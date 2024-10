Investimento Passivo vs. Investimento Ativo

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

O investimento é frequentemente visto como uma estratégia a longo prazo, como a abordagem de Warren Buffett, ou como uma especulação ativa no mercado de futuros Ambas as estratégias têm prós, contras e riscos distintos. O investimento passivo é mais eficaz do que o ativo? Esta comparação examina ambas para determinar qual é a melhor.

Neste artigo, aprenderá

Fundamentos das estratégias passivas e ativas

Prós e contras

Ferramentas de investimento

Resumo

PERGUNTAS FREQUENTES

Principais conclusões

O investimento passivo centra-se no crescimento a longo prazo, imitando os índices de mercado, oferecendo comissões mais baixas e uma abordagem não interventiva. A venda de títulos não é típica de um gestor de património passivo, mesmo que invista em ações de crescimento. O investimento ativo procura superar o desempenho do mercado através da seleção de ações e do market timing no mercado de futuros. Os investidores utilizam indicadores técnicos e observam os dados atuais, tais como a instabilidade macroeconómica e política, para ganhar em Wall Street.

Historicamente, o investimento passivo tem muitas vezes superado o investimento ativo a longo prazo, mas o investimento ativo pode potencialmente oferecer rendimentos mais elevados a curto prazo ou em condições de mercado específicas. É considerado mais arriscado; pode ser possível obter um bom desempenho global, mas nunca pode ser garantido, requer trabalho e conhecimentos.

A escolha entre investimento passivo e ativo deve ser feita em função dos objetivos do investidor, da sua tolerância ao risco específico, da sua situação financeira e do seu horizonte de investimento. É possível combinar estratégias e abordagens de investimento utilizando planos de investimento, bem como os instrumentos de risco CFDs, destinados a investidores ativos

Os investidores passivos podem utilizar instrumentos como ETFs (e outros ETPs), obrigações e, eventualmente, ações. O objetivo das estratégias passivas é geralmente a segurança financeira através da gestão do património. Os ETF podem melhorar o planeamento financeiro sem os honorários do consultor financeiro. Os investidores ativos podem utilizar os mesmos instrumentos e observar os preços das ações, mas também podem ter em conta as criptomoedas, as matérias-primas, o forex e outros instrumentos com alavancagem. Os mercados financeiros oferecem aos investidores, bem como aos gestores de património, uma série de oportunidades.

Rendimentos anuais e rendimentos das obrigações do Tesouro dos EUA, comparação

Rendimento médio anual do ouro físico (linha dourada), S&P 500 (linha azul), obrigações do tesouro dos EUA a 10 anos (linha preta). Normalmente, durante as recessões (cor cinzenta), os rendimentos do mercado bolsista e dos títulos do tesouro estiveram sob pressão e o desempenho do ouro foi superior ao dos ativos de maior risco. Ao mesmo tempo, à medida que a economia tendia a normalizar-se, tanto as ações como os rendimentos das obrigações superavam os ganhos anuais do ouro. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Fundamentos das estratégias passivas e ativas

No domínio das estratégias de investimento, é provável que esteja a ponderar uma decisão crítica: deve envolver-se no investimento ativo e tentar superar o desempenho do mercado, ou optar pelo investimento passivo e tentar igualar os rendimentos do mercado? O investimento ativo exige uma abordagem tática e prática; o investimento passivo favorece um estilo de “definir e esquecer”. Compreender as recompensas, os riscos e os custos destas estratégias é fundamental para se alinhar com os seus objectivos financeiros. O que é mais importante para tomar esta decisão? Estes são 5 aspectos fundamentais.

1. Situação Financeira Pessoal

Ativo: Pode exigir mais capital inicial devido a taxas de transação e custos de gestão mais elevados. Adequado para investidores que podem suportar estes custos e que têm como objetivo obter maiores ganhos a curto prazo.

Pode exigir mais capital inicial devido a taxas de transação e custos de gestão mais elevados. Adequado para investidores que podem suportar estes custos e que têm como objetivo obter maiores ganhos a curto prazo. Passivo: Mais acessível para investidores com diferentes antecedentes financeiros devido ao custo mais baixo. Adequado para construir riqueza gradualmente com um investimento inicial mais pequeno.

2. Tolerância ao Risco

Ativo: Ideal para quem tem uma maior tolerância ao risco. As estratégias ativas envolvem muitas vezes investimentos mais especulativos e tentativas de antecipar o mercado, o que pode conduzir a uma volatilidade significativa.

Ideal para quem tem uma maior tolerância ao risco. As estratégias ativas envolvem muitas vezes investimentos mais especulativos e tentativas de antecipar o mercado, o que pode conduzir a uma volatilidade significativa. Passivo: Ideal para investidores com uma menor tolerância ao risco. As estratégias passivas envolvem normalmente investimentos a longo prazo em carteiras diversificadas que refletem o mercado global, conduzindo a uma volatilidade potencialmente mais baixa.

3. Horizonte Temporal

Ativo: Frequentemente orientado para ganhos a curto prazo, exige que os investidores monitorizem ativamente os seus investimentos e as condições de mercado, o que o torna mais adequado para quem tem um horizonte de investimento mais curto.

Frequentemente orientado para ganhos a curto prazo, exige que os investidores monitorizem ativamente os seus investimentos e as condições de mercado, o que o torna mais adequado para quem tem um horizonte de investimento mais curto. Passivo: Concebido para o longo prazo, é mais adequado para investidores com um horizonte de investimento mais longo, dando tempo para que o crescimento composto dos investimentos se materialize.

4. Conhecimento do Mercado e Envolvimento

Ativo: Requer um elevado grau de conhecimento do mercado e um envolvimento contínuo para tomar decisões informadas sobre quando comprar ou vender. Destina-se a quem gosta de investigar e gerir ativamente os seus investimentos.

Requer um elevado grau de conhecimento do mercado e um envolvimento contínuo para tomar decisões informadas sobre quando comprar ou vender. Destina-se a quem gosta de investigar e gerir ativamente os seus investimentos. Passivo: Requer menos tempo e conhecimentos para ser mantido, o que o torna adequado para investidores que preferem uma abordagem do tipo “definir e esquecer” ou que não desejam passar muito tempo a monitorizar as flutuações do mercado.

5. Objetivos Financeiros

Ativo: Adequado para investidores com objetivos financeiros específicos que exigem bater o mercado ou obter rendimentos mais elevados num período de tempo mais curto.

Adequado para investidores com objetivos financeiros específicos que exigem bater o mercado ou obter rendimentos mais elevados num período de tempo mais curto. Passivo: Ideal para investidores cujo principal objetivo é acumular riqueza ao longo do tempo ou poupar para objetivos a longo prazo, como a reforma, sem tentar adivinhar os movimentos do mercado.

Ao escolher entre investimento ativo e passivo, é crucial considerar estes fundamentos em relação à sua situação financeira, objetivos e preferências específicas. Não existe uma resposta única para todos os casos, e alguns investidores podem até achar que uma combinação de ambas as estratégias é a que melhor se adapta às suas necessidades. A gestão ativa do dinheiro pode ser simples, mas não pode ser fácil. O mercado financeiro é um jogo altamente competitivo.

Retorno do Investimento desde Jan. 2008

Retorno do Investimento desde Jan. 2016

Retorno do Investimento desde Jan. 2020

Os últimos anos no mercado de acções foram muito bons para os investidores em S&P 500, Microsoft, Apple, Mc Donald's e Disney de 2008 / 2016 / 2020 a 25 de outubro de 2023. Fonte: XTB Research

Importante: As estratégias de trading de compra e venda podem funcionar durante o período de expansão económica, enquanto o valor do ativo aumenta, mas as estratégias de acompanhamento de tendências também podem acarretar riscos significativos. Os mercados são difíceis de prever e gerir. Historicamente, a direção das tendências era unilateral (popularizando os investimentos passivos). Mas não pode ser garantida. Qualquer empresa pode perder quota de mercado durante um mercado em baixa. A gestão dos riscos continua a ser crucial.

Prós e Contras

O investimento ativo é dirigido a investidores apaixonados, que fazem a sua própria investigação e adquirem conhecimentos significativos, lendo sobre investimentos e avaliações. E praticam-no arriscando o seu próprio dinheiro. Exige muito tempo e mesmo um grande esforço não pode garantir o sucesso financeiro e as mais-valias.

Por outro lado, o investimento a longo prazo através de métodos de investimento passivo não requer tanto tempo. É normalmente utilizado tanto por especuladores ativos como por investidores passivos. As classes de ativos mais populares para os investidores a longo prazo são, sem dúvida, os ETFs (por exemplo, o índice S&P 500 dos EUA) e as obrigações. Alguns investidores, que acreditam no potencial de negócio a longo prazo de uma determinada empresa de ações. Analisemos os prós e os contras de cada estilo de investimento.

Investimento Passivo

Vantagens

Simplicidade: Fácil de compreender e gerir, adequado tanto para profissionais como para principiantes Eficiência de tempo: Uma vez que a estratégia passiva é simples (por exemplo, através de planos de investimento), é também eficiente em termos de tempo; o investimento é uma parte da vida e não um trabalho a tempo inteiro Custos mais baixos: Taxas mínimas devido à menor frequência de negociação e à não necessidade de gestão ativa. Eficiência fiscal: Menos transacções significam impostos potencialmente mais baixos sobre as mais-valias. Simplicidade: Fácil de compreender e gerir, adequado tanto para profissionais como para principiantes. Transparência: Os investimentos reflectem índices conhecidos, pelo que o investidor sabe o que está a deter. Diversificação: A exposição alargada ao mercado reduz o risco de perdas significativas num único investimento. Disciplina: A estratégia evita o market timing, mantendo-se fiel a um plano de investimento a longo prazo. Sucesso histórico: A longo prazo, tende a ter um desempenho superior ao da maioria dos fundos geridos ativamente.

Desvantagens

Resultados medianos: Não pode bater o mercado, apenas tem como objetivo igualar o desempenho do mercado e os resultados médios (que podem ser mais do que satisfatórios) Flexibilidade limitada: Não consegue adaptar-se rapidamente às mudanças ou oportunidades do mercado a curto prazo. Quebras de mercado: Totalmente expostos às quedas do mercado sem medidas ativas para atenuar as perdas. Risco de concentração: Alguns fundos de índice podem ser fortemente orientados para determinados setores ou ações. Risco de inflação: Os fundos passivos podem não reagir rapidamente às pressões inflacionistas. Dependência excessiva da capitalização bolsista: Pode levar a uma sobre-exposição às maiores empresas por capitalização bolsista. Volatilidade: O investimento passivo é normalmente muito menos volátil, mas lembre-se que o mercado de ações é volátil e até o Dow Jones perdeu mais de 22% durante o crash de 1987 Erros de estrutura: O investimento passivo pode expor os investidores a preconceitos do mercado financeiro, levando a uma exposição excessiva em alguns sectores do mercado, como a tecnologia ou a energia

Investimento Ativo

Vantagens

Potencial para superar o mercado: O objetivo é superar o mercado através de uma seleção estratégica, de um calendário e de uma tomada de decisões de qualidade Flexibilidade: É capaz de adaptar rapidamente as estratégias em função das condições do mercado. Gestão do risco: Potencial para evitar períodos de recessão ou setores voláteis através de uma tomada de decisões ativa. Personalização: Pode alinhar os investimentos com crenças e valores pessoais ou objetivos financeiros específicos e situação pessoal Oportunismo: Capacidade de capitalizar as ineficiências do mercado a curto prazo, por exemplo, ações subvalorizadas Opções de cobertura: Pode utilizar várias técnicas para se proteger contra perdas. Especialização: Concentrar-se em setores ou tipos de investimento específicos para obter rendimentos potencialmente mais elevados.

Desvantagens

Custos mais elevados: As comissões de gestão e de transação podem reduzir os rendimentos. Desempenho inconsistente: Muitos fundos ativos não têm um desempenho consistentemente superior ao dos seus índices de referência. Risco de erro humano: Depende da capacidade e da tomada de decisões do próprio gestor, o que pode conduzir a erros. Mesmo decisões de elevada qualidade não podem garantir o sucesso futuro devido à natureza e aleatoriedade do mercado Ineficiência fiscal: Uma rotação elevada pode conduzir a impostos mais elevados sobre as mais-valias. Risco de auto-confiança: Os investidores devem ter confiança nas suas próprias capacidades, o que pode levar a um comportamento demasiado confiante Negociação excessiva: A negociação excessiva pode conduzir a custos mais elevados e a rendimentos mais baixos, bem como a stress psicológico Market timing: Prever os movimentos do mercado é um desafio e pode não ser bem sucedido, levando a perdas de capital.

Ferramentas de investimento

Um mecânico precisa de um conjunto de ferramentas para efetuar uma reparação. Da mesma forma, um investidor precisa de saber quais as ferramentas que pode utilizar para atingir os seus objetivos. As ferramentas que os investidores a longo prazo utilizam são muitas vezes diferentes das utilizadas pelos investidores ativos. Mas é tudo uma questão de abordagem de investimento. Naturalmente, a chave para este tópico é a abordagem e a atitude em relação ao tipo de ativo. Até os ETFs podem ser utilizados como instrumentos de especulação a curto prazo. Mas vamos considerar o papel que os ativos podem desempenhar, dependendo da mentalidade do investidor. Mencionamo-lo a seguir:

Exchange Traded Funds (ETFs): Os ETFs, bem como o setor mais vasto dos produtos transaccionados em bolsa (ETP), destinam-se a investidores a longo prazo. Graças a eles, os investidores podem investir em índices norte-americanos bem conhecidos, de desempenho a longo prazo, como o S&P 500 ou o Nasdaq 100. Estes produtos também podem dar exposição à Bitcoin (através de ETN) ou a setores específicos como as tecnologias da informação, a indústria transformadora, a robótica, os veículos eléctricos, os semicondutores, etc.

Os ETFs, bem como o setor mais vasto dos produtos transaccionados em bolsa (ETP), destinam-se a investidores a longo prazo. Graças a eles, os investidores podem investir em índices norte-americanos bem conhecidos, de desempenho a longo prazo, como o S&P 500 ou o Nasdaq 100. Estes produtos também podem dar exposição à Bitcoin (através de ETN) ou a setores específicos como as tecnologias da informação, a indústria transformadora, a robótica, os veículos eléctricos, os semicondutores, etc. Ações: Os investidores a longo prazo vêem as ações como uma verdadeira participação no negócio. Significa mantê-las a longo prazo, ignorando normalmente as ações de curto prazo de ambos os lados. O mercado de ações é movido por leilões e ninguém o obrigará a vender se não aceitar o preço atual e não o quiser fazer. Esta abordagem imita a filosofia de investimento de Warren Buffett. Mas também apresenta riscos, porque as empresas podem ter um desempenho inferior e até perder a batalha comercial com os seus concorrentes. O investidor pode cometer erros, escolhendo empresas más ou demasiado valorizadas.

Os investidores a longo prazo vêem as ações como uma verdadeira participação no negócio. Significa mantê-las a longo prazo, ignorando normalmente as ações de curto prazo de ambos os lados. O mercado de ações é movido por leilões e ninguém o obrigará a vender se não aceitar o preço atual e não o quiser fazer. Esta abordagem imita a filosofia de investimento de Warren Buffett. Mas também apresenta riscos, porque as empresas podem ter um desempenho inferior e até perder a batalha comercial com os seus concorrentes. O investidor pode cometer erros, escolhendo empresas más ou demasiado valorizadas. Obrigações: O investimento em obrigações é considerado menos arriscado. É, de facto, ser um credor e pedir dinheiro emprestado num determinado prazo (vencimento da obrigação), a uma taxa fixa. O maior risco é o de um credor ir à falência e não reembolsar o dinheiro emprestado. Os investidores em obrigações investem tanto em dívida privada (por exemplo, obrigações de alto rendimento) como em dívida pública (obrigações do tesouro).

O investimento em obrigações é considerado menos arriscado. É, de facto, ser um credor e pedir dinheiro emprestado num determinado prazo (vencimento da obrigação), a uma taxa fixa. O maior risco é o de um credor ir à falência e não reembolsar o dinheiro emprestado. Os investidores em obrigações investem tanto em dívida privada (por exemplo, obrigações de alto rendimento) como em dívida pública (obrigações do tesouro). Futuros: Por vezes, os investidores a longo prazo utilizam o mercado de futuros para cobrir a exposição, por exemplo, ao risco cambial

Contratos por Diferença (CFDs)

CFD de ETFs - Embora os ETFs tenham sido criados a pensar no investidor a longo prazo, os investidores a curto prazo podem utilizar CFDs de ETFs, por exemplo, para tomar posições em empresas de um sector específico. Desta forma, podem, por exemplo, ganhar dinheiro com o fraco desempenho do sector dos carros eléctricos, das tecnologias de informação ou com a queda das ações das empresas de petróleo e gás.

- Embora os ETFs tenham sido criados a pensar no investidor a longo prazo, os investidores a curto prazo podem utilizar CFDs de ETFs, por exemplo, para tomar posições em empresas de um sector específico. Desta forma, podem, por exemplo, ganhar dinheiro com o fraco desempenho do sector dos carros eléctricos, das tecnologias de informação ou com a queda das ações das empresas de petróleo e gás. CFD sobre ações - Os especuladores a curto prazo podem utilizar CFDs sobre ações para beneficiar de picos de volatilidade, tais como: resultados trimestrais fracos ou muito fortes, relatórios de investidores ativistas, divulgações de resultados de lucros das empresas, avaliação ou outros eventos específicos que afetam o preço das ações.

- Os especuladores a curto prazo podem utilizar CFDs sobre ações para beneficiar de picos de volatilidade, tais como: resultados trimestrais fracos ou muito fortes, relatórios de investidores ativistas, divulgações de resultados de lucros das empresas, avaliação ou outros eventos específicos que afetam o preço das ações. Futuros - Os investidores a curto prazo também utilizam normalmente os mercados de matérias-primas, forex e criptomoedas para obterem rendimentos satisfatórios.

Resumo

Ao chegarmos ao fim da nossa explicação, refletimos sobre a temática do investimento ativo e passivo. Desde a abordagem prática da gestão ativa até à filosofia de definir e esquecer das estratégias passivas, percorremos o panorama do crescimento das carteiras, descobrindo os meandros de cada caminho. A escolha entre investimento passivo e ativo deve estar de acordo com os objetivos financeiros, a tolerância ao risco e o horizonte de investimento do investidor. Uma abordagem de investimento diversificada, possivelmente combinando ambas as estratégias, pode ser utilizada para atenuar os riscos, otimizando simultaneamente os rendimentos. Mas ambas as estratégias comportam alguns riscos e oportunidades, que devem ser bem compreendidos.