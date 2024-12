Investir em Nvidia: Inovação da IA e transformação digital

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

A Nvidia é um dos líderes tecnológicos que está a mudar radicalmente o futuro da inovação digital. Começando por ser um fabricante de placas gráficas para jogos e centros de investigação, ascendeu à vanguarda da computação de alto desempenho, com quase 90% de quota de mercado nos mercados globais de GPU, impulsionando as capacidades globais de inteligência artificial (IA). As placas gráficas da Nvidia já não são dedicadas aos gamers maníacos. As maiores empresas do mundo em 2023 e 2024 apressaram-se a comprar GPUs da Nvidia. Mas será que vai durar para sempre?

Ainda hoje, as tecnologias Nvidia podem ser encontradas em todos os principais setores - desde IA em centros de dados a jogos, condução autónoma e robótica. É verdade que a transformação digital, impulsionada pela automatização devido aos LLMs e outros produtos de IA, está aqui e funciona. O artigo fornece uma visão geral das principais inovações da NVIDIA e mostra como elas podem impactar a vida dos consumidores e das empresas. Portanto, vamos considerar o investimento da Nvidia e explicar seu papel na economia global, bem como na cadeia de suprimentos de tecnologia. Investir em ações da Nvidia tornou-se cada vez mais popular desde o início do ChatGPT em 2022. Mas o crescimento das ações tem algum limite? Leia o artigo para o saber.

Principais conclusões

Nvidia: Líder em IA e Transformação Digital A Nvidia está na vanguarda da inteligência artificial (IA), revolucionando os sectores, desde os jogos aos cuidados de saúde. As GPUs da Nvidia alimentam os sistemas de IA mais avançados do mundo, tornando-a um primeiro passo na transformação da IA dos centros de dados globais. O limite da Nvidia está aqui: O limite natural para o crescimento da Nvidia é o desequilíbrio da demanda e o risco de excesso de oferta, à medida que as empresas globais compram cada vez mais GPUs da Nvidia, aumentando os estoques globais de GPUs. Fundamentos sólidos apoiados pela inovação O desempenho financeiro robusto da Nvidia é impulsionado pela sua posição dominante no mercado, tecnologia de ponta e inovação implacável em IA, jogos, centros de dados e veículos autónomos, garantindo um potencial de crescimento a longo prazo. Os negócios digitais no mundo moderno precisam cada vez mais de apoio de IA, à medida que a IA generativa se torna popular. Boom da IA e procura de centros de dados A crescente procura de soluções de IA e de infra-estruturas de IA para centros de dados posiciona a Nvidia como um dos principais beneficiários destas tendências transformadoras, tornando-a uma oportunidade de investimento atractiva. No entanto, como mostra a história, o investidor deve conhecer o risco de "sobrevalorização". Fluxos de receitas diversificados Além da IA, a Nvidia prospera nos sectores dos jogos, da visualização profissional e automóvel, proporcionando uma base diversificada para a estabilidade e o crescimento. A empresa concentra-se não apenas na inovação de IA, mas também na robótica e na computação quântica. Considerações sobre o investimento Os investidores devem avaliar a avaliação da Nvidia, as condições de mercado e as perspectivas de crescimento a longo prazo, mantendo um olho na concorrência e nas tendências mais amplas do mercado de semicondutores, que geralmente são cíclicas, relacionadas às condições econômicas globais. Potencial de crescimento a longo prazo À medida que a IA e a transformação digital remodelam a economia global, a liderança da Nvidia em tecnologia a posiciona como uma escolha possível para investidores de longo prazo. Mas nada no mercado de ações é garantido, então os investidores devem aumentar seu próprio conhecimento para tomar decisões informadas. Continua a ser difícil prever o futuro da Nvidia.

Compreender a IA e investir na Nvidia

A Nvidia é a maior empresa de semicondutores do mundo e pioneira na revolução tecnológica, nomeadamente no domínio da inteligência artificial (IA). Fundada em 1993, a empresa começou por produzir unidades de processamento gráfico (GPU) para a indústria dos jogos. Hoje, estas GPUs evoluíram para a espinha dorsal da inovação em IA, alimentando tudo, desde modelos de aprendizagem profunda a sistemas autónomos.

Devido ao seu amplo fosso empresarial, à gestão de alta qualidade do CEO Jensen Huang e da sua equipa, bem como às relações perfeitas com o seu produtor contratado Taiwan Semiconductor, o facto de a Nvidia "ter chegado cedo" permitiu à empresa dominar uma chave para centros de dados e capacidades de IA - o mercado global de GPU, com mais de 90% de quota de mercado em chips de IA a partir de 2024. Os chips da Nvidia são para a tendência da IA, algo semelhante ao petróleo, necessário para o sector dos transportes. Quanto mais potentes forem os chips de IA, maior será a capacidade de computação, o que permitirá a criação de modelos avançados de grandes linguagens (LLM).

História de investimento da Nvidia

A tese de investimento da Nvidia é simples: sem o aumento das despesas com infra-estruturas de IA e dos CAPEX, as empresas tecnológicas globais quase não terão uma IA suficientemente forte para impulsionar os seus segmentos de negócio. A IA pode ser a chave para a futura transformação digital de cada segmento de negócio.

A partir de 2024, as GPUs de inteligência artificial da Nvidia quase não têm pares importantes. Portanto, é fácil concluir que as empresas que querem investir em IA em escala, só têm de se sentar à mesa com a Nvidia e encomendar GPUs como a H100, H200 ou Blackwell. Quanto mais forte for a IA, maior será a sua capacidade.

Os investidores acreditam que o futuro da Nvidia é a IA, a computação quântica e a robótica, com cada um desses segmentos a ser um enorme catalisador de negócios futuros. No entanto, segundo os críticos, este raciocínio pode ser arriscado, conduzindo a um otimismo excessivo e a uma sobrevalorização, semelhante à bolha do Nifty 50 das décadas de 1960 e 1970 nos EUA (Kodak, Polaroid, Xerox, IBM, etc.).

Principais segmentos de atividade da Nvidia

A Nvidia opera em vários segmentos de negócio de grande impacto, contribuindo cada um deles para o seu crescimento e liderança no sector. O mais importante é a divisão de negócios de inteligência artificial da Nvidia, os centros de dados.

Centros de dados: Potenciando a revolução da IA, as GPUs de data center da Nvidia, como a A100 e a H100, são essenciais para aprendizado de máquina, treinamento de IA e computação em nuvem. Este segmento é crucial à medida que as indústrias adotam cada vez mais tecnologias de IA.

Potenciando a revolução da IA, as GPUs de data center da Nvidia, como a A100 e a H100, são essenciais para aprendizado de máquina, treinamento de IA e computação em nuvem. Este segmento é crucial à medida que as indústrias adotam cada vez mais tecnologias de IA. Jogos: As GPUs GeForce da Nvidia continuam sendo o padrão ouro para os jogadores de todo o mundo, oferecendo desempenho gráfico incomparável e traçado de raios em tempo real. Os jogos são um dos maiores impulsionadores de receita da Nvidia, apoiados por inovações como o DLSS (Deep Learning Super Sampling).

As GPUs GeForce da Nvidia continuam sendo o padrão ouro para os jogadores de todo o mundo, oferecendo desempenho gráfico incomparável e traçado de raios em tempo real. Os jogos são um dos maiores impulsionadores de receita da Nvidia, apoiados por inovações como o DLSS (Deep Learning Super Sampling). Automotivo: A plataforma DRIVE da Nvidia fornece soluções baseadas em IA para veículos autónomos e sistemas de assistência ao condutor. Ao trabalhar com fabricantes de automóveis globais, a Nvidia está a moldar o futuro da mobilidade.

A plataforma DRIVE da Nvidia fornece soluções baseadas em IA para veículos autónomos e sistemas de assistência ao condutor. Ao trabalhar com fabricantes de automóveis globais, a Nvidia está a moldar o futuro da mobilidade. Visualização Profissional: Da arquitetura ao cinema, as GPUs Quadro da Nvidia e a plataforma Omniverse permitem que os profissionais criem simulações altamente detalhadas, efeitos visuais e modelos 3D com facilidade.

Da arquitetura ao cinema, as GPUs Quadro da Nvidia e a plataforma Omniverse permitem que os profissionais criem simulações altamente detalhadas, efeitos visuais e modelos 3D com facilidade. Computação Quântica: A Nvidia está a preparar o caminho para a computação quântica com as suas ferramentas cuQuantum, concebidas para acelerar a investigação quântica utilizando GPUs clássicas, ajudando cientistas e investigadores a resolver problemas complexos.

A Nvidia está a preparar o caminho para a computação quântica com as suas ferramentas cuQuantum, concebidas para acelerar a investigação quântica utilizando GPUs clássicas, ajudando cientistas e investigadores a resolver problemas complexos. Omniverso e Metaverso: A Nvidia é pioneira no metaverso, fornecendo ferramentas para colaboração e simulação virtual por meio de sua plataforma Omniverse, que atende a criadores, designers e desenvolvedores de todos os setores.

O que torna a Nvidia única?

Na sua essência, a força da Nvidia reside na sua capacidade de desenvolver hardware, mas também soluções de software (CUDA) que alimentam a computação de alto desempenho. As GPU da empresa, especificamente a GeForce e as séries A100 e H100 para centros de dados, estão altamente otimizadas para tarefas de IA. O software CUDA da Nvidia tornou o seu negócio ainda mais resiliente, aumentando o fosso. Estas tarefas incluem o processamento de linguagem natural, o reconhecimento de imagens e a tomada de decisões autónoma, que são essenciais em sectores como os cuidados de saúde, a indústria automóvel e as finanças. Os maiores clientes da Nvidia são empresas como a Meta, a Alphabet (Google), a Amazon, a Super Microcomputer Tesla e a X - ambas propriedade de Elon Musk.

O papel da Nvidia na inovação da IA

O grande avanço da Nvidia foi o reconhecimento do potencial das GPUs para além dos jogos. As GPUs são excelentes no processamento paralelo, o que lhes permite lidar com grandes quantidades de dados em simultâneo. Isto torna-as perfeitas para treinar e executar modelos de IA. A plataforma de software CUDA da Nvidia fortalece ainda mais seu ecossistema, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos de IA com mais eficiência.

Aplicações de IA com tecnologia Nvidia

Centros de dados: as GPUs da Nvidia são a escolha preferida para alimentar serviços de IA baseados na nuvem oferecidos por gigantes como AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. Veículos autónomos: a plataforma DRIVE da Nvidia está a permitir que os carros autónomos percebam o que os rodeia e tomem decisões em tempo real. Cuidados com a saúde: Da descoberta de medicamentos à imagiologia médica, as soluções de IA da Nvidia estão a revolucionar a forma como os profissionais de saúde trabalham. Jogos e Realidade Virtual: A Nvidia continua a inovar nos jogos, onde as aplicações de IA em tempo real melhoram os gráficos e as experiências do utilizador.

A revolução da IA criou uma procura sem precedentes para os produtos da Nvidia. À medida que mais indústrias integram a IA nas suas operações, a tecnologia da Nvidia continuará a ser indispensável. A sua capacidade de antecipar e capitalizar estas tendências posiciona a empresa como um ator-chave na definição do futuro. Investir na Nvidia significa apoiar uma empresa que não faz apenas parte da revolução da IA, mas que a está a impulsionar.

Compreender os contributos da Nvidia para a IA fornece uma perspetiva do seu potencial de crescimento futuro e dos sectores que poderá perturbar. Quer seja um investidor experiente ou um recém-chegado, a história da IA da Nvidia é pelo menos uma que vale a pena seguir. Mas a história dos mercados financeiros mostra que mesmo as ações das maiores empresas, com grande quota de mercado, podem cair. O exemplo mais emblemático é o da Cisco Systems, que, depois de dominar o mercado dos produtos relacionados com a Internet, entrou em colapso após a bolha das "dot-com", quando a economia mundial entrou em recessão, com a Fed a aumentar as taxas de juro. Os investidores devem compreender o risco.

Fonte: https://www.barchart.com/my/compare-stocks

Não esquecer que o desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Liderança em computação de IA

A NVIDIA está a posicionar-se como um interveniente-chave na computação de IA com as suas unidades de processamento gráfico (GPUs) que permitem que cálculos complexos sejam realizados mais rapidamente do que os processadores tradicionais. Esta capacidade tornou-se a base para uma série de aplicações de IA - desde a aprendizagem automática a simulações complexas.

O supercomputador xAI e a sua contribuição

Um dos projectos mais avançados da NVIDIA é o supercomputador xAI. Esse supercomputador, que usa a Rede Ethernet NVIDIA, permite que a academia, a indústria e as startups desenvolvam novos aplicativos mais rapidamente. O xAI Supercomputer encontra aplicações como pesquisa médica, análise preditiva para negócios e aplicativos de assistente inteligente.

O supercomputador xAI tem o potencial de acelerar a investigação e a inovação numa série de domínios. Na medicina, por exemplo, pode reduzir o tempo necessário para desenvolver novos tratamentos ou prever a evolução das doenças. No sector empresarial, pode ajudar as empresas a analisar grandes volumes de dados e a prever o comportamento dos clientes, conduzindo a uma melhor personalização dos serviços e produtos.

IA generativa: criação de conteúdo mais rápida com o NVIDIA NIM

IA generativa e Nvidia NIM

A IA generativa está a revolucionar a criação de conteúdos. Ela permite que as empresas produzam grandes quantidades de material visual e textual de forma rápida e eficiente. A NVIDIA, com o NVIDIA NIM, fornece uma plataforma que torna esta criação dramaticamente mais fácil. Com o NVIDIA NIM, as empresas podem gerar conteúdo visual e textual de alta qualidade - de fotos e vídeos a texto.

Isto é especialmente útil para empresas de marketing digital e media que precisam de criar conteúdo personalizado em escala e responder rapidamente às mudanças. As equipas de marketing podem utilizar o NVIDIA NIM para criar conteúdo dinâmico para redes sociais ou campanhas online, enquanto as empresas de comércio eletrónico podem utilizar a IA para otimizar as descrições de produtos e os visuais nas suas plataformas.

Nvidia nas finanças e na robótica

Adaptação a segmentos-chave

Automóvel: A plataforma DRIVE da Nvidia fornece soluções baseadas em IA para veículos autónomos, permitindo a perceção, o mapeamento e a tomada de decisões em tempo real. Colabora com os principais fabricantes de automóveis para integrar sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS) e autonomia total. Visualização profissional: Através das suas Quadro GPUs e da plataforma Omniverse, a Nvidia apoia indústrias como a arquitetura, o cinema e a engenharia. Ela permite renderização fotorrealista, colaboração em tempo real e simulações imersivas para profissionais. Computação quântica: A Nvidia está a fazer avançar a investigação quântica com o seu kit de desenvolvimento de software cuQuantum, concebido para acelerar as simulações quânticas em GPUs clássicas. Isso preenche a lacuna entre a computação clássica e a quântica, ajudando os pesquisadores a resolver problemas complexos.

Finanças: Dados e modelação em tempo real

O sector financeiro coloca grandes exigências na análise em tempo real de grandes volumes de dados. As tecnologias NVIDIA ajudam a criar modelos avançados de previsão de mercado que permitem aos analistas reagir às alterações do mercado em tempo real. As poderosas GPUs da NVIDIA permitem que as empresas de serviços financeiros modelem cenários complexos com rapidez e precisão, o que é fundamental para otimizar o risco.

Os bancos, as empresas de investimento e as startups de fintech estão a utilizar a tecnologia NVIDIA para melhorar os seus modelos financeiros. O poder de computação das GPUs NVIDIA permite-lhes analisar o mercado com elevada precisão e conceber estratégias que aumentam a competitividade e a eficiência.

Robótica

Na robótica, a NVIDIA oferece tecnologias que permitem o desenvolvimento de sistemas robóticos avançados. Estes sistemas são utilizados na indústria para otimizar a produção, bem como na automação doméstica, onde ajudam a tornar as atividades diárias mais convenientes e eficientes.

Por exemplo, na indústria automóvel, os sistemas robóticos com chips NVIDIA permitem uma melhor qualidade de produção e processos de fabrico mais rápidos. A tecnologia também está a ser utilizada em sectores como os cuidados de saúde, onde os sistemas robóticos ajudam a cuidar dos idosos ou a desempenhar funções de assistência em casa.

Importância para os mercados emergentes

Os mercados emergentes podem acelerar a sua transformação digital com as tecnologias NVIDIA, aumentando a sua competitividade e criando novos empregos. Com a implementação da IA e da robótica, estes mercados podem concentrar-se na melhoria dos serviços de saúde, na otimização dos processos agrícolas ou na modernização dos transportes públicos.

A NVIDIA está a apoiar ativamente a transformação digital nos países em desenvolvimento, especialmente na Índia. Lá, suas tecnologias estão ajudando nas áreas de saúde, educação, finanças e infraestrutura de IA. Esta colaboração permite soluções inovadoras que melhoram a qualidade de vida e criam novas oportunidades para os talentos locais no domínio da IA.