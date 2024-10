Osciladores e indicadores técnicos avançados

Indicadores e osciladores são ferramentas que ajudam a identificar a tendência e o sentimento predominantes, e são também usados para determinar pontos de viragem e pontos de entrada e de saída. Os mais simples e populares osciladores são o IFR e o MACD, mas neste artigo vamos focar-nos em formas mais avançadas de analisar a tendência ou procurar pontos de viragem. É claro que o facto de um oscilador ser mais complicado que outro não significa que seja mais eficiente, mas como trader deve ter sempre um conjunto alargado de ferramentas que o podem ajudar a analisar o mercado. Vamos começar?

Nesta aula, vai aprender: Quais são os osciladores avançados mais populares

Qual a diferença entre indicadores principais e desfasados

Oscilador estocástico

Média percentual de Williams (Williams %R) Osciladores e indicadores desfasados: MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis)

Média Móvel Simples (SMA) e Média Móvel Exponencial (EMA) Os indicadores desfasados foram referidos nos nossos artigos anteriores sobre indicadores e osciladores, por isso, nesta aula, vamos focar-nos no primeiro grupo. Osciladores e indicadores técnicos avançados Momentum: O indicador do Momentum compara o atual preço em relação a onde já esteve no passado. É o trader de análise técnica que decide o quão atrás no tempo se recua para fazer essa comparação. A calculação do Momentum é muito simples (o n é o número de períodos de tempo selecionados pelo trader técnico): O preço atual menos o preço de há n períodos.

Daí que se o atual preço for maior que o preço passado, o Momentum é um indicador positivo. Em contraste, quando o atual preço estiver abaixo do preço praticado no passado, então o indicador de Momentum é negativo. O indicador de Momentum é classificado como um “oscilador” porque a curva que dele resulta oscila entre valores de uma linha central de “100”, que pode ou não estar desenhada no gráfico do indicador. xStation5 Quando o indicador de Momentum ultrapassa a linha do zero (100), significa que deverá considerar comprar o ativo. Atravessar a linha do zero (100) implica que o preço dessa ação, índice ou par de moedas está a mudar de rumo, ou por ter atingido um mínimo ou por ter ultrapassado máximos recentes; isto é visto tipicamente como um sinal “bullish”. E quando o indicador de momentum desce abaixo da linha do zero (100)? Descer da linha zero (100) a partir de um nível acima pode significar duas coisas, regra geral: que os CFDs, pares de moedas ou o preço das ações atingiu o seu máximo e está a reverter o rumo, ou que o preço desceu abaixo das mais recentes descidas. Qualquer uma destas situações é normalmente interpretada pelos traders como sinais “bearish” O indicador de Momentum é visto como uma excelente forma de medir a força do mercado. Um período mais pequeno vai criar um indicador mais sensível, mas vai também aumentar a agitação no mercado e o potencial de haver um aumento de sinais falsos. Oscilador estocástico: O Oscilador Estocástico é um indicador técnico que se move entre 0 e 100, oferecendo uma medida para o momentum da ação. O indicador mostra como o preço atual se compara ao preço mais alto e mais baixo de um certo período de tempo. Tipicamente olha-se para os 14 períodos anteriores; num gráfico semanal, são 14 semanas, e num gráfico de hora a hora, olha-se para as últimas 14 horas. Quando o indicador se aproxima do zero, mostra que o preço está a negociar perto ou abaixo da descida mais baixa do período de análise. Se o indicador estiver perto de 100, o preço está a negociar perto ou acima da subida mais alta do período de análise. Acima de 50 e o preço está a negociar dentro da porção superior do alcance de 14 períodos; abaixo de 50 e o preço está a negociar na porção inferior dos 14 períodos. Calcular o oscilador estocástico é algo complicado, mas por estar incluído na maioria das plataformas, vamos passar a explicar como usá-lo na prática. Um título está a ser comprado em excesso quando o indicador Estocástico está acima de 80, e a ser vendido em excesso quando o indicador está abaixo de 20. xStation5 As designações são enganadoras; comprado em excesso não significa necessariamente que o preço vai descer de imediato, e vendido em excesso não significa que o preço vá aumentar imediatamente. Comprado e vendido em excesso significa simplesmente que o preço da negociação está perto do topo ou do mínimo do alcance de 14 dias, respetivamente. Estas condições podem durar muito tempo. Os traders costumam usar estes níveis para monitorizar reversões. Se o indicador está a ser comprado em excesso e cai abaixo de 50, pode indicar que o preço está a descer. Se o preço tiver sido vendido em excesso e subir acima de 50, indica que o preço está a aumentar mais. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais A ideia de negociar recorrendo ao indicador estocástico assemelha-se ao seguinte: quando o preço desce, entre numa posição curta quando o indicador tiver sido comprado em excesso e tiver descido abaixo de 50. Quando estiver a aumentar, compre quando o preço estiver vendido em excesso e subir acima da linha neutra. O nível 50 é usado mais usualmente e visto como a linha neutra, e por isso aparece no nosso exemplo. Existe ainda outra forma de mostrar como o oscilador estocástico pode originar sinais de trading. Como pode ver, os osciladores são compostos por duas linhas - %K e %D. A primeira é conhecida por ser a linha mais rápida, já que é aquela que reage mais rápido às alterações de preço. O sinal ocorre quando a linha da %K se cruza com a %D. O sinal de compra é visto quando o %K se cruza com o %D a partir de baixo na zona da compra excessiva e depois disso ambas as linhas sobem acima dos 20. xStation5 Por outro lado, o sinal de venda aparece quando a linha mais rápida se cruza com a mais lenta na parte ascendente da zona de compras em excesso e quando ambas ficam abaixo do nível 80. xStation5 O Oscilador Estocástico é uma ferramenta útil que ajuda a identificar alterações numa tendência. Ajuda também a identificar níveis de compra e venda em excesso, bem como potenciais mínimos e máximos. Existem também outras formas de usar o indicador Estocástico; por ser complexo, tornou-se um dos indicadores mais populares entre os analistas técnicos. Média percentual de Williams (Williams %R): O indicador Williams %R move-se entre 0 e -100, oferecendo perspetivas sobre a força ou fraqueza de um ativo. É usada em vários formatos, incluindo em níveis de compra ou venda em excesso, confirmações de momentum e fornecimento de sinais de trading. O %R é muito semelhante ao Oscilador Estocástico. A única diferença entre estes dois indicadores é a forma como se medem. O %R oscila entre 0 e -100, e o Estocástico move-se entre 0 e 100. O Estocástico tem também uma média móvel aplicada (linhas de %D e %K) e por isso pode ser usado para dar sinais mistos. O Williams %R só tem uma linha, por defeito, apesar de as médias móveis poderem ser aplicadas para obter todas as funcionalidades do indicador Estocástico. xStation5 A utilização mais comum para o indicador Williams %R é nas leituras de excesso de compra e venda e nas confirmações ou falhas de momentum. Um título está a ser comprado em excesso quando o indicador está acima de -20, e está a ser vendido em excesso quando o indicador está abaixo de -80. O conceito de trading baseado no %R é o mesmo que no oscilador estocástico. Venda quando o indicador está em território de compra em excesso e começa a cair. Compre quando atingir o território de venda excessiva e o indicador começar a crescer. Múltiplos indicadores – múltiplas oportunidades Hoje em dia, existem centenas de indicadores a ser utilizados, havendo ainda novos indicadores a ser criados a cada semana. Como acontece sempre na análise técnica, aprender a ler os indicadores é mais uma arte que uma ciência. Os indicadores que funcionam bem para o par EUR/USD podem não funcionar da mesma forma para o DAX. Através de um estudo cuidado e de análises, com o tempo, vai desenvolver competências para os vários indicadores. À medida que desenvolve as suas capacidades, certas nuances e configurações preferidas vão tornar-se claras. Este artigo contém apenas informação geral com fins educacionais. Quaisquer opiniões, análises, preços ou outros conteúdos não constituem nenhum conselho de investimento ou recomendação. Nenhuma destas pesquisas foi preparada de acordo com os requisitos legais necessários para promover a independência do estudo de investimento e, como tal, são consideradas comunicações de marketing. A XTB não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos, incluindo, sem limitação, quaisquer perdas ou lucros que possam advir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações. 