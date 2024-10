O Euro 2024 em termos económicos: Qual o país mais beneficiado?

Tempo estimado de leitura: 7 minuto(s)

O Campeonato Europeu é um dos eventos desportivos do ano, mas para além da glória futebolística, este torneio pode trazer retornos económicos significativos aos seus participantes. Neste artigo, analisamos quais os países que mais beneficiarão com o Campeonato Europeu de Futebol.

Este verão assiste a um dos eventos desportivos mais aguardados pelos adeptos do futebol: o Euro 2024. De 14 de junho a 14 de julho, as melhores equipas da Europa defrontam-se na Alemanha num grande torneio em busca do novo campeão europeu, após a vitória da Itália sobre a Inglaterra em 2021. Mas, para além da glória desportiva, o Campeonato da Europa trará consigo um fluxo de turismo que impulsionará as economias dos seus participantes. Quais as empresas que mais beneficiarão com este torneio e qual o país que será coroado o rei económico do continente?

Os setores e as empresas que ganharão o campeonato económico Euro 2024

Eventos desportivos como o Campeonato da Europa não só unem os habitantes de um país, como também geram um movimento turístico constituído por adeptos que decidem acompanhar a sua equipa nacional nos seus vários jogos. Em 2024, esta avalanche de turistas encherá as ruas da Alemanha, que, ao longo de quatro semanas, acolherá adeptos nacionais e internacionais prontos a torcer pela sua equipa nacional.

O primeiro beneficiário desta inundação será o sector das viagens, onde duas companhias aéreas parecem destacar-se das restantes: A Lufthansa e a Ryanair, que detêm a maior quota do mercado alemão. Ambas as companhias aéreas registaram ganhos de quase 50% nos seis meses que se seguiram ao último evento desportivo na Alemanha (o Campeonato do Mundo de 2006) e esperam aumentar substancialmente as suas receitas este ano. De facto, a companhia aérea irlandesa registou uma procura sem precedentes por parte dos adeptos britânicos e acrescentou novas rotas e voos adicionais para os satisfazer.

O setor hoteleiro, que este verão pretende atingir valores recorde, será outro dos grandes beneficiários do Euro 2024. Neste caso, serão a Accor e a Marriot, as duas cadeias com maior quota de mercado no país em termos de número de quartos, que deverão obter os maiores retornos. Pelo menos, se seguirem a tendência registada no Campeonato do Mundo de 2006, onde registaram, respetivamente, um aumento de 40% e 30% nos seis meses seguintes ao torneio. Ainda assim, a Airbnb poderá posicionar-se como mais uma das alternativas mais procuradas para encontrar alojamento e, consequentemente, registar um volume de receitas considerável.

A cervejeira Anheuser-Busch InBev, a maior empresa cotada do sector, poderá ser outra das grandes vencedoras do torneio, se seguir a tendência do Campeonato do Mundo de 2006, em que gerou retornos de 33% nos seis meses que se seguiram ao torneio. Para além dos setores estreitamente ligados ao turismo, outro setor que também poderá beneficiar do Campeonato Europeu é o da moda desportiva. Neste contexto, serão as empresas que vestem os grandes jogadores de futebol na Europa, ou seja, a Nike, a Adidas e a Puma, que deverão obter os maiores lucros.

Que país ganhará o euro económico?

Para saber qual será o país com melhor desempenho no Euro 2024, analisámos os dados económicos mais relevantes para cada um dos países participantes no torneio (com exceção da Inglaterra e da Escócia, que agrupámos no Reino Unido). Especificamente, as variantes que comparámos são:

PIB per capita (ajustado ao poder de compra).

Crescimento do PIB nos últimos quatro anos.

Taxa de desemprego.

Salário por hora trabalhada.

Dívida em relação ao PIB.

Para efeitos de análise, seguimos a mesma metodologia utilizada na Fórmula 1 ou no motociclismo, em que o vencedor obtém 25 pontos, o segundo 18 e o terceiro 15. Do quarto ao décimo, os pontos a distribuir são 12, 10, 8, 7, 4, 2 e 1.

PIB per capita ajustado pelo poder de compra

Este indicador divide a produção por todos os habitantes de um país e elimina tanto a perturbação causada pela dimensão da população de cada região como os desfasamentos causados pelas diferenças de preços. De certa forma, pode ser comparado ao PIB per capita, mas ajustado ao custo de vida em cada país.

Esta métrica é liderada pela Suíça, que consegue uma diferença significativa em relação ao resto dos países. Segue-se-lhe a Dinamarca, os Países Baixos e a Áustria, enquanto a Espanha, que tem vindo a registar uma descida nos últimos anos, está posicionada a meio da tabela.

Crescimento nos últimos quatro anos

Este indicador é liderado pelos países da Europa de Leste, que cresceram mais rapidamente do que o resto da Europa nos últimos quatro anos graças ao investimento estrangeiro, ao acesso ao mercado, ao turismo e aos fundos da UE. Além disso, também beneficiaram da deslocalização da indústria dos países do Sul da Europa, que se posicionaram nestas regiões devido aos custos laborais mais baixos e às possibilidades de crescimento.

A Turquia lidera este indicador, seguida da Geórgia e da Croácia, que completam o pódio. Entre os maiores países em termos económicos, que são os que apresentam as taxas de crescimento mais baixas, destaca-se a Alemanha, que tem sido prejudicada pela sua dependência do gás e do petróleo russos após o início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Espanha, por seu lado, está posicionada no fundo da tabela, embora acima de regiões como a Itália, a França e o Reino Unido.

Taxa de desemprego

Esta é uma das métricas em que Espanha se sai pior, ocupando o penúltimo lugar, apenas à frente da Geórgia. De acordo com os dados, um em cada quatro desempregados da União Europeia reside em Espanha, que lidera também o desemprego juvenil, e a situação não parece vir a inverter-se no futuro. De facto, as previsões da Comissão Europeia indicam que a Espanha encerrará o ano de 2024 com uma taxa de desemprego de 11,6% e que, em 2015, essa taxa baixará para apenas 11,1%.

No outro extremo do espetro, a Suíça, a Polónia e a República Checa lideram o pódio.

Salário por hora trabalhada

Nos últimos anos, os salários médios anuais aumentaram ligeiramente tanto na UE como na zona euro, embora não tanto como seria de esperar. Neste indicador, a Suíça e a Dinamarca lideram a tabela como os países com os rendimentos mais elevados por hora trabalhada, seguidos da Bélgica. A Espanha encontra-se novamente no fundo da tabela, acima de Portugal e da República Checa.

Dívida em relação ao PIB

Este valor mostra o grau de endividamento de um país: quanto mais baixa for a percentagem, maior é a sua capacidade de pagamento, e vice-versa. Nesta métrica, a Espanha é um dos países com piores resultados: ocupa o terceiro lugar a contar do fim, apesar de este rácio ter diminuído pelo terceiro ano consecutivo. No outro extremo da escala, a Suíça, a Dinamarca e a Turquia são os líderes.

Os países vencedores do Euro económico

Com base nos dados analisados, a Suíça posiciona-se como o grande vencedor do EURO 2024 económico com um total de 101 pontos, de acordo com o nosso sistema de medição. Segue-se a Dinamarca, que com 61 pontos consegue subir ao segundo lugar, e os Países Baixos, que completam o pódio com 45 pontos. No fundo da classificação encontramos a Espanha, com 0 pontos, tal como Portugal e a Ucrânia.

Se quiser saber mais sobre a nossa análise económica do Campeonato da Europa, pode descarregar o relatório aqui.

