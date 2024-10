Suporte e resistência

Tempo estimado de leitura: 4 minuto(s)

Há dois termos com os quais se vai cruzar na sua jornada de trading, em particular na análise técnica: são eles os níveis de "suporte" e de "resistência". Mas o que significam estes termos e como é que se aplicam às suas negociações?

Nesta aula, vai aprender: Como identificar níveis de suporte e resistência

Como distinguir uma recuperação e uma rutura ( bounceback e breakthrough )

Porque é que certos níveis podem fornecer alturas interessantes para entrar no mercado Há dois termos com os quais se vai cruzar na sua jornada de trading, em particular na análise técnica: são eles os níveis de "suporte" e de "resistência". Mas o que significam estes termos e como é que se aplicam às suas negociações? Suporte Um nível de suporte encontra-se abaixo do atual preço de um instrumento e tende a ser o nível no qual os preços em queda encontram um apoio. Isto significa que é mais provável que o preço "ressalte" neste nível, em vez de o atravessar. Por exemplo, se notar que um mercado tem dificuldades em descer abaixo de um nível específico, significa que identificou um suporte. A regra generalizada é que os níveis de suporte têm tendência a impedir que os preços caiam para valores mais baixos - o mesmo é dizer que apoiam esses preços. Os níveis de suporte acontecem por inúmeras razões - essencialmente, trazem compradores de volta ao mercado como um nível psicológico: "O preço deste mercado não deve cair mais, por isso vou entrar com uma posição longa". Um nível de resistência encontra-se acima do atual preço de um instrumento e age como um teto máximo para os preços que estejam a subir. Os níveis de resistência - o oposto de um nível de suporte - significam que o preço tem mais tendência a cair desse nível do que a ultrapassá-lo. A regra generalizada é que os níveis de resistência têm tendência a impedir que os preços aumentem mais e agem como um teto de resistência desse preço. Essencialmente, encorajam os traders a bloquear os seus lucros e atraem vendedores de volta ao mercado: "Acho que os preços de mercado não vão aumentar mais, por isso vou fechar a minha posição e vender". Como identificar níveis de suporte e resistência Existe uma enorme variedade de ferramentas e métodos analíticos que ajudam a identificar níveis de suporte e resistência, que incluem: Tetos máximos e mínimos anteriores

Padrões de vela

Médias de movimento

Linhas de tendências

Faixas da análise de Bollinger

Retração de Fibonacci Níveis a observar Quando se ultrapassam os níveis de suporte ou resistência, ocorre tipicamente uma recuperação (bounceback) ou uma rutura (breakthrough) – até que se encontre outro nível de suporte ou de resistência. Por exemplo, o EUR/USD pode ter dificuldades em ultrapassar os 1,15; pode testar esta barreira duas ou três vezes até regressar a valores inferiores, ou pode acabar por ultrapassar esse valor. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Uma recuperação (bounceback) é uma situação na qual um ativo regressa de um nível que havia sido identificado como de resistência ou de suporte. Observe o gráfico abaixo: foi difícil para o WTI ultrapassar os 55 dólares por barril. O preço fez ricochete umas quantas vezes e, mais tarde, recuou desse nível, fazendo descer o preço dessa matéria prima em 7 dólares num período de tempo relativamente curto. Se por um lado é mais provável ocorrer uma recuperação que uma rutura, esta última será um sinal de que o mercado pode vir a reverter tendências pelo menos no curto prazo. Uma rutura é um momento importante no trading, pois leva normalmente a um aumento rápido na volatilidade. Como mostrado no gráfico abaixo, o par teve dificuldade em descer abaixo de 1,35, mas quando finalmente conseguiu, houve uma queda rápida. Mais ainda, quando um nível de suporte é ultrapassado, torna-se o novo nível de resistência e quando um nível de resistência é ultrapassado, torna-se o nível de suporte. Olhemos para o par USD/MXN. 20,00 era um nível crucial para o qual muitos traders olhavam. Depois de o ultrapassar, o par aumentou dois valores e chegou a um máximo histórico de 22,00. No entanto, desde então, iniciou-se um período de declínio. O USD/MXN caiu abaixo de 20,00, houve um reteste (um nível de suporte converteu-se em resistência), não foi possível voltar a quebrar esse teto e depois seguiu em sentido descendente. Esta é uma situação típica que vale a pena procurar, pois oferece aos traders inúmeras oportunidades para aderir à tendência. Numa situação semelhante, o trader podia ter vendido o par depois do reteste de 20,00.

