ETFs mais populares - porta aberta para o investimento a longo prazo?

O investimento a longo prazo em ETFs foi muito rentável durante as duas últimas décadas. Os fundos transacionados em bolsa continuam a oferecer aos investidores um conjunto de oportunidades inigualáveis. Será que a história se vai repetir? Quais poderão ser as novas tendências dos ETFs no horizonte?

Os ETFs ganharam popularidade ao longo das últimas décadas. Desde que o primeiro fundo de índice foi criado em 1976 por John Bogle, da Vanguard, os ETFs conquistaram um lugar permanente entre as principais classes de activos mundiais. 14 anos mais tarde, após a criação do primeiro fundo de índice Vanguard S&P 500, a Bolsa de Valores de Toronto introduziu o primeiro fundo transacionado em bolsa. Atualmente, graças aos ETFs, milhões de investidores em todo o mundo têm a oportunidade de investir em classes de ativos bem definidos. O maior emitente de ETFs, a BlackRock (iShares) registou lucros de milhares de milhões de dólares, devido ao aumento dos fluxos de entrada em ETFs. Investimento diversificado e simplificado - possível por si só, sem os elevados custos cobrados pelos fundos de investimento. A exposição direta aos mercados mundiais é agora mais fácil do que nunca.

Muitos investidores estão interessados no potencial dos ETFs, dada a grande tendência a longo prazo do mercado de ações dos EUA. O índice das 500 maiores empresas americanas cotadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque, o S&P 500 rendeu aos investidores 5% mais do que as obrigações do tesouro a 10 anos a longo prazo (e uma média anual de 10% nos últimos 100 anos). Isto deveu-se tanto à tendência económica bem sucedida como à política monetária. Consequentemente, uma enorme quantidade de dinheiro alimentou o S&P 500, e os detentores de ETFs de longo prazo nos últimos anos não têm de que se queixar.

Os ETFs ajudaram a "democratizar" os mercados financeiros, abrindo o acesso ao mercado de ações a milhões de pessoas através de fundos de índice e de fundos que acompanham as ações das empresas e os ativos em setores selecionados. Por exemplo, ETFs de matérias-primas, ETFs de novas tecnologias ou ETFs de obrigações. No post seguinte, listaremos 7 ETFs populares e descreveremos quais são as vantagens e desvantagens de investir em ETFs. Estes ativos, juntamente com os planos de investimento, podem ajudá-lo significativamente a construir uma carteira de investimentos a longo prazo. Em que sentido? Vamos descobrir a seguir.

ETFs - Prós e Contras

Os ETF não garantem a rendibilidade do investimento. O nível de rendibilidade do investimento neles é determinado pela forma como o mercado irá fixar o preço dos ativos que integram a sua carteira (ações, obrigações, etc.) ou pelo comportamento dos preços dos ativos que acompanham (por exemplo, preços do gás, ouro, prata, etc.). Têm vantagens e inconvenientes, que descrevemos a seguir para ajudar os potenciais investidores a analisar as suas potencialidades e riscos. Eis algumas delas.

Vantagens

Ótimo para investidores a longo prazo que preferem um estilo de investimento passivo

Barreira de entrada reduzida, comissões reduzidas (TER) e elevada liquidez

Risco limitado e possibilidade de diversificação da carteira

Menor volatilidade das flutuações do valor do investimento

Para investidores principiantes e avançados

Possibilidade de investir num conjunto de ativos como índices, obrigações ou matérias-primas

O investidor pode ter a certeza de que o fundo de índice apresenta exatamente o mesmo desempenho que os índices de ações, por exemplo, S&P 500 ou Nasdaq 100

Desvantagens

Pode não ser adequado para traders e investidores de curto prazo que preferem um estilo de investimento agressivo

O risco mais baixo é compensado por possíveis rendimentos mais baixos

O fundo transacionado em bolsa selecionado pelo investidor pode ter um desempenho inferior ao das principais empresas ou índices durante os mercados em alta

A diversificação não garante rendimentos e pode também conduzir a perdas

Numa carteira, alguns fundos negociados em bolsa podem prejudicar o desempenho dos que estão a ter um bom desempenho

Risco de desalinhamento dos ETFs numa carteira

Uma concentração excessiva de capital em investimentos passivos pode limitar as opções de afetação a ativos de maior risco (possibilidade de rendimentos excepcionais)

Os ETF de índices dão aos investidores, em geral, uma garantia de que irão reproduzir exatamente o retorno do instrumento subjacente a longo prazo. Aqui podemos ver o iShares Core S&P UCITS e o seu índice de retorno total líquido S & P 500. O desempenho do ETF do índice iShares é ainda "melhor", com um retorno total de 204% desde 2013 contra 194% de retorno do S&P 500 NTR. Fonte: Bloomberg Finance LP

ETFs mais populares

Os exchange traded funds (ETFs) oferecem aos investidores exposição a quase todas as classes de activos:

Índices bolsistas (índices americanos, índices europeus, mercados emergentes, etc.)

ETFs de setores selecionados (por exemplo, novas tecnologias, bancos, biotecnologia, etc.)

Investimentos verdes e ESG (energias renováveis, automóveis eléctricos, etc.)

Obrigações (obrigações de alto rendimento de empresas, títulos do tesouro a 10 anos dos EUA)

Energia e materiais (por exemplo, etf de matérias-primas sobre gás natural, cobre)

Metais preciosos (ouro, prata)

ETF de ações com dividendos (ETFs de modelo "distribuidor")

É bom saber:

O resultado de qualquer fundo transacionado em bolsa está intimamente dependente da evolução futura, normalmente imprevisível a curto prazo, dos mercados globais e da economia

A longo prazo, uma economia global forte deve ser vista como um fator positivo para o mercado de ações - o aumento do consumo significa lucros empresariais mais elevados e a possibilidade de superar as expectativas dos analistas

As decisões dos bancos centrais podem afetar não só o mercado de ações, mas sobretudo as obrigações (e os ETF de obrigações), mas também... Os metais preciosos ou as matérias-primas energéticas. Não se esqueça de fazer a sua própria investigação e de adquirir conhecimentos financeiros, mesmo que invista de forma passiva;

Um princípio financeiro básico diz que quanto menor for o risco, menor será o retorno potencial do investimento. Esta teoria também implica o seu oposto - por assumirem um risco mais elevado, os investidores podem esperar uma recompensa mais elevada (mas não se sabe se alguma vez a vão receber)

Informações pormenorizadas sobre cada fundo negociado em bolsa podem ser encontradas no site do respetivo emitente. No caso dos ETFs iShares, a instituição responsável pela sua emissão é a BlackRock

Os investidores podem vender ETFs sempre que quiserem - quando as bolsas de valores estão abertas

Alguns exemplos de ETFs muito populares incluem:

iShares Core MSCI World UCITS EUNL.DE - exposição diversificada ao mercado de ações de países desenvolvidos

- exposição diversificada ao mercado de ações de países desenvolvidos iShares S&P 500 UCITS SXR8.DE - ações das 500 maiores empresas dos EUA, cotadas no fundo do índice S&P 500

- ações das 500 maiores empresas dos EUA, cotadas no fundo do índice S&P 500 iShares Nasdaq 100 UCITS SXRV.DE - ações do índice Nasdaq 100 - índice das principais empresas tecnológicas dos EUA

- ações do índice Nasdaq 100 - índice das principais empresas tecnológicas dos EUA iShares MSCI World SRI UCITS 2B7K.DE - carteira de empresas com um elevado índice ESG

- carteira de empresas com um elevado índice ESG iShares Core MSCI Europe UCITS IMAE.NL - maiores empresas do mercado acionista europeu

- maiores empresas do mercado acionista europeu iShares Core MSCI World EM IMI UCITS IS3N.DE - exposição mais alargada a ações de mercados emergentes

- exposição mais alargada a ações de mercados emergentes iShares MSCI Asia EM UCITS CEBL.DE - empresas asiáticas (também chinesas)

Os ETFs acima enumerados estão certamente entre os mais populares, mas representam apenas uma fração das centenas de fundos diferentes que oferecem uma exposição diversificada a diferentes segmentos do mercado financeiro. Para os investidores a longo prazo, o rácio de despesas é muito importante, pelo que ajustámos os ETFs com essa informação. A seguir, listamos apenas mais alguns deles:

iShares Core MSCI World

Destinado a investidores de longo prazo, pode constituir a parte central de uma carteira que avalia as oportunidades de crescimento a longo prazo nos países desenvolvidos. O MSCI World cobre 85% das ações cotadas em 23 economias, o que significa diversificação geográfica e alocação entre cada país desenvolvido como os EUA, Canadá, Alemanha, Suíça e Reino Unido. Este ETF tem na sua carteira empresas bem desenvolvidas com atividade global e proporciona uma grande exposição ao mercado dos EUA.

Objetivo de investimento: acompanhar o desempenho das ações de empresas de países desenvolvidos

Número de participações: 1513

TER (Total Expense Ratio - rácio de despesas totais): 0,2%

Política de distribuição: Acumulativa

15 Maiores participações em ações: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan, Johnson & Johnson, Visa, Broadcom

Setores: Tecnologia (22%), Finanças (14,7%), Cuidados de Saúde (12,7%), Indústria (10,7%), Consumo Discricionário (10,7%)

Desvio padrão (3 anos): 17,64% (a 30 de setembro de 2023)

Rendimento acumulado (5 anos): 42,49% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: A

Rebalanceamento: Trimestral

iShares S&P 500 UCITS

Este ETF garante a exposição às 500 maiores empresas norte-americanas bem estabelecidas, cotadas na bolsa, que frequentemente desenvolvem atividades a nível mundial. A exposição ao S&P 500 Net Total Return Index significa que o ETF reflete o retorno do índice S&P 500 mais os dividendos pagos (imposto retido na fonte) pelas empresas nele listadas. A composição do índice S&P 500 muda ao longo do tempo - algumas empresas saem do índice e são substituídas por novas empresas que o integram. Os ETF têm em conta este facto e não exigem que o investidor faça uma gestão ativa da carteira. Ao adquiri-lo, o investidor tem a garantia de que as suas cotações refletirão as do S&P 500 - em todas as condições económicas e também a longo prazo.

Objetivo de investimento: acompanhar a performance do S&P 500 NTR (Retorno total do índice)

Número de participações: 503

TER: 0,07%

Política de distribuição: Accumulating

15 Maiores participações em ações: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta Platforms, United Health, Eli Lilly, Berkshire Hathaway, Exxon Mobil, JP Morgan

Setores: Tecnologia (28%), Saúde (13,3%), Financeiro (12,6%), Consumo Discricionário (10,5%), Comunicação (9%)

Desvio padrão (3 anos): 17,85% (a 30 de setembro de 2023)

Rendimento acumulado (5 anos): 57,98% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: A

Rebalanceamento: Trimestral

iShares Nasdaq 100 UCITS

Investir neste ETF significa uma ampla exposição aos setores das novas tecnologias dos EUA, como o software, o hardware, os semicondutores, a publicidade digital e também a IA. Além disso, as empresas de biotecnologia, retalho e grossista ou telecomunicações são a referência de investimento. Este índice é dominado por empresas de grande e média capitalização. É conhecido como o índice de referência global do impulso do sentimento tecnológico.

Objetivo de investimento: Acompanhar o desempenho das 100 maiores empresas (não financeiras) cotadas no Nasdaq

Número de participações: 101

TER: 0,33%

Política de distribuição: Acumulado

15 Maiores acções: Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, Tesla, Alphabet, Broadcom, Costco Wholesale, Adobe, Pepsico, Cisco, Comcast, AMD, Netflix

Setores: Tecnologia (49%), Comunicações (16%), Consumo Discricionário (13,9%), Saúde (7%), Bens de Consumo (6%)

Desvio padrão (3 anos): 22,49% (a 30 de setembro de 2023)

Rendimento acumulado (5 anos): 97,15% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: A

Rebalanceamento: Trimestral

iShares MSCI World SRI UCITS

O índice é composto por várias centenas de empresas com pontuações muito elevadas em termos de ESG (Environmental - Social - Governance) (energia limpa, ecologia, responsabilidade social e governação empresarial). O índice analisa as empresas quanto à sua exposição à indústria da defesa (incluindo armas nucleares, armas de fogo convencionais controversas), álcool, jogos de azar ou organismos geneticamente modificados. Também se aplicam restrições adicionais à energia verde e à proteção do ambiente, graças a restrições adicionais às empresas dos setores do carvão, das areias petrolíferas, da produção de eletricidade, do gás e da extração de petróleo. É de particular interesse para os investidores que valorizam muito os investimentos que cumprem critérios éticos e ambientais acima de tudo.

Objetivo de investimento: Acompanhamento de um índice composto por empresas de países desenvolvidos com elevada classificação ESG

Número de participações: 415

TER: 0,2%.

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores acções: Tesla, Microsoft, Home Depot, Novo Nordisk, Adobe, ASML, Pepsico, Coca Cola, Walt Disney, Danaher, Intuit, Amgen, Texas Instruments, Verizon Communications, S&P Global

Setores: Financeiros (17%), Tecnologia (15%), Consumo Discricionário (15%), Cuidados de Saúde (15%), Industriais (13%), Bens de Consumo (8%)

Desvio padrão (3 anos): 16,14% (a 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 65,89% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: AA

Rebalanceamento: Trimestralmente

iShares Core MSCI Europe

Este ETF oferece aos investidores uma maior exposição ao mercado de ações europeias. Ao mesmo tempo, o elevado número de ações diversificadas de empresas de países desenvolvidos pode fazer parte da visão a longo prazo da Europa como um importante ator mundial nos setores financeiro (banca suíça - UBS), industrial (automóvel - Volkswagen, BMW, Porsche e Mercedes), dos bens de consumo (Nestlé), da saúde (NovoNordisk) e das marcas de luxo (LVMH).

Objetivo de investimento: O ETF acompanha o desempenho das maiores empresas cotadas apenas de países europeus

Número de participações: 428

TER: 0,12%

Política de distribuição: Distribuição (dividendos pagos semestralmente)

15 Maiores acções: Nestlé, Novo Nordisk, ASML, Shell, LVMH, AstraZeneca, Novartis, Roche, HSBC, Total Energies, SAP, Sanofi, Unilever, BP, Siemens

Setores: Financeiros (17%), Industriais (16%), Saúde (15%), Bens de Consumo (11%), Bens de Consumo Discricionários (11%), Materiais (7%)

Desvio padrão (3 anos): 15,59% (a 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 34,9% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: AA

Rebalanceamento: Trimestralmente

iShares MSCI Asia EM

Este fundo ETF dá ao investidor uma exposição diversificada às ações asiáticas como por exemplo ações da Índia ou do Vietname, que podem ter um potencial de crescimento ainda maior do que a China devido ao crescimento da população e ao grande número de empresas tecnológicas de sucesso.

Objetivo de investimento: Acompanhar o desempenho de empresas seleccionadas "apenas asiáticas" de economias emergentes selecionadas (MSCI EM Asia Index Net Total Return)

Número de participações: 642

TER: 0,18%

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores acções: China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy, Netease, Ping an Insurance, Baidu, Mediatek, JD Com, Samsung, Bank Central Asia, BYD Ltd, Bank of China, POSCO

Setores: Tecnologia (24%), Finanças (23%), Consumo Discricionário (15%), Comunicação (10%), Indústria (5%)

Desvio padrão (3 anos): 19,64% (a 30 de setembro de 2023)

Rendimento acumulado (5 anos): 3,38% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: BBB

Rebalanceamento: Trimestralmente

iShares Core MSCI World EM IMI

O acesso aos mercados emergentes pode ser limitado para alguns investidores, mas o iShares Core MSCI World EM IMI veio resolver este problema. O índice dá-lhe exposição a mais de 2.800 empresas de países como a China, o Brasil, a Índia ou mesmo o Vietname. Por isso, os investidores não perderão o potencial de crescimento oculto das pequenas empresas fora das economias desenvolvidas. Este ETF pode ser mais arriscado devido à instabilidade de países, de mercados "exóticos", mas ainda assim pode ser um núcleo muito importante da carteira diversificada e global.

Objetivo de investimento: Acompanhamento de um índice composto por grandes, médias e pequenas empresas de mercados emergentes

Número de participações: 3186

TER: 0,18%

Política de distribuição: Acumulada

15 Maiores acções: Taiwan Semiconductor, ISH MSCI China, Tencent Holdings, Samsung, Alibaba, Meituan, Reliance Industries, PDD Holdings, Infosys, Icici Bank, China Construction, HDFC Bank, SK Hynix, Hon Hai Precision, Tata Consultancy

Setores: Tecnologia (20%), Financeiro (20%), Consumo Discricionário (13%), Comunicação (8%), Materiais (8%)

15 Maiores acções: Taiwan Semiconductors, Tencent Holdings, Samsung,

Desvio padrão (3 anos): 17,49% (a 30 de setembro de 2023)

Retorno acumulado (5 anos): 6,44% (a 30 de setembro de 2023)

Classificação ESG: BBB

Rebalanceamento: Trimestralmente

*Utilizando o ETF iShares Nasdaq 100 UCITS como exemplo - um custo TER de 0,33% significa que, após um investimento de 10.000 USD, as comissões do primeiro ano serão de 33 USD. O rácio de despesas totais (TER) consiste essencialmente na comissão de gestão e noutras despesas, tais como comissões de administração, custódia, registo e outras despesas operacionais. Os dados comprovados acima podem mudar com o tempo - a informação é a média comprovada a 9 de outubro de 2023.

FAQ

Qual é a diferença entre investir em ETFs e ações?

Os ETFs oferecem normalmente exposição a dezenas ou centenas de diferentes empresas cotadas. Investir em ações individuais envolve a compra de ações de apenas as empresas escolhidas. Devido ao maior número de ações que os ETFs acumulam, normalmente têm uma volatilidade mais baixa do que as ações. Também não estão tão sujeitos aos riscos associados ao investimento numa só empresa. Alguns fundos de índice acompanham os movimentos de preços de índices bolsistas completos, que incluem dezenas a centenas de ações de diferentes empresas.

Os ETFs pagam dividendos?

Alguns ETFs de "distribuição" (Dist.) pagam dividendos aos investidores de acordo com o montante pago pelas empresas da sua carteira. Outros ETF ditos de "acumulação" (Acc.), em vez de pagarem dividendos, reservam o equivalente no preço do próprio ETF. Entre outros, o índice alemão DAX faz isto de forma semelhante, como o chamado "Índice de Desempenho". Os seus preços têm em conta não só as alterações nos preços das ações, mas também os dividendos pagos pelas empresas alemãs.

Os ETFs são bons para os investidores passivos?

Sim, os ETF podem ser adequados para os investidores passivos que planeiam obter rendimentos a longo prazo dos seus investimentos. Tudo isto graças à fácil diversificação, aos baixos custos de investimento e à simplicidade de gestão de uma carteira composta por esses ativos de ETF. Simultaneamente, os especuladores ou investidores de curto prazo também os podem negociar.

Porque é que os ETFs ficaram tão populares nos últimos anos?

O mercado de ações reagiu positivamente à tendência de globalização, à expansão económica, às novas tecnologias e às políticas de estímulo dos bancos centrais, como a Fed ou o BCE. Cada vez mais investidores e fundos de investimento aderiram ao mercado e certificaram-se de que os ETF constituíam uma alternativa de investimento interessante. Estas entradas de capital aceleraram a popularidade dos ETF. O excelente desempenho do mercado de ações convenceu os investidores de que os ETFs são o que lhes permite obter uma exposição instantânea aos índices do mercado de ações - sem necessidade de conhecimentos especializados e da avaliação das empresas.

Quais são as vantagens em investir em ETFs?

Antes de mais, a vantagem dos ETFs é a sua acessibilidade a mercados como as obrigações e os índices de ações. Se não existissem os ETFs sobre o S&P 500, o investidor teria de selecionar ele próprio as empresas e determinar a sua ponderação na sua carteira para refletir o comportamento do índice. Além disso, por vezes, teria de o gerir ativamente e fazer alterações, a partir dos ETFs, não há necessidade de o fazer. Uma grande vantagem dos ETF é também o facto de as comissões de detenção serem baixas.

Quais são os melhores ETFs?

É muito difícil escolher qual o melhor ETF, porque o que funcionou no passado pode não voltar a funcionar no futuro. No entanto, a opinião dos ETFs que oferecem aos investidores uma perspetiva de maiores retornos (e, normalmente, também de maior risco) são os relacionados com os mercados emergentes e as novas tecnologias. Por exemplo, os ETFs sobre o índice Nasdaq 100 ou os que têm carteiras de empresas do sector da computação em nuvem e dos semicondutores. Também a IA e a robótica são tendências muito fortes, que podem trazer triliões de dólares a um conjunto de empresas (e ETF) no futuro.

O que são os princípios básicos de um ETF para principiantes?

Os ETF são fundos que reúnem o dinheiro de muitos investidores para investir num cabaz de títulos, tais como ações, obrigações e mercadorias. Desta forma, os investidores podem participar no crescimento futuro de empresas líderes em apenas algumas transacções. Lembre-se que a redução do risco deve ser uma prioridade de investimento. Os consultores financeiros começaram a incluir ETFs como parte de uma estratégia global de carteira, tornando cada vez mais fácil envolver-se nos mercados financeiros a um custo mais baixo.

Quanto devo investir no meu primeiro ETF?

Para começar a investir em ETFs (exchange traded funds), só tem de saber quanto dinheiro quer investir. Consequentemente, terá de investir o valor que deseja e comprar as suas unidades de ETF. Deve começar a investir lentamente, a partir de um número mais baixo de capital. Provavelmente, os fundos de índice serão a melhor opção para os investidores principiantes. Pode sempre utilizar os planos de investimento para iniciar uma viagem a longo prazo com os ETFs. Os ETFs geridos de forma passiva podem ser uma parte ou a chave para o sucesso a longo prazo.

Quais são os benefícios de investir em ETFs em relação aos fundos mútuos?

Os ETF constituem uma ótima opção para os investidores, apresentando vantagens como a diversificação e a liquidez, que são frequentemente melhores do que as dos fundos de investimento. Os ETFs também tendem a ter comissões mais baixas associadas a eles. Os fundos geridos ativamente, bem como os ETFs, não podem garantir resultados do investimento e são geralmente muito mais caros.

Que tipos de ETFs estão disponíveis?

Os investidores podem diversificar as suas carteiras selecionando a partir de uma vasta gama de ETFs, que incluem fundos de ações, obrigações, fundos baseados em mercadorias, bem como fundos específicos de setores e indústrias. O comércio de ETFs oferece aos investidores múltiplas oportunidades.

O que é preciso para começar a investir em ETFs?

Para comprar um ETF a qualquer fornecedor de ETF, como a BlackRock ou a Vanguard, tem de abrir uma conta de corretagem. A maioria dos ETFs da Europa está cotada na Bolsa de Valores de Londres (LSE). Lembre-se de que investir dinheiro é arriscado e que os ETF de fundos negociados em bolsa podem trazer-lhe não só ganhos mas também perdas. As obrigações de empresas também são consideradas arriscadas, especialmente em alturas em que a política financeira dos bancos centrais continua a ser agressiva, com condições de liquidez restritivas.