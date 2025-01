Tempo estimado de leitura: 16 minuto(s)

O investimento no sector aeroespacial e da defesa oferece oportunidades impulsionadas pelas necessidades de segurança global e pelos avanços tecnológicos. Com o aumento dos orçamentos de defesa, o avanço das inovações aeroespaciais e o mercado impulsionado pela geopolítica, o sector pode ser beneficiário. Explore-o!

Num mundo em que as tensões geopolíticas remodelam constantemente a paisagem global, a indústria Aeroespacial e de Defesa (A&D) é um pilar da segurança nacional e da inovação tecnológica. Investir em A&D não significa apenas apoiar empresas que constroem jactos avançados ou satélites de ponta; trata-se de posicionar estrategicamente a carteira de investimentos no meio da incerteza geopolítica.

À medida que os governos aumentam os orçamentos da defesa e a corrida para dominar o espaço se intensifica, é essencial compreender os factores-chave que impulsionam este sector. Mergulhe na dinâmica do investimento em A&D e descubra como navegar nesta arena de alto risco onde convergem a inovação, a geopolítica e as tecnologias do futuro.

Principais conclusões

A indústria aeroespacial e de defesa (A&D) é fortemente influenciada por contratos governamentais e fatores geopolíticos, tornando a compreensão dessa dinâmica crítica para os investidores. Os principais intervenientes no mercado, como a Northrop Grumman, a Lockheed Martin, a Rheinmetall ou a BAE Systems, demonstram um forte crescimento e inovação, especialmente desde o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia em 2022

O sector é dominado por gigantes nacionais, por exemplo, norte-americanos (Lockheed, Northrop, General Dynamics) e europeus (BAE Systems, Leonardo, Rheinmetall, etc.), mas também por empresas privadas (HEICO, Safran, TransDigm ou Howmet Aerospace) que podem capitalizar

Os investidores devem avaliar os indicadores financeiros, adaptar-se à evolução das necessidades militares e considerar a diversificação das carteiras para gerir os riscos e aumentar os rendimentos do sector. Como afirma o fundador do fundo de retorno absoluto Bridgewater, Ray Dalio, a diversificação através da recolha de ativos não correlacionados pode melhorar o "alfa": reduzir o risco global da carteira, assegurando os rendimentos.

O investimento no sector aeroespacial e da defesa pode proteger a carteira em caso de propagação de incertezas e preocupações geopolíticas relacionadas com a escalada do Estreito de Taiwan, a Ucrânia ou as tensões no Próximo Oriente.

Compreender a indústria aeroespacial e de defesa

O sector aeroespacial e de defesa aeroespacial é uma mistura de tecnologia de ponta e imperativos estratégicos. Engloba empresas que desenvolvem e produzem produtos e serviços tanto para o transporte aéreo como para a defesa nacional. Enquanto a componente aeroespacial se centra no desenvolvimento de aeronaves e naves espaciais, o sector da defesa envolve o fabrico de armas, veículos militares e tecnologias de segurança.

Uma das caraterísticas que definem este sector é a sua forte dependência de contratos públicos, que podem flutuar com base em alterações orçamentais e prioridades políticas. Esta dependência cria uma dinâmica única em que as despesas públicas têm um impacto direto nas perspectivas de crescimento do sector.

Além disso, a indústria é impulsionada pelos avanços tecnológicos em curso e é significativamente influenciada por fatores geopolíticos. Apesar destes desafios, espera-se que o sector aeroespacial e da defesa registe um crescimento, especialmente durante as tensões geopolíticas, impulsionando as iniciativas de exploração espacial.

O crescimento está relacionado com a procura de viagens aéreas e com o aumento das despesas governamentais com a defesa. De facto, algumas grandes empresas dominam o sector, moldando as tendências do mercado e fixando os preços. Compreender esta dinâmica é crucial para qualquer investidor que pretenda capitalizar as oportunidades deste sector.

Em suma, as crescentes incertezas geopolíticas e o mundo dominado pelos EUA tornam estratégicos os empreiteiros de defesa e as empresas de A&D, enquanto os orçamentos nacionais relacionados com investimentos militares e tecnológicos deverão aumentar. Enquanto persistirem os sentimentos de "Guerra Fria", a indústria de A&D pode ser mais resistente, mesmo em caso de recessão.

As tensões geopolíticas impulsionam os investimentos em A&D: A indústria aeroespacial e de defesa prospera com base em contratos governamentais influenciados por conflitos globais, necessidades de segurança nacional e mudanças nas prioridades de defesa, o que a torna um sector resiliente em tempos de incerteza.

A indústria aeroespacial e de defesa prospera com base em contratos governamentais influenciados por conflitos globais, necessidades de segurança nacional e mudanças nas prioridades de defesa, o que a torna um sector resiliente em tempos de incerteza. A inovação é a vantagem competitiva: As empresas que investem fortemente em I&D e em tecnologias emergentes como a IA, a hipersónica e os sistemas não tripulados estão mais bem posicionadas para assegurar contratos e manter o domínio do mercado.

As empresas que investem fortemente em I&D e em tecnologias emergentes como a IA, a hipersónica e os sistemas não tripulados estão mais bem posicionadas para assegurar contratos e manter o domínio do mercado. A conformidade regulamentar é crucial: O sector de A&D está fortemente regulamentado, com requisitos de conformidade rigorosos. O cumprimento bem sucedido desta regulamentação é essencial para garantir contratos com o governo e manter o crescimento a longo prazo. Os investidores devem analisar as empresas com um bom historial regulamentar comprovado.

O sector de A&D está fortemente regulamentado, com requisitos de conformidade rigorosos. O cumprimento bem sucedido desta regulamentação é essencial para garantir contratos com o governo e manter o crescimento a longo prazo. Os investidores devem analisar as empresas com um bom historial regulamentar comprovado. A resiliência da cadeia de abastecimento é importante: A gestão eficaz da cadeia de abastecimento e a resiliência contra as perturbações são fundamentais para as empresas de A&D, especialmente devido à natureza global do fornecimento e fabrico de peças. No entanto, os investidores devem saber que os problemas logísticos ou os estrangulamentos na cadeia de abastecimento são um dos principais riscos do sector da defesa.

A gestão eficaz da cadeia de abastecimento e a resiliência contra as perturbações são fundamentais para as empresas de A&D, especialmente devido à natureza global do fornecimento e fabrico de peças. No entanto, os investidores devem saber que os problemas logísticos ou os estrangulamentos na cadeia de abastecimento são um dos principais riscos do sector da defesa. A exploração espacial é a próxima fronteira: Com a aceleração da comercialização do espaço, os contratantes da defesa e as empresas de tecnologia espacial estão posicionados para capitalizar novas oportunidades, desde as tecnologias de satélite até às missões no espaço profundo. Além disso, alguns produtores aeroespaciais não diretamente "orientados para o espaço" (nem contratantes da defesa), como a Heico, a Trans-Digm ou a Curtiss-Wright.

Importante: Os investidores devem lembrar que investir em empresas do setor aeroespacial e de defesa pode ser uma proteção em caso de aumento das tensões geopolíticas, mas não garante o retorno do investimento, mesmo que essas condições se concretizem. A situação de cada empresa pode ser muito diferente, com diferentes modelos de negócio, fluxos de encomendas industriais e capacidades de produção.

As ações do sector aeroespacial e da defesa, como a Heico, a TransDigm e a Safran, mas também as gigantes norte-americanas Lockheed e Northrop Grumman, superaram em larga escala o desempenho do índice S&P 500 desde 2010. No entanto, os resultados de algumas ações estão atrasados em relação ao principal índice de referência do mercado bolsista dos EUA. O passado não é um indicador de resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Como investir na indústria aeroespacial e de defesa?

A indústria Aeroespacial e de Defesa (A&D) é um sector crucial com oportunidades de investimento únicas, impulsionadas por contratos governamentais, avanços tecnológicos e dinâmicas geopolíticas globais. Os investidores podem investir em A&D através de ações ou ETFs.

Eis os exemplos:

Ações: Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon Technologies, Boeing, Textron, Huntington Ingalls, Howmet Aerospace, TransDigm, AeroVironment, Kratos Defense, Leidos, Triumph, HEICO, Joby Aviation, BAE Systems, QinetiQ, Rolls-Royce, Rheinmetall, MTU Aero Engines, Hensoldt, Safran, L3Harris, Leonardo, Thales, Dassault Aviations.

Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Raytheon Technologies, Boeing, Textron, Huntington Ingalls, Howmet Aerospace, TransDigm, AeroVironment, Kratos Defense, Leidos, Triumph, HEICO, Joby Aviation, BAE Systems, QinetiQ, Rolls-Royce, Rheinmetall, MTU Aero Engines, Hensoldt, Safran, L3Harris, Leonardo, Thales, Dassault Aviations. ETFs de defesa: VanEck Defence ETF

Investir neste sector pode ser altamente compensador, mas também requer a compreensão dos principais factores que influenciam os contratantes do sector da defesa e os produtores de peças avançadas. Os investidores devem lembrar-se de que cada empresa tem diferentes modelos de negócio e riscos relacionados, qualidade de gestão e política relacionada com o mercado de ações (dividendos, recompras, etc.). Além disso, a diminuição das tensões globais e geopolíticas pode trazer uma mudança nos sentimentos dos investidores, uma vez que os investidores mudariam suas apostas, deixando o setor de A&D com saídas de capital.

Factores mais importantes para a indústria de A&D

Contratos públicos e financiamento: A principal fonte de receitas da maioria das empresas do sector da defesa provém de contratos públicos. As alterações nos orçamentos da defesa, as tensões geopolíticas e as mudanças de política podem afetar significativamente o desempenho destas empresas. Os investidores devem monitorizar as tendências das despesas com a defesa e as iniciativas estratégicas, como os programas de modernização, para avaliar as potenciais oportunidades de crescimento. Ambiente regulamentar e conformidade: A indústria de A&D é altamente regulamentada, com requisitos de conformidade rigorosos em matéria de segurança, controlos de exportação e normas de qualidade. As empresas têm de navegar em cenários regulamentares complexos, incluindo o ITAR (International Traffic in Arms Regulations), para manterem a elegibilidade para contratos governamentais. Os obstáculos regulamentares podem criar barreiras à entrada, favorecendo os intervenientes estabelecidos, mas também apresentando riscos se surgirem problemas de conformidade. Inovação e desenvolvimento tecnológico: A indústria de A&D depende de tecnologias de ponta, incluindo a inteligência artificial, a cibersegurança, a hipersónica e os sistemas não tripulados. As empresas que investem fortemente em I&D e inovação tecnológica estão mais bem posicionadas para ganhar contratos e manter uma vantagem competitiva. Os investidores devem procurar empresas com fortes linhas de I&D e parcerias com inovadores tecnológicos. Gestão da cadeia de abastecimento e resiliência: A complexidade da cadeia de abastecimento de A&D torna-a vulnerável a perturbações, que podem afetar os prazos e os custos de produção. As empresas que gerem as suas cadeias de abastecimento de forma eficaz, diversificam os fornecedores e investem na resiliência (por exemplo, abastecimento interno) podem mitigar estes riscos. A estabilidade da cadeia de abastecimento é cada vez mais crítica, dadas as tensões globais e as restrições comerciais. Cenário geopolítico e prioridades de defesa: A geopolítica desempenha um papel fundamental na definição das prioridades de defesa e, consequentemente, no desempenho das empresas de A&D. As mudanças nas alianças globais, as ameaças emergentes e as estratégias de defesa influenciam a afetação de fundos pelos governos. As ações das empresas de defesa que alinham as suas ofertas com a evolução das ameaças (por exemplo, defesa espacial, ciberguerra) podem captar novas oportunidades.

Despesas e contratos públicos

As despesas e os contratos governamentais são a força vital da indústria aeroespacial de defesa. Várias empresas comunicam as suas receitas no domínio da defesa com base nas vendas efetuadas principalmente ao Departamento de Defesa dos EUA e a contratantes aliados. Estes contratos no sector da defesa proporcionam um fluxo de receitas significativo, com impacto nas perspectivas de crescimento das empresas do sector. Compreender os meandros das despesas públicas é crucial para os investidores que procuram navegar neste sector.

Prevê-se que as despesas militares aumentem devido à escalada das tensões geopolíticas e à necessidade de capacidades avançadas. O aumento das despesas dos países da NATO e os desafios de segurança em curso no Médio Oriente sublinham ainda mais a importância dos contratos públicos a longo prazo para aumentar as receitas das forças armadas. Os investidores devem adaptar-se à evolução dos requisitos e das tecnologias militares, que podem afetar as estratégias de despesa com a defesa.

Inovações e tendências tecnológicas

Os avanços tecnológicos estão no centro da indústria de defesa aeroespacial, com a IA a ganhar atenção a nível mundial e a evolução dos sistemas de guerra modernos.

O sector da defesa dos EUA (e o seu orçamento fiscal) é o maior do mundo, e muitas das novas tecnologias foram testadas nas bases militares dos EUA desde o início. O fabrico aditivo está a ser adotado pelas organizações de defesa para produzir componentes mais leves e mais eficientes e para substituir rapidamente peças obsoletas.

As tecnologias imersivas, incluindo a realidade aumentada e virtual, também estão a ser utilizadas para melhorar os métodos de formação de soldados e pilotos. Estas inovações estão a mudar rapidamente o panorama da indústria da defesa, tornando essencial o investimento contínuo em novas capacidades.

A Internet das Coisas Militar permite uma maior conectividade entre dispositivos e pessoal, melhorando a consciência situacional e as capacidades de tomada de decisões, beneficiando potencialmente empresas como a Palantir, a Kratos Defence e a Leidos. À medida que a tecnologia militar evolui, a importância dos drones e das capacidades cibernéticas continua a crescer, exigindo que as empresas de defesa se mantenham à frente da curva.

Os investidores devem estar cientes de que os exércitos (também o Exército dos EUA) devem evoluir, com novas ferramentas, aeronaves e veículos, beneficiando as empresas que ganham os contratos, como a Textron ou a AeroVironment (UAVs). Além disso, a mobilidade aérea avançada, incluindo as aeronaves eVTOL, representa uma mudança significativa no transporte urbano, com empresas que planeiam lançamentos comerciais num futuro próximo. A Joby Aviation estava a desenvolver aeronaves eVTOL, com a sua primeira entrega à Base Aérea de Edwards a ocorrer em setembro de 2023.

Riscos e desafios do investimento na defesa

O investimento no sector da defesa tem o seu próprio conjunto de riscos e desafios. Os recentes acontecimentos geopolíticos, como a guerra na Ucrânia e os conflitos no Médio Oriente, influenciaram significativamente a atração de investimento do sector da defesa. Apesar de serem caracterizadas como ações "contra-cíclicas", apoiadas por financiamento público, as ações do sector da defesa não são imunes às flutuações do mercado.

Por exemplo, os investidores podem enfrentar riscos cambiais, mesmo quando as ações de defesa parecem estar a ter um bom desempenho na sua moeda local. A rápida evolução da tecnologia, nomeadamente a utilização crescente da inteligência artificial nas operações militares, acrescenta um outro nível de complexidade e de risco.

Riscos políticos e regulamentares

As influências políticas e os desafios regulamentares têm um impacto significativo no sector da defesa. Investir em ações do sector da defesa pode ser complicado devido a negociações prolongadas e à falta de garantias de lucro. As empresas envolvidas em operações internacionais adquirem frequentemente seguros de risco político para se protegerem contra potenciais perdas resultantes de desafios regulamentares.

A Huntington Ingalls, por exemplo, tem um perfil de risco que não está correlacionado com a macroeconomia em geral. A combinação de riscos políticos e regulamentares pode influenciar grandemente a confiança dos investidores e a tomada de decisões no sector da defesa. Os investidores devem estar atentos a estes fatores ao considerarem as ações do sector da defesa.

Volatilidade do mercado

As tensões geopolíticas podem levar a flutuações abruptas nos preços das ações do sector da defesa, afetando a confiança dos investidores e a estabilidade do mercado. As ações da defesa podem ser significativamente afetadas pela volatilidade do mercado associada às tensões geopolíticas. Estratégias de investimento regulares, como o cálculo da média dos custos em dólares, podem ajudar a atenuar estes efeitos, distribuindo os investimentos ao longo do tempo.

Acompanhar de perto as condições de mercado e os investimentos ajuda a determinar o momento certo para vender, garantindo que os investidores não são apanhados desprevenidos por mudanças súbitas do mercado. Compreender e gerir a volatilidade do mercado é essencial para investir com sucesso no sector da defesa.

Evolving Military Needs

O conflito na Ucrânia pôs em evidência a natureza evolutiva das necessidades militares, pondo em causa a eficácia da tradicional guerra de tanques e realçando a importância da tecnologia dos drones e das capacidades cibernéticas. À medida que as estratégias militares evoluem devido aos atuais conflitos mundiais, as estratégias de investimento na defesa devem adaptar-se a estas novas realidades.

As tecnologias avançadas, em particular os drones e as medidas de cibersegurança, estão a tornar-se componentes essenciais da estratégia militar moderna, impulsionando os interesses dos investidores na defesa. À medida que as necessidades militares continuam a evoluir, as empresas de defesa devem concentrar-se em tecnologias que se alinham com as novas dinâmicas de guerra para se manterem relevantes e competitivas.

Diversificação da carteira

Diversificar a carteira de investimentos no sector da defesa é uma medida estratégica para reduzir o risco global da carteira e aumentar os rendimentos. Os fundos de investimento, incluindo os fundos de índice e os fundos geridos ativamente, são opções populares para investir no sector da defesa.

Os ETF Aeroespaciais e de Defesa investem principalmente em ações de empresas que fabricam aeronaves, peças de aeronaves e equipamento de defesa, incluindo um ETF de defesa e o índice industrial selecionado de defesa.

Os métodos comuns de compra de ações de defesa incluem plataformas de negociação online. Enquanto o futuro for desconhecido, diversificar sabiamente a carteira é uma estratégia essencial para qualquer investidor, também no sector da defesa aeroespacial.

Avaliar o potencial de crescimento

A avaliação do potencial de crescimento a longo prazo das ações no sector da defesa exige um conhecimento profundo não só das perspectivas comerciais das empresas, mas também das aquisições estratégicas, dos avanços tecnológicos e dos objectivos.

As aquisições estratégicas são essenciais para as empresas do sector da defesa expandirem as suas capacidades e se adaptarem à evolução das exigências do mercado.

Por exemplo, desde a estreia do ChatGPT e a explosão da procura de UAV, as grandes empresas de A&D podem procurar empresas em fase de arranque e empresas mais pequenas para expandir a sua atividade.

Os avanços tecnológicos, especialmente nas soluções digitais e de IA mencionadas, desempenham um papel fundamental no aumento da eficiência operacional e na promoção da inovação nas empresas de defesa.

No entanto, os investidores devem ser cautelosos quanto aos longos prazos associados à produção e às cadeias de abastecimento. Este aspeto pode levar a atrasos na satisfação da procura. Os riscos políticos e as mudanças nas políticas governamentais também podem influenciar grandemente as capacidades operacionais e o potencial a longo prazo das empresas de defesa.

Além disso, a avaliação do potencial de crescimento pode não ser suficiente para os investidores, que não estão interessados em medir os riscos. A avaliação das empresas é importante, especialmente na estratégia de seleção de ações, em que os investidores assumem um risco mais elevado para obterem maiores rendimentos no futuro. A questão é saber até que ponto o risco é grande e pode levar ao colapso do investimento. Os investidores menos interessados na escolha de ações podem optar por um ETF de defesa, como o VanEck Defence ETF.

Resumo

O sector da defesa aeroespacial apresenta uma grande variedade de oportunidades para os investidores em 2024. Desde a compreensão da dinâmica do sector até à avaliação dos principais intervenientes e das métricas financeiras, este guia fornece uma visão abrangente do que é necessário para ter êxito neste domínio. As despesas governamentais, as inovações tecnológicas e a evolução das necessidades militares são fatores críticos que irão moldar o futuro do investimento na defesa.

Ao considerar a diversificação da sua carteira e a avaliação do potencial de crescimento a longo prazo, lembre-se de que as decisões informadas são a sua melhor defesa contra a volatilidade do mercado e os riscos políticos. Mantenha-se à frente da curva, monitorizando continuamente as tendências do sector e adaptando as suas estratégias em conformidade. O céu é o limite para aqueles que navegam no sector da defesa aeroespacial com conhecimento e precisão.