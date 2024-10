O que são indicadores macroeconómicos?

Tempo estimado de leitura: 7 minuto(s)

Os indicadores macroeconómicos desempenham um papel importante na análise fundamental para muitos investidores, uma vez que fornecem informações sobre o estado da economia de um país ou de uma empresa individual. Estes conjuntos de dados também desempenham um papel importante para os bancos centrais, uma vez que descrevem o desempenho da economia e indicam se as várias políticas fiscais e monetárias implementadas estão a cumprir as suas tarefas.

Indicadores macroeconómicos - principais pressupostos

Os indicadores macroeconómicos são estatísticas ou leituras que reflectem a produção ou o rendimento de uma economia, referente ao setor público ou privado.

Variam em termos de frequência, impacto e significado.

Incluem coisas como: anúncios de taxas de juro, PIB, índice de preços no consumidor, indicadores de emprego, vendas a retalho, política monetária, entre outros.

Os indicadores macroeconómicos podem causar períodos de maior volatilidade nos mercados financeiros.

De um modo geral, quanto maior for a diferença entre o consenso do mercado e as leituras reais, maior será a reação ou a volatilidade.

Pode manter-se atualizado com todas as publicações e comunicados dos bancos através do calendário económico da XTB, que também lhe dá o impacto potencial de cada indicador.

Para investir com sucesso nos mercados financeiros, é importante saber quais os indicadores macroeconómicos que podem influenciar a ação dos preços e qualquer uma das suas posições abertass. Muitos investidores tendem a analisar o calendário do mercado para a semana seguinte para saberem quando a volatilidade do mercado pode aumentar e como podem gerir o risco.



Fonte: xStation

O calendário económico também está integrado na nossa plataforma de trading, xStation.

No nosso calendário, pode encontrar os dados macroeconómicas mais importantes para as próximas semanas, juntamente com a classificação do seu potencial impacto. Os pontos vermelhos identificam os indicadores mais importantes, enquanto que os pontos cor de laranja indicam os dados com médio impacto. Por fim, os pontos a verde referem-se aos indicadores com pouco ou nenhum impacto nos mercados.

Tipos de indicadores macroeconómicos

Podemos dividir os indicadores macroeconómicos em dois grupos principais, com base no seu significado e no impacto que têm nos mercados

Os chamados “leading indicators” fornecem informações sobre a direção que a economia está a tomar. São frequentemente utilizados pelas autoridades governamentais no que respeita a alterações da política monetária, uma vez que detectam mais cedo eventuais mudanças nos ciclos económicos. Exemplos destes indicadores: curva das yields, taxas de juro e bens de consumo duradouros.

Indicadores mais populares:

Vendas a retalho

Licenças de construção e início de novas habitações

Nível de atividade industrial

Saldos de inventário

Indicadores desfasados, que se centram no desempenho passado da economia e estes conjuntos de dados mostram informações depois de o evento já ter ocorrido. São utilizados para confirmar que uma tendência está em curso, tais como, o produto interno bruto (PIB), a inflação e os dados do mercado de trabalho.

Regra geral, deve ter em consideração que a alteração das condições de mercado pode afetar o significado de um indicador macroeconómico. Um bom exemplo disto é a crise dos EUA em 2007, em que o colapso do sector da habitação levou a que os analistas se concentrassem em indicadores relacionados com o mercado imobiliário, como as vendas de casas novas, as vendas de casas existentes e o arranque de habitações.

Indicadores de desfasamento (lagging) mais populares

Crescimento do PIB

Crescimento/declínio do rendimento e dos salários

Taxa de desemprego

IPC (Inflação)

Taxas de juro (risco/queda)

Lucros das empresas

Visão geral dos principais indicadores macroeconómicos

O tipo de indicadores macroeconómicos utilizados na análise dependerá em grande medida das preferências pessoais do investidor e do tipo de mercados de interesse. No entanto, a maioria dos investidores concentra-se nos indicadores mais comuns que reflectem a situação económica de um determinado país, que serão brevemente descritos a seguir.

Produto Interno Bruto (PIB)

O Produto Interno Bruto (PIB) é considerado como o principal indicador macroeconómico que revela a saúde geral da economia. Mede o valor monetário ou de mercado total de todos os bens e serviços acabados produzidos na economia de um país num determinado período de tempo.

O PIB é medido por quatro óticas, nomeadamente:

Consumo

Investimento

Despesas públicas

Exportações líquidas

O governo publica uma primeira estimativa preliminar, actualiza-a com uma segunda leitura revista à medida que recebe mais informações e, em seguida, apresenta um terceiro e último relatório. Uma das questões relacionadas com a utilização do PIB como indicador económico é que só é divulgado trimestralmente, pelo que, para tomar decisões atempadas, deve utilizar outros indicadores económicos principais que são divulgados com maior frequência. Os indicadores, que são seleccionados com base num elevado valor preditivo em relação ao PIB, são utilizados para prever o estado geral da economia.

Índice de Gestores de Compras do Institute of Supply Management - ISM PMI

Outro indicador macroeconómico que é muito popular entre os investidores americanos é o Índice de Gestores de Compras do Instituto de Gestão de Fornecimento. O PMI do ISM é um inquérito que é preenchido por empresas incluídas no Sistema de Classificação da Indústria Norte-Americana (NAICS), que fornecem dados úteis sobre a produção, força de trabalho, encomendas novas e pendentes, níveis de stocks e entregas. Os dados recolhidos mostram uma perspectiva de expansão ou contração da economia e podem influenciar grandemente a confiança dos investidores e das empresas.

Este indicador é acompanhado de perto pelos investidores graças à sua elevada correlação com a leitura do PIB, sendo um dos primeiros dados económicos a ser publicado no início de cada mês. A componente do PIB com a qual o PMI está mais estreitamente relacionado é a componente Investimento.

Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais

Índice de preços ao Consumidor (CPI)

O Índice de preços ao Consumidor (IPC) mede a inflação, ou seja, o aumento do preço dos bens e serviços numa economia. É um indicador desfasado, uma vez que é o resultado do crescimento ou declínio económico. O IPC mede a variação dos preços de um cabaz de bens, relativamente a um ano de referência. Nos EUA, o Gabinete de Estatísticas do Trabalho (BLS) calcula o IPC como uma média ponderada dos preços de um cabaz de bens e serviços representativos da despesa agregada dos consumidores dos EUA. Um aumento do índice, por exemplo, 110 em comparação com 100 (ano de referência), indica que estamos a lidar com uma pressão inflacionista crescente. Uma variação negativa, como 95 em comparação com 100 (ano de referência), indica um abrandamento das pressões sobre os preços, ou seja, deflação.

Mercado de trabalho

A taxa de desemprego é também um indicador de atraso (lagging) muito utilizado. Se esta taxa aumentar numa base mensal, pode apontar para a deterioração do estado da economia. Neste caso, a maioria das empresas espera que o ambiente macroeconómico geral piore no futuro e começou a despedir os seus empregados para reduzir os custos durante um potencial período de recessão.

Vale a pena recordar que, mesmo que as perspectivas para a economia se tornem menos sombrias, isso não significa que os dados do mercado de trabalho melhorem de imediato, uma vez que os empregadores preferem normalmente esperar até terem a certeza de que a economia está a crescer antes de retomarem o emprego.

Mercado imobiliário

Os dados sobre o mercado da habitação são tratados como um dos principais indicadores avançados, uma vez que fornecem informações sobre o estado da economia com bastante antecedência.

Se os preços da habitação descerem, isso indica que a procura é baixa, talvez devido ao grande número de ofertas de venda disponíveis no mercado, a preços demasiado elevados ou à baixa capacidade de crédito dos potenciais compradores, que é afetada pelas taxas de juro. Normalmente, os problemas no sector da habitação causam problemas em toda a economia. Neste cenário, o património dos proprietários diminui, os trabalhadores do sector da construção perdem emprego e as receitas fiscais diminuem. Muitas pessoas enfrentam a execução de hipotecas, que ocorre quando um proprietário já não é capaz de efetuar os pagamentos exigidos pela hipoteca.

O número de licenças de construção é um dos indicadores também muito procurados, uma vez que as empresas solicitam este tipo de licença pelo menos alguns meses antes do início da construção. O aumento do número de licenças é considerado um sinal otimista e reflecte a força global do mercado imobiliário. Por outro lado, se o número de construções começar a diminuir, isso pode anunciar potenciais problemas para todo o sector imobiliário.