A melhor plataforma para negociar CFDs – como escolher?

O que é uma plataforma de trading?

Em primeiro lugar, é importante explicar que as plataformas de negociação/trading não são realmente utilizadas para compras e vendas físicas dos ativos que estão a ser negociados, uma vez que o investidor recorre a produtos derivados para negociar ativamente. Os chamados CFDs (designados por contratos por diferença) servem para o investidor ganhar exposição a um determinado mercado, sem que seja preciso possuir realmente o ativo em questão O CFD é dos instrumentos mais recorridos e carateriza-se por ser um instrumento derivado que tira partido da alavancagem financeira e permite ao investidor negociar as flutuações nos preços, tanto em cenários de baixa como cenários de alta no mercado.

As plataformas de forex (FX) oferecem muito mais do que CFDs baseados em pares cambiais, índices, matérias-primas, ações, ETFs ou criptomoedas. Além disso, as melhores plataformas de negociação online permitem comprar ações reais de todo o mundo ou unidades de participação em ETFs populares, tudo isto acessível a partir do nível de uma única plataforma. É por isso que as melhores plataformas de negociação FX podem também servir como melhores plataformas de negociação criptos ou melhores plataformas para a compra de ações.

Passemos agora a explicar o que é realmente uma plataforma de negociação. As plataformas de negociação são oferecidas e disponibilizadas pelas corretoras aos seus clientes. Uma plataforma de negociação nada mais é do que um computador ou software móvel sob a forma de um smartphone ou aplicação tablet. As plataformas permitem a negociação nos mercados financeiros através de ligação em linha. Graças a uma plataforma de negociação, o cliente tem a possibilidade de comprar e vender instrumentos financeiros oferecidos pela corretora em tempo real na bolsa. Os gráficos dos instrumentos oferecidos são exibidos com base em cotações em tempo real.

As melhores plataformas de negociação devem oferecer uma série de ferramentas e funções que facilitem as análises. Entre outras, tais ferramentas deveriam ser rácios de análise técnica, ferramentas para elaboração de gráficos, a maioria das informações de mercado atualizadas, acesso a análises e estatísticas. Além disso, os utilizadores deveriam ter acesso a funções de plataforma altamente sofisticadas, tais como a possibilidade de implementar as suas próprias soluções não padronizadas, bem como a utilização e teste de estratégias de investimento automáticas. Os utilizadores das plataformas de negociação devem ter acesso constante a materiais educativos, tais como cursos ou formações. Uma forma interessante de assistência aos investidores é o acesso a consultas individuais de investimento com peritos do mercado.

Uma plataforma de negociação é uma ferramenta básica e um dos mais importantes para os investidores, independentemente do seu nível de experiência. É necessário tanto para investidores principiantes como experientes, para que possam submeter livremente ordens, executar transações, analisar gráficos ou gerir as suas carteiras através da plataforma. Para pessoas que estão apenas a começar a investir, a seleção da plataforma apropriada é particularmente importante. Podem achar muito mais difícil do que pessoas experientes que sabem a que devem prestar atenção e quais as funções das plataformas de negociação mais importantes e úteis.

As melhores corretoras oferecem serviços importantes para os seus clientes, sobretudo os mais iniciantes que procuram algum tipo de apoio.

Qualquer investidor, principiante ou altamente experiente, deve lembrar-se de que a plataforma de negociação deve ser funcional. Deve ser fiável, rápida e eficiente. Uma plataforma concebida para negociar divisas (forex), matérias-primas e outros instrumentos financeiros deve permitir executar de forma rápida posições - curtas e longas. Investidores que pretendam negociar ativamente no mercado, seja no mercado de forex ou através de CFD de outros ativos, é importante atingir o momento certo para investir e, por isso, a plataforma tem de ser fiável. Os utilizadores gostam quando os produtos oferecidos não causam problemas e são fáceis de operar. Uma plataforma de negociação desejável é intuitiva, com uma interface de fácil utilização, não torna difícil encontrar uma opção específica. Quanto mais extensa for a gama de funções e ferramentas adicionais, mais avançadas as análises podem ser executadas pelos investidores, o que é uma vantagem indiscutível.

Tipos de plataformas

As plataformas de negociação fornecidas pelas corretoras aos seus clientes podem ser divididas em dois tipos - plataformas criadas pela própria corretora, as chamadas plataformas originais (como, por exemplo, a xStation) e as desenvolvidas por terceiros especializados nesta área, disponibilizadas às corretoras sob licença (como a Meta Trader 4). Uma plataforma de negociação desenvolvida pela corretora pode revelar-se muito mais atrativa - pode ser criada para satisfazer as necessidades e expectativas dos clientes. Sem dúvida, as tecnologias desenvolvidas ao esforço das próprias corretoras criam uma vantagem competitiva sobre outros fornecedores de sistemas de negociação em termos de qualidade do sistema, e permitem oferecer aos clientes produtos e serviços mais competitivos em termos de preço. Tais plataformas podem ser adaptadas a um grupo específico de destinatários, tendo em conta as suas preferências individuais. As plataformas de negociação fornecidas por terceiros contêm soluções universais que podem não estar totalmente adaptadas às necessidades dos clientes e à extensa oferta da corretora. Os processos relacionados com a actualização e inovação podem avançar um pouco mais lentamente, o que, no entanto, não constitui uma desvantagem, uma vez que o software em si pode ser bom.

As corretoras oferecem plataformas em 3 versões: sob a forma de software instalado no computador, sob a forma exibida num navegador de Internet e sob a forma de uma aplicação de dispositivo móvel.

Software para o computador - envolve o download do ficheiro para instalar no próprio computador, prosseguindo através do processo de instalação e lançando a plataforma. Esta solução permite operar a plataforma da forma mais estável, mais rápida e mais fiável. Por vezes, no entanto, a sua desvantagem pode ser que todas as configurações da plataforma sejam acessíveis apenas a partir de um computador específico, acabando por se revelar uma solução menos flexível.

Plataforma disponível no browser - o investidor pode aceder à sua plataforma em qualquer lugar e em qualquer dispositivo, seja isto no computador ou no telemóvel.

App móvel - esta alternativa está rapidamente a ganhar popularidade; graças a eles, os investidores têm sempre acesso à sua conta à mão. Obviamente, do ponto de vista dos programadores, a dificuldade reside em colocar todas as funções das plataformas de modo que sejam intuitivas e facilmente visíveis, por exemplo num smartphone. Em regra, as aplicações são utilizadas para visualizar a situação do mercado ou a transação aberta e não realmente para realizar análises avançadas. No entanto, as corretoras líderes mundiais podem também fornecer aos seus clientes as melhores aplicações de negociação móvel.

A melhor plataforma de trading para CFDs e Forex deve ser rápida, fácil de operar, conter sempre informações atualizadas e oferecer as funções e ferramentas necessárias. Deve também servir diferentes tipos de investidores, incluindo tanto investidores a longo prazo como operadores de dia. Por conseguinte, as plataformas fornecidas pelos principais corretoras de FX e CFDs são frequentemente vistas como as melhores plataformas de negociação de dia.

Características das melhores plataformas de negociação de trading

As corretoras que oferecem aos seus clientes várias plataformas de negociação. Estas podem ser as próprias plataformas das corretoras ou as que são disponibilizadas por terceiros. Ambos os tipos de plataformas são concebidos para cumprir o mesmo objectivo - deixam os investidores participar no mercado. As atuais plataformas de negociação têm funções e ferramentas semelhantes, e diferem principalmente em termos de tecnologias, interface e detalhes, o que muitas vezes determina o seu sucesso. Uma plataforma de negociação devidamente concebida é suposta antecipar as expectativas mesmo dos clientes mais exigentes. A ferramenta deve ser desenvolvida e melhorada tendo em conta as necessidades dos investidores e ser caracterizada com transparência, inovação e, acima de tudo, facilidade de utilização. A seleção da melhor plataforma de investimento, ao lado de requisitos e necessidades individuais, é determinada por critérios tais como rapidez e fiabilidade, funcionalidade e facilidade de operação, ferramentas extensivas, funções adicionais gratuitas, acesso a uma extensa oferta de produtos e mobilidade.

Funcionamento rápido e fiabilidade

Em muitos casos, as decisões sobre as oportunidades identificadas no mercado devem ser tomadas imediatamente. Assim, é necessário garantir que a plataforma funcionará de forma rápida e fiável. Em muitos casos, o sucesso ou fracasso é de fato determinado pela tomada das decisões corretas sem qualquer atraso causado pelo funcionamento da plataforma de negociação. Um parâmetro importante que determina a selecção de uma plataforma específica pode ser a disponibilidade de vários tipos de ordens - desde ordens instantâneas a ordens em espera, obter lucros, stop loss ou ordens de stop móvel - e se oferece ou não a possibilidade de submeter e modificar ordens directamente a partir de gráficos.

Funcionalidade e facilidade de operação

A facilidade de operação faz com que o utilizador se sinta confortável. É por isso que os autores da plataforma se certificam de que são fáceis de utilizar e intuitivos. Nada é mais aborrecido do que procurar funções simples que deveriam estar "à mão" e perder tempo com isso. O cliente espera não ter de se preocupar em conhecer a plataforma e aprender as suas funcionalidades.

Ferramentas

A elaboração de uma análise de mercado sem as ferramentas apropriadas na plataforma é impossível. As corretoras fazem o seu melhor para garantir que o cliente tenha acesso, acima de tudo, a ferramentas de análise técnica. O desenho de linhas de tendência, canais de tendência, retrações de Fibonacci ou expansões são exemplos das ferramentas que os investidores podem recorrer. No entanto, uma boa plataforma de negociação deve fornecer ainda mais ferramentas, uma vez que cada investidor tem preferências específicas. Alguns irão tirar partido das ondas Elliott, algumas das ferramentas Gann, enquanto outros querem ter acesso a padrões harmónicos já rotulados e medidos.

É necessária uma vasta gama de ferramentas de análise técnica numa boa plataforma de negociação. A isto junta-se a multiplicidade de rácios de análise técnica disponíveis para selecção. Aqui, também, qualquer pessoa tem as suas escolhas favoritas e, como muitas delas foram desenvolvidas ao longo dos anos, as corretoras devem também torná-las disponíveis nas suas plataformas.

A oferta das corretoras está a ser continuamente alargada e enriquecida com novos instrumentos financeiros. É por isso que é também necessário ter os respectivos scanners e filtros. Uma corretora com acesso, por exemplo, a milhares de acções deve certificar-se de que o cliente é capaz de filtrá-las com base em parâmetros pré-definidos dentro de um prazo muito curto. O mesmo se aplica às estatísticas de contas. Desta forma, muitos investidores podem rastrear os seus comportamentos passados e utilizar tais ferramentas para tirar conclusões para o futuro, relativamente às suas decisões de investimento.

Quanto mais ferramentas, melhor, especialmente se a capacidade de personalização for acrescentada para escolher apenas as opções que o investidor deseja ver na plataforma.

Sem custos

O acesso à plataforma deve ser gratuito, uma vez que os clientes procuram a melhor e mais GRATUITA plataforma de negociação. Hoje em dia, uma boa corretora com uma boa plataforma de negociação deve oferecer todos os serviços aos clientes de forma gratuita. Portanto, não importa se as ferramentas utilizadas na negociação, comentários, análises ou educação estão em causa, tudo isto deve ser contido num único pacote para cada cliente.

Acesso a extensa oferta de produtos

Graças a um amplo espectro de produtos e serviços, a oferta da corretora será mais tentadora e o cliente estará mais disposto a considerá-la. Se o cliente obtém tudo o que precisa num só lugar, incluindo o acesso a numerosos instrumentos do mercado Forex e em CFDs dos diversos ativos a um preço acessível, não precisa de procurar mais. O cliente selecionará a plataforma que o permita.

Mobilidade

Atualmente, é benéfico se, ao lado da versão online, a plataforma de negociação estiver também disponível noutros dispositivos. O telemóvel ou tablet com ligação permanente à Internet é agora uma realidade; consequentemente, a flexibilidade e o conforto de uma negociação e gestão sem restrições da carteira sempre que se queira e em qualquer dispositivo, é uma vantagem significativa. Como já foi mencionado acima, as principais corretoras mundiais são capazes de fornecer também as melhores aplicações de comércio móvel.

Uma plataforma bem desenvolvida

xStation 5 - desenvolvida pela XTB

A xStation é a plataforma desenvolvida pela XTB, cuja primeira versão foi desenvolvida em 2011 pela corretora, sendo que desde então os seus clientes têm vindo a utilizá-la cada vez mais. Esta é uma plataforma de última geração que tem obtido inúmeros prémios e distinções. A plataforma proporciona ao utilizador acesso a extensas ferramentas de análise técnica, análises de mercado, comentários, calendário macroeconómico e estatísticas. A plataforma xStation tem engloba também ferramentas como ETF e Stocks scanner. Isto permite a qualquer investidor filtrar milhares de ações disponíveis, tendo em conta parâmetros populares, em segundos. A xStation está disponível em três formas, como uma versão de instalação para o computador, como uma plataforma através do browser de Internet e como uma aplicação para dispositivos móveis. Esta é uma plataforma inovadora com um número de funções avançadas, sistemas de janelas, e com amplo espaço de personalização. Os criadores da xStation fornecem ao utilizador uma plataforma de trading do século XXI que qualquer pessoa pode adaptar para satisfazer as suas próprias necessidades.