e risco sob controlo. Procura um investimento passivo e a longo prazo? Estes podem ser ativos para si.

De entre as centenas de ETFs disponíveis, todos os investidores querem escolher aquele que lhe trará o maior retorno no futuro. Ao mesmo tempo, o nosso conhecimento do futuro é muito limitado. Ao avaliar a “qualidade” dos fundos ETF que escolhemos, podemos analisar algumas informações básicas que nos dirão mais sobre os custos envolvidos e, mais importante, se reflectem verdadeiramente o retorno do ativo, sector ou índice que seguem. No artigo seguinte, vamos analisar quais os ETFs que podemos considerar como os melhores ETFs para comprar.

Os ETFs destinam-se principalmente a investidores de longo prazo que procuram formas de diversificar as suas carteiras, o que pode poupar tempo na análise individual de cada empresa cotada. Por falar em “melhores” fundos, o artigo referir-se-á àqueles cuja qualidade definida em termos gerais é elevada. Isto, evidentemente, não prejudica os rendimentos futuros. Sem dúvida, os ETFs mais populares são os que oferecem exposição ao mercado de ações dos EUA e a índices como o S&P 500 ou o Nasdaq 100, embora os fundos para economias de mercado emergentes ou metais preciosos também sejam populares.

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) permitem uma exposição diversificada aos mercados financeiros mundiais, sem ter de procurar e comprar centenas ou milhares de ações. Desde o metal precioso, passando pelas ações das principais empresas do mundo, até às obrigações e aos mercados emergentes. Quem nunca ouviu falar de ciclos de alta dos mercados, de subidas das ações tecnológicas ou de investimentos em metais preciosos? Graças aos ETFs, o investimento ganhou popularidade. No entanto, neste artigo, vamos aprender mais sobre como selecionar um ETF de alta qualidade e apresentar-lhe-emos alguns.



O investimento em ETF tornou-se um investimento popular devido à possibilidade de investimento passivo (especialmente fundos de índice como o S&P 500 ou o Nasdaq). O dinheiro investido em ETF está a crescer constantemente, passando de 204 mil milhões de dólares em 2003 para 9,55 biliões de dólares em 2022. Fonte: Statista

Destaques dos investimentos em ETFs

Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são semelhantes às ações da bolsa - são cotados e negociados nas bolsas de valores. Os ETF acompanham normalmente os preços de índices do mercado de ações como o S&P 500 ou o Nasdaq 100, de sectores de mercado específicos como a tecnologia, as finanças, a biotecnologia, a indústria farmacêutica, etc., mas também de metais preciosos ou mesmo de obrigações.

Existem duas estratégias básicas de investimento - passiva e ativa. Devido à especificação dos ETFs, que apoiam os investidores a longo prazo, são geralmente considerados como um elemento importante de carteiras diversificadas e a longo prazo. Os ETFs oferecem uma elevada liquidez, diversificação (também a nível geográfico) e amplas oportunidades de investimento com eficiência fiscal. As suas comissões são geralmente muito mais baixas do que as dos fundos de investimento tradicionais. Qualquer investidor pode comprar e vender ETFs quando o mercado de ações está aberto.

Ao mesmo tempo, os ETFs comportam também algum risco de investimento, relacionado com os ativos que acompanham. Lembre-se que é muito difícil encontrar os melhores ETFs. Podemos falar mais sobre os ETFs que foram os melhores (até agora), mas nunca sabemos se o futuro se vai repetir. O nível de rendimento do investimento em ETFs é determinado pela forma como o mercado irá fixar o preço do que detêm na sua carteira (ações, obrigações, etc.) ou pelo comportamento dos preços dos ativos que seguem (por exemplo, preços do gás, ouro, prata, etc.).





Os fundos negociados em bolsa (ETFs) oferecem aos investidores exposição a quase todas as classes de activos:

Índices do mercado de ações (índices americanos, índices europeus, mercados emergentes, etc.)

ETFs de sectores seleccionados (por exemplo, novas tecnologias, bancos, biotecnologia, etc.)

Investimentos verdes e ESG (energias renováveis, automóveis eléctricos, etc.)

Obrigações (desde obrigações de alto rendimento de empresas a obrigações do tesouro a 10 anos dos EUA)

Energia e materiais (por exemplo, ETF de matérias-primas sobre gás natural, cobre)

Metais preciosos (ouro, prata)

ETF de ações com dividendos (ETFs modelo “distribuidor”)

É bom saber:

O resultado de qualquer fundo transacionado em bolsa está intimamente dependente do futuro, geralmente imprevisível a curto prazo

A evolução dos mercados mundiais e da economia pode ser crucial em geral, mas o sentimento dos investidores é o motor dos rendimentos do mercado de ações e não quaisquer dados. O mercado pode reagir de forma positiva ou negativa a quase todas as notícias

A longo prazo, uma economia global forte deve ser vista como um fator positivo para o mercado de ações - o aumento do consumo significa lucros empresariais mais elevados e a possibilidade de superar as expectativas dos analistas - o que é bom para a popularidade e os rendimentos dos ETFs

As decisões dos bancos centrais podem afetar não só o mercado de ações, mas especialmente as obrigações (e os ETF de obrigações), mas também os metais preciosos ou os produtos energéticos.

Um princípio financeiro básico diz que quanto menor for o risco, menor será o retorno potencial esperado do investimento (o que não significa que não haja possibilidade de ultrapassar a chamada teoria do mercado eficiente). Mas também implica o seu oposto - por assumirem um risco mais elevado, os investidores podem esperar uma recompensa mais elevada (mas não se diz que alguma vez a receberão)

Pode encontrar informações pormenorizadas sobre cada fundo negociado em bolsa no sítio Web do seu emitente. No caso dos mais populares, os ETFs iShares, a instituição responsável pela sua emissão é a BlackRock.

Prós e contras

Os ETF têm vantagens e desvantagens, que descrevemos a seguir para ajudar os potenciais investidores a analisar o seu potencial e os seus riscos. Não se esqueça de fazer a sua própria investigação e de adquirir conhecimentos - mesmo que invista de forma passiva. Como disse Charlie Munger a Howard Marks, “investir é simples, mas não pode ser fácil”. Com isto em mente, vejamos os prós e os contras dos ETFs como uma classe de ativos.

Prós

Ótimo para investimentos passivos e a longo prazo

Para principiantes e profissionais

Barreira de entrada reduzida, comissões reduzidas (TER) e elevada liquidez

Risco limitado e possibilidade de diversificação da carteira

Devido à diversificação, a volatilidade pode ser menor em comparação com as ações individuais

Possibilidade de investir num conjunto de ativos como índices, obrigações ou mercadorias

O investidor pode ter a certeza de que o fundo de índice apresenta exatamente o mesmo desempenho que os índices de ações, por exemplo, S&P 500 ou Nasdaq 100

Contras

Pode não ser adequado para traders e investidores de curto prazo que preferem um estilo de investimento agressivo

O risco mais baixo é compensado por possíveis rendimentos mais baixos

O fundo negociado em bolsa selecionado pelo investidor pode ter um desempenho inferior ao das empresas ou índices de topo durante os mercados em alta

A diversificação não garante rendimentos e pode também conduzir a perdas

Numa carteira, alguns fundos negociados em bolsa podem prejudicar o desempenho dos que estão a ter um bom desempenho

Uma concentração excessiva de capital em investimentos passivos pode limitar as opções de afetação a ativos mais arriscados (possibilidade de rendimentos excepcionais)

Os ETFs de fundos de índice dão aos investidores, em geral, uma garantia de que irão reproduzir exatamente o retorno do instrumento subjacente a longo prazo. Aqui podemos ver o iShares Core S&P UCITS e o seu índice de retorno total líquido S&P 500. Lembre-se que o desempenho passado não é um indicador fiável do desempenho futuro. Fonte: Bloomberg Finance LP

ETFs de alta qualidade

Como já lhe dissemos, é difícil encontrar os melhores ETFs para comprar, mas mencionamos a seguir 6 ETFs de muito boa qualidade, com custos baixos (TER) e um bom acompanhamento do índice subjacente.

Os ETFs muito populares incluem, por exemplo:

iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE - exposição diversificada ao mercado de ações de países desenvolvidos

iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE - ações das 500 maiores empresas dos EUA, cotadas no fundo do índice S&P 500

iShares Nasdaq 100 UCITS SXRV.DE - ações do índice Nasdaq 100 - índice das principais empresas tecnológicas dos EUA

iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE - carteira de empresas com um elevado índice ESG

iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL - maiores empresas do mercado acionista europeu

iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE - maior exposição a ações de mercados emergentes

iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE - empresas asiáticas (também chinesas)

Os fundos negociados em bolsa acima enumerados estão certamente entre os mais populares, mas representam apenas uma fração das centenas de fundos diferentes que oferecem uma exposição diversificada a diferentes segmentos do mercado financeiro. Para os investidores a longo prazo, o rácio de despesas é muito importante, pelo que ajustamos os ETFs com essa informação.

iShares Core MSCI World

Destinado a investidores de longo prazo, pode ser uma carteira que avalia as oportunidades de crescimento a longo prazo nos países desenvolvidos. O MSCI World cobre 85% das ações cotadas em 23 economias, o que significa diversificação geográfica e alocação entre cada país desenvolvido como os EUA, Canadá, Alemanha, Suíça ou Reino Unido. Este ETF tem na sua carteira empresas importantes bem desenvolvidas com atividades globais e proporciona uma grande exposição ao mercado dos EUA.

Objetivo de investimento: Acompanhar o desempenho das ações de empresas de países desenvolvidos

Número de participações: 1513

TER (Total Expense Ratio): 0.2%

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores participações em ações: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom

Sectores: Tecnologia (22%), Finanças (14,7%), Cuidados de Saúde (12,7%), Indústria (10,7%), Consumo Discricionário (10,7%)

Desvio padrão (3 anos): 17,64% (em 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 42,49% (em 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: A

Rebalanceamento: Trimestral

iShares S&P 500 UCITS

O ETF garante a exposição às 500 empresas norte-americanas mais bem estabelecidas, cotadas na bolsa, que frequentemente desenvolvem atividades a nível mundial. A exposição ao S&P 500 Net Total Return Index significa que o ETF reflete o retorno do índice S&P 500 mais os dividendos pagos (imposto retido na fonte) pelas empresas nele listadas. A composição do índice S&P 500 muda ao longo do tempo - algumas empresas saem do índice e são substituídas por novas empresas que o integram. Os ETF têm em conta este facto e não exigem que o investidor faça uma gestão ativa da carteira. Ao adquiri-lo, o investidor tem a garantia de que as suas cotações reflectirão as do S&P 500 - em todas as condições económicas e também a longo prazo.



Objetivo de investimento: Acompanhar o desempenho do S&P 500 NTR (Net Total Return Index)

Número de participações: 503

TER: 0,07%

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores participações em ações: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, J.P. Morgan

Sectores: Tecnologia (28%), Saúde (13,3%), Financeiro (12,6%), Consumo Discricionário (10,5%), Comunicação (9%)

Desvio padrão (3 anos): 17,85% (a 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 57,98% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: A

Rebalanceamento: Trimestral

iShares Nasdaq 100 UCITS

Investir neste ETF significa uma ampla exposição aos sectores das novas tecnologias dos EUA, como o software, o hardware, os semicondutores, a publicidade digital e também a IA. Além disso, as empresas de biotecnologia, retalho e grossista ou telecomunicações são a referência de investimento. Este índice é dominado por empresas de grande e média capitalização. É conhecido como o índice de referência global de sentimento tecnológico.

Objetivo de investimento: Acompanhar o desempenho das 100 maiores empresas (não financeiras) cotadas no Nasdaq

Número de participações: 101

TER: 0,33%.

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores acções: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, PepsiCo, Cisco, Comcast, AMD, Netflix

Sectores: Tecnologia (49%), Comunicações (16%), Consumo Discricionário (13,9%), Saúde (7%), Bens de Consumo (6%)

Desvio padrão (3 anos): 22,49% (a 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 97,15% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: A

Rebalanceamento: Trimestral

iShares MSCI World SRI UCITS

O índice é composto por várias centenas de empresas com pontuações muito elevadas em termos de ESG (Environmental - Social - Governance) (energia limpa, ecologia, responsabilidade social e governação empresarial). O índice analisa as empresas quanto à sua exposição à indústria da defesa (incluindo armas nucleares, armas de fogo convencionais controversas), álcool, jogos de azar ou organismos geneticamente modificados. Também se aplicam restrições adicionais à energia verde e à proteção do ambiente, graças a restrições adicionais às empresas dos sectores do carvão, das petrolíferas, da produção de eletricidade, do gás e da extração de petróleo. É particularmente interessante para os investidores que valorizam muito os investimentos que cumprem critérios éticos e ambientais acima de tudo.

Objetivo de investimento: Acompanhamento de um índice composto por empresas de países desenvolvidos com elevada classificação ESG

Número de participações: 415

TER: 0,2%.

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores acções: Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, PepsiCo, Coca-Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global

Sectores: Financeiros (17%), Tecnologia (15%), Consumo Discricionário (15%), Cuidados de Saúde (15%), Industriais (13%), Bens de Consumo (8%)

Desvio padrão (3 anos): 16,14% (a 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 65,89% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: AA

Rebalanceamento: Trimestralmente

iShares Core MSCI Europe

Este ETF oferece aos investidores uma maior exposição ao mercado de ações, investindo apenas em ações europeias. Ao mesmo tempo, o elevado número de ações diversificadas de empresas de países desenvolvidos pode fazer parte da visão a longo prazo da Europa como um importante ator global do sector financeiro (banco suíço - UBS), industrial (automóvel - Volkswagen, BMW, Porsche ou Mercedes), de consumo (Nestlé), da saúde (Novo Nordisk) e das marcas de luxo (LVMH).



Objetivo de investimento: O ETF acompanha o desempenho das maiores empresas cotadas apenas de países europeus

Número de participações: 428

TER: 0,12%.

Política de distribuição: Distribuição (dividendos pagos semestralmente)

15 Maiores acções: Nestlé, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens

Sectores: Financeiros (17%), Industriais (16%), Saúde (15%), Bens de Consumo (11%), Bens de Consumo Discricionários (11%), Materiais (7%)

Desvio padrão (3 anos): 15,59% (a 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 34,9% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: AA

Rebalanceamento: Trimestralmente

iShares MSCI Asia EM

Este fundo ETF dá ao investidor uma exposição diversificada às ações asiáticas e também às ações da Índia ou do Vietname, que podem ter um potencial de crescimento ainda maior do que a China devido ao crescimento da população e ao grande número de empresas tecnológicas de sucesso.



Objetivo de investimento: Acompanhar o desempenho de empresas seleccionadas “apenas asiáticas” de economias emergentes seleccionadas (MSCI EM Asia Index Net Total Return)

Número de participações: 642

TER: 0,18%.

Política de distribuição: Acumulado

15 Maiores acções: China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO

Sectores: Tecnologia (24%), Finanças (23%), Consumo Discricionário (15%), Comunicação (10%), Indústria (5%)

Desvio padrão (3 anos): 19,64% (em 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 3,38% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: BBB

Rebalanceamento: Trimestralmente

iShares Core MSCI World EM IMI

O acesso aos mercados emergentes pode ser limitado para alguns investidores, mas o iShares Core MSCI World EM IMI veio resolver esse “problema”. O índice dá exposição a mais de 2.800 empresas de países como a China, o Brasil, a Índia ou mesmo o Vietname. Assim, os investidores não perderão o potencial de crescimento oculto das pequenas empresas fora das economias desenvolvidas. Este ETF pode ser mais arriscado devido ao maior número de pequenos países, de mercados “exóticos”, mas ainda assim pode ser muito importante na diversificação da carteira.

Objetivo de investimento: Acompanhamento de um índice composto por grandes, médias e pequenas empresas de mercados emergentes

Número de acções: 3186

TER: 0,18%

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores acções: Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy

Sectores: Tecnologia (20%), Financeiro (20%), Consumo Discricionário (13%), Comunicação (8%), Materiais (8%)

15 Maiores acções: Taiwan Semiconductors, Tencent Holdings, Samsung,

Desvio padrão (3 anos): 17,49% (em 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 6,44% (em 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: BBB

Rebalanceamento: Trimestralmente

*Utilizando o ETF iShares Nasdaq 100 UCITS como exemplo - um custo TER de 0,33% significa que, após um investimento de 10.000 USD, as comissões do primeiro ano serão de 33 USD. O rácio de despesas totais (TER) consiste essencialmente na comissão de gestão e noutras despesas, tais como comissões de administração, custódia, registo e outras despesas operacionais. Os dados comprovados acima podem mudar com o tempo - a informação é a média comprovada a 9 de outubro de 2023.

Na procura pelos melhores ETFs

A seleção dos ETFs adequados é um passo essencial na sua viagem de investimento. Durante a sua pesquisa de ETFs, é importante ponderar os seguintes factores-chave para se alinhar com os seus objectivos de investimento:

Rácio de despesas totais (TER)

Objectivos e estratégia

Desempenho e registo de acompanhamento

Liquidez e diversificação

Dimensão global do fundo (AUM), participações e composição

Eficiência fiscal

Investigação e diligência devida

Conta de corretagem

Para avaliar eficazmente o desempenho de um ETF, recomenda-se que:

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Compare-o com outros ETFs e com o seu índice de referência

Analise atentamente as comissões

Monitorize o desempenho através dos extractos de conta

Avalie a eficiência fiscal através do historial de distribuição e ganhos de capital

Importante: O papel do ETF é fazer exatamente o que pretende alcançar com a sua inclusão numa carteira. Se um ETF tiver um desempenho inferior a um sector de mercado específico ou a um índice que acompanha, provavelmente deverá encontrar um melhor. Os emitentes de ETF mais conhecidos são a BlackRock (iShares), a Vanguard, a Invesco, a State Street, a VanEck, a WisdomTree, a JP Morgan, a ProShares, a Global X e a PIMCO.