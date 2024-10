Como negociar no S&P 500 (US500)

Tempo estimado de leitura: 14 minuto(s)

O índice S&P 500 é reconhecido como a principal medida do desenvolvimento da economia dos EUA e do sentimento de mercado, observado diariamente por analistas de todo o mundo. Neste artigo, vamos descrever o que é realmente o índice S&P 500, como é construído e como começar a negociá-lo.

O índice Standard and Poor's 500 é reconhecido como uma das principais medidas da força da economia dos EUA. O índice tem um rendimento médio anual de quase 14%, o que encoraja muitos investidores. O investimento no índice S&P 500 é considerado uma expressão de fé na economia americana e no seu constante sucesso.

Um dos investidores mais populares que fez fortuna com o S&P 500 é Warren Buffet, que começou a investir em empresas americanas nos anos 60, comprando um fundo, este criado de raiz e acompanhava o comportamento das ações das 500 maiores empresas americanas. Buffet argumentou a sua decisão com a crença na "força" e no "crescimento" da economia americana como a que tem mais capital e o chamado "smart money". O mercado de ações, no entanto, é acompanhado de emoções e o índice também experiencia uma boa volatilidade. É por isso que os derivados financeiros, tais como os futuros baseados no preço S&P 500 que se tornaram tão populares ao longo dos anos.

O que é o índice S&P 500?

O Índice S&P 500 é um índice que acompanha as 500 maiores empresas medindo o valor das suas ações em termos de capitalização bolsista e que estejam disponíveis à negociação pública (elevado free float). O índice tal como o conhecemos hoje foi criado em 1957, embora o trabalho para criar tal índice tenha continuado.

A capitalização de mercado (bolsista) de cada empresa é calculada multiplicando o número de ações pelo preço atual das ações. Se uma empresa tiver 5 milhões de ações atualmente detidas pelos acionistas e o preço atual das ações for de $400, então a capitalização de mercado (ou valor) da empresa é de $2 mil milhões. Em termos simples, o valor da empresa é de $2 mil milhões de dólares. Se adicionarmos a capitalização de mercado de todas as empresas listadas no índice, obtemos o valor total do índice.

Contudo, deve-se ter em conta que cada empresa do SP500 tem o seu peso específico, obtido dividindo a capitalização de mercado individual da empresa pela capitalização de mercado total do S&P 500. Portanto, são as maiores empresas que têm a maior influência no valor e na cotação do índice, como por exemplo a Apple.

Índice S&P 500 de empresas do sector:

Tecnologias de informação : cerca de 28%

: cerca de 28% Cuidados de saúde: cerca de 13%

cerca de 13% Bens de consumo discricionário: cerca de 13%

cerca de 13% Financeiro: cerca de 11%

cerca de 11% Serviços de comunicação: cerca de 11%

cerca de 11% Industriais: cerca de 8%

cerca de 8% Bens de consumo essenciais: cerca de 5,5%

cerca de 5,5% Energia: cerca de 3%

cerca de 3% Imobiliário: cerca de 2,5%

cerca de 2,5% Matérias-primas: cerca de 2,5%

cerca de 2,5% Utilities: cerca de 2,5%

Origens do S&P 500

A história do índice começou com Henry Varnum Poor, que fundou a Poor's Publishing em 1860 e publicou um guia do investidor para a indústria ferroviária, que era uma inovação na altura (um caso bem conhecido de uma bolha especulativa nas empresas ferroviárias). Em 1923, a Standard Statistics Company começou a classificar obrigações hipotecárias e criou um índice que incluía 233 empresas americanas e era calculado semanalmente. Três anos mais tarde, a empresa desenvolveu um índice composto por 90 empresas e começou a introduzir cotações diárias. Em 1941, a Poor's Publishing sofreu uma fusão com a Standard Statistics – formando a Standard & Poor's, hoje conhecida pela sua sigla S&P.

A 4 de março de 1957, o índice foi expandido para acompanhar o desempenho das 500 maiores empresas americanas. O nome foi alterado para S&P 500 Stock Composite Index. Empresas como a AT&T, General Motors, Exxon Mobil, U.S Steel, General Electric e Ford Motor foram responsáveis pela força do índice na altura.

Como funciona o S&P 500?

Tal como outros índices geridos pela Standard and Poor’s, os constituintes do Índice S&P 500 são selecionados por um comité especial de acordo com as regras estabelecidas.

O comité utiliza 8 critérios básicos para avaliar o valor de uma empresa: capitalização bolsista, liquidez, domicílio, mercado público, Global Industry Classification Standard (GICS) e representação das indústrias na economia dos EUA, rentabilidade, período de tempo negociado publicamente numa bolsa de valores, e o conselho de administração da empresa deve ser público.

Os requisitos específicos são:

Capitalização de bolsista maior ou igual a 13,1 mil milhões de dólares.

Valor anual em dólares negociados em relação à capitalização bolsista ajustado para o dobro do número de ações tem de ser superior a 1.

Volume mínimo mensal de negociação de 250.000 ações em cada um dos seis meses anteriores à data da decisão do comité.

Cotadas publicamente na Bolsa de Nova Iorque NYSE ou NASDAQ

A empresa deve ser de origem americana.

Não são elegíveis para o índice: limited partnerships, master limited partnerships, unidades de participação de fundos de investimento, emissões OTC Bulletin Board, fundos fechados, ETFs, ETNs, trusts de royalties, tracking stocks, ações preferenciais, unit trusts, warrants de ações, obrigações convertíveis, trusts de investimento, certificados de depósito americanos e ações de depositários americanos.

A partir de 2017, as empresas com duas ou mais classes de ações não são adicionadas ao índice (atualmente as empresas cotadas com duas classes incluem. Berkshire Hathaway e Alphabet).

O índice é reconstruído trimestralmente para continuar a ser um indicador fiável do crescimento da economia dos EUA.

Posições longas no US500

Uma posição longa de "COMPRA" é particularmente popular quando o mercado está com um sentimento bullish e os investidores sentem-se seguros, ou quando surgem circunstâncias externas que podem trazer sentimentos positivos de volta ao mercado. Isto poderá ser quando ocorre uma correção de mercado que é rapidamente anulada. Neste tipo de situações, se assumirmos que a economia dos EUA pode experienciar uma melhoria no sentimento dos investidores após algum acontecimento económico ou político, podemos tomar uma posição longa sobre o US500. Normalmente, os investidores que amam o risco são muito rápidos a regressar aos seus investimentos logo que haja um sentimento positivo no mercado. O mercado de ações dos EUA provou repetidamente que pode recuperar mesmo das maiores perturbações. É por isso que os compradores são tão rápidos a regressar ao mercado.

Se o sentimento do mercado melhorar realmente, a sua previsão estará correta e terá lucro ao “apostar” na subida do US500. Inversamente, se colocasse uma posição longa e o mercado sofresse um declínio, a sua posição teria uma perda.

Posições curtas no US500

Uma posição curta "SELL" é particularmente popular quando há medo e incerteza no mercado ou quando existem circunstâncias externas que podem causar um sentimento negativo no mercado.Neste tipo de situações, se assumirmos que a economia pode sofrer uma forte deterioração do sentimento do investidor na sequência de um anúncio económico ou político, pode colocar uma posição curta sobre os US500. Pode também colocar uma posição curta se acreditar que as condições da economia dos EUA se vão deteriorar a curto prazo. Desta forma, é possível usar estratégias de negociação (trading) para eventos mundiais específicos que podem aumentar a volatilidade dos preços das ações e, em última análise, dos índices. Normalmente, períodos de grande volatilidade estão associados a um bear market.

Se o medo estiver realmente presente no mercado, a sua previsão estará correta e terá lucro ao “apostar” na queda do preço dos US500. Inversamente, se tomar uma posição curta e o mercado subir, a sua posição é suscetível de registar uma perda.

Melhores alturas para começar a negociar no S&P 500

O preço do índice S&P 500 tende a fazer um percurso relativamente semelhante em comparação com o NASDAQ. Grandes empresas como a Berkshire Hathway ou a Microsoft, são bem conhecidas e têm uma capitalização bolsista gigante, pelo que a volatilidade nelas não é muito elevada. Contudo, em períodos de pânico ou situações instáveis no mundo, os investidores geralmente deixam ativos de risco durante algum tempo e recorrem a investimentos mais estáveis como o ouro ou o dólar. Assim, mesmo os índices mais seguros como o S&P 500 podem ter grandes sell-off de 10% ou mais. Normalmente as subidas são menos atribuladas que as descidas. Quando o índice cresce e a economia está em desenvolvimento, os preços estão constantemente a crescer. Isto pode ser atribuído a fatores macroeconómicos que levam os investidores a regressar aos investimentos considerados de risco.

O índice da Standard & Poor's está listado para as maiores e mais transparentes empresas que fornecem produtos e soluções importantes para países de todo o mundo como os maiores bancos (JP Morgan, Bank of America, Citi Group, BB&T, Bank of New York Mellon ou Goldman Sachs), produtores (Coca-Cola Company, Pfizer, Johnson & Johnson, Procter & Gamble) ou mesmo empresas tecnológicas (Microsoft, Apple, Nvidia, Meta)

O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer investidor que atue com base nesta informação fá-lo totalmente por sua responsabilidade e com o seu respetivo risco.

O índice SP500 tende a subir quando as taxas de juro se mantêm baixas. Uma grande parte dos investidores procura então recompensar os seus retornos num mercado de ações de risco. O mercado de ações geralmente reage com nervosismo às notícias de um aumento das taxas de juro por parte da FED.

Apesar de maior volatilidade e risco, o NASDAQ (US100) normalmente proporciona retornos mais elevados mesmo do que o índice S&P 500. Portanto, pode dizer-se que alguns investidores do NASDAQ aceitam uma maior volatilidade à custa de retornos potencialmente mais elevados.

É certamente uma boa altura para estar interessado em negociar o índice SP500 durante períodos de pânico, que causam uma forte liquidação. As empresas americanas costumavam recuperar rapidamente após situações de pânico. Um grande número de investidores contrários à procura de uma inversão de tendência pode tomar posições longas "COMPRAR" importantes em antecipação de uma recuperação dos preços. Da mesma forma, no caso de euforia quando o índice está em máximos históricos, os investidores avessos ao risco podem procurar um período de fraqueza nos mercados globais para tomar posições curtas de "VENDA" no S&P 500, apostando na queda.

Momentos interessantes para começar a negociar o S&P 500 são quando as maiores empresas do índice divulgam os seus resultados financeiros trimestrais ou anuais completos, bem como eventos mundiais que podem causar grande volatilidade, tais como reuniões da FED, grandes reuniões políticas ou crises militares.

Como começar a negociar no S&P 500 (US500)

Negociar no S&P 500 está disponível na nossa plataforma de negociação xStation e pode começar a investir nas maiores empresas americanas, executando transações CFD (contratos por diferenças) no instrumento US500 e utilizar todo o potencial de alavancagem.

Ao negociar US500 pode tirar partido da volatilidade do mercado e colocar posições durante as rápidas movimentações das cotações. A alavancagem é muito arriscada, mas é claro que pode multiplicar os lucros de um dia de trading. Fazer trading no US500 é dedicada aos traders ativos que não têm problemas com a volatilidade do mercado.

Graças à alavancagem de 1:20, será necessária apenas uma margem de 5% para abrir uma posição. Ao utilizar 1000 USD, abrirá uma posição que equivale a 20 000 USD no mercado. Devido aos instrumentos de CFD alavancados, o rendimento potencial da posição pode ser elevado, mas também a perda potencial também pode ser elevada se não tivermos uma boa gestão de risco. O US500 dá aos traders a oportunidade de abrir posições curtas e longas. As posições curtas dão aos traders a oportunidade de obter lucros quando os preços estão em queda.

Leia mais sobre CFDs e alavancagem financeira aqui.

As únicas taxas que são aplicadas neste tipo de negociação são: o spread (diferença entre o preço de compra ASK e o preço de venda BID) e os pontos swap. O spread é muito pequeno e custa cêntimos, dependendo do tamanho da sua posição. Os pontos de swap são os custos em que a corretora incorre para financiar as posições alavancadas; os swaps são cobrados diariamente pela posição aberta no instrumento US500.

Fazer trading de US500 é um ato especulativo e para este tipo de negociação o que interessa são as flutuações do preço do instrumento. Este tipo de contrato é um acordo financeiro que paga a diferença no preço de liquidação entre a transação na abertura e no fecho sem qualquer entrega física do instrumento negociado.

A negociação online permite começar a negociar S&P 500 sem sair de casa, com comissões zero e spreads baixos. Também devido à liquidez muito elevada do S&P 500, pode fechar a sua posição com um clique do rato em qualquer altura quando o mercado está aberto. É por isso que a negociação de contratos online tem tantas vantagens e é agora cada vez mais popular.

Investir no S&P 500

Negociar com alavancagem sobre índices comporta um risco elevado, claro, mas posições bem colocadas podem dar retornos muito elevados sobre os investimentos. As empresas que estreiam no S&P 500 veem frequentemente aumentos no seu preço porque os mutual funds que acompanham o índice são obrigados a comprar as suas ações.Para investidores que não são muito ativos e preferem apenas investimento passivo nas 500 maiores empresas americanas, também oferecemos ETFs dando exposição ao índice S&P 500, como por exemplo:

Accumulating ETF iShares Core S&P 500 CSPX.UK

Distributing ETF iShares IDUS.UK (dividend)

SPDR S&P 500 ETF SPY5.UK

Beta ETF S&P 500 BSPXPL.PL

Também pode investir em ETFs em ramos específicos de S&P 500 como por exemplo:

Sector de comunicação ETF S&P 500 iShares IUCM.UK

ETF S&P 500 iShares discricionária do consumidor IUCD.UK

Sector de energia S&P 500 ETF iShares IUES.UK

Sector financeiro S&P 500 ETF iShares IUFS.UK

Sector das Tecnologias da Informação S&P 500 ETF iShares QDVE.DE

Utilities ETF S&P 500 iShares IUUS.UK

Também oferecemos ações de empresas cotadas no S&P 500, incluindo: Apple AAPL.US, Microsoft MSFT.US, Amazon AMZN.US ou Berkshire Hathaway BRKA.US e muitas outras empresas.

Indíce do S&P 500 (US500) e o seu preço

O S&P 500 é conhecido como um instrumento volátil e o preço pode fazer grandes movimentos a qualquer momento. É por isso que acompanhar a cotação do S&P 500 é muito importante para todos os traders. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para contratos futuros no S&P 500, oferecendo o instrumento US500.

Horário de Negociação do S&P 500 (US500)

Qual o horário de negociação do S&P 500 (US500)? Esta informação é especialmente importante para os investidores diurnos. O US500 está disponível 4 dias por semana das 00:05 CET às 23:00 CET com um curto intervalo entre as 22:15 CET às 22:30 CET de segunda a quinta-feira, e das 00:05 CET às 22:00 CET - na sexta-feira. A negociação US500 não está disponível durante os fins-de-semana na nossa plataforma. O preço US500 é estático quando o mercado está fechado. Em todos os outros momentos, os preços estão constantemente a flutuar.

É claro que a melhor altura para começar a negociar S&P 500 é durante períodos de volatilidade muito elevada, quando os investidores sentem emoções extremas e um volume elevado entra no mercado. Quando o medo ou a ganância estão no mercado, o volume do índice aumenta. Esta situação é uma grande oportunidade para traders ativos e de risco, que estão a usar a alavancagem para obter grandes lucros em posições longas mas também em posições curtas. Períodos como a abertura de mercado e fecho de mercado, são normalmente os momentos do dia com a maior volatilidade, visto que é nestas alturas que entram a maior parte das ordens dos grandes investidores.

O medo crescente pode ser influenciado pela publicação de notícias políticas ou macroeconómicas negativas. S&P 500 não é um instrumento muito volátil, mas a alavancagem torna a sua negociação mais arriscada e mais volátil. O índice é composto por 500 grandes empresas americanas. As ações destas empresas não são normalmente muito voláteis devido à sua grande capitalização bolsista, posição no mercado e valor fundamental. Mas quando o medo do mercado bolsista aumenta, mesmo as grandes empresas começam a cair. Isto acontece normalmente porque a bolsa de valores em geral é um investimento arriscado. Em momentos de crise, os investidores fecham posições em ativos de risco. Estes fatores podem criar um sentimento de medo nos investidores, e isto é sinal de grandes movimentos no mercado e na economia. Mas os movimentos ascendentes dos preços de mercado também podem ser dinâmicos, quando os investidores acreditam que a economia está a estabilizar; sentem-se seguros e voltam aos investimentos arriscados e às grandes empresas para comprar enquanto estas ainda estão uma pechincha.