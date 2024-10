Como comprar um ETF? - Investir em ETFs para iniciantes

Tempo estimado de leitura: 24 minuto(s)

Neste artigo vamos abordar os seguintes temas:

O que é um ETF?

Vantagens e desvantagens do investimento em ETFs

Estratégias de investimento e riscos

ETFs populares

Horário de negociação dos ETFs

FAQ

Os fundos negociados em bolsa (ETF) estão a tornar o investimento mais fácil para milhões de pessoas. Se quiser ter uma exposição aos mercados financeiros globais, esta classe de ativos é a ideal para si. Desde o mercado do ouro, passando pelas ações das principais empresas dos Estados Unidos e da Europa, até às obrigações e aos mercados emergentes. Tudo isto significa simplesmente através dos ETFs. Quem é que já ouviu falar dos ciclos de alta dos mercados de Wall Street, das subidas das ações tecnológicas ou dos investimentos em metais preciosos? Graças aos ETF, o investimento passivo está a ganhar popularidade.

Os fundos oferecem uma exposição diversificada aos mercados. Não requerem conhecimentos especializados sobre as avaliações das empresas ou o acompanhamento diário do mercado. Ao investir em ETFs de sectores, índices, mercadorias ou recursos específicos, pode certificar-se de que não perde oportunidades de mercado e tendências a longo prazo. Agora, não precisa de investir numa empresa ou em várias delas separadamente. Com os fundos de índice, pode ganhar exposição a índices do mercado de ações com uma longa história, como o S&P 500 ou o bem conhecido Nasdaq 100.

Este artigo fornecer-lhe-á os conhecimentos básicos necessários para compreender o funcionamento dos ETF. Começaremos pelo básico e explicaremos em termos simples o que é um ETF. Analisaremos os pontos fortes e fracos deste tipo de investimento. Além disso, apresentar-lhe-emos duas estratégias básicas para investir em ETFs.

O investimento em ETF tornou-se um investimento popular devido à possibilidade de investimento passivo (especialmente fundos de índice como o S&P 500 ou o Nasdaq). O dinheiro investido em ETF está a crescer constantemente, passando de 204 mil milhões de dólares em 2003 para 9,55 mil milhões de dólares em 2022. Fonte: Statista

Resumo

Os fundos negociados em bolsa (ETF) são semelhantes às ações da bolsa - são cotados e negociados em bolsas abertas

Existem duas estratégias básicas de investimento em ETF - passiva e ativa. Os ETF podem ser considerados em quase todos os planos de investimento a longo prazo

Graças aos ETF, pode investir, por exemplo, em ouro, fundos de índice, sectores específicos, obrigações, mercados emergentes ou mesmo no sector imobiliário!

Oferecem uma elevada liquidez, diversificação (também a nível geográfico) e amplas oportunidades de investimento

As comissões dos ETFs são geralmente muito mais baixas do que as dos fundos de investimento tradicionais. Pode comprar e vender ETFs quando a bolsa está aberta

O que é um ETF?

Um Exchange Traded Fund (ETF) é um tipo de instrumento que acompanha um sector, um índice, uma mercadoria ou outro ativo. Por esse motivo, os ETF podem ser muito importantes para qualquer plano de investimento. Podem ser comprados ou vendidos numa bolsa da mesma forma que as ações normais. A conceção de um ETF continua a ser arbitrária e depende da estratégia dos seus criadores. Deste modo, um ETF pode acompanhar qualquer coisa, desde o preço de uma única mercadoria ou de algumas ações até uma carteira grande e diversificada de diferentes títulos.

Os ETF podem também ser estruturados de modo a proporcionar exposição a obrigações ou metais preciosos, como o ouro e o sector dos produtos de base. Os fundos negociados em bolsa (ETF) tornaram-se cada vez mais populares entre os investidores devido à sua combinação única de simplicidade, diversificação e flexibilidade. Mas o que são exatamente os ETF? Na sua essência, são veículos de investimento que lhe permitem comprar e vender carteiras diversificadas de ações, obrigações ou outros activos. Investir em ETFs é tecnicamente semelhante a investir em ações numa bolsa, proporcionando-lhe um acesso fácil a uma vasta gama de opções de investimento.

Como é que funcionam os ETFs?

A criação e a gestão dos ETF são asseguradas pelos emissores do instrumento, que estabelecem ações que podem ser compradas e vendidas no mercado bolsista ao longo do dia de negociação. Os ETFs existem em dois tipos:

Gestão passiva

Gestão ativa

Os ETF passivos, também conhecidos como ETF geridos passivamente, seguem um índice, sector ou mercadoria específicos, enquanto os ETF geridos ativamente envolvem um gestor de fundos que toma decisões de investimento para superar um índice de referência.

A magia por detrás da negociação de ETF reside no mecanismo de arbitragem, que envolve participantes autorizados (APs) que criam e resgatam grandes blocos de ações chamados unidades de criação. Quanto às implicações fiscais, os ganhos obtidos com a venda de ETF e os dividendos recebidos estão sujeitos às regras do imposto sobre as mais-valias.

Tipos de ETFs

Existe uma oferta diversificada de ETF, que oferece aos investidores uma vasta gama de opções de investimento. Alguns dos tipos mais comuns incluem ETF de mercadorias ou mesmo ETF de obrigações, mas não só. Os mais populares são os fundos de índice e os ETF de sectores específicos com ações nas suas participações. Alguns ETF de ações utilizam a mesma alavancagem financeira em ativos subjacentes para amplificar a rentabilidade do índice ou sector subjacente.

Outro tipo que vale a pena mencionar é o ETF Real Estate Investment Trust (REIT), que se concentra em ações classificadas como REITs. Estes ETFs dão aos investidores exposição ao sector imobiliário, proporcionando uma oportunidade única de diversificação. Com tantos tipos de ETFs disponíveis, os investidores podem adaptar as suas carteiras de acordo com os seus objectivos de investimento e tolerância ao risco.

Prós e contras de investir em ETFs

Investir tem sempre lados bons e maus, aqui estão 6 destaques de prós e contras para investir em ETFs.

Prós

Diversificação e custos mais baixas

Eficiência fiscal e capacidade de negociar ao longo do dia

Minimiza os impostos sobre ganhos de capital em comparação com os fundos mútuos

Proporciona um maior controlo sobre os investimentos

Permite a execução de várias estratégias de negociação

Pode ser negociado ao longo do dia, à semelhança das acções

Contras

Rentabilidade esperada mais baixa

Resultados constantemente inferiores aos das melhores empresas ou gestores de acções

A diversificação pode também ser um problema (não se apercebe dos ciclos de alta)

Risco de activos fracos nas participações

Alguns ETF (especialmente os de gestão ativa) podem não refletir o desempenho de sectores específicos

Baixa liquidez dos ETF impopulares

3 potenciais inconvenientes do investimento em ETF

Apesar das inúmeras vantagens do investimento em ETF, existem alguns inconvenientes potenciais a considerar.

Por exemplo, os ETF geridos ativamente têm frequentemente comissões mais elevadas do que os fundos de índice passivos, devido ao aumento dos custos de investigação e gestão. Este facto pode provocar a erosão dos potenciais retornos, especialmente se o ETF gerido ativamente não conseguir superar o seu índice de referência. Outra preocupação potencial é a diversificação limitada em certos ETFs de sectores específicos. Embora estes fundos possam oferecer uma exposição direcionada a um sector ou mercadoria específicos, o seu enfoque restrito pode resultar num maior risco e volatilidade em comparação com ETFs mais diversificados. Por último, a liquidez pode ser uma preocupação para os ETFs com baixa atividade de negociação. Nesses casos, os investidores podem ter dificuldade em comprar e vender ações rapidamente e a um preço justo. Apesar destes potenciais inconvenientes, os benefícios do investimento em ETFs ultrapassam frequentemente os riscos, tornando-os uma adição valiosa a muitas carteiras de investimento.

Vantagens e desvantagens de investir em ETFs

O investimento em ETFs é visto como mais seguro devido aos seus fundamentos de construção, mas como qualquer investimento no mercado financeiro, está sujeito a riscos e tem potenciais vantagens e desvantagens. De seguida, mencionamos-lhe algumas delas.

Vantagens

Os ETFs proporcionam custos mais baixos porque a abertura de uma posição em cada ação que um ETF detém na sua carteira poderia resultar em comissões mais elevadas. Ao minimizar o número de transacções, os custos de posição são mais baixos

Os fundos negociados em bolsa podem dar-lhe exposição direta a vários activos. Por exemplo, os preços das matérias-primas, os rendimentos imobiliários de várias regiões, as obrigações e o acompanhamento de fundos de índices, o que é impossível com o investimento nos mercados de acções

Investir em ETFs dá-lhe acesso a uma vasta gama de acções de qualquer indústria à sua escolha, o que pode limitar significativamente o seu risco de investimento, mantendo a concentração no sector de mercado que escolheu

A gestão do risco é conhecida como um dos factores-chave para ganhar dinheiro no mercado. Ao diversificar ou dividir matematicamente a carteira, a probabilidade de fracasso do investimento devido à falência de qualquer empresa é muito menor

Alguns ETF são apoiados por reservas físicas de uma determinada mercadoria ou metal precioso, que compram no mercado em nome dos investidores (clientes) dos ETF. Graças aos ETF, pode, por exemplo, ganhar exposição ao ouro ou à prata sem comprar ouro físico.

Desvantagens

Como os ETFs detêm uma mistura diversificada de ações, não têm tanto potencial de retorno como a compra de ações individuais, porque um ganho nas ações de uma empresa pode ser compensado por uma perda nas ações de outra empresa. A regra muito importante está a funcionar aqui muito bem - menor risco significa provavelmente menor rendimento

Os fundos negociados em bolsa podem ter activos errados (ou fracos a longo prazo) nas suas participações. Neste caso, o seu risco de investimento pode ser mais elevado do que o previsto (faça sempre a sua própria investigação da carteira de ETF antes de investir)

Um ETF centrado numa determinada indústria pode perder valor ou abrandar consideravelmente apesar do crescimento do sector em que se centra.

Pode investir num ETF que declare estar centrado na computação em nuvem ou na robótica, mas a sua carteira pode ter empresas de outros sectores ou ações de empresas, em que esses setores não são tão importantes para a atividade principal. Neste caso, pode ser uma grande desvantagem, porque pode investir em algo que não quer possuir e que não reflectirá o desempenho do sector.

Estratégias de investimento e riscos

Regra geral, os ETF são mais frequentemente escolhidos por investidores a longo prazo. No entanto, podemos distinguir duas das estratégias de investimento mais populares que são consistentemente muito procuradas. Aqui estão elas.

Estratégia passiva de "esperar para ver"

Neste caso, os investidores baseiam-se em pressupostos de longo prazo e compram ações de ETFs com um horizonte de investimento longo. Os investidores passivos não querem vender ações de ETFs e tratam-nas como um elemento da carteira a longo prazo. Esta estratégia lembra um pouco as ações de Warren Buffett, que, para além da avaliação fundamental, baseia a sua estratégia na sua crença no crescimento do negócio de uma empresa e na sua boa gestão. Se a exposição aos mercados mundiais através do World ETF iShares MSCI World UCITS (IWRD.UK) ou similar não for suficiente - os ETFs dão-lhe muito mais opções. Os investidores passivos baseiam as suas decisões em vários pressupostos. Abaixo estão apenas alguns exemplos.

4 exemplos

Os investidores podem acreditar no crescimento a longo prazo das economias e dos mercados financeiros dos mercados emergentes. Por isso, pode começar a escolher ETFs relacionados com eles. O crescimento do PIB da Índia ou do Vietname é impressionante, e a China continua a ser o maior produtor mundial de matérias-primas. ETFs como o iShares Core MSCI Emerging Markets (EIMI.UK) podem ser uma opção de investimento para todos os crentes nos "mercados emergentes Muitos investidores vêem perspectivas de crescimento contínuo das empresas americanas e da sua crescente quota de mercado global. O índice S&P 500 pode ser visto como uma exposição diversificada às 500, as maiores e potencialmente melhores empresas dos Estados Unidos. A composição do índice está a mudar e as empresas que não cumprem os requisitos restritivos estão constantemente a sair do índice. São substituídas por ações de outras empresas que cumprem os requisitos da Standard & Poor's. Consequentemente, a longo prazo, a composição do índice é atualizada e o investidor tem a "confiança" de que este refletirá bem a situação atual das empresas americanas. Os investidores que procuram a exposição do mercado de acções dos EUA podem escolher o iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX.UK) Outros investidores acreditam no crescimento das novas tecnologias, como a inteligência artificial, a computação em nuvem ou os semicondutores. Podem utilizar não só ETFs sectoriais, mas também todo o índice Nasdaq 100, que é conhecido pelo seu grande número de empresas tecnológicas americanas. Assim, neste caso, um investidor pode esperar que o desempenho a longo prazo do índice Nasdaq reflicta o crescimento tecnológico global através da exposição a empresas incluídas no índice, como a Nvidia ou a Alphabet (Google). Procura uma exposição diversificada ao crescimento das ações tecnológicas? Veja o iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK) Se um investidor acredita em aumentos a longo prazo dos preços do ouro, que são apoiados principalmente por uma oferta limitada, pode comprar um ETF que lhe dê exposição direta ao ouro, como o iShares Gold ETF (IGLN.UK). A situação pode ser semelhante no que respeita aos preços do petróleo ou do gás, em que os investidores que vêem os fundamentos ascendentes a longo prazo podem escolher entre uma vasta gama de ETF. Como investidor em dividendos, pode estar interessado em ETF de empresas de dividendos, como o Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (VHYD.UK)

Os ETFs oferecem aos investidores de longo prazo oportunidades de investimento muito amplas, desde private equity a rendimentos imobiliários seleccionados ou ramos tecnológicos. Se quiser construir um plano de investimento diversificado, estas opções são verdadeiramente dignas de nota.

Estratégia ativa de “momentum”

Alguns investidores não vêem os investimentos a longo prazo como uma opção atractiva ou querem apenas negociar ativamente, com hipóteses (correndo mais riscos) de obter rendimentos futuros mais elevados. Os investidores podem negociar ETFs da mesma forma que as ações e mantê-los durante algumas horas, dias, semanas ou meses. É um investidor que consegue detetar inversões de tendência? Ou talvez pretenda "controlar os mercados"? Os ETF oferecem-lhe várias oportunidades para o fazer.





4 exemplos

Os investidores que vêem hipóteses de uma inflação mais elevada, com uma economia global ainda bastante forte, podem querer investir em empresas petrolíferas ou de petróleo e gás. É claro que é difícil prever os preços das matérias-primas, mas os investidores que seguem as decisões da OPEP ou os dados macroeconómicos podem fazê-lo comprando ETFs como o WisdomTree WTI Crude Oil (CRUDE.UK) ou o iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK) Quem pensa que as novas tecnologias, como a IA, a robótica ou a automatização, irão evoluir e dominar a nova economia (ou apenas atrair a imaginação dos investidores) pode ter exposição a estas tendências através do iShares Automation & Robotics (RBOT.UK) ou do Global X Robotics & AI (BOTZ.UK). Devido à maior volatilidade dos sectores tecnológicos, estes ETF podem também ser negociados ou atrair investidores de curto prazo É um investidor que busca inversões de tendência ou de obrigações de elevado rendimento? Quer ganhar exposição a um mercado de obrigações agressivo ou a propriedades imobiliárias? Esses ETFs iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WIAU.UK), iShares High Yield Bond UCITS (EUNW.UK) ou iShares Developed Markets Property UCITS (IDWP.UK) ou iShares Asia Property Yield (IASP.UK) Os investidores ativos em ETF podem utilizar ETFs alavancados muito mais arriscados, que multiplicam os resultados do ativo subjacente, como o WisdomTree S&P 500 x 3 Daily Leveraged (3USL.UK) ou o Lyxor Nasdaq 100 x2 Leveraged Daily UCITS (LQQ.FR). Existem também ETFs menos populares e invertidos que podem atrair os chamados "vendedores a descoberto" e especuladores que esperam a queda dos preços do gás natural ou do mercado de ações alemão e querem ganhar com isso. Estas opções são o WisdomTree Natural Gas x3 Daily Short ETC (3NGS.UK) ou o Lyxor Daily ShortDAX x2 (DSD.FR)

Os ETF podem ser um enorme catalisador para qualquer plano de investimento e carteira. Naturalmente, as possibilidades destes ativos são muito maiores do que as mencionadas acima. Lembre-se de que é sempre altamente recomendável fazer um estudo de investimento por si próprio e que qualquer ETF está sempre muito bem descrito.

Graças a isso, pode conhecer os ativos que estão na posse dos ETFs. A composição da sua carteira define a qualidade e as perspectivas de investimento. Não confie apenas numa "descrição de uma frase" e, pelo menos, veja quais os ativos de qualquer ETF antes do investimento. Isto é especialmente importante no caso dos ETFs que investem em ações.

Diferentes Investidores

O investimento ativo é uma opção apreciada pelos investidores que assumem riscos. Os investidores que pretendem reduzir o risco tanto quanto possível podem concentrar-se no investimento passivo.

Custos de transação

O investimento ativo implica custos de transação mais elevados devido à frequência da negociação e ao número de posições abertas. O investimento passivo resulta em baixos custos de transação devido à pouca frequência das transações.

Gestão ativa

Os melhores resultados dos gestores ativos superam os dos investidores passivos, mas, a longo prazo, é muito difícil manter resultados extraordinários. Em última análise, os ETFs são ativos destinados sobretudo a investimentos a médio e longo prazo.

Movimentos de preços

O objetivo do investimento ativo é ganhar dinheiro com os movimentos de preços a curto prazo. Os movimentos de preços a longo prazo desempenham um papel importante no investimento.

Desenvolver uma estratégia de investimento

Ter uma estratégia de investimento sólida é a chave para o sucesso do investimento em ETFs. Uma estratégia de investimento é um plano para tomar decisões de investimento com base nos seus objetivos, tolerância ao risco e necessidades futuras de capital. Uma estratégia de investimento bem-sucedida pode envolver:

Definir objetivos

Compreender a tolerância ao risco

Pesquisar e selecionar ETFs

Diversificar os seus investimentos

Rever e ajustar regularmente a estratégia, se necessário (se optar por ser uma bull run a longo prazo, poderá não ser necessário "controlar o mercado")

Ao manter-se a par da sua estratégia de investimento e ao ajustá-la conforme necessário, garante que a sua carteira se mantém alinhada com os seus objectivos e tolerância ao risco, ao mesmo tempo que capitaliza novas oportunidades e mudanças no mercado. Lembre-se, uma estratégia de investimento bem pensada é a base para um investimento bem sucedido e para a acumulação de riqueza a longo prazo - e não apenas no sector dos ETFs.

Como começar a investir em ETFs

Embarcar na sua viagem de investimento em ETFs envolve alguns passos essenciais, incluindo a abertura de uma conta de corretagem, a pesquisa e seleção de ETFs e o desenvolvimento das suas próprias estratégias de investimento. O primeiro passo, abrir uma conta de corretagem, é um processo simples que requer o fornecimento de informações pessoais e financeiras. Assim que a sua conta estiver configurada e verificada, está tecnicamente pronto para começar a pesquisar e selecionar ETFs para adicionar à sua carteira.

Abrir a conta numa corretora

O processo de abertura de uma conta de corretagem é simples e requer a apresentação das suas informações pessoais, tais como nome, morada e data de nascimento, bem como informações financeiras como rendimentos, património líquido e objectivos de investimento. Os corretores online também precisam de verificar os seus documentos, que podem confirmar a sua morada e o seu Cartão de cidadão.

Assim que a sua conta de corretagem estiver aberta, pode começar a investir em ETFs seguindo estes passos:

Deposite fundos na conta

Identifique o "ticker" do ETF (normalmente um código de quatro letras que representa o fundo) para colocar uma ordem

Comece a construir a sua carteira de ETFs

Pesquisa e seleção dos ETFs

Ao pesquisar e selecionar ETFs, é importante ter em conta factores como:

Objectivos de investimento

Despesas administrativas

Comissões

Volume

Participações

Desempenho a longo prazo do ETF

Para otimizar a procura de um ETF adequado, na plataforma XTB os investidores podem utilizar o chamado "ETF scanner", que também tem uma classificação Morningstar e mostra o histórico de dividendos.

O rácio de despesas, que representa as comissões anuais cobradas pela gestão do ETF, é um fator crítico a considerar, uma vez que afecta os seus rendimentos globais. Para os principiantes , os fundos de índice passivos são frequentemente recomendados devido às suas comissões mais baixas em comparação com os fundos geridos ativamente e à sua tendência histórica para superar os fundos geridos ativamente a longo prazo. Investir num fundo de índice, enquanto pesquisa ETFs, é também essencial para garantir que os fundos selecionados se alinham com os seus objectivos de investimento e tolerância ao risco.

Lembre-se que a diversificação pode ser um aspeto crucial de um investimento bem sucedido, por isso, certifique-se de que escolhe ETFs de diferentes sectores, classes de activos e países para minimizar o risco e otimizar os retornos. Lembre-se também que os ativos não correlacionados podem reduzir o nível de risco de todas as carteiras de investimento.

Ao pesquisar e selecionar cuidadosamente os ETF, pode criar uma carteira bem estruturada, adaptada às suas necessidades específicas de investimento.

Em conclusão, o investimento em ETFs oferece uma enorme oportunidade para os investidores que procuram diversificar as suas carteiras, minimizar as comissões e ganhar exposição a várias classes de ativos. Ao compreender os princípios básicos dos ETFs, pesquisar e selecionar os fundos certos e desenvolver uma estratégia de investimento sólida, pode embarcar numa viagem de investimento bem sucedida. Lembre-se, a chave para o sucesso do investimento a longo prazo é manter-se disciplinado, trabalhador e concentrado nos seus objetivos.

Para compreender profundamente os mercados, pode aprender os aspectos psicológicos do investimento e as tendências cognitivas. Qualquer investimento não lhe pode garantir lucros, mas não há lucros sem correr riscos nos mercados financeiros. Lembre-se sempre do prémio de risco e da "margem de segurança" - mesmo durante o investimento em ETFs. Ambos são normalmente muito mais elevados quando os preços dos ativos estão baixos e a aversão ao risco é comum. Mas a "compra contrária" a preços de saldo não é uma estratégia para toda a gente. Os ETFs podem fazer parte de uma carteira equilibrada.

Horário de negociação em ETFs

E o horário de negociação dos ETFs? Esta informação pode ser importante não só para os investidores diários, mas também para os investidores a longo prazo. A negociação de ETFs está disponível de segunda a sexta-feira, quando as bolsas de valores estão abertas.

É claro que o horário de abertura depende de cada bolsa. Durante os fins-de-semana, as bolsas estão fechadas e os preços dos ETFs são estáticos. Durante a semana, os preços dos ETFs estão em constante flutuação.

Normalmente, durante as sessões do mercado de ações na Europa, pode negociar ETFs das 8 AM BST às 4 PM BST. A sessão de negociação dos EUA abre às 14:30 BST, mas lembre-se dos fusos horários. Cada mercado bolsista pode estar encerrado durante feriados nacionais importantes, como o Dia da Independência, o Ano Novo ou o Natal.

FAQ

O que é um ETF e como funciona?

Os fundos negociados em bolsa (ETF) são fundos de investimento que funcionam de forma semelhante às ações. Podem ser comparados a um conjunto de ações de empresas selecionadas cotadas na bolsa, ou a um veículo que acompanha o desempenho de uma mercadoria específica, de um sector selecionado ou de um índice completo.

Os ETFs têm normalmente carteiras diversificadas, o que normalmente equilibra a volatilidade e o risco associados a um único componente da carteira global.

A afetação exacta dos ativos da sua carteira é transparente e está publicamente disponível. Pode ser verificada numa base contínua. Negociar ETFs não é essencialmente diferente de negociar ações.

Os ETFs são bons investimentos?

Não há dúvida de que os ETFs têm a vantagem de ter comissões de detenção baixas e a possibilidade de comprar vários ativos num só fundo. Os investidores também apreciam as eficiências fiscais associadas ao investimento a longo prazo em tais fundos e ao investimento passivo em geral. Os ETFs de melhor qualidade sobre fundos de índices como o S&P 500 têm um historial comprovado e uma carteira de elevada qualidade. Teoricamente, o risco de investir em ETFs é menor devido à menor volatilidade e diversificação. No entanto, vale a pena recordar que isto é feito à custa de rendimentos potencialmente mais baixos desse investimento no futuro. E os ETF podem continuar a ser investimentos de risco, não só devido à volatilidade (que, na maioria dos casos, é muito inferior à das ações), mas também à ciclicidade e aos períodos de expansão e depressão dos mercados.

Os ETFs são bons para iniciantes?

Os ETF podem ser uma opção de investimento adequada para os investidores principiantes. Naturalmente, isto não significa que investir neles não exija preparação em termos de conteúdo ou de aquisição de conhecimentos. Isto não significa que os ETFs sejam completamente seguros e garantam lucros - isso é sempre impossível. O nível de incerteza nos mercados financeiros é sempre elevado.

No entanto, estes fundos constituem uma forma intuitiva, fácil e económica de ganhar exposição a índices como o Nasdaq 100, S&P 500, obrigações, ouro, prata, petróleo ou gás natural.

Os ETFs tendem a ser menos arriscados do que investir em ações individuais. A volatilidade, bem como o desempenho de um determinado ETF, depende inteiramente dos ativos que detém.

No entanto, os investidores principiantes devem ter sempre em mente que o conhecimento, a capacidade de avaliar a psicologia do mercado e de a pôr em prática é fundamental.

Os ETFs tendem a ter um nível de risco mais baixo do que as ações, devido ao grande número de ações na carteira. A diversificação ajuda a reduzir a volatilidade global e torna-os geralmente mais resistentes a acontecimentos aleatórios e negativos associados às ações das empresas escolhidas.

No entanto, regra geral, a volatilidade não é a única medida de risco e é questionada como tal por muitos analistas (especialmente pelos investidores em valor). No entanto, é importante analisar a carteira de um determinado fundo antes de investir.

Quais são os riscos de um fundo de ETFs?

Alguns ETFs podem criar uma armadilha ao acumularem os ativos errados, por exemplo, ações de empresas fracas ou sobrevalorizadas

Além disso, dependendo exatamente do que um ETF detém, pode ser mais ou menos resistente, por exemplo, a uma recessão

Em tempos difíceis para os mercados de ações, o desempenho dos ativos de risco é geralmente fraco face ao dólar e ao aumento dos rendimentos das obrigações (a taxa sem risco é mais elevada)

Os ETF também podem ter dificuldade em "proteger" contra vários tipos de crises ou recessões económicas.

Existem milhares de ETFs, geralmente centrados na compra de ações de um sector selecionado (por exemplo, tecnologia, banca ou produtos farmacêuticos), acompanhando índices do mercado de ações (por exemplo, S&P 500, Nasdaq 100, FTSE, DAX, etc.) e moedas, obrigações ou metais preciosos como o ouro ou a prata.

Os ETFs são iguais às ações?

É verdade que os ETFs têm algumas coisas em comum com as ações. Por exemplo, são transaccionados em bolsas públicas, pelo que o horário de negociação pode ser o mesmo. Além disso, o "processo de investimento" em ETFs é tecnicamente o mesmo. Mas não é definitivamente o mesmo "investimento".

Acima de tudo, os ETFs podem dar-lhe exposição direta a fundos de investimento específicos, como o S&P 500 ou o Nasdaq 100. Se escolher ações que reflitam o Nasdaq 100, terá de comprar as ações de 100 empresas e acompanhar quaisquer alterações no índice. Os ETFs podem dar-lhe exposição não só ao mercado de ações. Pode acompanhar os preços das matérias primas, das obrigações ou dos mercados emergentes.