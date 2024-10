Tempo estimado de leitura: 6 minuto(s)

É amplamente conhecido que o Brasil é o maior produtor de café, sendo responsável por cerca de 35% da produção mundial. No entanto, nem todos sabem que os grãos de café provêm de uma planta cultivada em mais de 50 países com climas tropicais e subtropicais. Além disso, cada um de nós pode investir neste produto agrícola ou especular sobre o seu preço graças aos CFDs sobre café.

CFDs sobre café - Arábica ou Robusta

Os futuros negociados na Bolsa Intercontinental (ICE) abrangem dois tipos de grãos de café, nomeadamente o Arábica e o Robusta. Vale a pena saber que o Arábica representa cerca de 70% de todo o café no mundo e é considerado um produto de alta qualidade. No entanto, é o Robusta que é vendido a preços mais elevados, principalmente devido a menores volumes de produção e elevada procura por parte de empresas multinacionais como a Nestlé. O quadro abaixo mostra os parâmetros básicos do comércio destes dois tipos de café no ICE.

Dados válidos a partir de Novembro de 2021

Neste ponto, vale também a pena mencionar as horas durante as quais o café é negociado na bolsa ICE, que são as seguintes:

Café arábica - de segunda a sexta-feira, das 10.15 às 18.30 horas (UTC),

- de segunda a sexta-feira, das 10.15 às 18.30 horas (UTC), Café Robusta - de segunda a sexta-feira, das 9.00 às 17.30 horas (UTC).

O que são CFDs sobre café

O investimento no café pode assumir várias formas, sobre as quais pode ler no final deste artigo, mas uma das mais simples e mais populares é a negociação de CFDs sobre café. De que se trata? Um Contrato por Diferença (CFD) é um tipo de acordo entre um investidor e uma corretora que lhes permite ter lucro ou incorrer numa perda sobre a diferença entre o preço de abertura e o preço de fecho de uma transacção. Os CFDs sobre café têm uma grande liquidez, pois não ligam directamente o investidor ao ativo. Ao investir neles, o investidor compra apenas o contrato subjacente e, portanto, evita os problemas associados à compra e à posse física da mercadoria.

Como investir em CFDs sobre café

Investir no café usando CFDs permite-lhe negociar na matéria-prima em ambas as direcções, o que significa que pode ganhar dinheiro tanto nos altos como nos baixos. Dependendo da avaliação das tendências potenciais do mercado e das suas previsões relativamente ao preço do café, pode abrir uma posição longa (para cima) ou uma posição curta (para baixo). Evidentemente, a especulação bem sucedida no mercado do café requer uma análise fundamental adequada, bem como uma análise do próprio gráfico. Por exemplo, o gráfico diário do café Arábica para os últimos dias parece-se com este:

Esteja ciente que a informação e a investigação baseada em dados ou resultados históricos não garante lucros futuros e qualquer pessoa que actue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.

Ao investir em CFDs sobre café, pode abrir uma posição longa - se estiver à espera de um aumento no preço de mercado do café - ou em alternativa, pode abrir uma posição curta, especulando assim com uma queda nos preços do café. Neste ponto, vale também a pena mencionar que os CFDs sobre café são atractivos para investidores de retalho porque permitem o uso de alavancagem, o que pode multiplicar os lucros mas também levar a perdas elevadas.

O que é o contango?

Ao discutir o investimento no café sob a forma de contratos de futuros, deve também ser chamada a atenção para o fenómeno do contango que existe na maioria dos mercados de matérias-primas. Implica um mecanismo de rollover de futuros, que consiste em manter uma posição, passando de uma série que expira para um contrato com uma data de liquidação posterior, por exemplo, de Maio a Julho. Isto pode ser feito através da venda de um contrato que expira antes da sua liquidação e da compra de um novo contrato.

Sabendo o que é o rollover do futuro, podemos passar à explicação do fenómeno do contango, também conhecido como forwardation. Esta é uma situação no mercado de contratos de futuros (por exemplo, futuros de café) em que o preço de um contrato a liquidar no futuro é superior ao valor atual de mercado dos CFDs. Um exemplo deste fenómeno pode ser uma situação em que o preço atual de um contrato de café arábica a expirar é de 105 USD por unidade e o preço de outro contrato com uma data de expiração posterior é de 110 USD. Neste caso, o contango ascende a 5 USD e traduz-se diretamente num custo de rollover de posição de 1875 USD por contrato único. Como foi calculada esta soma? Um contrato de futuros de café Arábica cobre 37.500 libras de Arábica, e a sua taxa de preço reflecte o valor de 100 libras de café, pelo que o custo de prorrogação é o produto entre 5 e 375.

Neste ponto, é de notar que um nível relativamente baixo de contango é um fenómeno desejável e comum no mercado de bens e serviços. Se, por outro lado, o nível for demasiado elevado, encoraja o armazenamento de matérias-primas (neste caso café) e a sua revenda no futuro a preços mais elevados do que os atuais. Um fenómeno oposto ao contango é chamado backwardation, mas ocorre com muito menos frequência no mercado de CFDs sobre café.

De que outras formas se pode investir em café?

Como mencionado anteriormente, os CFDs sobre café não são a única forma de investir nesta matéria-prima. De que outras formas se pode investir? Há várias opções, sendo que a mais comum inclui:

ETFs sobre café - estes fundos permitem-lhe investir no mercado do café a médio e longo prazo;

- estes fundos permitem-lhe investir no mercado do café a médio e longo prazo; Investindo em ações de empresas de café como a Nestlé, Starbucks e muitas outras; no entanto, deve ter-se em conta que a maioria dessas empresas também ganha dinheiro vendendo outros produtos ou serviços, o que também se traduz no preço das suas ações.

O café é o segundo produto (depois do petróleo) mais comercializado na Terra. Embora à primeira vista possa parecer que o café é comprado principalmente para fins de consumo, acontece que também pode ser um investimento. Além disso, também se pode especular sobre os seus preços através de CFDs sobre café, o que pode proporcionar uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro tanto nos altos como nos baixos.