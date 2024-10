Rácio risco/recompensa

O rácio recompensa/risco é utilizado por muitos traders para comparar o retorno espectável dessa negociação com o risco assumido para alcançar esse tal lucro. Para calcular o rácio recompensa/risco, deve dividir a quantidade de lucro que espera ter quando fechar a posição (a recompensa) pela quantidade que está disposto a perder se o preço se mover numa direção inesperada (o risco).

Nesta aula, vai aprender: Porque é que a probabilidade recompensa/risco é importante no trading

Quais são os rácios recompensa/risco mais populares

Porque é que a probabilidade é a chave para todas as estratégias de trading O rácio recompensa/risco é utilizado por muitos traders para comparar o retorno espectável dessa negociação com o risco assumido para alcançar esse tal lucro. Para calcular o rácio recompensa/risco, deve dividir a quantidade de lucro que espera ter quando fechar a posição (a recompensa) pela quantidade que está disposto a perder se o preço se mover numa direção inesperada (o risco). Alguns dos mais rácios recompensa/risco mais conhecidos são 2:1, 3:1 e 4:1, e diferem conforme a estratégia da negociação. Claro que existem outros aspetos que podem afetar o risco da negociação, tais como a gestão do dinheiro e a volatilidade do preço, mas ter um rácio recompensa/risco sólido pode ter um papel importante na gestão bem-sucedida das suas negociações. Um exemplo de um rácio recompensa/risco

Imaginemos que decide entrar com uma posição longa nas ações da ABC. ‘Compra’ 100 lotes, o equivalente a 100 ações, a 20£ cada, para uma posição cujo valor total são 2.000£, acreditando que o preço por ação vai chegar aos 30£. Coloca uma stop loss em 15£ para garantir que as suas perdas não excedem os 500£.



Neste caso, então, está disposto a arriscar 5£ por ação para garantir um retorno de 10£ por ação depois de encerrar a sua posição. Uma vez que arriscou metade do lucro que pretendia, o seu rácio de recompensa/risco é de 2:1. Se o seu objetivo é lucrar 15£ por ação, o seu rácio de recompensa/risco seria de 3:1, e por aí em diante. Assim, é possível que uma negociação lucrativa possa cobrir duas, três ou mais negociações em prejuízo. É importante não esquecer que ainda que os rácios recompensa/risco o possam ajudar a gerir a sua rentabilidade, não lhe dão nenhuma indicação de probabilidade. A importância do rácio recompensa/risco Muitos traders pretendem não ter um rácio de recompensa/risco inferior a 1:1, caso contrário, as suas potenciais perdas seriam desproporcionalmente mais elevadas que qualquer lucro provável – ou seja, tratar-se-ia de uma negociação de alto risco. Um rácio recompensa/risco mais positivo como 2:1 ditaria que o seu lucro potencial é maior que qualquer potencial perda, o que significa que mesmo que tenha uma negociação negativa, só precisa de uma negociação bem-sucedida para gerar lucro líquido. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Abaixo incluímos uma tabela para realçar diferentes rácios de recompensa/risco e o seu impacto nos seus ganhos e perdas totais. A tabela abaixo assume que 1 é igual a 100£, e que a sua taxa de sucesso é de 50% em 10 negociações. Pode ver de forma clara pela tabela abaixo os benefícios potenciais de ter um rácio positivo de recompensa/risco e como isto pode ter impacto na sua rentabilidade líquida. As probabilidades são essenciais: Já referimos de forma breve o que é a probabilidade, mas aprofundemos este conceito. Digamos que das últimas 100 negociações que levou a cabo, lucrou com 60. Isso dá-lhe a si – ou ao seu sistema de trading – uma probabilidade de 60%. A probabilidade depende do seu sistema de trading e também da sua capacidade emocional de seguir esse sistema. Além disso, o objetivo principal da análise feita antes de entrar no mercado é maximizar as suas hipóteses de entrar numa negociação de elevada probabilidade. Se procurar um padrão técnico específico, está a tentar maximizar uma probabilidade. Porquê? Porque parece que deve ser seguido de um movimento específico do preço. Ao procurar um padrão, está a procurar a maior probabilidade que tem de lucrar. Escolha o mais adequado a si: Cada trader tem a sua própria estratégia e rácio de risco-recompensa. Um dos desafios do trading é encontrar um sistema que se adeque a si e à sua mentalidade. Se olharmos para a tolerância ao risco numa escala, onde se imagina posicionado? Considera-se avesso ao risco, cauteloso e calculado? Ou está disposto a arriscar mais e sentir a adrenalina? O mais importante é que escolha um sistema de risco e recompensa que possa gerir e que garanta que as suas negociações são o mais lucrativas possível. Não existe uma regra específica – basta que encontre uma que se adeque à sua estratégia.

