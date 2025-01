Tempo estimado de leitura: 19 minuto(s)

Aprenda com a XTB a navegar nos investimentos durante as tensões geopolíticas com o nosso guia completo. Explore técnicas de redução de riscos, estratégias de ativos e métodos de diversificação para proteger os seus investimentos. Compreenda o impacto dos eventos globais em diferentes classes de ativos e mantenha-se informado e preparado!

Principais conclusões

Os riscos geopolíticos referem-se a incertezas políticas e económicas decorrentes de tensões globais, guerras e alterações políticas que podem ter um impacto significativo nos preços dos ativos.

Os riscos geopolíticos referem-se a incertezas políticas e económicas decorrentes de tensões globais, guerras e alterações políticas que podem ter um impacto significativo nos preços dos ativos. Investir no meio de tensões geopolíticas exige compreender como estes riscos afetam as diferentes classes de ativos. Alguns ativos podem ganhar significativamente durante esses eventos, enquanto outros podem sofrer quedas

A tendência de globalização apoiou as economias e os mercados mundiais durante as últimas décadas. Se esta tendência estiver a mudar, os investidores devem analisar o impacto que pode ter na sua carteira

Alguns ativos, como as matérias-primas, os metais preciosos e as ações do sector da defesa, podem ganhar durante períodos de instabilidade geopolítica. No entanto, esta reação nunca é garantida nem fácil de prever

A diversificação, concentrando-se em ações menos vulneráveis, a cobertura de riscos e a inclusão de ativos não correlacionados na carteira podem ajudar a atenuar os riscos.

A análise das ações dos setores aeroespacial e da defesa, dos bens de consumo básico e dos serviços públicos, dos metais preciosos e dos produtos de base, bem como do Bitcoin e do VIX, pode dar aos investidores uma vantagem durante as tensões geopolíticas

As tensões geopolíticas, que vão desde os conflitos internacionais às guerras comerciais e à instabilidade política, podem criar incertezas significativas nos mercados financeiros. Todas as incertezas podem ser oportunidades, mas alguns dos acontecimentos inesperados podem conduzir a correções e crises significativas no mercado. As tensões comerciais globais podem levar à volatilidade dos preços dos ativos e perturbar as atividades económicas mundiais. Responder à questão de como enfrentar estes desafios pode ser crucial para manter uma carteira de investimentos resiliente. Este artigo explora a forma de investir no meio de tensões geopolíticas, destacando os ativos menos vulneráveis e os que podem beneficiar destes períodos de instabilidade.

O que são tensões geopolíticas?

Os riscos geopolíticos englobam um vasto leque de incertezas políticas e económicas que resultam de conflitos, alterações políticas e relações diplomáticas entre países. A história mundial conhece muito bem este tema. Em quase todos os períodos, surgiram algumas tensões geopolíticas que, por vezes, conduziram a conflitos militares. Alguns investidores, como Ray Dalio, da Bridgewater, explicam este assunto ainda mais profundamente. Aqui estão apenas os destaques deste assunto. Assim, os riscos geopolíticos incluem:

Guerras e conflitos: As ações militares e as disputas territoriais podem perturbar as cadeias de abastecimento globais e afetar os preços dos produtos de base, bem como os custos de transporte de mercadorias. Estes períodos podem também apoiar as ações do sector aeroespacial e da defesa, que podem beneficiar diretamente dos conflitos e do aumento das despesas de capital no sector da defesa

Guerras comerciais: As tarifas e as barreiras comerciais podem ter impacto no comércio internacional, afetando as indústrias dependentes da exportação e o crescimento económico global. A história mostra que este tipo de situações aconteceu várias vezes, desde a antiguidade, passando pelas guerras napoleónicas até aos nossos dias. Em geral, os mercados e os comerciantes globais não gostam de quaisquer fronteiras externas, tais como regulamentos que perturbem o comércio

Instabilidade política: As mudanças de governo, a agitação política e as alterações regulamentares podem criar incerteza para as empresas e os investidores. Além disso, mudanças significativas, as chamadas "mudanças de mar" nas parcerias económicas globais, podem influenciar os mercados.

As mudanças de governo, a agitação política e as alterações regulamentares podem criar incerteza para as empresas e os investidores. Além disso, mudanças significativas, as chamadas “mudanças de mar” nas parcerias económicas globais, podem influenciar os mercados. Sanções: As sanções económicas impostas por um país a outro podem restringir o acesso a mercados e recursos. Por exemplo, essas sanções podem influenciar a alta tecnologia, como os semicondutores ou a IA, e as empresas (e os seus fornecedores) que a utilizam.

Geopolítica

A geopolítica é o estudo da forma como os fatores geográficos influenciam a política global e a dinâmica do poder. Examina a importância estratégica de locais, recursos e fronteiras territoriais. Geopolítica Analisa as relações entre nações, incluindo conflitos, alianças e dependências económicas. Considera o impacto dos recursos naturais, como o petróleo, o gás e os minerais, nas relações internacionais. A geopolítica também explora a forma como os fatores culturais, históricos e ideológicos moldam o comportamento político dos Estados. Em última análise, ajuda a compreender como os elementos geográficos afectam a segurança nacional e global e as decisões políticas.

Impacto na avaliação dos ativos

Os riscos geopolíticos podem influenciar significativamente os preços dos ativos de várias formas:

Aumento da volatilidade: A incerteza leva à volatilidade do mercado à medida que os investidores reagem às notícias e aos desenvolvimentos. Nessas condições, normalmente, o índice VIX sobe, enquanto os ativos de risco, como as acões e as criptomoedas, estão a cair.

Ativos de refúgio: Os investidores podem transferir os seus ativos para investimentos mais seguros, como o ouro e as obrigações do Estado, durante períodos de incerteza geopolítica. Além disso, o dólar americano pode ser um beneficiário deste tipo de tensões. O ouro e o dólar americano são conhecidos como ativos "ativos de refúgio".

Flutuações monetárias: A instabilidade política pode levar à depreciação ou valorização da moeda, afetando os investimentos internacionais. Por exemplo, a valorização da moeda num país onde o mercado de acções se baseia em empresas orientadas para a exportação pode constituir um sinal de choque para os investidores (crash japonês de agosto de 2024).

A instabilidade política pode levar à depreciação ou valorização da moeda, afetando os investimentos internacionais. Por exemplo, a valorização da moeda num país onde o mercado de acções se baseia em empresas orientadas para a exportação pode constituir um sinal de choque para os investidores (crash japonês de agosto de 2024). Impactos setoriais: Certos setores, como a defesa, a energia e os produtos de base, podem ser diretamente afetados por acontecimentos geopolíticos. Por vezes, os produtos de base (trigo, soja, etc.) ganham com as tensões de guerra, devido aos riscos de choque da oferta global. Além disso, as ações do setor da defesa podem beneficiar do aumento das tensões mundiais.

Retornos do SP500 e Brent return vs volatilidade do VIX

Historicamente, a queda dos preços do petróleo e a subida do VIX assinalaram, pelo menos, correções do S&P 500. As tensões geopolíticas que normalmente perturbam o fornecimento de petróleo têm potencial para fazer subir os preços do petróleo, enquanto a reação de subida do VIX depende das condições em que ocorrem guerras e outros choques geopolíticos, pressionando mais ou menos as avaliações do mercado de ações. Por exemplo, o ataque da Rússia à Ucrânia em 2022 não pressionou Wall Street porque as empresas americanas não estavam muito relacionadas com essas duas economias. No entanto, qualquer conflito mais vasto em Taiwan, na China ou no Médio Oriente pode provocar reações de pânico nas ações. O passado não garante resultados futuros. Fonte: XTB Research

Ativos menos vulneráveis

O investimento em ativos menos vulneráveis aos riscos geopolíticos pode ajudar a proteger a sua carteira. Estes ativos proporcionam frequentemente estabilidade em tempos turbulentos:

Metais preciosos: O ouro e a prata são ativos tradicionais de refúgio que tendem a ter um bom desempenho durante períodos de incerteza.

Obrigações do Tesouro: As obrigações do tesouro de elevada qualidade, especialmente de países estáveis, podem oferecer-lhe alguma segurança e rendimentos estáveis.

Ações de defesa: As empresas do sector da defesa podem beneficiar do aumento das despesas governamentais com o exército e a defesa.

Ações de serviços públicos: As empresas de serviços públicos prestam serviços essenciais e têm frequentemente rendimentos regulados, o que as torna menos voláteis.

Imobiliário: Os imóveis em regiões estáveis podem proporcionar um rendimento estável e uma potencial valorização, independentemente das tensões geopolíticas.

Os imóveis em regiões estáveis podem proporcionar um rendimento estável e uma potencial valorização, independentemente das tensões geopolíticas. Bens de luxo: Os bens de luxo, como super carros ou malas caras, podem subir apesar das tensões geopolíticas e das mudanças de sentimentos a curto prazo

Ativos que podem beneficiar da instabilidade geopolítica

Certos ativos podem mesmo ganhar valor devido à desglobalização, às tensões globais e às guerras:

Defesa e aeroespacial: O aumento das despesas com a defesa pode aumentar as receitas dos empreiteiros da defesa e das empresas aeroespaciais. Matérias-primas energéticas: Os preços do petróleo e do gás natural podem aumentar devido a perturbações no fornecimento causadas por conflitos. Produtos de base agrícolas: As restrições e sanções comerciais podem afetar as cadeias de abastecimento agrícola, aumentando potencialmente os preços. Ações de cibersegurança: O aumento das tensões pode levar a uma maior procura de soluções de cibersegurança para proteção contra ameaças cibernéticas

Retornos sobre o investimento desde janeiro de 2000

Retornos sobre o investimento desde janeiro de 2000

Como podemos ver no gráfico, a guerra russo-ucraniana influenciou as tensões globais e as ações mundiais do sector aeroespacial e da defesa subiram desde então, com a alemã Rheinmetall a liderar a mudança radical nas avaliações e perspectivas do sector da defesa. Os gráficos mostram as maiores ações de defesa dos EUA e da Europa em dois horizontes temporais (de 2000 a 2024 e de 2018 a 2024). Lembre-se de que o desempenho passado não é um indicador de resultados futuros. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Estratégias

Investir durante períodos de tensões geopolíticas requer uma estratégia bem pensada e, por vezes, uma gestão proactiva dos riscos. O que é ainda mais importante é um elevado nível de consciência da volatilidade do mercado de ações. Existem várias estratégias e técnicas para atenuar os riscos e otimizar a carteira de investimentos em tais condições. Lembre-se que não se trata de conselhos de investimento, cada época de conflito e reação a um acontecimento inesperado pode ser diferente. Além disso, o desempenho passado não garante resultados futuros.

1. Diversificação

Diversificação geográfica: Distribua os seus investimentos por vários países e regiões para reduzir a exposição a um único acontecimento geopolítico. O investimento em mercados desenvolvidos e emergentes pode equilibrar o risco e o retorno.

Distribua os seus investimentos por vários países e regiões para reduzir a exposição a um único acontecimento geopolítico. O investimento em mercados desenvolvidos e emergentes pode equilibrar o risco e o retorno. Diversificação setorial: Invista em vários sectores, tais como tecnologia, cuidados de saúde, serviços públicos e bens de consumo básicos, para evitar estar demasiado dependente de um único sector que possa ser afetado negativamente por questões geopolíticas.

2. Ativos de refúgio

Metais preciosos: Aloque uma parte da sua carteira ao ouro, à prata e a outros metais preciosos, que tendem a manter o seu valor ou mesmo a valorizar-se em alturas de incerteza geopolítica.

Aloque uma parte da sua carteira ao ouro, à prata e a outros metais preciosos, que tendem a manter o seu valor ou mesmo a valorizar-se em alturas de incerteza geopolítica. Obrigações do Tesouro: Invista em obrigações do Estado de elevada qualidade de países estáveis. Estas são geralmente consideradas de baixo risco e podem proporcionar-lhe um fluxo de rendimento estável.

3. Ações defensivas

Serviços públicos: As empresas de serviços públicos têm frequentemente receitas regulamentadas e são menos afetadas pelos ciclos económicos, o que as torna um investimento mais seguro em tempos turbulentos.

As empresas de serviços públicos têm frequentemente receitas regulamentadas e são menos afetadas pelos ciclos económicos, o que as torna um investimento mais seguro em tempos turbulentos. Bens de consumo básicos: As empresas que produzem bens essenciais, como alimentos e produtos para o lar, tendem a ter um bom desempenho mesmo em períodos de recessão económica.

4. Ativos geradores de rendimento

Ações de Dividendos: Invista em empresas com um forte historial de pagamento de dividendos consistentes e crescentes. O rendimento dos dividendos pode constituir uma proteção contra a volatilidade do mercado.

Invista em empresas com um forte historial de pagamento de dividendos consistentes e crescentes. O rendimento dos dividendos pode constituir uma proteção contra a volatilidade do mercado. Fundos de Investimento Imobiliário (REITs): Os REITs podem oferecer um rendimento estável através do aluguer de propriedades, que são menos susceptíveis de serem afetadas por acontecimentos geopolíticos a curto prazo.

5. Investimentos alternativos

Produtos de base: Para além dos metais preciosos, considere investir noutros produtos de base como o petróleo, o gás natural e os produtos agrícolas, que podem ter um bom desempenho durante as interrupções de fornecimento causadas por tensões geopolíticas.

Para além dos metais preciosos, considere investir noutros produtos de base como o petróleo, o gás natural e os produtos agrícolas, que podem ter um bom desempenho durante as interrupções de fornecimento causadas por tensões geopolíticas. Investimentos em infra-estruturas: Os ativos de infra-estruturas, como estradas com portagem, aeroportos e serviços públicos, podem proporcionar rendimentos estáveis e são frequentemente menos vulneráveis a riscos geopolíticos.

Técnicas de mitigação de riscos

Há uma frase que nos diz que “durante as quedas do mercado, a correlação de todos os ativos cai para 1”. No entanto, a sua observação não é séria. Mas pode ser definitivamente um sinal de que, durante as quedas do mercado, afectadas por tensões geopolíticas, pode haver um grupo mais vasto de ativos cuja valorização se faz sentir apenas por causa dos sentimentos do mercado bolsista, sem que haja fundamentos que justifiquem essa mudança. Vamos pensar em táticas de mitigação de risco.

1. Procura de dinheiro e oportunidades

Reservas de caixa: Mantenha uma reserva de caixa adequada para aproveitar as oportunidades de compra durante os períodos de baixa do mercado. O dinheiro também proporciona uma rede de segurança durante os períodos de maior volatilidade. Os investidores podem procurar oportunidades também fora dos activos, diretamente afetados por conflitos ou guerras comerciais

Mantenha uma reserva de caixa adequada para aproveitar as oportunidades de compra durante os períodos de baixa do mercado. O dinheiro também proporciona uma rede de segurança durante os períodos de maior volatilidade. Os investidores podem procurar oportunidades também fora dos activos, diretamente afetados por conflitos ou guerras comerciais Ativos líquidos: Invista em ativos que possam ser rapidamente convertidos em dinheiro sem perda significativa de valor, assegurando-lhe a flexibilidade necessária para responder às alterações das condições de mercado. Além disso, quase sempre há um grupo de ativos que perde devido à liquidação do mercado, sem que os fundamentos justifiquem esse movimento.

2. Cobertura do risco e futuros

Cobertura através de divisas: Utilize estratégias de cobertura de divisas para se proteger contra o risco cambial, especialmente se tiver investimentos em países com divisas voláteis. Além disso, os investidores podem monitorizar os preços de ativos como o petróleo, o trigo ou o VIX, tentando capitalizar as mudanças de sentimento.

Utilize estratégias de cobertura de divisas para se proteger contra o risco cambial, especialmente se tiver investimentos em países com divisas voláteis. Além disso, os investidores podem monitorizar os preços de ativos como o petróleo, o trigo ou o VIX, tentando capitalizar as mudanças de sentimento. Opções e futuros: Os investidores profissionais podem utilizar futuros para se protegerem contra potenciais perdas na sua carteira. Estes instrumentos financeiros podem proporcionar proteção contra perdas durante períodos de grande incerteza.

3. Revisão da carteira

Reequilíbrio: Reveja e reequilibre regularmente a sua carteira para garantir que esta se mantém alinhada com os seus objectivos de investimento e tolerância ao risco. Isto pode ajudá-lo a manter um nível adequado de diversificação e evitar a sobre-exposição a uma única classe de ativos.

Reveja e reequilibre regularmente a sua carteira para garantir que esta se mantém alinhada com os seus objectivos de investimento e tolerância ao risco. Isto pode ajudá-lo a manter um nível adequado de diversificação e evitar a sobre-exposição a uma única classe de ativos. Testes de stress: Realize testes de stress à sua carteira para avaliar o seu desempenho em vários cenários geopolíticos. Isto pode ajudá-lo a identificar potenciais vulnerabilidades e a ajustar a sua estratégia em conformidade.

4. Mantenha-se informado

Acompanhe os desenvolvimentos geopolíticos: Mantenha-se informado sobre eventos globais, mudanças políticas e alterações de políticas que possam afetar os seus investimentos. Ser proactivo pode ajudá-lo a antecipar os movimentos do mercado e a fazer ajustes atempados.

Mantenha-se informado sobre eventos globais, mudanças políticas e alterações de políticas que possam afetar os seus investimentos. Ser proactivo pode ajudá-lo a antecipar os movimentos do mercado e a fazer ajustes atempados. Indicadores económicos: Mantenha-se atento aos principais indicadores económicos, como as taxas de inflação, as taxas de juro e o crescimento do PIB, que podem fornecer informações sobre o impacto económico mais amplo dos acontecimentos geopolíticos. Lembre-se de que o mercado de ações não funciona de forma matemática.

Estratégias - Exemplos

A seguir, apresentamos cenários para dois conflitos geopolíticos, no Médio Oriente e na China. Não se trata de conselhos de investimento, mas apenas de “cenários teóricos” que podem dar azo a uma reflexão sobre a diversificação e o planeamento estratégico de diferentes formas. Além disso, enquanto não houver sinais que garantam uma guerra, nem no Médio Oriente, nem na Europa, nem na China, o comportamento dos investidores pode favorecer os ativos que terão um desempenho inferior se as tensões geopolíticas aumentarem seriamente. Eis a repartição.

Cenário 1: Aumento das tensões no Médio Oriente

Suponha que há uma escalada de tensões no Médio Oriente, causando incerteza no fornecimento global de petróleo e aumentando a volatilidade do mercado. Veja como pode aplicar as estratégias e técnicas de mitigação de risco discutidas:

1. Diversificação

Invista em empresas de energia fora do Médio Oriente para reduzir a exposição direta à região.

Atribua fundos a setores menos afetados pelos preços do petróleo, como os serviços públicos e os cuidados de saúde.

2. Ativos de refúgio

Aumente as participações em ouro e obrigações do Tesouro dos EUA para se proteger contra a volatilidade do mercado.

3. Ações defensivas

Acrescente à sua carteira ações de empresas de serviços públicos e de bens de consumo básicos, devido à sua estabilidade e rendimentos consistentes.

4. Investimentos alternativos

Considere investir em matérias-primas agrícolas que possam beneficiar de perturbações no fornecimento.

5. Cobertura de risco

Utilize a cobertura cambial para se proteger contra potenciais flutuações nas moedas dos países exportadores de petróleo.

6. Especulação

Analise as flutuações do VIX e esteja atento, se o conflito no Médio Oriente levar a mudanças de sentimentos, enviando o esperado índice de volatilidade futura (VIX) para cima

7. Revisão da carteira

Realize um teste de stress para avaliar o desempenho da sua carteira se os preços do petróleo subirem ou se as tensões geopolíticas aumentarem ainda mais.

Reequilibre a sua carteira para garantir que esta se mantém alinhada com a sua tolerância ao risco e objectivos de investimento.

8. Mantenha-se informado

Acompanhe as notícias e análises relacionadas com os desenvolvimentos no Médio Oriente e os mercados petrolíferos globais.

Acompanhe os indicadores económicos que possam sinalizar impactos mais amplos no crescimento global.

9. Manter a liquidez

Certifique-se de que tem reservas de caixa suficientes para tirar partido de potenciais oportunidades de compra se os mercados reagirem de forma exagerada às notícias geopolíticas.

Cenário 2: Guerra EUA-China ou bloqueio de Taiwan

Suponha que há uma escalada significativa nas tensões entre os EUA e a China, potencialmente levando a um conflito militar ou a um bloqueio de Taiwan. Este cenário poderia perturbar as cadeias de abastecimento mundiais, afetar o comércio mundial e aumentar a volatilidade do mercado. Veja como pode aplicar várias estratégias de investimento e técnicas de mitigação de riscos:

Diversificação

Diversificação geográfica: Aumente os investimentos em regiões menos expostas às tensões EUA-China, como a Europa, a América Latina ou a África. Isto reduz a dependência das economias diretamente envolvidas no conflito.

Aumente os investimentos em regiões menos expostas às tensões EUA-China, como a Europa, a América Latina ou a África. Isto reduz a dependência das economias diretamente envolvidas no conflito. Diversificação setorial: Atribua fundos a sectores menos dependentes das cadeias de abastecimento globais, como os cuidados de saúde, os serviços públicos e os bens de consumo básicos locais, que podem ser menos afetados por perturbações comerciais.

Atribua fundos a sectores menos dependentes das cadeias de abastecimento globais, como os cuidados de saúde, os serviços públicos e os bens de consumo básicos locais, que podem ser menos afetados por perturbações comerciais. Invista em setores não tecnológicos: Dado que a tecnologia é um sector-chave na dinâmica EUA-China, considere a diversificação para sectores não tecnológicos, como as finanças, os bens de consumo e a agricultura, para reduzir a exposição a potenciais problemas da cadeia de fornecimento de tecnologia.

Ativos de refúgio

Ouro e metais preciosos: Aumente as suas participações em ouro e outros metais preciosos, uma vez que estes tendem a ser vistos como ativos de refúgio durante as incertezas geopolíticas e podem proteger contra a inflação e a desvalorização da moeda.

Aumente as suas participações em ouro e outros metais preciosos, uma vez que estes tendem a ser vistos como ativos de refúgio durante as incertezas geopolíticas e podem proteger contra a inflação e a desvalorização da moeda. Obrigações do Tesouro dos E.U.A: Aloque mais em obrigações do Tesouro dos EUA, que são consideradas um dos investimentos mais seguros a nível mundial, proporcionando estabilidade no meio da turbulência do mercado.

Aloque mais em obrigações do Tesouro dos EUA, que são consideradas um dos investimentos mais seguros a nível mundial, proporcionando estabilidade no meio da turbulência do mercado. Iene japonês e franco suíço: Considere aumentar a exposição a moedas como o iene japonês e o franco suíço, que são frequentemente vistas como moedas de refúgio durante as tensões globais.

Ações defensivas

Ações de serviços públicos e bens de consumo básico: Adicione mais ações de serviços públicos e bens de consumo básicos à sua carteira. Estes sectores proporcionam normalmente rendimentos estáveis e são menos sensíveis aos ciclos económicos, o que os torna mais seguros durante as crises geopolíticas.

Adicione mais ações de serviços públicos e bens de consumo básicos à sua carteira. Estes sectores proporcionam normalmente rendimentos estáveis e são menos sensíveis aos ciclos económicos, o que os torna mais seguros durante as crises geopolíticas. Cuidados de saúde: Invista em empresas de cuidados de saúde, que tendem a ser resistentes em tempos de incerteza económica, uma vez que a procura de serviços de saúde permanece relativamente estável.

Altermativas de investimento

Produtos agrícolas: Considere investir em produtos de base agrícolas, que poderão registar um aumento da procura se as cadeias de abastecimento forem perturbadas. Por exemplo, a soja, o milho e o trigo podem ser alternativas se o comércio de outros bens for afetado.

Considere investir em produtos de base agrícolas, que poderão registar um aumento da procura se as cadeias de abastecimento forem perturbadas. Por exemplo, a soja, o milho e o trigo podem ser alternativas se o comércio de outros bens for afetado. Investimentos em infra-estruturas: Procure fundos de infra-estruturas ou empresas que prestem serviços essenciais. As infra-estruturas são frequentemente menos afectadas por questões de comércio internacional e podem oferecer rendimentos estáveis e a longo prazo.

Cobertura do risco

Cobertura através de divisas: Utilize estratégias de cobertura de divisas para se proteger contra as flutuações do dólar americano e do yuan chinês, que podem ser voláteis devido a guerras comerciais ou sanções.

Utilize estratégias de cobertura de divisas para se proteger contra as flutuações do dólar americano e do yuan chinês, que podem ser voláteis devido a guerras comerciais ou sanções. Opções e futuros: Utilize opções e futuros para se proteger contra potenciais quedas do mercado. Por exemplo, as opções de venda sobre os principais índices podem proporcionar uma proteção em baixa se os mercados acionistas reagirem negativamente ao aumento das tensões.

Rever regularmente o portfólio

Testes de stress: Efetue testes de esforço regulares à sua carteira para avaliar a sua resistência a potenciais cenários, tais como perturbações na cadeia de fornecimento de semicondutores ou aumento dos direitos aduaneiros sobre matérias-primas.

Efetue testes de esforço regulares à sua carteira para avaliar a sua resistência a potenciais cenários, tais como perturbações na cadeia de fornecimento de semicondutores ou aumento dos direitos aduaneiros sobre matérias-primas. Reequilíbrio: Reequilibrar a sua carteira para garantir que esta se mantém alinhada com a sua tolerância ao risco e objectivos de investimento. Ajuste as alocações com base na evolução do cenário geopolítico e das condições de mercado.

Mantenha-se informado

Acompanhe as notícias: Acompanhe de perto os desenvolvimentos relacionados com as relações entre os EUA e a China, especialmente quaisquer movimentos diplomáticos, ações militares ou sanções comerciais que possam ter impacto nos mercados globais. Lembre-se de que qualquer sinal sério de abrandamento das tensões pode causar grandes mudanças no mercado

Acompanhe de perto os desenvolvimentos relacionados com as relações entre os EUA e a China, especialmente quaisquer movimentos diplomáticos, ações militares ou sanções comerciais que possam ter impacto nos mercados globais. Lembre-se de que qualquer sinal sério de abrandamento das tensões pode causar grandes mudanças no mercado Indicadores económicos: Acompanhe os indicadores económicos que possam sinalizar impactos mais amplos no crescimento global, como os dados do PMI da indústria transformadora, os volumes de comércio global e os índices de confiança dos consumidores.

Mantenha a liquidez

Reservas em dinheiro: Certifique-se de que dispõe de reservas de tesouraria suficientes para tirar partido de potenciais oportunidades de compra se os mercados reagirem de forma exagerada às notícias geopolíticas. A liquidez pode proporcionar flexibilidade no ajustamento da sua estratégia de investimento.

Certifique-se de que dispõe de reservas de tesouraria suficientes para tirar partido de potenciais oportunidades de compra se os mercados reagirem de forma exagerada às notícias geopolíticas. A liquidez pode proporcionar flexibilidade no ajustamento da sua estratégia de investimento. Acesso a linhas de crédito: Mantenha o acesso a linhas de crédito ou produtos de investimento líquidos que possam ser rapidamente convertidos em dinheiro, se necessário, proporcionando estabilidade financeira adicional.

Importante: Lembre-se de que o desempenho passado (também designado por “calls” dos analistas) não garante um desempenho superior no futuro. Para além disso, normalmente, se algo é bem conhecido nos mercados, é difícil esperar por retornos extraordinários. Comportar-se exatamente da mesma forma que o consenso do mercado é perder uma oportunidade de obter resultados superiores (mas também de ter um desempenho inferior ao do mercado). Durante quaisquer guerras ou tensões comerciais, os ativos podem surpreender os investidores, enquanto os investidores orientados para uma análise mais profunda e para sectores económicos não populares podem procurar a sua vantagem mais rapidamente do que o mercado encontrará o caminho para ela. O pensamento de segundo nível e algum nível de agressividade, apoiados pela consciência do risco, podem ser uma enorme vantagem para o investidor, quando investe no meio de tensões geopolíticas.