Os traders de todo o mundo estão constantemente a tentar identificar tendências de mercado: saber se é bullish (ascensão) ou bearish (queda), se os outros traders estão a finalizar os seus lucros ou até a aumentar as suas posições. Os gráficos dão pequenas pistas que são interpretadas de formas diferentes por cada método de análise técnica. Enquanto alguns traders se concentram nos gráficos de linha, outros preferem trabalhar com gráficos de velas. Os padrões clássicos podem ser utilizados nos dois tipos de gráficos, mas os de velas podem oferecer outros sinais técnicos. Devido à sua construção e informação contida na formação das velas sobre o preço, há padrões interessantes que podem ser reconhecidos e identificados. Regra geral, os padrões de velas dividem-se em dois grupos: padrões de inversão de tendência e padrões de confirmação de tendência. Vejamos ambos os grupos.

Nesta aula, vai aprender:

Alguns dos padrões de velas mais populares

Como reconhecer e negociar os padrões mais conhecidos de inversão de tendência

Como reconhecer e negociar os padrões mais conhecidos de confirmação de tendência

Velas básicas

Antes de começarmos a analisar padrões específicos, vale a pena olhar para algumas velas mais básicas que normalmente aparecem no gráfico. As doji e marubozu são provavelmente as velas mais populares que se podem encontrar na maioria dos padrões. É por isso que é importante fazer uma pequena introdução antes de passar a padrões mais específicos.



Doji

As Doji são as velas mais importantes que lhe oferecem informações em si mesmas e como componentes de inúmeros padrões importantes. As Dojis são formadas quando a abertura e fecho de um título são muito semelhantes. O comprimento das sombras de cima e de baixo podem variar e o resultado assemelha-se a uma cruz, uma cruz invertida ou um sinal “mais”. Sozinhas, as doji são padrões neutros. Quaisquer predisposições bullish ou bearish baseiam-se no comportamento anterior do preço e na confirmação futura desse comportamento.





Marubozu

As velas Marubozu podem ajudar a confirmar a força dos vendedores ou compradores. As Marubozu não têm sombras superiores ou inferiores e são representadas pela abertura ou fecho. Uma Marubozu Branca forma-se quando a abertura equivale ao mínimo e o fecho equivale ao máximo. Isto indica que os compradores controlam a ação do preço desde a primeira até à última negociação. Uma Marubozu Preta forma-se quando o preço de abertura equivale ao máximo e o de fecho equivale ao mínimo. Isto indica que são os compradores quem controla na ação dos preços desde a primeira à última negociação.

Padrões de inversão de tendência

Os padrões de inversão de tendência mostram a pouca força de uma tendência e indicam o início de um movimento na direção contrária. Por exemplo, se está a negociar o par EUR/USD e reconhece um padrão de inversão específico, pode abrir uma negociação que contradiga a atual tendência. É importante lembrar-se, ainda assim, que a maioria dos padrões de inversão requerem mais confirmações. Por isso, se reconhecer um padrão, mas o preço não se mover numa direção específica, isso significa que uma potencial inversão terá sido dissipada.

Aqui estão alguns dos padrões de inversão de tendência mais populares:

Engulfing Bearish e Bullish

Harami Bearish e Bullish

Martelo (hammer) e martelo invertido (inverted hammer)

Evening star e Morning star

Hanging man

Shooting star

Se reconheceu algum destes padrões, deve esperar por uma vela que confirme esse sinal. Por exemplo, se o par EUR/USD estiver em ascensão e vir uma vela de engulfing bearish (de queda), deve esperar por uma segunda vela bearish que confirme a força desse sinal. Esta regra é aplicável a todos os outros padrões, por isso lembre-se dela enquanto os analisamos individualmente.

Engulfing Bearish e Bullish

Estas velas são padrões de inversão que tanto podem ser bullish ou bearish, conforme ocorram durante uma tendência positiva (uma vela bearish) ou durante uma tendência negativa (uma vela bullish). A primeira vela deverá ser bastante pequena, seguida de uma vela cujo corpo imerja por completo a vela anterior.

Imersão Bearish e Bullish

Harami Bearish e Bullish

Um padrão Harami consiste em duas velas, no qual a segunda vela tem um corpo mais pequeno que é totalmente contido na extensão da vela anterior, e tem também uma cor oposta.

Existem também as chamadas cruzes harami, que têm exatamente a mesma construção. A única diferença é que a segunda vela é uma doji, ou seja, uma vela com um corpo estreito.

Martelo

As velas martelo (hammer) formam-se quando um título se move para níveis significativamente baixos depois da abertura, mas recupera no fecho para níveis muito acima do mínimo do dia. O resultado é uma vela que se assemelha a um chupa-chupa quadrado com um pauzinho comprido. Se esta vela se formar durante um declínio, chama-se Martelo. Uma shooting star é o contrário do martelo e é descrita abaixo.

Morning Star e Evening Star

Uma morning star é um padrão de reversão ascendente (bullish) que inclui três velas – uma vela preta de corpo comprido que prolonga a atual tendência descendente, uma vela pequena no meio que afundou na abertura, e uma vela branca de corpo comprido que disparou na abertura e que fechou acima do ponto médio do corpo da primeira vela.

Uma evening star é um padrão de reversão descendente (bearish) que continua uma tendência ascendente com uma vela branca de corpo comprido seguida de uma vela de corpo pequeno que disparou na abertura, mas que afundou no fecho, abaixo do ponto médio do corpo da primeira vela.

Ambos os padrões podem ter uma vela doji na segunda posição. Não há diferenças no resultado, a única pequena diferença está na aparência da segunda vela.

Hanging man

O Hanging man forma-se quando o título se move significativamente abaixo do valor de abertura, mas dispara no fecho para muito acima do valor mínimo diário. O resultado é uma vela que se assemelha a um chupa-chupa quadrado com um pauzinho longo. Se a vela se formar durante um avanço, chama-se Hanging man. A formação do Hanging man não significa que os “touros” tenham totalmente perdido o controlo, mas pode ser um sinal precoce de que o momento de dinamismo está a cair e que a direção para a qual se move um ativo pode estar a iniciar uma mudança. Como pode ver, este padrão é bastante semelhante ao Martelo. Mas qual a diferença entre eles? A única diferença é a natureza da tendência na qual aparecem. Se o padrão aparecer num gráfico com uma tendência ascendente que indique uma reversão bearish, chama-se Hanging man. Se aparecer num gráfico com uma tendência descendente que indique uma reversão bullish, é mais conhecida por Martelo.

Shooting star

Um dos padrões de inversão mais comuns chama-se Shooting star e pode indicar o potencial fim de uma tendência descendente. A Shooting star é um padrão que consiste em apenas uma vela. Tem um corpo curto e uma sombra superior muito comprida. A cor do corpo pode ser ou preta ou branca, mas gera-se um sinal de venda mais forte quando o corpo é preto. Para que a vela seja considerada uma Shooting star, a formação tem de ocorrer numa tendência alta ou baixa, e a distância entre o preço mais alto do dia e o preço de abertura tem de ser pelo menos duas vezes maior que o corpo da Shooting star.

A sombra superior longa de uma Shooting star implica que o mercado tenha testado um nível de resistência, apenas para os vendedores poderem empurrar os preços para baixo. Depois de uma tendência positiva, a Shooting star pode alertar os traders para o fim dessa tendência, pelo menos a curto prazo.

Padrões de confirmação de tendência

Os padrões de confirmação de tendência são usados por traders que analisam gráficos de vela para confirmar futuros movimentos de mercado na direção da tendência atual do preço. Normalmente, estes padrões aparecem depois de um longo período de estabilização ou correção no mercado. Por isso, quando vir estes padrões confirmados pelas seguintes velas, deverá abrir uma negociação consistente com a tendência.

Estes são os padrões de confirmação de tendência mais populares:

Os Três Soldados Brancos (Three White Soldiers)

Os Três Corvos Pretos (Three Black Crows)

Desnível de Tasuki ascendente e descente (Upside and downside Tasuki Gap)

Linha On Neck e In Neck (On and In Neck line)

Mat hold

Três Soldados Brancos

O padrão Três Soldados Brancos consiste em três velas bullish de construção semelhante. Cada vela encerra num valor mais alto que a anterior. As velas sem sombra aumentam a força deste padrão de confirmação de tendência.

Três Corvos Pretos

O padrão Três Corvos Pretos consiste em três velas bearish de construção semelhante. Cada vela encerra num valor mais baixo que a anterior. As velas sem sombra aumentam a força deste padrão de confirmação de tendência.

Desnível de Tasuki ascendente e descente

Um desnível de Tasuki ascendente é uma vela branca que salta de anteriores velas brancas. Se este desnível não for preenchido, significa que a tendência ascendente se manteve controlada e se for preenchida, significa que a tendência ascendente chegou muito provavelmente ao fim.

Já um desnível de Tasuki descendente é um padrão de confirmação de tendência com um corpo preto longo, seguido de outro corpo preto que afundou abaixo do primeiro. A terceira vela é branca e abre no corpo da segunda vela, e depois encerra no desnível entre as duas primeiras velas, mas não encerra esse desnível.

Linha On Neck e In Neck

Um padrão de vela On Neck é um padrão de duas velas que surge depois de uma tendência descendente. Uma vela bearish (preta) é seguida de uma vela bullish (branca), e o preço de fecho da segunda vela aproxima-se do fecho da primeira. O padrão de velas On Neck é formado por duas velas, e como é pequeno e simples, é fácil de descobrir.

Um sinal semelhante encontra-se no padrão de velas In Neck, que é um outro padrão bearish que indica a continuação da atual tendência. Ao contrário do que ocorre no padrão On Neck, a segunda vela do padrão In Neck encerra ligeiramente acima do fecho do primeiro dia. Não é tão fiável como o On Neck, por isso garanta que não confunde estes dois padrões, que são tão parecidos.

Mat hold

O padrão Mat hold é provavelmente um dos padrões mais interessantes que se pode encontrar num gráfico. É considerado um padrão muito fiável, mas também muito raro. Este padrão assinala que o título vai continuar na tendência direcional anterior. O padrão é inicialmente indicado por uma primeira vela mais importante, seguida de três velas pequenas de tendência oposta. A quinta vela irá continuar a tendência da primeira vela, para cima ou para baixo, na mesma direção que o primeiro movimento.





Uma gota no oceano

Os padrões de velas estão a tornar-se cada vez mais populares, uma vez que podem fornecer alguns sinais de trading bastante interessantes. São ferramentas importantes que ajudam na análise técnica e na compreensão das emoções do mercado. Graças a estes padrões, é possível definir potenciais pontos de viragem no mercado, razão pela qual são um dos mais importantes elementos estratégicos para os traders técnicos. No entanto, apenas lhe apresentámos alguns padrões. Existem muitos padrões de velas, mas vale a pena focar-se nos mais populares e mais importantes, pois são estes que lhe podem fornecer os sinais mais fiáveis.