Sessões Globais

Uma das coisas mais interessantes e entusiasmantes sobre os mercados financeiros é o facto de estarem abertos 24 horas por dia. Isto faz com que traders de todo o mundo – independentemente do fuso horário em que se encontrem – possam negociar durante o horário laboral, após o trabalho ou até mesmo durante a noite.

O que é uma flash-crash (queda relâmpago) e o que pode acontecer se se verificar Uma das coisas mais interessantes e entusiasmantes sobre os mercados financeiros é o facto de estarem abertos 24 horas por dia. Isto faz com que traders de todo o mundo – independentemente do fuso horário em que se encontrem – possam negociar durante o horário laboral, após o trabalho ou até mesmo durante a noite. No entanto, as condições nas quais se negoceia não são sempre as mesmas ao longo do dia. Alguns momentos do dia – ou algumas “sessões”, como são usualmente chamadas – são diferentes de outros e são caracterizados por uma maior volatilidade e liquidez. É virtualmente impossível monitorizar constantemente as suas posições. Uma vez que existem períodos específicos mais vulneráveis à volatilidade, é importante perceber como as suas negociações podem ser afetadas ao longo do dia, de forma poder minimizar os riscos. Quando ocorre o pico de atividade? Existem normalmente três períodos nos quais a atividade tipicamente cresce. São conhecidos como a sessão asiática, sessão europeia e sessão americana. De forma mais informal, estes períodos são conhecidos por sessões de Tóquio, Londres e Nova Iorque, uma vez que é nestas três cidades que se encontram os maiores centros financeiros do mundo, nos quais estão as maiores e mais influentes instituições. Quando uma sessão de qualquer uma destas localizações abre, a volatilidade aumenta e o mercado mexe-se. Por exemplo, quando a sessão de trading inicia em Londres (pelas 8:00 da manhã GMT), há mais probabilidades de se assistir a uma grande alteração de preços. Por isso, se tiver aberto uma posição em EUR/UDS, deverá estar atento à abertura da sessão europeia. Diferentes instrumentos reagem de forma diferente a certos momentos de cada sessão. Por exemplo, um trader que olhe para o dólar australiano deve ter em conta que, tipicamente, a moeda se move mais durante a sessão asiática, e depois quando abre o Wall Street. Por outro lado, se negociar a lira turca, deve estar atento ao mercado durante a sessão europeia, mas deve esperar menos volatilidade durante a sessão asiática. Isto não se aplica apenas a forex – por exemplo, entrar numa posição longa ou curta na DAX, o seu lucro ou perda vai oscilar entre as 8:00 e as 17:00, mas deverá mover-se menos durante a noite europeia. Cada instrumento tem as suas especificidades, que deve conhecer antes de abrir uma posição. Prepare-se para o inesperado Apesar de a baixa liquidez geralmente levar a uma estabilização dos mercados financeiros, pode originar, de tempos a tempos, os chamados “flash-crashes” (quedas relâmpago). Em outubro de 2016, a libra britânica caiu mais de 5% apenas num segundo, depois de a sessão dos Estados Unidos ter encerrado, mas muito antes do início da sessão asiática. Aconteceu uma situação semelhante em março de 2016 quando o preço do ouro caiu, recuperando alguns segundos depois. Estas quedas acontecem por diversos motivos, e é importante lembrar que não é por o mercado ter reagido de uma certa forma num dado momento da história que vai voltar a exibir os mesmos padrões de comportamento. Garanta que dedica sempre tempo a identificar a atual tendência de direção do mercado em múltiplos momentos. Conhecer-se é essencial Antes de negociar moedas e CFDs, deve determinar primeiro que estilo de trading mais se adequa a si e à sua personalidade de negociação. Sente-se confortável a negociar em mercados voláteis em curtos período de tempo, ou prefere uma liquidez mais baixa e permanecer mais tempo na sua posição? Quer manter a sua posição durante a noite, durante semanas, dias ou meses? Decida quanto tempo tem para dedicar ao trading, e descubra a abordagem que mais se adeque a si.

