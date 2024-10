Mercados Bull e Bear: tudo o que precisa de saber

Tempo estimado de leitura: 10 minuto(s)

Não sabe o que é um Bull Market ou um Bear Market? Neste artigo, vamos mostrar-lhe como reconhecê-los, como investir e que estratégia escolher.

Se quiser levar o investimento a sério e obter bons resultados, precisa de compreender os termos de bull market e bear market.

O que é que estes dois termos significam? Um bull market e um bear market referem-se a movimentos de preços no mercado, cada um dos quais expressa o oposto do outro. O principal objetivo destes termos é dar aos investidores uma visão rápida e fácil do que está a acontecer no mercado num determinado momento e determinar se a tendência é para cima ou para baixo.

O que significa bull market?

A referência ao touro no contexto do investimento provém da analogia de um touro que ataca a sua vítima, com os seus chifres atira-a para cima. Deste modo, os investidores num bull market (mercado em alta) tentam fazer subir o preço de uma ação ou de outro instrumento financeiro através da compra e da acumulação. O simbolismo do touro é utilizado no mundo dos investimentos como uma comparação com o sentimento positivo e ascendente do mercado. Um mercado em alta está associado ao otimismo, à subida dos preços e à forte procura de um ativo.

Existem vários indícios que sugerem que o mercado está numa tendência de alta. Entre eles:

Mínimos e máximos crescentes durante mais de 6 meses

Um aumento do preço de 20% ou mais em relação ao mínimo anterior.

Atingir um máximo histórico no preço.

Um mercado em alta está normalmente associado a um período em que a economia está a fortalecer-se e os mercados estão, portanto, a subir. No entanto, identificar um mercado em alta nem sempre é fácil e, muitas vezes, só é reconhecido depois de ter terminado ou atingido o seu pico. Também acontecem situações em que os dados macroeconómicos não demonstram crescimento, mas os preços continuam a subir de forma gradual, levando a incerteza aos investidores e disfarçando assim o bull market.

De um modo geral, um mercado em alta manifesta-se nos gráficos por determinadas características que indicam uma tendência ascendente e um sentimento positivo no mercado, tais como níveis de preços em alta, uma linha de suporte de preços em alta, um volume de transações crescente ou a quebra de níveis de preços chave. Um bull market ocorre após o fim do bear market, que se caracteriza por uma tendência descendente.

Como negociar num bull market

A negociação em bull market envolve tirar partido da tendência de subida e do potencial de subida do mercado. Aqui estão algumas estratégias que pode considerar ao negociar em bull market.

Compra de ações

Um bull market é frequentemente acompanhado por um aumento dos preços das ações das empresas. Os investidores podem considerar a compra de ações individuais com uma perspetiva positiva e um forte potencial de crescimento, dependendo da situação económica do mercado, e considerá-las para uma detenção a médio e longo prazo.

Se estiver a comprar as chamadas ações de crescimento (growth stocks), deve ter em atenção que estas ações deverão ter valorizações superiores à média do aumento do mercado ou do sector das empresas. Estas ações tendem a ser muito mais voláteis do que as ações mais maduras (value stocks) e, por conseguinte, reagem mais rapidamente e, sobretudo, às flutuações e às alterações do sentimento do mercado. Neste caso, trata-se de um investimento de risco mais elevado e deve considerar a diversificação do seu portfólio, se necessário.

Estratégia de Buy-and-Hold

Uma estratégia de buy-and-hold (compra e manutenção) é uma estratégia de investimento a longo prazo em que um investidor compra ativos de investimento, como ações, ETF ou criptomoedas, e os mantém durante um longo período de tempo sem os comprar ou vender frequentemente. Esta estratégia parte do pressuposto de que os mercados irão geralmente subir a longo prazo e que os ativos de investimento selecionados também irão subir de valor.

No entanto, acontece frequentemente que o mercado entra numa tendência de descida. No entanto, mesmo nestas situações, existe uma oportunidade para permanecer no mercado e manter a sua posição. De facto, uma visão a longo prazo mostra que o mercado pode muitas vezes mudar de direção e os investimentos podem voltar ao seu valor original e crescer novamente.

É importante recordar que as descidas a curto prazo não significam necessariamente uma descida permanente. Historicamente, tem sido demonstrado que o mercado geralmente passa por ciclos e mesmo períodos de declínio podem ser seguidos por períodos de crescimento. Por conseguinte, é importante ter uma carteira equilibrada e uma estratégia de investimento que tenha em conta o potencial de longo prazo do mercado e minimize as decisões impulsivas baseadas em flutuações de curto prazo. Os investimentos de elevada qualidade e cuidadosamente selecionados podem oferecer a oportunidade de prosperar mesmo em períodos de recessão do mercado, desde que a abordagem ao investimento se baseie numa perspetiva de longo prazo e no acompanhamento consciente dos fundamentos.

Lembre-se de que a estratégia de comprar e manter é adequada para investidores de longo prazo que compram regularmente ativos ou utilizam o método DCA (Dollar Cost Averaging) e não seguem o mercado regularmente.

O que precisa de saber para negociar em Bull market

Se decidir negociar em mercados numa bull run, é importante ter alguns conhecimentos e informações que o ajudem a criar uma estratégia de sucesso.

Gestão de Risco

Gerir o risco é tão importante para o investimento como ter a estratégia de investimento correcta. A definição de limites de perdas, a utilização de ordens stop-loss e take-profit e uma afetação sensata do capital são elementos importantes quando se negoceia num mercado em alta. Se a sua gestão de risco estiver bem definida, ajuda a proteger o seu capital e a minimizar as perdas e garantir os ganhos.

Explicação de Stop-loss e Take-profit

No caso de uma ordem de stop loss, é o fecho automático de uma posição se esta tiver atingido um determinado nível de perda. No caso de uma ordem take-profit, é o fecho da posição depois de atingir um determinado nível de lucro.

Estabilidade Emocional

Um bull market pode ser acompanhado por flutuações e correções de mercado a curto prazo. É importante ter estabilidade emocional e não permitir que as reações emocionais influenciem as suas decisões de investimento. Confie no seu plano e na sua estratégia e deixe-se guiar por fatores ou análises objectivas.

Educação e Notícias

O acompanhamento contínuo dos acontecimentos atuais e das notícias que afetam os mercados é importante para reagir atempadamente às mudanças e identificar novas oportunidades no mercado em alta. Por isso, recomendamos que siga informações fidedignas. Na XTB, pode utilizar a secção de notícias, onde os analistas acompanham as informações de mercado mais importantes para si, ou utilizar o nosso canal de YouTube.

O que é um Bear Market?

Um Bear Market é o oposto de um Bull Market. Caracteriza-se por uma tendência descendente do mercado durante um período de tempo alargado. Durante um Bear market, os preços dos ativos geralmente descem e os investidores tendem a ser cautelosos e pessimistas quanto à evolução futura do mercado. Se o mercado registar um declínio de pelo menos 20% em relação ao último máximo, trata-se de um mercado em baixa.

Um bear market pode ser causado por uma variedade de factores, como uma recessão económica, tensões geopolíticas, fraco desempenho das empresas ou notícias negativas do mercado. Os investidores receiam perder o valor dos seus investimentos e tentam frequentemente reduzir o risco vendendo os seus ativos, isto normalmente gera picos de volatilidade no mercado.

Como reconhecer um Bear Market

A identificação de um Bear Market baseia-se numa descida dos preços numa determinada percentagem em relação ao seu máximo anterior. O critério mais utilizado é uma descida de preços de 20% em relação ao máximo relativo.

Durante um mercado em baixa, é importante ser cauteloso e ter uma estratégia de investimento adequada. Alguns investidores podem tirar partido da especulação a curto prazo sobre a queda dos preços, enquanto outros se concentram na proteção do seu capital e na manutenção de uma perspetiva a longo prazo.

Muitas vezes, um mercado em baixa só pode ser identificado quando está a chegar ao fim e atingiu o seu mínimo. Assim, muitos investidores, especialmente os principiantes, entram tarde no mercado de baixa, ou seja, numa altura em que o mercado está novamente a começar a subir.

É importante lembrar que um Bear Market faz parte do ciclo natural do mercado e pode ser seguido por uma recuperação e o início de um Bull Market. Os investidores orientados para o longo prazo utilizam frequentemente um mercado em baixa como uma oportunidade para comprar ativos de qualidade a preços de desconto.

Como negociar ações num bear market

Negociar num mercado em baixa, quando os mercados de ações estão em tendência descendente, pode ser um desafio porque os investidores enfrentam frequentemente um maior risco de perdas. No entanto, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas durante um mercado em baixa.

Negociação de curto-prazo

Se tiver experiência em negociação a curto prazo, pode tirar partido das quedas de preços e lucrar com os movimentos do mercado a curto prazo. No entanto, esta abordagem requer uma tomada de decisão rápida e uma monitorização ativa do mercado.

Na XTB, pode utilizar um Contrato por Diferenças (CFD) para negociar a curto prazo, onde também pode utilizar a alavancagem e não necessitará de tanto capital para abrir uma posição.

Estratégia de compra de ativos de forma gradual

A estratégia de vender e comprar posições gradualmente é uma abordagem interessante para negociar num Bear Market. Os investidores podem utilizar esta estratégia vendendo gradualmente uma parte das suas posições longas quando o mercado entra numa tendência de baixa, e esperando para comprar ocasionalmente quando se espera que o mercado reverta para uma tendência de alta. Em seguida, reabrem as suas posições longas a um preço mais baixo, o que lhes permite registar lucros mais elevados.

A vantagem desta estratégia é que os investidores não têm de abrir posições de venda a descoberto, o que está normalmente associado a um risco mais elevado. Ao vender e comprar posições gradualmente, mantém a sua exposição ao mercado, tirando partido das descidas de preços para maximizar os lucros.

A venda e a compra consistentes de posições requerem um acompanhamento cuidadoso do mercado e uma análise das tendências. Os investidores também devem ter regras definidas para vender e comprar posições para minimizar o risco e melhorar os seus resultados.

Conclusão

A compreensão de ambos os conceitos é muito importante para as suas futuras transacções no mercado. Tanto os mercados em alta como em baixa são ciclos naturais de investimento e podem alternar entre diferentes períodos de tempo. É importante que os investidores sejam capazes de reconhecer e ajustar a sua estratégia de acordo com o ambiente atual do mercado. A diversificação da carteira, a análise cuidadosa e uma abordagem disciplinada são fatores-chave para uma negociação bem sucedida em ambos os tipos de mercados.