Como começar a investir no índice NASDAQ (US100)

Tempo estimado de leitura: 13 minuto(s)

Está interessado em investir em novas tecnologias e acompanhar as novas tendências nas indústrias de tecnologia? Pode-lhe interessar o índice NASDAQ.

O Nasdaq (US100) é um dos índices de ações mais seguidos pelos investidores e analistas de todo o mundo, cotado juntamente com o índice industrial Dow Jones (US30) e S&P (US500). Devido ao grande número de empresas do sector tecnológico, incluindo as mais jovens na fase de desenvolvimento rápido, o Nasdaq é por vezes considerado como um indicador do sentimento dos investidores e da condição global do mercado tecnológico. O índice é constituído pelas 100 maiores empresas de tecnologia cotadas no mercado dos EUA.

O NASDAQ é conhecido pela sua alta volatilidade e por fazer movimentos maiores do que outros grandes índices como o Dow Jones ou o S&P 500. Isto deve-se ao facto de ativos de risco como ações de empresas tecnológicas tenderem a ser altamente voláteis e de atrair capital especulativo. Além disso, o crescimento progressivo da adoção de tecnologia através dos continentes pode ser considerado como outro fator causador de tal dinâmica. Por conseguinte, a negociação do NASDAQ é visto como arriscada, mas goza de enorme popularidade em todo o mundo. Neste artigo aprenderá o que é o NASDAQ, como começar a negociar nele e quando é o melhor momento para se interessar por negociar o NASDAQ (US100).

O que é o índice NASDAQ?

A Nasdaq é a segunda maior bolsa de valores do mundo, ficando atrás apenas da Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Gigantes tecnológicos como a Apple, Google, Microsoft e Amazon estão cotados na NASDAQ. O NASDAQ foi criada em 1971 e desde então o número de empresas cotadas na NASDAQ cresceu para quase 4000 cotadas, incluindo muitas das maiores empresas da atualidade. O valor de todas estas empresas flutua naturalmente com a economia mundial, pelo que o preço do índice também flutua.

Nasdaq fez história quando introduziu a ideia de uma bolsa de valores eletrónica em 1971, o que apanhou a imaginação de muitos investidores. Na altura, a NASDAQ foi a primeira bolsa eletrónica a permitir aos investidores comprar e vender através de um sistema eletrónico baseado em computador, em oposição à plataforma física de negociação da Bolsa de Nova Iorque (NYSE). É por isso que a NASDAQ tem uma reputação de prestígio como bolsa inovadora, e é por isso que muitas empresas tecnológicas estão a optar por transferir as suas cotações para a NASDAQ.

O nome do índice NASDAQ é um acrónimo para a National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Refere-se às origens quando a bolsa foi fundada pela Associação Nacional de Dealers de Valores Mobiliários (NASD), a antecessora da atual Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA).

Como funciona o NASDAQ?

O NASDAQ é um índice modificado ponderado pela capitalização. Os pesos das ações no índice baseiam-se na sua capitalização bolsista, com certas regras a limitar a influência das maiores cotadas. Assim, como base, quanto maior for a capitalização de uma empresa, maior será a sua quota no índice NASDAQ, o índice não inclui empresas do sector financeiro.

A NASDAQ tem normas rigorosas que as empresas devem cumprir para serem indexadas:

Estar cotado exclusivamente no NASDAQ

Uma oferta pública da empresa no mercado dos EUA há pelo menos três meses

Volume médio diário de negociação de pelo menos 200.000 ações

Relatórios trimestrais e anuais publicados regularmente e cuidadosamente

Nenhum processo de falência iniciado

A composição do índice NASDAQ-100 muda naturalmente em caso de cancelamento da cotação (mudança de cotação para outra bolsa, fusões, aquisições, falências, exclusão do índice pela NASDAQ devido ao não cumprimento de requisitos), mas o índice é também reequilibrado uma vez por ano em Dezembro. A bolsa NASDAQ analisa então as empresas cotadas, comparando-as com outras fora do índice, reclassifica as empresas e faz ajustamentos.

O NASDAQ pode também ser balanceado trimestralmente, mas apenas em circunstâncias excepcionais:

Quando uma empresa vale 24% do índice

Quando as empresas com uma ponderação de 4,5% ou mais constituem 48% ou mais do índice

O índice é reequilibrado anualmente, após o reequilíbrio trimestral, apenas se:

Quando uma empresa vale 15% do índice

Quando as cinco maiores empresas por capitalização bolsista têm uma ponderação de 40% ou mais do índice NASDAQ

Há dois filtros que o NASDAQ utiliza para determinar os valores de mercado das empresas para a sua revisão anual:

Preço das ações a partir do último dia de negociação em Outubro.

Total de ações anunciadas publicamente a partir do último dia de negociação em Novembro.

As empresas que se situam entre as 100 primeiras de todas as empresas elegíveis no índice durante a revisão anual são retidas no índice.

As empresas nas posições 101º-125º só são retidas se estiverem entre as 100 primeiras no ano anterior. Se não conseguirem voltar às 100 primeiras na revisão anual do ano seguinte, são eliminadas. As empresas que não se encontram entre as 125 primeiras são sempre eliminadas, independentemente da sua posição no ano anterior.

O índice também retira uma empresa se não corresponder à ponderação do índice em pelo menos 1/10 de um por cento no final de dois meses consecutivos. Isto pode, portanto, ocorrer em qualquer altura. As empresas que são excluídas do índice são substituídas por aquelas com o valor de mercado mais elevado que ainda não estão no índice.

A antecipação destas alterações pode levar a grandes movimentações nos preços das ações das empresas afetadas. Tipicamente, os investidores reagem muito positivamente às notícias de que a cotação de uma empresa foi transferida para o NASDAQ-100.

A NASDAQ anuncia sempre publicamente todas as alterações ao índice, independentemente de quando ocorrem, através de comunicados de imprensa pelo menos cinco dias úteis antes da mudança.

Tipos de posições no NASDAQ

Quando quiser começar a negociar o índice NASDAQ, há duas posições que pode tomar: uma posição curta ou uma posição longa. É importante lembrar que as principais notícias que podem afetar a saúde da economia tendem a aumentar a volatilidade do mercado e o índice NASDAQ é extremamente sensível a ela. A posição que optar por colocar dependerá, portanto, das suas perspectivas para o estado da economia e da direção da tecnologia.

Posição longa no NASDAQ

Uma posição longa de "COMPRA" é particularmente popular quando o mercado está com sentimento positivo e os investidores sentem-se seguros ou quando existem circunstâncias externas que podem trazer sentimentos positivos de volta ao mercado. Isto é depois de uma correção rápida.

Em tal situação, se assumir que a economia pode experienciar uma melhoria no sentimento do investidor após um acontecimento económico ou político, pode colocar uma posição longa no NASDAQ. Normalmente, os investidores que amam o risco são muito rápidos a regressar aos seus investimentos assim que o sol voltar a nascer para o mercado.

Se de facto o sentimento do mercado melhorar, a sua previsão estará correta e fará uma aposta lucrativa no aumento do preço do índice NASDAQ. Inversamente, se optar por uma posição longa e o mercado começar a cair, a sua posição provavelmente registará uma perda.

Posição curta no NASDAQ

Uma posição curta 'SELL' é especialmente popular quando há medo e incerteza no mercado ou quando existem circunstâncias externas que poderiam causar o retorno de um sentimento negativo.

Em tal situação, se assumir que a economia pode sofrer uma forte deterioração do sentimento do investidor após um anúncio económico ou político, pode tomar uma posição curta no NASDAQ. Desta forma, é possível aplicar estratégias de negociação para eventos mundiais específicos que possam aumentar ou diminuir significativamente a volatilidade dos preços dos ativos.

Se o medo estiver de facto presente no mercado, a sua previsão estará correta e terá lucro ao apostar num declínio no preço do índice NASDAQ. Inversamente, se optar por uma posição curta e o mercado subir, a sua posição irá provavelmente registar uma perda.

Qual a melhor altura para negociar o NASDAQ

O índice NASDAQ tende a fazer movimentos muito maiores do que outros índices dos EUA devido à natureza das empresas nele listadas. Estas são na sua maioria empresas tecnológicas, algumas das quais estão apenas no caminho da alta rentabilidade, tal como empresas: a Tesla ou a NVIDIA estão nessa estrada há alguns anos. Devido a este facto, em períodos de pânico ou situações instáveis no mundo, os investidores geralmente deixam ativos de risco durante algum tempo e voltam-se para investimentos em obrigações mais estáveis.

No entanto, o índice é propenso a correções de preços muito rápidas quando o sentimento positivo regressa ao mercado. Isto pode ser atribuído a fatores macroeconómicos que estão a levar os investidores a voltarem a investir em tecnologia que impulsiona o desenvolvimento económico e humano. Entretanto, é o NASDAQ que tem cotado muitas empresas importantes e de alto crescimento que fornecem soluções inovadoras. Não é, portanto, surpreendente que o capital esteja tão interessado em regressar às ações tecnológicas, que são inerentemente mais voláteis do que as ações bancárias ou as empresas do sector industrial.

NASDAQ vs S&P 500 Comparação histórica de preços

O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.

Apesar da maior volatilidade e risco, o NASDAQ normalmente proporciona retornos mais elevados, mais do que o índice S&P500. Portanto, pode dizer-se que alguns investidores do NASDAQ aceitam uma maior volatilidade à custa de retornos potencialmente mais elevados.

É certamente uma boa altura para estar interessado na negociação do índice NASDAQ durante períodos de pânico, que causam uma forte venda de ações de empresas tecnológicas. Então, um grande número de investidores contrários à procura de uma inversão de tendência pode colocar importantes posições longas de "COMPRA" em antecipação de uma recuperação dos preços. Da mesma forma, no caso de euforia quando o índice está em máximos históricos, os investidores avessos ao risco podem procurar um período de fraqueza nos mercados globais para colocar posições curtas de "VENDA" no NASDAQ, apostando em declínios.

Momentos interessantes para começar a negociar o NASDAQ são quando as maiores empresas do índice divulgam os seus resultados financeiros trimestrais ou anuais completos, bem como eventos mundiais que podem causar grande volatilidade, tais como reuniões da FED, grandes reuniões políticas ou várias crises militares.

Como começar a negociar o NASDAQ (US100)

A negociação NASDAQ está disponível na nossa plataforma de negociação xStation e pode iniciar a sua negociação entrando na janela de mercado e escolher índices, selecionando os americanos e clicando no instrumento US100.

Ao negociar o NASDAQ pode tirar partido da volatilidade do mercado e entrar com posições durante alturas de movimentos rápidos de preços. A alavancagem envolve risco acrescido, mas é claro que pode multiplicar os lucros de um dia de negociação. Negociar NASDAQ é dedicado aos traders ativos que não têm problemas com a volatilidade dos preços.

Graças à alavancagem de 1:20, será necessária apenas uma margem de 5% para abrir uma posição. Ao utilizar 1000 EUR, abrirá uma posição que equivale a 20.000 EUR. Devido aos instrumentos CFDs alavancado, o rendimento potencial da posição também pode ser elevado, mas também a perda potencial é também superior. A negociação de CFDs sobre o NASDAQ (US100) dá aos investidores a oportunidade de abrir posições curtas e longas. As posições curtas dão aos investidores a oportunidade de obter lucros quando os preços de mercado estão em queda.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Saiba mais sobre CFD e alavancagem financeira neste artigo.

As únicas taxas em que incorrem por este tipo de negociação são o spread (diferença entre o preço de compra ASK e o preço de venda BID) e daily swaps. O spread é muito pequeno e custa cêntimos, dependendo do tamanho da sua posição. Os pontos de swap são os custos em que o corretor incorre para financiar posições alavancadas; os swaps são cobrados diariamente pela posição aberta no instrumento NASDAQ e são custos irrisórios. Se encerrar a posição no próprio dia não pagará swaps diários.

Negociar NASDAQ de forma especulativa será para traders ativos onde apenas as flutuações de preços importam neste instrumento. Este tipo de contrato é um acordo financeiro que paga a diferença no preço de liquidação entre a transação aberta e fechada sem qualquer entrega física do instrumento negociado.

A negociação online permite-lhe começar a negociar NASDAQ sem sair de casa, com comissões zero e spreads baixos. Também devido à liquidez do mercado NASDAQ, pode fechar a sua posição com um clique do rato em qualquer altura quando o mercado está aberto. É por isso que a negociação online de contratos NASDAQ (US100) tem tantas vantagens e é agora cada vez mais popular.

Investir em ações e ETFs do NASDAQ

Negociar com alavancagem sobre índices comporta um risco maior, claro, mas posições bem colocadas podem dar retornos muito elevados sobre tal investimento. Para investidores que não são muito ativos e preferem apenas investimento passivo no índice NASDAQ, também oferecemos ETFs dando exposição ao índice NASDAQ dos EUA, tais como iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQQ NASDAQ 100 OICVM ETF EQQQ.UK ou Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL.

Também oferecemos ações de empresas cotadas na NASDAQ incluindo Meta Platforms META.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US ou Matterport MTTR.US e muitas outras empresas tecnológicas.

A cotação do NASDAQ (US100)

O NASDAQ é bem conhecido como um instrumento muito volátil e o seu preço pode fazer grandes oscilações a qualquer momento. É por isso que acompanhar a cotação NASDAQ é muito importante para os investidores. Na xStation, fornecemos cotações em tempo real para futuros contratos na NASDAQ, a partir do instrumento US100: