Investir em ESG

Tempo estimado de leitura: 12 minuto(s)

Existem numerosas definições de ESG, mas ESG Investing pode ser lido como "investimento ambiental, social e de governação". Trata-se de uma estratégia que tem em conta as práticas éticas e sustentáveis das empresas, para além das métricas financeiras tradicionais. Reflete uma tendência crescente entre os investidores que não só procuram retornos rentáveis, mas também querem ter um impacto positivo no mundo. Leia este artigo para saber mais sobre o investimento de impacto, bem como sobre as oportunidades e os riscos subjacentes à principal tendência ESG.

Principais conclusões

ESG Investing significa Environmental, Social, and Governance Investing (investimento ambiental, social e de governação). Centra-se nas práticas éticas e sustentáveis das empresas.

significa Environmental, Social, and Governance Investing (investimento ambiental, social e de governação). Centra-se nas práticas éticas e sustentáveis das empresas. Os fatores ambientais incluem o impacto de uma empresa no clima do planeta, como a pegada de carbono e a utilização de recursos.

incluem o impacto de uma empresa no clima do planeta, como a pegada de carbono e a utilização de recursos. Os fatores sociais englobam as relações da empresa com os empregados, clientes e comunidades.

englobam as relações da empresa com os empregados, clientes e comunidades. Os fatores de governação dizem respeito à liderança, à ética e aos controlos internos da empresa.

dizem respeito à liderança, à ética e aos controlos internos da empresa. Os prós do investimento ESG incluem o potencial para retornos mais elevados e um impacto positivo na sociedade e no clima

ESG incluem o potencial para retornos mais elevados e um impacto positivo na sociedade e no clima Os contras incluem a possibilidade de rendimentos mais baixos, opções de investimento limitadas e possível "lavagem verde" (greenwashing)

incluem a possibilidade de rendimentos mais baixos, opções de investimento limitadas e possível "lavagem verde" (greenwashing) O investimento ESG está a ganhar popularidade à medida que os investidores se tornam mais conscientes do impacto dos seus investimento

O que é o investimento ESG?

O investimento ESG avalia as empresas com base em três critérios principais:

Ambiental: A forma como uma empresa tem impacto no planeta. Isto inclui a sua pegada de carbono, práticas de gestão de resíduos e utilização de recursos.

A forma como uma empresa tem impacto no planeta. Isto inclui a sua pegada de carbono, práticas de gestão de resíduos e utilização de recursos. Social: A forma como uma empresa gere as relações com os empregados, fornecedores, clientes e comunidades. Isto envolve práticas laborais, direitos humanos e envolvimento da comunidade.

A forma como uma empresa gere as relações com os empregados, fornecedores, clientes e comunidades. Isto envolve práticas laborais, direitos humanos e envolvimento da comunidade. Governação: A forma como uma empresa é governada. Inclui a estrutura de liderança, a remuneração dos executivos, as auditorias, os controlos internos e os direitos dos acionistas.

Investir em ESG significa que o investidor escolhe as empresas em que vai investir de forma muito consciente, selecionando as que têm classificações ESG elevadas. Uma classificação ESG elevada pode ser considerada como um sinal importante de que a empresa não só faz negócios, mas também tem um impacto positivo na Terra, tanto a nível social como ambiental. Uma classificação de risco ESG pode ser um sinal de que a empresa não se concentra em fornecer normas ESG.

Porque é que o ESG é importante

Os investidores reconhecem cada vez mais que os fatores ESG podem ter um impacto significativo no desempenho a longo prazo de uma empresa. As empresas com práticas ESG sólidas podem estar melhor posicionadas para gerir os riscos e capitalizar as oportunidades, conduzindo a retornos potencialmente mais elevados e a uma menor volatilidade. Com o aumento dos investimentos fiscais e privados em toda a economia "verde" nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento, as empresas ESG podem ser grandes contribuintes e beneficiárias de grandes mudanças.

Prós e contras do investimento ESG

Prós

Potencial para maiores retornos: As empresas com práticas ESG sólidas têm frequentemente um desempenho superior ao dos seus pares. Isto deve-se ao facto de serem normalmente melhores na gestão dos riscos e na capitalização das oportunidades.

As empresas com práticas ESG sólidas têm frequentemente um desempenho superior ao dos seus pares. Isto deve-se ao facto de serem normalmente melhores na gestão dos riscos e na capitalização das oportunidades. Risco reduzido: As empresas com práticas ESG sólidas são geralmente menos propensas a escândalos, multas e outros riscos que podem afetar negativamente o preço das suas ações.

As empresas com práticas ESG sólidas são geralmente menos propensas a escândalos, multas e outros riscos que podem afetar negativamente o preço das suas ações. Impacto social positivo: O investimento em ESG permite aos investidores apoiar empresas que estão a ter um impacto positivo na sociedade e no ambiente.

O investimento em ESG permite aos investidores apoiar empresas que estão a ter um impacto positivo na sociedade e no ambiente. Conformidade regulamentar: A crescente regulamentação em torno de questões ambientais e sociais significa que as empresas com fortes práticas ESG estão frequentemente mais bem preparadas para cumprir as novas leis e regulamentos.

A crescente regulamentação em torno de questões ambientais e sociais significa que as empresas com fortes práticas ESG estão frequentemente mais bem preparadas para cumprir as novas leis e regulamentos. Preferências dos consumidores: À medida que os consumidores se tornam mais conscientes da sustentabilidade, as empresas com fortes práticas ESG podem atrair mais clientes.

Contras

Potencial para retornos mais baixos: Alguns argumentam que o investimento ESG pode limitar as opções de investimento e conduzir a retornos mais baixos, especialmente se isso significar evitar sectores com elevado desempenho, como os combustíveis fósseis.

Alguns argumentam que o investimento ESG pode limitar as opções de investimento e conduzir a retornos mais baixos, especialmente se isso significar evitar sectores com elevado desempenho, como os combustíveis fósseis. Opções de investimento limitadas: Os critérios ESG podem limitar o conjunto de investimentos disponíveis, reduzindo potencialmente a diversificação.

Os critérios ESG podem limitar o conjunto de investimentos disponíveis, reduzindo potencialmente a diversificação. Greenwashing: Algumas empresas podem exagerar os seus esforços ESG, dificultando aos investidores a identificação de investimentos genuinamente sustentáveis.

Algumas empresas podem exagerar os seus esforços ESG, dificultando aos investidores a identificação de investimentos genuinamente sustentáveis. Custos mais elevados: Os fundos centrados em ESG podem ter comissões mais elevadas devido à investigação e análise adicionais necessárias.

Os fundos centrados em ESG podem ter comissões mais elevadas devido à investigação e análise adicionais necessárias. Falta de padronização: Não existe um padrão universal para o que constitui boas práticas de ESG, o que pode levar a inconsistências e confusão.

Retorno total do SP500 e do MSCI World ESG ETF, comparação desde 2019, ROI em %

Desde 2019 a 2024, o desempenho de investimento do iShares MSCI World ESG ETF foi tão bom como o do S&P 500. O desempenho passado não pode garantir resultados futuros. Fonte: Pesquisa XTB

Como começar a investir em ESG

Compreender os seus valores: Determinar quais os factores ESG que são mais importantes para si. Isto ajudá-lo-á a selecionar investimentos que estejam de acordo com os seus valores.

Determinar quais os factores ESG que são mais importantes para si. Isto ajudá-lo-á a selecionar investimentos que estejam de acordo com os seus valores. Pesquisar fundos e empresas: Procure fundos mútuos, ETFs e empresas que tenham fortes classificações ESG. Várias agências de classificação fornecem pontuações ESG com base em diferentes critérios.

Procure fundos mútuos, ETFs e empresas que tenham fortes classificações ESG. Várias agências de classificação fornecem pontuações ESG com base em diferentes critérios. Diversificar: Assegure-se de que os seus investimentos ESG são diversificados em diferentes sectores e classes de activos para mitigar o risco.

Assegure-se de que os seus investimentos ESG são diversificados em diferentes sectores e classes de activos para mitigar o risco. Monitorizar e ajustar: O investimento ESG não é uma estratégia do tipo "definir e esquecer". Reveja regularmente os seus investimentos para garantir que continuam a cumprir os seus critérios e faça os ajustes necessários.

Impacto do investimento ESG

Com os investimentos ESG, o seu dinheiro investido pode ter um impacto positivo significativo no ambiente. Ao investir em empresas que priorizam o investimento sustentável e a proteção ambiental, os investidores podem ajudar a impulsionar a inovação para tecnologias e práticas mais ecológicas. Isto, por sua vez, pode levar à redução das emissões de carbono, ar e água mais limpos e um planeta mais saudável para as gerações futuras.

O investimento em iniciativas ecológicas também traz benefícios financeiros. As empresas que dão prioridade à sustentabilidade tendem a ser mais resistentes às perturbações do mercado causadas pelas regulamentações relativas às alterações climáticas ou pela pressão pública para a adoção de medidas ambientais.

Além disso, conseguem frequentemente atrair consumidores socialmente conscientes que preferem produtos fabricados por empresas ambientalmente responsáveis.

Como tal, a procura de produtos e serviços sustentáveis continua a aumentar a nível mundial; espera-se que os retornos dos investimentos verdes se mantenham fortes ao longo do tempo, contribuindo positivamente para o bem-estar da nossa sociedade e atenuando os impactos das alterações climáticas.

Clima

Reduzir a nossa pegada de carbono é essencial para proteger o planeta. Ao investirmos em energia verde e ao reduzirmos os resíduos, podemos contribuir para um ambiente mais saudável para todos. A promoção de práticas sustentáveis, como a reciclagem e a utilização de fontes de energia renováveis, são também passos fundamentais para um futuro mais verde.

A proteção da biodiversidade é crucial para manter um ecossistema saudável. Investir em empresas que dão prioridade aos esforços de conservação pode ter um impacto significativo na preservação de espécies em vias de extinção e dos seus habitats. Como investidores, temos o poder de apoiar empresas que dão prioridade à responsabilidade para com o ambiente.

Ao fazer investimentos ecológicos, podemos ter um impacto positivo tanto no ambiente como nas nossas carteiras. É importante pesquisar as empresas que se alinham com os seus valores e investir naquelas que estão a dar verdadeiros passos em direção à sustentabilidade ambiental.

Social

A melhoria da saúde das comunidades é um impacto social significativo dos investimentos ecológicos. Os investimentos em energias renováveis e práticas sustentáveis podem conduzir a ar, água e solo mais limpos, reduzindo simultaneamente a prevalência de doenças causadas pela poluição. Tudo isto pode ser designado por investimento ético ou investimento socialmente responsável.

Além disso, o apoio a práticas empresariais éticas através de investimentos amigos do ambiente pode melhorar as condições de trabalho dos empregados, contribuindo para a saúde geral da comunidade.

Proporcionar o acesso à energia limpa é outro aspecto vital do impacto social que os investimentos verdes oferecem. O investimento em fontes renováveis, como a energia solar ou eólica, não só reduz as emissões de carbono, como também proporciona às comunidades uma fonte fiável de eletricidade.

Este acesso permite que as pessoas satisfaçam as suas necessidades básicas, como a iluminação e a cozinha, ao mesmo tempo que impulsiona o desenvolvimento económico através da criação de emprego. Em última análise, os investimentos verdes têm um imenso potencial para criar mudanças sociais positivas, tanto a nível local como global.

Investimento ESG na XTB

Os investimentos em ESG podem ser divididos em duas categorias: investimentos em empresas ESG de elevada classificação e investimentos em ETFs ESG. A XTB permite o investimento em ambos os tipos de ativos.

E a oportunidade de comprar ações em centenas de empresas cotadas com elevadas classificações ESG. Os investidores podem escolher ações de uma vasta gama de sectores, desde a energia eólica à energia nuclear, passando por investimentos em energia solar, água ou hidrogénio. Para além das empresas cotadas em bolsa, a plataforma da XTB inclui também os principais ETF e ações de fundos verdes e sustentáveis, conhecidos pelos seus elevados padrões ESG.

Eólica: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Energia solar: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE),

Veículos eléctricos: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US)

Hidrogénio: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Água: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Serviços de eletricidade: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fundos ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

ESG Greenwashing

ESG (Environmental, Social, and Governance) Greenwashing é um termo utilizado para descrever a prática em que as empresas se promovem enganosamente como amigas do ambiente ou socialmente responsáveis para ganharem o favor dos consumidores, investidores e partes interessadas. Isto é feito sem implementar genuinamente práticas sustentáveis ou cumprir as normas que afirmam defender. As empresas fazem afirmações exageradas ou falsas sobre o seu impacto ambiental e social. Por exemplo, declarar que um produto é "amigo do ambiente" sem qualquer prova substancial ou certificação (por exemplo, o escândalo da Volkswagen em 2015, quando a empresa comercializou os seus automóveis a gasóleo como amigos do ambiente, salientando as suas baixas emissões). Quais são as práticas de "greenwashing" mais populares?

Divulgação selectiva - destacar apenas os aspectos positivos dos esforços ESG da empresa, ignorando ou ocultando os impactos negativos. Por exemplo, uma empresa pode gabar-se de ter reduzido as emissões de carbono numa área e não mencionar a poluição significativa noutra. Falta de transparência - fornecer informações insuficientes ou vagas sobre as iniciativas ESG, tornando difícil para as partes interessadas verificar a autenticidade das alegações. Ações superficiais - Implementação de ações simbólicas que têm um impacto real mínimo, como o lançamento de um pequeno programa de reciclagem enquanto se mantêm práticas prejudiciais em grande escala.

Exemplos de Greenwashing ESG:

1. Tácticas de marketing

Uma marca de vestuário anuncia uma linha de produtos "sustentáveis" feitos a partir de materiais reciclados, mas não aborda as más condições de trabalho na sua cadeia de fornecimento ou o impacto ambiental global dos seus processos de fabrico.

2. Relatórios empresariais

Uma empresa publica um relatório de sustentabilidade brilhante que enfatiza algumas realizações ambientais menores, omitindo dados sobre impactos negativos significativos, tais como níveis elevados de resíduos industriais ou de consumo de energia.

3. Iniciativas simbólicas

Uma grande empresa doa uma pequena quantia de dinheiro a causas ambientais ou planta algumas árvores, mas continua a praticar a desflorestação, a utilização excessiva de água ou emissões elevadas de carbono em maior escala.

Consequências do Greenwashing ESG:

1. Erosão da confiança

As partes interessadas, incluindo consumidores, investidores e reguladores, perdem a confiança na empresa quando as práticas de greenwashing são expostas.

2. Controlo regulamentar

As empresas podem enfrentar repercussões legais e regulamentares se forem consideradas culpadas de publicidade enganosa ou de relatórios falsos relacionados com alegações ESG.

3. Danos à reputação

A publicidade negativa e a reação nas redes sociais podem prejudicar significativamente a reputação de uma empresa, afetando as vendas e as relações com os investidores.

Combater o Greenwashing ESG:

1. Verificação por terceiros

As empresas devem procurar uma verificação e certificação independentes das suas declarações ESG para garantir credibilidade e transparência.

2. Relatórios abrangentes

Fornecimento de relatórios ESG detalhados e honestos que incluem tanto os resultados positivos como as áreas que necessitam de ser melhoradas.

3. Compromisso genuíno

Implementação de práticas sustentáveis substanciais e significativas que se alinham com as reivindicações e objetivos ESG da empresa.

Resumo

O investimento ESG é mais do que uma mera tendência; representa uma mudança para práticas de investimento mais éticas e sustentáveis. Uma classificação ESG elevada não garante o sucesso do investimento (muitas empresas com classificação ESG elevada não estão a gerar lucros), no entanto, tendo em conta os factores ambientais, sociais e de governação, os investidores podem não só visar o retorno financeiro, mas também contribuir para um mundo melhor.

Embora existam alguns desafios e limitações, os potenciais benefícios do investimento ESG tornam-no uma opção atractiva para muitos investidores. Tal como acontece com qualquer estratégia de investimento, é importante fazer uma pesquisa exaustiva e considerar os valores e objetivos antes de começar. A tendência ESG está a crescer, mas pode ser travada por taxas de juro mais elevadas nos principais bancos centrais, depressão económica e recessão ou tensões geopolíticas.