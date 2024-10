Investir durante uma crise: Estratégias e dicas

Tempo estimado de leitura: 32 minuto(s)

Os preços dos ativos nos mercados financeiros dependem em grande medida das emoções dos participantes no mercado. As suas flutuações significam que os períodos de pânico e euforia temporários são cíclicos. Fazem parte integrante da “mecânica” do mercado e, uma vez que a psicologia humana não se alterou significativamente ao longo das últimas centenas de anos, as crises e os colapsos financeiros ocorrem periodicamente. E é provável que continuem a acontecer no futuro. Normalmente, uma crise é precedida por um período durante o qual a maioria dos investidores se engana, movidos pela ganância. Estas situações podem conduzir a um crash e podem anunciar uma crise prolongada, alimentada pelo medo dos investidores. Os exemplos mais espetaculares incluem o crash de 2020 causado pelo vírus Covid-19, a bolha das empresas “dot-com” dos anos 2000 e a Grande Depressão de 1929, após a qual o mercado bolsista dos EUA demorou quase 25 anos a recuperar.

Nos bons tempos, os investidores sobrestimam o valor de algumas empresas e subestimam o risco. Este é um elemento característico de uma grande economia, durante a qual ninguém se preocupa com o futuro. O controlo do risco e a incerteza passam para segundo plano. Normalmente, porém, um acontecimento inesperado mostra que a realidade não é assim tão boa. Pode ser um problema sistémico no sector financeiro, como os empréstimos subprime em 2008, uma guerra ou um período de recessão económica. Durante uma recessão, os lucros e as receitas das empresas começam a cair. O efeito? No final, a euforia transforma-se em pânico e leva a quedas drásticas de preços. Durante estas, o mercado livra-se de ativos que adorava até há pouco tempo. Os investidores vêem o futuro a negro. Acreditam que não há preço demasiado baixo para as coisas que possuem. Com o tempo, prova-se que estão novamente errados e o mercado começa a recuperar.

Como é que sobrevive e navega em tempos tão loucos? Vamos rever estratégias e dicas para investir com sucesso durante uma crise. Consegue aprender as ferramentas necessárias para tomar decisões e proteger a sua carteira em tempos turbulentos? Neste artigo, analisaremos o mercado de acções como a melhor referência para a “análise de crises”. Vamos começar esta viagem.



Medo e ganância - o pêndulo do mercado

A crise é melhor interpretada e compreendida como um processo em que cada acontecimento sucessivo resulta do outro. Além disso, tal como no movimento de um pêndulo, a sua posição é moldada por “forças físicas”. Ao longo de centenas de anos, foram escritos inúmeros livros que tratam da ganância e do medo. Estas duas emoções extremas influenciam poderosamente o comportamento dos investidores - e, consequentemente, os preços. Por exemplo, se as receitas ou os lucros das empresas caírem uns poucos por cento, os preços das ações podem cair dezenas de por cento.

Por outro lado, se o índice do PIB subir alguns por cento e as receitas e os lucros aumentarem várias dezenas de por cento, os preços das ações podem subir duas, três ou cinco vezes. Isto capta perfeitamente a natureza do mercado, que tende a reagir de forma exagerada - tanto às más como às boas notícias. No entanto, como diz Charlie Munger, cofundador da Berkshire Hathaway e amigo de Warren Buffett: “A curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, a longo prazo, uma máquina de pesar”. Mas o que é que resulta realmente destas palavras?

Como utilizar uma crise como uma oportunidade?

A crise está a tornar os investidores pessimistas e a vender acções cada vez mais baratas. Os investidores a longo prazo que queiram comprar ações a preços mais baixos só podem esperar. Porquê? Para comprar ações de empresas a baixo preço, o comprador tem de encontrar um vendedor disposto a vendê-las a baixo preço. Em tempos de bonança, os investidores têm relutância em vender ações a baixo preço.

Por isso. Procurar oportunidades no mercado significa, regra geral, comprar ações numa altura em que o sentimento é muito mau e a aversão ao risco é generalizada. No entanto, precisa de saber que ações comprar e como as avaliar para adquirir confiança de que as ações estão realmente baratas. Esta habilidade pode significar uma capacidade de fazer análise fundamental, uma profunda compreensão do risco, psicologia e o que Howard Marks chama de “pensamento de segundo nível”. O que ajuda os investidores a comprar ações realmente baratas?

Uma mente fria e não ceder a emoções como a ganância e o medo

A capacidade de avaliar o sentimento do mercado e o ciclo

Gestão do risco

Conhecimentos de análise fundamental

Agressividade de investimento justificada (quando o prémio de risco sobe e a margem de segurança aumenta)

Os pânicos provocam geralmente grandes quedas que podem durar relativamente pouco tempo. Assim, o tempo para a tomada de decisões também pode ser limitado. Howard Marks, gestor e cofundador do fundo Oaktree Capital, explicou como ocorrem os ciclos no mercado de ações, em três fases.

Três fases do mercado

No início de um mercado em alta, quando o mercado está a sair de um fundo de preços e de uma depressão, apenas alguns, pensam de forma diferente de todos os outros, os investidores compram ações, vendo o potencial para uma futura melhoria do sentimento. As ações começam a subir lentamente e cada vez mais investidores vêem que está a ocorrer uma melhoria. Na fase final, já todos os investidores concordam que a situação melhorou. Nesta altura do ciclo, muitos esperam que a situação só melhore. Os compradores recentes aceitam o prémio mais baixo, pelo risco que estão a correr (as avaliações das ações já são elevadas).

Conclusão?

Os investidores reagem aos acontecimentos de forma extrema, mas, a longo prazo, os preços das acções acompanham a situação real e a situação financeira das empresas

Situações excepcionais de pânico e euforia podem criar oportunidades para quem as souber identificar e utilizar em seu proveito

Ao mesmo tempo, nem todos os crashs (período durante o qual os preços caem drasticamente) se transformam numa crise (período prolongado durante o qual a situação é geralmente considerada má). E nem todas as crises resultam num crash. A pandemia de coronavírus provocou um crash maciço em 2020, durante o qual a bolsa dos EUA perdeu quase tanto em termos percentuais como durante o pânico da “segunda-feira negra” de 1987. No entanto, verificou-se que o vírus foi contido com relativa rapidez, graças às vacinas.

Os bancos centrais implementaram extensos programas de estímulo que impediram a economia de entrar em depressão económica. E as empresas farmacêuticas que forneceram as vacinas ganharam centenas de milhares de milhões de dólares. Assim, o medo do pânico estava a transformar-se em incerteza. Esta incerteza evoluiu gradualmente para o otimismo e, por fim, para a euforia. Este processo varia ao longo do tempo (por vezes demora menos tempo, outras vezes mais), mas caracterizou todas as crises passadas.

Como tirar partido dos ciclos económicos?

Um investidor que queira ganhar dinheiro durante uma crise deve ser otimista. Nos momentos difíceis do mercado, parece que não há razões para arriscar a compra de ações. Entretanto, muitas vezes, essas situações são mesmo sinónimo de oportunidade. É claro que o otimismo deve ser justificado, em primeiro lugar, pela escolha da empresa certa, a um preço “bom” (barato). Além disso, deve também ser equilibrado com uma abordagem de tomada de risco consciente.

Peter Lynch, um dos mais proeminentes investidores do século XX, afirmou repetidamente que o investimento a longo prazo se deve basear no pressuposto otimista de que “eventualmente, todas as manhãs, centenas de milhões de pessoas se levantarão da cama, lavarão os dentes, comprarão gasolina na estação e irão para o trabalho e para os restaurantes com as suas famílias para gastar dinheiro”.

As empresas cotadas em bolsa são responsáveis por quase todos os produtos ou software utilizados diariamente por pessoas de todo o mundo. Desde o browser da Google e o Windows até à pasta de dentes da Colgate, aos refrigerantes da Coca-Cola ou às batatas fritas do McDonald's. Mas apanhar a “faca que cai” durante uma crise do mercado pode ser arriscado, especialmente se os investidores comprarem ativos de forma emocional, o que pode acabar em pânico e na compra de ativos a níveis muito mais elevados.

O facto de as acções estarem baratas não é garantia de que não ficarão ainda mais baratas ou de que recuperarão fortemente num instante. Na verdade, muitos investidores optimistas perdem dinheiro durante as quedas das ações, também porque acabam por se demitir e deixam de acreditar que compraram ativos muito baratos. Lembre-se de que comprar empresas baratas pode não ser a chave a curto prazo para obter resultados superiores. Não existe um método único que possa garantir o sucesso do seu investimento. Investir ao contrário durante as quedas das ações não é fácil e pode ser dirigido especialmente a investidores profissionais, que têm maior confiança nas escolhas de investimento.

Durante as recessões, o Índice Composto dos EUA enfraqueceu e os múltiplos de avaliação das empresas do S&P 500 (rácio preço/lucros) também foram inferiores, pesando no desempenho do mercado de ações. A longo prazo, o mercado de ações precisa de uma expansão económica para subir. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Fonte: XTB Research

Sinais de uma crise

O primeiro passo para investir com sucesso durante uma crise é reconhecer os sinais de que se está a formar uma tempestade. As crises financeiras resultam frequentemente de uma combinação de fatores, incluindo a assunção de riscos excessivos, o aumento dos empréstimos e as falhas regulamentares no sistema financeiro. Manter-se bem informado e alerta pode fornecer-lhe informações sobre o estado da economia e o potencial para uma crise iminente, bem como o impacto nas empresas financeiras e a prevalência de empréstimos de risco. Compreender os indicadores de uma potencial crise envolve a análise de três áreas-chave, tais como:

dados económicos

tendências do mercado

acontecimentos geopolíticos

Lembre-se, no entanto, que o que caracteriza um crash é, antes de mais, a sua “imprevisibilidade”. Uma vez que podemos dizer, de acordo com a teoria da eficiência do mercado, que os preços das acções reflectem quase toda a informação disponível num dado momento, se ocorrer um evento que leve a uma queda de 10 ou 15% de índices inteiros num só dia - isso deve ser causado por um fator desconhecido. A situação é ligeiramente diferente no caso de uma crise. É verdade que é difícil prever o momento exato do seu início, mas podemos detectar sinais preocupantes mais cedo. Estes podem ser, por exemplo:

diminuição do otimismo dos presidentes de empresas e dos empresários

aumento do desemprego e queda do PIB, em contraste com a política monetária restritiva dos bancos centrais

valores cada vez mais baixos do PMI e do ISM, em contraste com as valorizações historicamente elevadas das acções

aumento das tensões geopolíticas, elevada volatilidade do mercado petrolífero

inversão da curva das yields do mercado obrigacionista

Indicador avançado - a inversão da curva das yields?

Todas as cinco recessões anteriores nos EUA desde a década de 1980 foram precedidas por uma inversão da curva das yields. Naturalmente, não existe uma probabilidade de 100% de ocorrência de eventos nos mercados financeiros, pelo que a extrapolação de eventos históricos pode não ser exacta. Mas o que é a inversão e quando é que ela ocorre?

Quando as taxas de juro das obrigações a 10 anos se revelam mais baixas do que as das obrigações a 2 anos, de curto prazo. Quem compra títulos de dívida que pagam um rendimento a 10 anos (o que implica um risco mais elevado) recebe menos do que quem o recebe a 2 anos. Contrair um empréstimo a curto prazo é mais caro do que a longo prazo. Numa tal situação, as empresas adiam os investimentos devido aos custos mais elevados. Os custos do serviço da dívida aumentam, a despesa diminui, o desemprego aumenta. Por fim, a economia contrai-se.

Importante: Historicamente, as recessões nos EUA começaram 18 meses depois de uma curva das yields (por vezes até 2 anos depois). É certo que vale a pena observar uma inversão da curva das yields para especuladores e investidores a longo prazo.

Dados económicos

A monitorização dos principais indicadores económicos, como o crescimento do PIB, as taxas de desemprego e a inflação, é vital para identificar uma crise. Estes indicadores dão-lhe uma ideia da saúde da economia e dão-lhe uma ideia de possíveis recessões. Por exemplo, considera-se geralmente que um país está em recessão quando o seu PIB diminuiu durante dois trimestres consecutivos, o que pode ter um impacto negativo no crescimento económico.

Durante a Grande Recessão de 2007-2009, dados económicos como o investimento residencial e o emprego na construção residencial atingiram os seus pontos mais altos em 2006, enquanto a economia global atingiu o seu pico em dezembro de 2007. Acompanhar de perto os indicadores económicos permite aos investidores detetar sinais de alerta de uma crise iminente e adaptar as suas estratégias de investimento conforme necessário.



Após o crash da bolsa e a crise de 2008, tanto as ações como o ouro dispararam. A saída bem sucedida do ambiente de crise muito profunda levou finalmente à euforia do mercado. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Fonte: Pesquisa XTB

Tendências do mercado

Para além dos dados económicos, a observação das tendências do mercado é fundamental para prever potenciais crises. As tendências de mercado incluem padrões de atividade no mercado de acções, indicadores económicos e outras variáveis que podem assinalar uma recessão ou uma quebra financeira. Por exemplo, uma inversão da curva de rendimento, em que as taxas de juro de longo prazo caem abaixo das taxas de curto prazo, é frequentemente vista como um precursor de uma crise económica ou recessão.

Exemplos de tendências de mercado de crises passadas incluem o crash do mercado de ações de 2008 durante a Crise Financeira Global, e a queda acentuada dos preços das ações e o aumento da volatilidade nos mercados de ações. Manter-se atento às tendências do mercado permite uma melhor avaliação da probabilidade de uma crise e ajuda a tomar decisões de investimento informadas. Os acontecimentos globais, como a instabilidade política e as catástrofes naturais, também podem ter um impacto profundo nos mercados financeiros e desencadear crises. Alguns exemplos de eventos geopolíticos que desencadearam crises financeiras incluem:

A crise financeira global de 2008

A crise da dívida europeia de 2011

A crise financeira russa de 1998

A crise financeira asiática de 1997

Para se manterem informados sobre os acontecimentos globais que podem ter impacto nos mercados financeiros, os investidores podem aceder a briefings para investidores, plataformas de notícias do sector do comércio e recursos de gestão do risco geopolítico. Manter-se atualizado sobre os acontecimentos geopolíticos ajuda a compreender os fatores que contribuem para as crises financeiras e a tomar decisões de investimento informadas durante períodos de volatilidade.

10 aspetos fundamentais para a gestão de crises

Não reaja de forma emocional e tente agir como um profissional Aceite o facto de o futuro ser de facto incerto e mantenha-se alérgico quando toda a gente o vê a negro e é um grande pessimista Aceite o risco apenas se achar que o prémio por assumi-lo é suficientemente elevado. Pergunte a si próprio: porque é que pensa assim? Pense em quanto pode perder se as coisas não correrem como deseja. O mercado surpreende - nem sempre de forma positiva Lembre-se, se quiser comprar muito barato - tem de comprar ações de vendedores muito assustados Seja corajoso numa altura em que o pessimismo é generalizado e a aversão ao risco domina os mercados. Lembre-se, no entanto, que normalmente há uma “boa razão” para isso - pergunte a si mesmo do que é que o mercado tem tanto medo? O número de oportunidades de compra quando os tempos são bons e o mercado não tem “preocupações sérias” pode ser difícil Os investidores podem enganar-se e avaliar mal mesmo empresas poderosas e bem cobertas pelos analistas A imprensa financeira é famosa pelos “títulos negativos” - não os sugira Lembre-se que a cooperação e a troca de conclusões e pensamentos construtivos com outros investidores podem ajudá-lo

A anedota de Mark sobre a Grande Crise Financeira

Um investidor bilionário, Howard Marks (mencionado anteriormente), contou uma anedota sobre a chamada Grande Crise Financeira, durante a qual os sentimentos dos investidores estavam deprimidos. Até os gestores de fundos de Wall Street esperavam o fim do sistema financeiro depois da falência do banco Lehman Brothers e da implosão do Bear Sterns. Alguns disseram que poderia ser o fim do jogo para toda a Wall Street. Os membros das instituições financeiras telefonaram uns aos outros e falaram de outros problemas sistémicos. Durante esse período, o Oaktree Fund utilizou as suas enormes reservas de tesouraria de 14 mil milhões de dólares para comprar oportunidades. Que decisões tomou Marks nessa altura e porque é que foi tão agressivo?

Marks disse que, se é um profissional, só tem de comprar agora e usar as reservas de tesouraria, que a Oaktree acumulou durante anos. A oportunidade de compra pode ser enorme e muitas más notícias reflectem-se nos preços dos activos

Juntamente com os seus sócios e Bruce Karsh, Marks concluiu que a situação é muito rara e que tem recebido informações de que os preços dos activos vendidos a título privado são muito inferiores ao preço contabilístico

Se o mundo acabar e a música deixar de tocar, não haverá vencedores em Wall Street. Mas se a música continuar a tocar, aqueles que estão a comprar agora provavelmente agirão de forma profissional e superarão os resultados dos pessimistas

Os analistas da OakTree não ficaram satisfeitos com a decisão de Mark e avisaram-no, mas ele deixou-os falar e fechou a porta porque... Não falaram de nada que ele não soubesse

10 coisas importantes sobre como investir durante uma crise

Tendo discutido a importância de reconhecer os sinais de crise, é altura de examinar algumas estratégias eficazes de investimento em situações de crise. A implementação de estratégias de investimento bem pensadas, tais como a diversificação, a gestão de riscos e a concentração em objetivos a longo prazo, pode ajudá-lo a ultrapassar crises financeiras e a proteger a sua carteira. As seções seguintes irão aprofundar cada estratégia, oferecendo dicas práticas e ideias para otimizar os seus investimentos em tempos difíceis.

10 coisas importantes

O futuro é desconhecido, mas historicamente as coisas muito más e as crises transformaram-se em tempos bons e por vezes muito bons (ao longo do tempo) O potencial de inversão da tendência aumenta à medida que o pêndulo do mercado se aproxima de fases extremas (venda em pânico, compra gananciosa) Nunca se sabe quando o pânico ou a recuperação terminam, mas os eventos FOMO (Fear Of Missing Out) são característicos dos períodos de mania (que por vezes se prolongam no tempo) O investimento contraditório pode não ser para todos os investidores. Alguns investidores sentem-se melhor a “seguir a tendência” e esta estratégia pode ser perfeita - especialmente quando a inversão da tendência de alta é reconhecida relativamente cedo É difícil prever um fundo de mercado e não há necessidade de o fazer. Apenas diga se alguns activos estão muito baratos ou muito caros Não é simples tirar partido durante uma crise. Superar o desempenho do mercado não é Os dados macro são muito importantes, mas investir numa base macro pode não ser eficaz Pode utilizar as leituras macro para conhecer melhor o ciclo atual - como diz Howard Marks, “Pode não saber para onde vai, mas tem de saber onde está” A aquisição de conhecimentos financeiros pode ajudá-lo a obter resultados de investimento satisfatórios Lembre-se que os mercados financeiros são arriscados e voláteis - não espere retornos rápidos. Seja sempre paciente

Diversificação

A diversificação é a prática de distribuir os seus investimentos por diferentes classes de ativos, sectores e regiões para reduzir o risco. Durante uma crise, a diversificação torna-se uma necessidade, uma vez que ajuda a limitar o risco de perdas de um único investimento. Uma carteira bem diversificada pode fornecer uma rede de segurança em tempos turbulentos, permitindo-lhe resistir à tempestade e sair mais forte do outro lado.

Para construir uma carteira diversificada, considere investir numa variedade de empresas de vários sectores, incluindo aquelas que são resistentes à recessão, como as ações das blue-chip. Ao distribuir os seus investimentos por várias classes de ativos e setores, pode criar uma carteira mais resistente e melhor preparada para enfrentar os desafios de uma crise. No entanto, investir é arriscado e os investidores devem confiar nos seus próprios conhecimentos e experiência.

Gestão de riscos

A gestão de riscos é a prática de avaliar e gerir os riscos associados aos investimentos. Uma gestão de riscos eficaz torna-se vital durante uma crise, uma vez que lhe permite compreender a natureza dos seus investimentos e tomar decisões de carteira com conhecimento de causa. Ao identificar e analisar os potenciais riscos e recompensas de um investimento, pode fazer escolhas informadas que se alinham com os seus objetivos financeiros.

Algumas ferramentas e estratégias para a gestão do risco no investimento de crise incluem:

Técnicas de gestão do risco de queda dentro de um contexto de carteira

Estratégias de cobertura para reduzir a volatilidade e o risco da carteira

Uma estratégia abrangente de gestão de risco que inclua conhecimento, proteção, seguro e enfrentamento

Ao implementar as estratégias mencionadas, pode proteger melhor a sua carteira durante uma crise. Lembre-se que o futuro ainda é incerto e que os efeitos de cada estratégia não podem ser previstos com 100% de exatidão.

Objectivos a longo prazo

É importante manter uma perspetiva de investimento a longo prazo durante uma crise. Permite-lhe beneficiar da recuperação do mercado, mantendo-se investido e suportando a recessão. Concentrar-se nos seus objetivos a longo prazo pode ajudá-lo a evitar tomar decisões impulsivas com base nas flutuações do mercado a curto prazo, o que pode resultar em perdas e oportunidades perdidas de recuperação.

Durante uma crise, é importante manter-se paciente e esperar que o mercado estabilize. Ao manter o seu plano de investimento a longo prazo e ao resistir ao impulso de tomar decisões precipitadas, pode navegar melhor nos altos e baixos do mercado e sair mais forte no final.



Classes de activos durante uma crise

Para além de implementar estratégias de investimento eficazes, é fundamental explorar as suas opções de investimento durante uma crise. Algumas classes de ativos, como as obrigações, o ouro e as ações defensivas, tendem a ter um bom desempenho durante as crises financeiras e podem proporcionar estabilidade e rendimento quando outros investimentos vacilam.

As seções seguintes irão detalhar estas classes de ativos, oferecendo uma perspetiva do seu desempenho durante as crises e do seu papel na proteção da sua carteira em tempos difíceis.

Obrigações

As obrigações são um tipo de título que paga uma taxa de juro fixa durante um período de tempo pré-determinado. Podem oferecer estabilidade e rendimento durante as crises, uma vez que, normalmente, têm um desempenho superior ao das ações numa recessão e proporcionam um fluxo de rendimento estável. Alguns pontos-chave sobre as obrigações incluem:

Pagam uma taxa de juro fixa

Têm um período de tempo pré-determinado

Oferecem estabilidade e rendimento durante as crises

Têm um desempenho superior ao das acções numa recessão

Proporcionam um fluxo de rendimento estável

As obrigações do Estado, em particular, são consideradas menos arriscadas do que as obrigações de empresas, o que as torna uma opção atractiva para os investidores que procuram estabilidade durante uma crise. Os bancos centrais e outras instituições financeiras investem frequentemente nestes ativos de baixo risco, bem como em fundos mútuos do mercado monetário, títulos garantidos por hipotecas e empréstimos hipotecários para manter a estabilidade financeira, mesmo para mutuários de alto risco.

Para investir em obrigações durante uma crise, considere a compra de obrigações do Estado ou de obrigações de empresas de elevada qualidade com fortes notações de crédito. Estas obrigações podem proporcionar uma fonte de rendimento fiável e ajudar a salvaguardar o seu capital durante períodos tumultuosos. Lembre-se que mesmo as obrigações podem ser arriscadas. Os países podem entrar em incumprimento e, como mostra a história, mesmo as grandes empresas e os grandes bancos, com uma longa história, como o Credit Suisse, podem levar à perda dos detentores de obrigações (AT1).

Ouro

O ouro é um metal precioso que é frequentemente considerado um ativo de refúgio durante as crises devido à sua reserva histórica de valor e à sua correlação limitada com outras classes de activos. Em períodos de instabilidade económica, o ouro pode proteger as carteiras dos investidores e, historicamente, tem apresentado um desempenho favorável durante as crises financeiras. Para investir em ouro durante uma crise, considere a compra de barras ou moedas de ouro físicas, ou invista em ouro através de fundos negociados em bolsa (ETF). O ouro como “ativo de refúgio” pode ser uma opção de investimento atrativa para quem procura estabilidade e proteção em tempos de incerteza económica. É de salientar que, a longo prazo, o ouro pode ter um desempenho superior ao das ações e de outros ativos. Além disso, a valorização do dólar americano e a saída da crise podem levar a um desempenho mais lento do ouro.

Ações defensivas

As ações defensivas, como as dos sectores da saúde, bens de consumo básico e serviços públicos, tendem a ser mais resistentes durante as recessões económicas devido ao seu desempenho estável e às suas indústrias não cíclicas. Estas empresas fornecem produtos ou serviços essenciais que continuam a ser procurados independentemente das condições económicas, o que as torna menos vulneráveis às recessões. Para investir em ações defensivas durante uma crise, considere a possibilidade de atribuir uma parte da sua carteira a empresas de sectores estáveis e não cíclicos que tenham um historial de crescimento consistente dos lucros e de pagamento de dividendos fiáveis.

Ao fazê-lo, pode criar uma carteira mais resistente que pode suportar melhor os desafios de uma crise... Mas mesmo isso não é uma receita a 100%. As ações defensivas podem também ser “vítimas” de uma recessão bolsista, uma vez que os investidores vendem tudo só para ganhar dinheiro. Além disso, se as condições do mercado melhorarem e as pessoas voltarem a ser optimistas, as ações defensivas têm geralmente um desempenho inferior ao das “acções de crescimento” com modelos de negócio escaláveis e outros motivos.

4 erros comuns de investimento

Compreender os erros do passado é fundamental para o sucesso do investimento em crises. Compreender as armadilhas comuns encontradas pelos investidores durante as crises financeiras permite-lhe evitar erros semelhantes e salvaguardar os seus investimentos. Nesta secção, discutiremos três erros comuns no investimento em crises: venda em pânico, market timing e concentração excessiva. Reconhecer e evitar estes erros comuns permite-lhe enfrentar os desafios da crise de forma mais eficaz e salvaguardar a sua carteira durante períodos de volatilidade.

Venda em pânico

A venda em pânico ocorre quando os investidores vendem apressadamente as suas participações durante uma queda do mercado, fazendo com que os preços caiam drasticamente e resultando em perdas para aqueles que vendem. Pode ser prejudicial para os seus objetivos de investimento a longo prazo, uma vez que pode levar à perda de oportunidades de recuperação quando o mercado recupera. Para evitar as vendas em pânico durante uma crise, é importante manter-se paciente e esperar que o mercado estabilize. Ao resistir ao impulso de vender durante as quedas do mercado, pode proteger os seus investimentos de perdas desnecessárias e capitalizar os ganhos potenciais quando o mercado recuperar.

Market Timing

O market timing, ou a tentativa de prever e capitalizar os movimentos do mercado a curto prazo, é outro erro comum no investimento em crise. Esta estratégia é difícil de executar com sucesso, uma vez que é quase impossível prever com exatidão os movimentos do mercado durante uma crise. De facto, estudos demonstraram que investir numa carteira bem diversificada a longo prazo produz, geralmente, melhores resultados do que tentar prever o tempo do mercado. Em vez de tentar prever o tempo do mercado, concentre-se em manter uma carteira bem diversificada e em comprar grandes empresas quando as ações estão muito mais baratas. Ao fazê-lo, pode navegar melhor nos altos e baixos do mercado e sair mais forte no final.

Importante: Ter ativos não correlacionados na sua carteira pode torná-la menos arriscada. Além disso, as empresas sem dívidas e com fortes fluxos de caixa podem ser mais fortes durante as recessões do mercado. Especialmente em sectores não cíclicos, como as acções de transporte de mercadorias ou o consumo discricionário, que podem ser extremamente vulneráveis à recessão.

Excesso de concentração

A concentração excessiva, ou a atribuição de uma grande parte da sua carteira de investimentos a uma única ação, sector ou classe de ativos, pode amplificar o risco da sua carteira e torná-la mais vulnerável à volatilidade e a potenciais perdas. Para evitar a concentração excessiva, é essencial diversificar os seus investimentos em diferentes ações, setores e classes de ativos. Ao manter uma carteira bem diversificada, pode reduzir o risco de os seus investimentos serem afetados de forma desproporcionada pelo desempenho de uma única classe de ativos ou sector. Isto pode ajudar a proteger a sua carteira durante uma crise e garantir que está melhor posicionado para enfrentar a tempestade.

Comprar durante a mania

Ao comprar ações sobrevalorizadas e em alta, os investidores assumem um risco mais elevado. Especialmente quando uma empresa está alavancada e tem um nível relativamente elevado de dívida. Quando os mercados caem, as empresas mais sobrevalorizadas e “amadas” são as que mais perdem, porque a desilusão do mercado é muito grande. Isto leva a um crash e a uma venda em pânico. Tente evitar comprar acções “só porque estão a subir”. Concentre-se nos fluxos de caixa, na compreensão dos modelos de negócio e nas oportunidades futuras. Não se esqueça da gestão do risco. Por vezes, é melhor ficar à margem do mercado e concentrar-se em sectores que estão baratos se o seu nível de conhecimentos for demasiado baixo para decidir com um nível de certeza suficiente se a ação X está barata ou cara.

Importante: Lembre-se que o preço das ações não é garantia de que a empresa é muito cara, assim como não é informação suficiente para lhe dizer que as ações estão baratas.

Aprender com as crises passadas

A ciclicidade dos mercados alerta os investidores para as lições de história. A análise de crises financeiras anteriores pode oferecer-lhe ensinamentos e lições úteis para os investidores. Ao compreender as causas e consequências de crises passadas, como a crise financeira mundial ou a pandemia de COVID-19, pode preparar-se melhor e responder a desafios futuros.

Crise Financeira Mundial

A Crise Financeira Mundial de 2008 resultou de uma combinação de fatores, incluindo o declínio do mercado imobiliário dos EUA, perdas em ativos financeiros relacionados com hipotecas, assunção de riscos excessivos, aumento dos empréstimos e falhas regulamentares. Um dos principais fatores foi o crédito subprime, que contribuiu para a crise e teve um impacto significativo nos mercados financeiros mundiais, causando uma diminuição da atividade económica em vários países, tensões no sistema financeiro mundial e uma recessão na economia dos EUA. A emissão generalizada de hipotecas de alto risco (subprime) desempenhou um papel crucial no agravamento do colapso do mercado imobiliário. Ao compreender as causas e as consequências da crise financeira mundial, podemos obter informações valiosas sobre os fatores que contribuem para as crises financeiras e tomar decisões de investimento mais informadas durante futuras crises. As lições aprendidas com a crise incluem:

A importância de analisar os fundamentos do investimento

Investir em empresas bem geridas

Manter uma carteira diversificada

Tirar partido das recessões do mercado

Emitir acções em vez de contrair dívida adicional

Pandemia de COVID-19

A pandemia de COVID-19 representou desafios e oportunidades únicos para os investidores, uma vez que provocou uma rápida queda do mercado, seguida de uma recuperação subsequente. A pandemia teve um impacto económico considerável nos mercados globais, resultando numa maior volatilidade do mercado e na redução da oferta e da procura. Ao analisarmos os desafios e oportunidades únicos apresentados pela pandemia da COVID-19, podemos compreender melhor como enfrentar futuras crises e tirar partido das lições aprendidas. Alguns erros comuns cometidos pelos investidores durante a pandemia incluem:

Não avaliar a influência da pandemia nos preços globais das acções

Fazer mudanças abruptas ou alterações nas estratégias de investimento sem uma reflexão aprofundada

Negligenciar as lições de crises anteriores ao conceber estratégias de recuperação

Desconsiderar riscos potenciais em sectores de investimento populares durante a pandemia

No final de uma história, empresas farmacêuticas como a Pfizer, a Biontech e a Moderna criaram vacinas contra a Covid e as pessoas ganharam imunidade. Bancos centrais como a Reserva Federal dos EUA ou o Banco Central Europeu ajudaram o crescimento económico, arriscando números de inflação mais elevados, mas enormes cortes nas taxas de juro e programas de QE com elevados níveis de poupança das pessoas fizeram com que a recuperação pós-Covid fosse muito forte, depois de a procura ter voltado aos mercados muito mais forte e mais rapidamente do que o esperado. A pandemia provou que as empresas estão aqui para resolver problemas e que, mesmo em tempos sombrios, o mundo financeiro pode evoluir.



Lições do Nifty 50 e do rebentamento da bolha das dot-com

O fim da bolha do Nifty 50 nos anos 70 pode ser o exemplo mais subestimado do risco de concentração do otimismo. As Nifty 50 eram as maiores empresas norte-americanas, com o crescimento mais rápido, cotadas nas bolsas de valores e, nos anos 60 e 70, os analistas do século XX estavam certos de que nada de mal poderia acontecer com as suas avaliações. Com efeito, as avaliações de empresas como a Kodak, a Xerox ou a Polaroid eram extremamente elevadas porque os investidores pensavam que “não há preço demasiado alto”. Após a recessão dos anos 70 e a liquidação do mercado bolsista, os preços das ações da maioria dessas empresas nunca mais voltaram aos máximos de sempre, exceto a Coca-Cola ou a General Electric.

Após a invenção da Internet, o mercado bolsista ficou louco por acções tecnológicas e novas oportunidades de negócio em linha. Como consequência, os investidores tornaram-se optimistas quanto aos fluxos de caixa e à procura de produtos da Internet. Por fim, as avaliações e os preços das ações atingiram níveis eufóricos, mas os fundamentos estavam mais na mente das pessoas do que nos resultados das empresas... No final, os ursos ganharam em Wall Street, com o Nasdaq a cair mais de 36% consecutivamente em 2001, 2003 e 2003, depois de uma subida de 101% em 1999 e de nenhum ano de rendimento negativo na década de 90. Ao mesmo tempo, algumas empresas, como a Amazon, a Apple ou a Microsoft, voltaram a cair nas graças dos investidores e atingiram novos máximos históricos vários anos mais tarde, após uma verdadeira adoção da Internet e das novas tecnologias. Mas o índice Nasdaq 100 precisou de 15 anos para atingir os níveis do ponto de inflexão de 2000.

Importante: Em conclusão, investir durante uma crise é um desafio, mas se compreender os indicadores de uma crise iminente, implementar estratégias de investimento eficazes e aprender com os acontecimentos passados, pode tentar navegar nas águas turbulentas das crises financeiras. A chave para o sucesso do investimento em crise reside no reconhecimento dos sinais de crise, na diversificação da sua carteira, na gestão do risco, na concentração em objetivos de longo prazo e na aprendizagem com o passado. Ao aplicar os conhecimentos e as lições retiradas deste guia, pode tomar decisões de investimento mais informadas e proteger a sua carteira durante períodos de incerteza económica. Como diz o ditado, “a sorte favorece os preparados” e, munido destes conhecimentos, pode enfrentar futuras crises financeiras. Mas lembre-se que a próxima crise pode ser muito diferente e cada uma delas é alimentada por fatores diferentes.