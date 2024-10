Tempo estimado de leitura: 2 minuto(s)

1. O que é um rollover?

O rollover é uma operação puramente técnica que garante que os CFDs disponíveis nas plataformas XTB reflitam sempre as condições do mercado da melhor maneira possível.

2. Por que é que a XTB precisa de realizar rollovers dos CFD?

A XTB oferece todos os contratos de CFD com um prazo de 365 dias. A maioria dos índices e commodities CFD é baseada em preços de contratos de futuros. Para cada mercado, geralmente existe uma longa lista de contratos futuros com datas de vencimento diferentes, que variam desde prazos de apenas um mês até prazos de vários anos no futuro. O volume de negociação mais alto está, geralmente, no contrato mais próximo. Para negociar o contrato mais ativo, um investidor do mercado de futuros tem de fechar um contrato (cujo vencimento aproxima-se) e abrir outro (com um data de vencimento seguinte), pagando taxas de transação. O rollover dos CFDs faz isso por si, para que não tenha taxas de transação associadas!

3. Posso perder dinheiro com o rollover?

Não. A renovação feita no rollover é uma operação puramente técnica e sempre neutra no que toca a lucros. Uma mudança no preço afetará a posição do "lucro", mas ao mesmo tempo, a posição "swap" é afetado no valor oposto equivalente. Imagine que um trader detém uma posição de compra no contrato de petróleo bruto de maio, que é negociado a US $25 e, como a data de vencimento desse contrato está a aproximar-se, ele quer passar para o contrato de junho, que é negociado a US $27. O trader precisa fechar o contrato de maio e abrir o contrato de junho. O CFD faz o movimento automaticamente com um rollover. Usando este exemplo, se tivesse uma posição longa OIL.WTI ao preço de US $25 com lucro de US $0, a renovação alterará o preço para US $27, o que fará com que a posição de lucro mostre + US $2. Mas, para tornar esta operação neutra, poderá ver - $2 na posição de swap. E vice-versa para posições curtas.

4. Porque é que os tamanhos dos rollovers são diferentes?

Vários fatores podem estar na origem de diferenças entre os preços dos contratos de futuros de um mesmo instrumento, como taxas de juros, dividendos, custo de armazenamento, etc. Normalmente essas diferenças são moderadas, mas, às vezes, os mercados de commodities selecionados podem testemunhar grandes diferenças.

5. Quando é que ocorrem os rollovers?

Fazemos o possível para fornecer todas as informações sobre a ocorrência dos rollovers dos CFDs com antecedência. Poderá encontrar essas informações na tabela de rollovers.

(Atenção: verifique as informações sobre rollovers agendados.)