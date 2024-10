Negociação de matérias-primas - como investir em matérias-primas?

Tempo estimado de leitura: 22 minuto(s)

Tipos de matérias-primas

O que influencia os preços?

Estratégias de negociação em matérias-primas

Gestão de risco

Negociação de matérias-primas na XTB

Outras opções para investir em matérias-primas

FAQ

Desde que a economia existe, a negociação de matérias-primas tem continuado e é certo que os seus preços continuarão a flutuar. Dependendo das condições económicas, dos ciclos, da oferta disponível, das previsões meteorológicas e do sentimento dos investidores. O trading de matérias-primas existe há milénios, remontando a uma época em que o dinheiro não existia. Nessa altura, comunidades inteiras utilizavam-nas como moeda principal. Os comerciantes tinham de percorrer milhares de quilómetros para vender os bens que compravam. As frotas comerciais arriscavam o transporte em mares cheios de piratas e navios inimigos. Atualmente, o mercado de matérias-primas têm um aspeto muito diferente, mas o seu papel é invariavelmente enorme.

Por exemplo, os preços do petróleo afetam os custos de transporte em todo o mundo e os problemas de abastecimento de trigo podem resultar no aumento dos preços dos alimentos. O investimento em produtos de base é também interessante para os investidores porque os produtos de base têm frequentemente um comportamento inverso ao dos índices do mercado de ações. Alguns investidores podem utilizar contratos de futuros de matérias-primas e cobrir ou diversificar as suas carteiras através de ETFs de matérias-primas ou de ações de empresas seleccionadas no sector das matérias-primas. Os investidores, por outro lado, optam mais frequentemente pela negociação de CFD de matérias-primas. É a este método de negociação de matérias-primas que vamos dedicar a nossa atenção. Do petróleo e gás aos metais preciosos, cacau, café ou preços do trigo. Quer saber mais sobre o trading de matérias-primas? Recomendamos-lhe que leia o artigo.

Fonte: XTB

Tipos de matérias-primas

As matérias-primas podem ser um complemento interessante para uma carteira de investimentos. Quando a procura na economia continua a ser elevada e a inflação está a aumentar, são as matérias-primas que podem constituir uma espécie de proteção contra essa inflação. Por exemplo, o ouro pode ganhar em períodos de tensão do mercado, de incerteza ou de perspetiva de uma recessão económica. Por esta razão, o ouro é considerado um "porto seguro". Os preços das matérias-primas industriais sobem quando os mercados se apercebem de um desenvolvimento económico global. Em regra, as matérias-primas podem ser divididas em vários grupos diferentes.

Matérias-primas energéticas

As matérias-primas energéticas incluem o petróleo e o gás. O petróleo bruto é uma das matérias-primas mais importantes do mundo, sendo o principal vetor energético. O seu preço deriva da procura global de petróleo e dos níveis de produção dos maiores produtores mundiais. Quando a economia está em expansão, os preços do petróleo podem estabilizar-se em níveis ligeiramente mais elevados, embora o aumento seja normalmente compensado por uma maior produção. A maior volatilidade no mercado do petróleo ocorre frequentemente quando a relação entre a oferta e a procura é perturbada. O gás é utilizado tanto para fins energéticos como industriais. É descrito por muitos como uma fonte de energia intermédia entre os combustíveis fósseis e a energia verde.

Metais preciosos

Os metais preciosos, como o ouro, a prata, a platina e o paládio, há muito que atraem os investidores que procuram estabilidade e segurança do património. O ouro é considerado um porto seguro em tempos de incerteza económica. A quantidade limitada desta matéria-prima na Terra contribui para o preço persistentemente elevado por onça. A prata, por outro lado, tem outra utilização - industrial. A platina e o paládio, para além do seu valor estético, são frequentemente utilizados na indústria automóvel para a produção de conversores catalíticos.

Matérias-primas agrícolas

As matérias-primas agrícolas incluem produtos agrícolas como cereais (trigo, milho), óleos vegetais, açúcar, cacau, algodão e muitos outros. Para além da procura e da oferta no mercado mundial, os preços destes produtos de base dependem frequentemente de fatores meteorológicos. Os investidores interessados em negociar matérias-primas agrícolas devem manter-se a par das últimas informações sobre as condições climatéricas, as previsões de colheitas e as alterações no consumo mundial. A oferta limitada pode fazer subir os preços. Um bom exemplo disto é a subida dos preços do cacau em maio de 2023 - impulsionada pela queda das exportações da Nigéria e da Costa do Marfim e pela procura ainda forte dos importadores.

Matérias-primas industriais

As matérias-primas industriais são uma vasta gama de produtos de base utilizados na produção industrial. Estes incluem o cobre, o alumínio, o zinco, o chumbo, o níquel, o ferro, o aço e muitos outros. Os preços destes produtos de base estão muitas vezes estreitamente ligados à situação da economia mundial e à procura global de produtos industriais. Por este motivo, os seus preços acompanham frequentemente os ciclos económicos - o cobre é um bom exemplo.

O que é que influencia os preços?

Os preços das matérias-primas são susceptíveis a muitos factores que podem levar a aumentos ou diminuições de preços. Os mercados de matérias-primas são altamente cíclicos e compreender os ciclos é fundamental para um investimento bem sucedido em matérias-primas. Vamos rever os factores mais importantes que afectam os preços.

Oferta e procura

O principal fator que afeta as matérias-primas é a relação entre a oferta e a procura no mercado. Se a oferta de matérias-primas for limitada e a procura aumentar, os preços tendem a subir. Em contrapartida, um excesso de oferta em relação à procura conduz a uma descida dos preços. Um bom exemplo disso é a queda maciça dos preços do petróleo bruto durante a crise provocada pela pandemia de Covid-19. Nessa altura, o mundo viveu um rápido colapso económico, que se refletiu imediatamente no preço do petróleo, das matérias-primas industriais e do ouro. Vale a pena acompanhar a situação da oferta e da procura no mercado de matérias-primas para identificar potenciais oportunidades de investimento.

A procura de petróleo caiu drasticamente em março de 2020, quando a pandemia começou. As quedas acentuaram-se em abril de 2020, quando um excesso de oferta de petróleo bruto levou a um colapso sem precedentes dos preços do petróleo, forçando o preço do contrato de futuros do West Texas Intermediate (WTI) a cair de 18 dólares por barril para cerca de -37 dólares por barril. Para efeitos de comparação, o ouro (gráfico azul) também registou uma queda acentuada em março de 2020, juntamente com outras matérias-primas. No entanto, conseguiu recuperar terreno em abril de 2020. Isto mostra como o mercado de matérias-primas pode ser volátil por vezes. Esteja ciente de que os dados apresentados se referem aos dados de desempenho anteriores e, portanto, não são um indicador confiável de desempenho futuro.

Fonte: xStation5

Condições climatéricas e custos de mineração

O gás natural e os produtos agrícolas, em particular, são susceptíveis às condições meteorológicas. Por exemplo, as previsões de temperaturas frias ou de invernos rigorosos podem favorecer o aumento dos preços do gás, uma vez que o mercado prevê uma maior procura de aquecimento. Por outro lado, um clima ameno pode favorecer as vendas e diminuir a procura.

Eventos climáticos adversos, como secas, inundações, furacões ou tempestades de granizo, podem afetar negativamente as colheitas e fazer subir os produtos agrícolas. Acima de tudo, os traders que acompanham o mercado a curto prazo devem seguir regularmente as previsões meteorológicas e monitorizar a situação no mercado agrícola. O custo de extração, transporte, armazenamento e o limite da produção rentável podem também ser indicadores importantes para o mercado de matérias-primas.

Políticas dos bancos centrais e geopolítica

As decisões monetárias a nível dos bancos centrais podem ter um impacto significativo nos preços. No entanto, geralmente atuam com um desfasamento temporal. O banco central mais importante cujas decisões afetam a economia mundial é a Reserva Federal dos EUA.

Por exemplo, quando a inflação é demasiado elevada, a Reserva Federal aumenta as taxas de juro para reduzir a procura dos consumidores. Os investidores avaliam então as probabilidades de um abrandamento económico. Um aumento das hipóteses de uma recessão, regra geral, não favorece o petróleo e as matérias-primas industriais. Mas pode ser favorável para os preços do ouro.

Alterações nas taxas de juro, políticas do banco central, pacotes de estímulo económico ou a introdução de novas regulamentações. Tudo isto afeta indiretamente as matérias-primas. Além disso, os conflitos políticos, as guerras comerciais e outros acontecimentos geopolíticos também podem ter um impacto significativo. Os embargos comerciais contra a Rússia são um ótimo exemplo. Na sequência da eclosão da guerra na Ucrânia, o gás russo deixou de fluir para a Europa em 2022. A perspetiva de uma oferta limitada fez subir os preços do gás na altura.

O poder das moedas

Os valores das moedas têm um impacto direto nos preços das matérias-primas. Se o valor da moeda de um país, que exporta matérias-primas, descer em relação a outras moedas, os preços das matérias-primas desse país podem aumentar, uma vez que se tornam mais baratos para os compradores estrangeiros. Os investidores precisam de monitorizar as taxas de câmbio, especialmente o dólar americano (USD). Muitas vezes, o fortalecimento do dólar promove a imposição de uma pressão descendente sobre os preços das matérias-primas. As moedas associadas a países que dependem fortemente da exportação e extração de matérias-primas, como a coroa norueguesa (NOK) ou o dólar australiano (AUD), também podem ser indicadores importantes. Lembre-se que estes são apenas alguns dos muitos factores que afectam os preços das matérias-primas.

Crescimento económico global

Os preços da maioria das matérias-primas dependem muito da saúde da economia global. Quando os mercados percepcionam circunstâncias favoráveis à melhoria do comércio global, os preços das matérias-primas podem também subir. Por outro lado, a perspetiva de uma crise ou de um abrandamento económico exerce uma pressão no sentido descendente. A razão é, evidentemente, a menor procura prevista. Por exemplo, os preços do cobre podem estar fortemente correlacionados com os ciclos económicos devido às suas aplicações industriais.

Ao justapor os movimentos históricos dos preços do índice S&P500 e do petróleo bruto WTI dos E.U.A., podemos ver que os preços do petróleo dependem significativamente da prosperidade económica. Uma economia forte também favorece o mercado de ações. Durante as recessões (barras cinzentas), os preços do petróleo tendem a cair juntamente com os preços das ações.

Fonte: XTB Research

Estratégias de negociação em matérias-primas

Os traders de matérias-primas utilizam uma variedade de estratégias específicas tanto para os traders de curto prazo como para os investidores de longo prazo. A execução consistente da estratégia pretendida pode ajudar a otimizar o desempenho e a gerir o risco. Vale a pena lembrar que cada estratégia de negociação de matérias-primas tem as suas próprias características únicas e requer uma análise adequada. Também não é uma garantia de lucro do investimento. Os investidores devem acompanhar os acontecimentos atuais e as informações relacionadas com o mercado de matérias-primas.

Estratégia de negociar a tendência

Esta estratégia consiste em identificar e tirar partido das tendências a longo prazo do mercado de matérias-primas. Os investidores que pretendem mover-se de acordo com a tendência tentam identificar as matérias-primas que estão a seguir uma tendência ascendente ou descendente e tomam decisões de investimento de acordo com essa tendência. A utilização de análises técnicas, tais como linhas de tendência, indicadores de tendência ou formações de preços características, pode ajudar a identificar tendências e a tomar decisões adequadas.

Se olharmos para os preços do petróleo WTI e para os preços do ouro, vemos que o metal precioso se tem mantido mais estável do que o petróleo durante várias recessões nos EUA (barras cinzentas), desde 1980. Lembre-se sempre que a negociação de contratos de futuros é arriscada e que quaisquer resultados passados podem não se verificar no futuro.

Fonte: XTB Research

Contrarianismo

Regra geral, isto significa abrir posições e negociar matérias-primas em contra-tendência. O contrarianismo caracteriza os investidores e traders que baseiam a sua estratégia no fato de apostarem "contra a multidão". Embora seja quase impossível prever um fundo ou um pico de preços, uma estratégia contra-cíclica arriscada pode dar uma vantagem aos investidores pacientes e aos traders agressivos. Por exemplo, quando todo o mercado fala de uma recessão, os investidores que atuam de forma contrária podem comprar ações de empresas de produtos de base e abrir posições de compra em contratos de futuros. Por outro lado, quando o mercado está numa fase de euforia, os investidores contrários podem vender as ações que possuem. E utilizar a venda a descoberto - a capacidade de abrir posições aquando da descida dos preços. A estratégia contrária não é, definitivamente, para todos os investidores em matérias-primas e pode ser extremamente arriscada porque, de facto, ninguém sabe quando o mercado inverterá a tendência.

Sazonalidade

As matérias-primas estão frequentemente sujeitas a aumentos ou diminuições sazonais de preços. Não só devido aos ciclos económicos, mas também devido a outros factores. Podem ser questões relacionadas com a época das colheitas, a procura de energia ou o período de consumo. Por exemplo, os preços do gás natural podem aumentar durante os períodos de maior procura de energia. Esse período é o período de inverno. As descidas podem começar sazonalmente com a previsão de uma menor procura de aquecimento. Os preços agrícolas sobem frequentemente antes da época das colheitas. Os investidores podem tirar partido destes padrões sazonais, analisando os dados históricos dos preços e procurando padrões recorrentes.

Estratégia de spread

Os spreads são as diferenças de preços entre diferentes contratos das matérias-primas. Os investidores podem analisar e comparar os preços de diferentes contratos de matérias-primas e tomar decisões com base nas diferenças de preços. Por exemplo, um investidor pode decidir comprar um contrato de uma matéria-prima com um preço mais baixo e simultaneamente vender a descoberto um contrato de outra matéria-prima com um preço mais elevado. Na expetativa de que a diferença de preços entre as matérias-primas diminua ou aumente.

Tendências futuras

Analisar o potencial de tendências futuras no mercado é extremamente importante para os investidores em matérias-primas. Compreender as tendências futuras permite-lhe tomar decisões de investimento sólidas e pode ajudá-lo a alcançar o sucesso do investimento a longo prazo. Um aspecto importante da análise das tendências futuras no mercado de matérias-primas é ter em conta o ambiente em mudança e a adaptabilidade. Atualmente, a volatilidade económica, geopolítica e ambiental tem um enorme impacto nos preços e na oferta de matérias-primas.

Ao negociar contratos de futuros, os investidores podem expressar as suas opiniões sobre as perspectivas de preços não só através de transacções de compra. Mas também através da venda a descoberto, apostando na descida dos preços das matérias-primas. Ao analisar as tendências futuras do mercado de matérias-primas, vale a pena considerar vários fatores-chave.

Desenvolvimento tecnológico

Os desenvolvimentos tecnológicos podem afetar a eficiência da extração, processamento e utilização de matérias-primas. Os investimentos em novas tecnologias, como a robótica, a inteligência artificial ou a Internet das Coisas (IoT), podem projetar a forma como as matérias-primas são utilizadas em várias indústrias. E na escala da sua utilização.

Geografia e geopolítica

Certas regiões do mundo são ricas em matérias-primas específicas, o que pode afetar o seu preço e disponibilidade. Além disso, a alteração das relações internacionais e das políticas comerciais pode afetar o mercado das matérias-primas.

Ecologia

Outro fator importante é a sustentabilidade e a preocupação com o ambiente. A crescente consciencialização ambiental e o aumento da regulamentação ambiental têm um impacto na forma como as matérias-primas são extraídas e selecionadas. As empresas precisam incorporar estes fatores nas suas estratégias e investir em soluções mais ecológicas.

As tendências futuras no mercado das matérias-primas também serão moldadas pela evolução das preferências dos consumidores. A longo prazo, a consciencialização para produtos ecológicos, éticos e socialmente responsáveis pode levar a uma maior procura de energia renovável ou de matérias-primas com uma pegada de carbono reduzida.

Gestão de Risco

O risco é inerente à transação de matérias-primas, especialmente nos contratos de futuros com alavancagem. Os preços das matérias-primas flutuam todos os dias por várias razões, tais como alterações na oferta e na procura, condições meteorológicas, política monetária, sentimento e muitos outros fatores externos. Os preços das matérias-primas podem também ser afectados por conflitos armados ou embargos comerciais, que perturbam a relação entre a oferta e a procura.

Um elemento-chave na negociação de matérias-primas é a compreensão do risco e a gestão adequada do capital. Os acontecimentos aleatórios imprevisíveis têm um impacto significativo nos mercados financeiros mundiais. Muitas vezes, os cenários mais prováveis acabam por não ser os que se concretizam. Por conseguinte, é importante utilizar ordens defensivas e respeitar algumas regras básicas.

Montante de investimento e dimensão da posição

O primeiro passo na gestão do capital é estabelecer um montante de investimento adequado. O investidor deve determinar quanto dinheiro está disposto a investir na negociação de matérias-primas e quanto da sua carteira deve ser afetada a estas transacções. É importante que este orçamento seja realista e adaptado às capacidades financeiras individuais. Não se deve investir mais do que se é capaz de perder. Além disso, deve gerir conscientemente a dimensão das posições na sua carteira.

Ordens defensivas

A XTB compreende a importância da gestão das posições abertas para traders e investidores. Nem todos os investidores e traders seguem gráficos e informações durante horas, todos os dias. As matérias-primas podem reagir violentamente a dados, notícias mundiais ou quaisquer eventos aleatórios que possam afetar os preços. As ordens defensivas vêm em socorro, o que pode proteger os lucros e limitar as perdas potenciais.

As ordens defensivas, como as ordens stop loss, take profit ou trailing stop loss, não ajudam apenas a aplicar a estratégia estabelecida. Podem ser uma importante ferramenta de gestão de risco na negociação de CFDs de matérias-primas. Saiba mais, aqui.

Os investidores no mercado de ações e ETFs podem usar ordens pendentes como sell stop, buy stop, sell limit e buy limit. Na plataforma educativa da XTB, cada investidor pode conhecer os pormenores de cada uma destas ordens. Veja mais aqui.

Diversificação

Diversificação significa procurar habilmente ativos que não estejam correlacionados entre si e repartir os investimentos por diferentes matérias-primas e instrumentos financeiros. O seu principal objetivo é reduzir o risco e a volatilidade de uma carteira. Por exemplo, uma potencial descida dos contratos de preço do cobre pode reduzir a exposição a um ETF que dá exposição ao ouro. A diversificação também tem como objetivo reduzir o risco associado às flutuações do valor de cada matéria-prima. Se o valor de uma matéria-prima cair, o investidor pode ter outros investimentos rentáveis para compensar as perdas. Uma vantagem pode também ser o potencial de desempenho superior quando diferentes matérias-primas têm um bom desempenho, em alturas diferentes.

O investimento em diferentes matérias-primas e mercados reduz o risco associado a uma determinada matéria-prima. Se o preço do petróleo cair, por exemplo, um investidor pode deter outras matérias-primas que continuem a gerar rendimentos.

A diversificação de uma carteira pode trazer novas oportunidades para um investidor. Com diferentes investimentos, um investidor pode tirar partido dos benefícios de diferentes tendências e ciclos de mercado.

A diversificação pode ajudar a reduzir a volatilidade da carteira global e, consequentemente, atuar como uma proteção contra a ocorrência de chamadas de margem. Se uma matéria-prima perder valor, outros investimentos podem compensar as perdas. Em última análise, uma diversificação adequada conduz a uma carteira mais estável.

Nem toda a gente diversifica a sua carteira, argumentando que a diversificação pode reduzir significativamente o impacto das "posições vencedoras". A diversificação também tem riscos específicos e pode nem sempre produzir os resultados esperados. Um investidor pode deparar-se com uma situação em que a maioria dos investimentos não produz rendimentos satisfatórios.

Aumento da complexidade da gestão

Ter muitos investimentos diferentes requer mais atenção e monitorização. O investidor tem de estar a par das tendências e acontecimentos atuais nos diferentes mercados. Isto pode consumir muito tempo e exigir um maior acompanhamento.

Negociação de CFDs de matérias-primas na XTB

O armazenamento físico de matérias-primas é difícil e, na maioria das vezes, impossível. Para os investidores de retalho, é virtualmente impossível. Os clientes da XTB podem considerar a exposição a matérias-primas numa variedade de formas, incluindo através de CFDs.

Longo / Curto

Os CFD permitem que os investidores negoceiem tanto em descidas como em subidas de preços. Isto torna a negociação de contratos sob matérias-primas mais flexível. Se um investidor esperar que o preço de uma determinada matéria-prima, como o petróleo, suba, pode abrir uma posição de BUY (longa). A posição terá lucro quando o preço subir. Por outro lado, se o investidor esperar que o preço desça, pode abrir uma posição de SELL (curta). Nessa situação, ele terá um lucro quando o preço cair, de acordo com a sua previsão. Apostar na descida dos preços é designado por venda a descoberto.

Matérias-primas na plataforma XTB (negociação de CFDs sobre futuros)

Agrícolas : AÇÚCAR, CAFÉ, MILHO, CACAU, SOJA, ÓLEO DE SOJA, ALGODÃO, TRIGO

: AÇÚCAR, CAFÉ, MILHO, CACAU, SOJA, ÓLEO DE SOJA, ALGODÃO, TRIGO Energia : PETRÓLEO, PETRÓLEO.WTI, NATGAS, GASOLINA, LSGASOIL)

: PETRÓLEO, PETRÓLEO.WTI, NATGAS, GASOLINA, LSGASOIL) Industrial : COBRE, ALUMÍNIO, ZINCO, NÍQUEL

: COBRE, ALUMÍNIO, ZINCO, NÍQUEL Metais preciosos: OURO, PRATA, PLATINA, PALÁDIO

OURO, PRATA, PLATINA, PALÁDIO Pecuária: BOVINOS, MAGROS

Uma das alternativas à "difícil" exposição física ao mercado de matérias-primas são os contratos por diferença (CFD - "contracts for difference"). Ao negociar CFDs, o desempenho do investidor depende da direção da transação (COMPRA, VENDA) e da diferença de preço entre o preço de abertura e o preço de fecho da posição. Estes instrumentos podem ajudar a diversificar uma carteira de investimentos. São caracterizados por:

A capacidade de negociar tanto em subidas como em descidas de preços

Ordens defensivas (stop loss e take profit, bem como trailing stop loss)

Baixos custos de transação

Alavancagem

Elevada volatilidade dos valores das posições

Risco de investimento elevado

Elevada liquidez

Liquidação em tempo real (T+0)

O investidor não se torna proprietário da matéria-prima, apenas do contrato

Sem custos associados ao armazenamento das matérias-primas

Negociação de CFDs

Quando negoceiam instrumentos de CFD, os investidores não compram matérias-primas reais. Estão a negociar um instrumento derivado - um contrato por diferença de preço. Negociar CFDs sobre matérias-primas não é exatamente o mesmo que negociar ações não alavancadas ou ETFs. Em primeiro lugar, por causa da alavancagem.

A alavancagem permite-lhe abrir posições maiores com uma pequena percentagem do seu valor através de uma margem, a chamada "Margem". Por outro lado, a alavancagem está associada a um elevado risco de investimento e volatilidade. Isto pode levar ao fecho automático da posição através do mecanismo defensivo 'Stop Out' se a perda na conta aumentar. Antes de um investidor decidir negociar CFDs, é muito importante que ele ou ela tenha uma boa compreensão de como os derivados funcionam.

Dependendo da matéria-prima escolhida, o valor de 1 lote, ou seja, a unidade básica de volume da posição, varia. Assim, para o OURO 1 lote é o preço de 100 onças, para o PETRÓLEO é o preço de 1000 barris, para a PRATA 5000 onças, e assim por diante. Os traders encontrarão informações sobre o valor de 1 lote diretamente na plataforma de investimento XTB. Graças à ordem mínima de 0,01 lote, cada investidor é capaz de ajustar o tamanho da posição às suas próprias oportunidades de investimento.

Por exemplo - se a alavancagem for de 1:20, a margem é equivalente a 5% do valor do contrato

Assim, para abrir uma posição com um valor de contrato de $2.000, um investidor pode usar apenas $100

O tamanho da posição é medido em lotes

O tamanho mínimo da ordem é de 0,01 lote (o chamado "micro lote")

A alavancagem aumenta tanto os lucros como as perdas potenciais

As ordens defensivas podem cobrir uma posição e ajudar a gerir o risco

Pode ler mais sobre a negociação de CFDs aqui.

Outras opções para investir em matérias-primas

Ao investir na XTB, os investidores têm mais do que apenas instrumentos de CFD à sua disposição. A XTB oferece várias centenas de ações e dezenas de ETFs de matérias-primas que oferecem exposição direta ou indireta ao mercado de matérias-primas.

Ações: Exxon Mobil (XOM.US), Chevron (CVX.US), BP (BP.UK), Shell (SHELL.NL), Occidental Petroleum (OXY.US), Rio Tinto (RIO.UK), BHP Billiton (BHP.US), Vale (VALE.US), Freeport McMoran (FCX.US), Glencore, Newmont (NEM.US), Anglogold Ashanti (AU.US), Barrick Gold (GOLD.US)

ETF: iShares Physical Gold (IGLN.UK), iShares Physical Silver (ISLN.UK), Deutsche Boerse Commodities Gmbh ETC (4GLD.DE), iShares Commodity Diversified Swap (ICOM.UK), ETF WTI Crude Oil (OD7F.DE), iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP. UK), iShares Stoxx 600 Oil & Gas (SXEPEX.UK), ETFS Natural Gas (NGAS.UK), SPDR S&P Oil & Gas Exploration (XOP.US), ETF Industrial Metals (AIGI.UK), ETF Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (CIND.UK), SPDR Industrial Average Trust (DIA.US)