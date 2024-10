Como investir em ETFs de lítio e metais raros?

Tempo estimado de leitura: 12 minuto(s)

A transição das economias mundiais custa muito e provavelmente não acontecerá sem os metais raros e os metais estratégicos. Algumas empresas têm a possibilidade de contribuir para o sector e Wall Street procura sempre os vencedores. Os investidores têm uma série de oportunidades de ganhar exposição aos metais raros, através de ETFs e ações.

Não há garantia de retorno de quaisquer investimentos e, apesar da possibilidade de crescimento a longo prazo, existem alguns ventos contrários. Neste artigo, irá ler sobre as perspectivas, os prós e os contras, bem como sobre as ferramentas que podem proporcionar uma exposição ao mercado dos metais raros.

Os ETFs de de metais raros podem ser a resposta para um crescimento mais elevado e antecipado nos sectores das energias renováveis, dos veículos eléctricos e da defesa. É claro que este sector também tem os seus próprios riscos cíclicos e nem todas as empresas podem beneficiar da tendência geral a longo prazo. Aqui está uma visão geral dos fundos de destaque neste espaço, as influências do mercado em jogo e os riscos de investimento que precisa de conhecer. Leia o artigo para saber mais sobre ações de lítio e ETFs de de metais raros.





Os receios quanto à pandemia de Covid-19 levaram os bancos centrais a baixar as taxas de juro para níveis baixos de emergência. Este evento apoiou a economia e o mercado de ações, uma vez que os consumidores se mostraram muito mais resistentes do que o esperado e as empresas desenvolveram vacinas. Após a enorme injeção de liquidez, a inflação aumentou, levando os bancos centrais a aumentar as taxas de juro em grande escala. Este acontecimento enfraqueceu os preços das matérias-primas, bem como de recursos como o lítio e os metais raros. Apesar dos enormes ventos contrários cíclicos e da volatilidade, os dois maiores produtores de lítio, a Albemarle e a Sociedad Quimca Minera de Chile, tiveram um desempenho superior ao do S&P 500 entre março de 2020 e fevereiro de 2024. Ao mesmo tempo, o relativamente novo VanEck Rare Earth ETF teve um desempenho inferior à média do mercado S&P 500, uma vez que diferentes empresas dentro da sua carteira eram vulneráveis às taxas de juro e ao abrandamento da China. Acrescente-se que o desempenho passado não garante resultados futuros. Fonte: Pesquisa XTB

Aplicações dos metais raros

Os elementos raros são um grupo de 17 elementos metálicos que se situam discretamente no fundo da tabela periódica. Este grupo inclui 15 lantanídeos, juntamente com o escândio e o ítrio, conhecidos pelos seus elevados pontos de fusão e de ebulição e pelo seu papel crucial em muitas aplicações electrónicas, ópticas, magnéticas e catalíticas.

O metal raro mais conhecido é o lítio, que é utilizado especialmente no mercado das baterias para veículos eléctricos. Os três principais catalisadores a longo prazo para o mercado dos metais raros podem ser a transição para o zero líquido, a adoção de veículos eléctricos e as tensões geopolíticas, sinalizando um aumento das despesas com a defesa, o que pode impulsionar a procura de metais raros como o molibdénio.

O termo “raro” foi originalmente cunhado devido à sua escassez quando foram descobertos pela primeira vez, e engloba tanto os elementos de raros leves como os pesados. Espera-se que a procura de elementos raros no mercado cresça, dada a sua presença generalizada em todos os sectores.

A cadeia de abastecimento de metais raros é altamente cíclica, mas pode beneficiar da transição para a economia zero, bem como das tensões geopolíticas. Este aumento da procura pode levar a um crescimento da produção de metais raros, mas mesmo com um baixo nível de produção durante os períodos mais baixos do ciclo, as empresas podem registar lucros mais elevados, se os preços recuperarem, durante os períodos de oferta limitada.

O mundo atual, impulsionado pela tecnologia, criou um nicho significativo para os metais raros. Desde componentes integrantes dos ecrãs dos smartphones, da autenticação de notas de banco e da transmissão de sinais por fibra ótica, até ao desempenho de papéis fundamentais na transição para a energia limpa, os metais raros estão em todo o lado.

A sua eficiência e os baixos requisitos de manutenção tornam-nos vitais para as turbinas eólicas e os motores de veículos eléctricos. No domínio da defesa e da eletrónica, tecnologias como os ímanes de samário-cobalto em mísseis de deteção de calor e os robustos ímanes de metais raros fabricados a partir de ligas de neodímio e samário são alimentados por REE.

Prós e contras de investir em ETFs de metais raros

Cada sector do mercado tem os seus próprios fatores de risco, bem como catalisadores positivos. O investimento em ETFs de metais raros tem o seu conjunto único de prós e contras.

Diversificação através da afetação de capital a ativos não correlacionados (o preço dos metais de metais raros não costuma acompanhar os investimentos tradicionais, como as ações e as obrigações)

Exposição a um sector com uma procura crescente, alimentada por uma transição geopolítica e de zero emissões líquidas

A escassez pode gerar grandes retornos para os investidores devido à utilização extensiva destes metais na tecnologia

No entanto, as desvantagens não podem ser negligenciadas.

A enorme ciclicidade e volatilidade do mercado de recursos estratégicos (por exemplo, o lítio)

A falta de liquidez e a volatilidade do mercado, juntamente com a potencial assimetria de informação causada pelo facto de algumas grandes empresas mineiras controlarem o mercado

Os investimentos em ETFs de metais raros enfrentam o risco de redução da procura se forem desenvolvidos materiais alternativos, diminuindo potencialmente os rendimentos dos investidores.

Por conseguinte, embora o potencial de crescimento e a procura do mercado tornem os ETF de metais raros uma oportunidade de investimento atrativa, os investidores devem ter em conta os riscos inerentes. Antes de entrar neste nicho de mercado promissor, é vital avaliar a tolerância ao risco, os objetivos de investimento e a compreensão do mercado.

Riscos e alternativas

O investimento em metais raros e metais estratégicos acarreta também alguns riscos. A volatilidade do mercado, as preocupações ambientais, os riscos geopolíticos e a potencial redução da procura devido ao desenvolvimento de materiais alternativos são fatores críticos a considerar. Por conseguinte, uma abordagem estratégica e bem informada é essencial para se aventurar neste mercado.

Antes de mergulhar neste mercado, é aconselhável considerar vários fatores-chave. Com o lítio a desempenhar um papel fundamental na transição para uma economia verde, prevê-se que o mercado global de metais raros cresça. Embora esta oportunidade de crescimento assinale um futuro promissor para o setor, é crucial considerar os fatores variáveis que podem influenciar este crescimento. Alguns factores-chave a considerar incluem:

Políticas e regulamentos governamentais

Avanços tecnológicos e inovação

Dinâmica da oferta e da procura

Preocupações ambientais e de sustentabilidade

Riscos geopolíticos e tensões comerciais

Concorrência no mercado e tendências de preços

Analisando cuidadosamente e compreendendo estes fatores, os investidores podem tomar decisões informadas e navegar eficazmente no mercado. Em comparação com outros fundos do sector mineiro, a composição variada da carteira dos ETFs de metais raros pode resultar numa maior volatilidade e num desempenho inconsistente a médio e longo prazo. Por conseguinte, os investidores devem compreender as participações subjacentes do ETF e a forma como contribuem para o seu desempenho global.

As considerações ambientais também desempenham um papel importante, uma vez que a extração e o processamento de metais raros podem apresentar desafios ambientais significativos, potencialmente dissuadindo os investidores interessados em sustentabilidade e ESG. Por último, ao investir em ETFs de metais raros com exposição a empresas mineiras estrangeiras, é necessário ter em conta os riscos políticos, como as alterações nas relações internacionais ou na legislação.

Ações - uma alternativa aos ETFs

O investimento no setor dos metais raros é possível não só através de ETF, mas também através da compra de ações. Este tipo de investimento pode proporcionar rendimentos mais elevados, mas é muito menos diversificado, porque não existem grandes empresas especializadas em metais raros como um todo. O risco de investir em ações específicas pode ser superior ao risco de investimento em ETFs bem diversificados.

Por exemplo, a Freeport-McMoRan pode dar aos investidores exposição ao mercado do molibdénio (obviamente não só), e a Albemarle dá exposição às oportunidades do mercado do lítio (baterias para veículos eléctricos). Mas o investimento em ações apresenta riscos significativos, tais como perdas de capital permanentes e falhas de investimento.

O mercado dos metais raros, apesar de ser um nicho e complexo, apresenta uma oportunidade de investimento promissora para o investidor com conhecimentos tecnológicos. Com aplicações extensivas em vários sectores e uma procura global crescente, os elementos raros constituem uma via de investimento aliciante. Mas os investidores devem ter em conta os riscos e gerir a carteira de forma equilibrada.

ETFs de metais raros

Um dos mais populares ETFs de metais raros é o VanEck Rare Earth/Strategic Metals UCITS ETF (VVMX.DE), que é um investimento que proporciona exposição a ações de empresas mundiais, envolvidas na produção, refinação e reciclagem de metais raros e metais e minerais estratégicos.

Este ETF está exposto a algumas das principais empresas chinesas de metais raros, que representam quase um terço da sua carteira. As maiores participações chinesas são a Jinduincheng Molybdenum e a China Northern Rare Earth Group High Tech Co. Ambas as ações representam mais de 10% do total das participações do ETF.

As grandes participações do ETF são também empresas ocidentais, como o conglomerado mineiro-químico. A Albemarle, conhecida como o maior fornecedor de lítio para baterias de veículos eléctricos, ou a Australian Pilbara Materials, conhecida pela sua carteira de lítio e tantalite.

O VanEck Rare Earth, sendo um fundo bem estabelecido com uma carteira diversificada, apresenta uma oportunidade de investimento estratégico para aqueles que pretendem explorar o potencial do mercado global de metais raros. No entanto, devido à sua exposição significativa a empresas chinesas, os investidores devem considerar os riscos geopolíticos associados a este ETF.

O papel da China

No mercado dos REE, a China ganhou proeminência, sendo responsável por cerca de 60% da produção mundial de elementos de metais raros e pelo processamento de 85% da oferta total. Este domínio traz consigo um conjunto de riscos, incluindo vulnerabilidades da cadeia de abastecimento, potenciais perturbações e preocupações geopolíticas que os investidores em ETFs de metais raros devem ter em conta.

Ao longo dos anos, a China tem utilizado o seu controlo sobre os REE como uma alavanca política. Nomeadamente, impôs proibições de exportação em resposta a disputas internacionais, causando incerteza no mercado e flutuações de preços.

Estas ações sublinham a importância da diversificação e da gestão do risco quando se investe neste sector. Os metais raros são produtos de base estrategicamente importantes.

No entanto, estão a ser desenvolvidos esforços para compensar a influência da China no mercado dos metais raros. Estes esforços englobam novas iniciativas e empresas comuns que visam estabelecer instalações de processamento noutros locais e resolver os problemas ambientais associados às práticas atuais.

Por conseguinte, o mercado dos minerais raros está à beira de uma mudança, criando novas oportunidades para os investidores globais.

Ações de produtores de Lítio

O lítio é um dos materiais mais estratégicos, com um grande número de aplicações em novas tecnologias, como veículos eléctricos, smartphones, computadores portáteis, tablets ou mesmo ferramentas eléctricas. O lítio é um dos recursos fundamentais para a transição para a economia zero. É por isso que um grande número de investidores acompanha este mercado, uma vez que a economia de emissões zero necessita de grandes investimentos e é a tendência que se espera que persista durante muito tempo.

As baterias de lítio estão a melhorar constantemente, mas o mais importante para todo o mercado do lítio são os produtores de lítio. Sem eles, ninguém utilizaria o lítio, seja em que tecnologia for. Os maiores produtores de lítio são empresas cotadas na bolsa, e os investidores podem investir nelas, comprando ações.

A procura de lítio é altamente cíclica e depende das tendências dos consumidores.

A procura de veículos eléctricos e de aplicações de consumo é vulnerável aos níveis das taxas de juro.

As acções de lítio são muito voláteis e têm períodos de subida e descida dos lucros.

Os investidores devem ter em conta a pilha de dívidas e analisar os balanços das empresas.

Os períodos cíclicos podem ser uma oportunidade para os investidores a longo prazo, que aceitam um elevado risco de investimento.

As empresas com um nível de endividamento mais baixo e vantagens competitivas podem esperar pela retoma da procura, mas os investidores nunca sabem exatamente os pontos de viragem do ciclo.

