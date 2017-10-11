Taxas de Juro – Definição

As taxas de juro representam o custo do dinheiro ao longo do tempo e são um dos conceitos fundamentais da economia e das finanças. Este artigo explica o que são as taxas de juro e como funcionam.

A taxa de juro pode ser definida como o custo, medido em percentagem, decorrente do empréstimo de determinado montante capital.

O empréstimo de dinheiro acarreta um custo, pois o credor perde a oportunidade de usar os fundos para, por exemplo, reinvestimento. As taxas de juro podem ser definidas tanto por bancos centrais como por governos, constituindo hoje uma ferramenta fundamental de política monetária nacional. Para além disso, as taxas de juro estão fortemente correlacionadas com variáveis como a inflação e o desemprego. Por que razão diminuem os bancos as taxas de juro? Os bancos centrais realizam cortes nas taxas de juro quando pretendem aumentar a actividade económico do país, incentivando assim tanto o investimento como o consumo. As descidas nas taxas de juro tornam os empréstimos mais apetecíveis. Por que razão aumentam os bancos as taxas de juro? Os bancos centrais aumentam as taxas de juro para tornar os empréstimos menos atractivos. Esta acção está frequentemente relacionada com o objectivo do banco de reduzir a actividade económica para assim fazer diminuir a inflação. A análise de taxas de juro é um dos componentes nucleares da análise fundamental.

