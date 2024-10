Tempo estimado de leitura: 4 minuto(s)

Nesta aula, vai aprender:

A diferença entre gráficos de linhas, de barras e de velas

Que tipo de gráfico é melhor para quem está a começar

Que tipo de gráfico fornece informações mais abrangentes sobre o movimento de preço

A análise técnica concentra-se predominantemente no uso de gráficos. Para começar a analisar gráficos, é muito importante que perceba que tipo de gráficos podem ser utilizados para prever movimentos de mercado e como diferentes gráficos são construídos. Os três tipos de gráficos mais conhecidos são:

Gráfico de Linhas

Gráfico de Barras (OHLC)

Gráficos de Velas

Gráficos de Linhas

Os gráficos de linha são provavelmente o formato mais simples de gráfico no que toca aos mercados financeiros, utilizados, no passado, por traders de ações. Baseiam-se nas linhas que são desenhadas de um preço de fecho ao preço de fecho seguinte. Estes gráficos são uma forma fácil de mostrar o movimento geral do preço de um mercado num dado período de tempo. Pela sua simplicidade, os gráficos de linhas também ajudam a reconhecer os padrões técnicos e são muitas vezes preferidos por principiantes. Se procura iniciar a sua jornada nos mercados financeiros, treinar com gráficos de linhas é um bom ponto de partida.

Gráfico de Barras

Ao contrário dos gráficos de linha, que apenas fornecem os preços de fecho de um instrumento, os gráficos de barras oferecem os preços de abertura e fecho, bem como os máximos e mínimos para esse período. A parte de baixo da barra mostra o preço mais baixo negociado no período de tempo escolhido, enquanto o topo indica o preço mais elevado que foi pago. A barra inteira representa o percurso de trading a partir de um período específico de tempo. Os preços de abertura e de fecho são representados pelas marcas horizontais da esquerda para a direita e pela barra vertical, respetivamente.

Existem dois tipos de barras que podem aparecer num gráfico. Um método comum de classificar as barras verticais é mostrar a relação entre os preços de abertura e de fecho num só intervalo de tempo, como barras ascendentes (bull) ou descendentes (bear), como se pode ver abaixo.

Os gráficos de barras apresentam dados de forma individualizada, sem relacionar preços a preços conexos. Cada conjunto de preços é um campo único, que mostra como o preço se comportou num período de tempo específico. Reconhecer padrões de trading pode ser um pouco mais complexo comparativamente a gráficos de linhas, mas o gráfico de barras fornece-lhe toda a informação necessária sobre um certo intervalo de tempo.

Gráficos de velas

Tal como os gráficos de barras, os gráficos de velas apresentam a mesma informação, mas com uma disposição visual bastante mais acessível. Também como as barras, as velas referem-se às oscilações dos níveis de preço de abertura e fecho. O preço mais alto é indicado com uma sombra em cima, e o preço mais baixo é mostrado pela sombra mais abaixo. Quando mais longo for o corpo, mais intensa é a pressão para comprar ou vender. Isto significa que quanto mais comprido for o corpo, maior foi a mudança de preço. Inversamente, velas pequenas indicam poucas mudanças de preço e representam um momento de consolidação - um período em que o mercado permanece calmo.

A única diferença é a construção do corpo. Nos gráficos de barra, os níveis de abertura e fecho são ilustrados com as marcas horizontais da esquerda para a direita. Nas velas, é o corpo (o meio) que mostra se foi uma vela em crescimento (bullish) ou em queda (bearish). Tipicamente, o corpo será preto se a moeda ou o CFD tiver fechado a um preço inferior ao de abertura. Por outro lado, uma vela branca representa um movimento positivo do mercado (o preço fechou acima do preço de abertura). No entanto, é importante lembrar que estas cores variam entre diferentes plataformas e que as pode ajustar tanto na xStation5 como na MT4.

Comparativamente aos tradicionais gráficos de barras, muitos traders consideram os gráficos de velas mais apelativos e fáceis de interpretar. Cada vela permite-lhe interpretar o preço de uma ação de forma fácil; pode, de imediato, comparar a relação entre os preços de abertura e de fecho, bem como os preços mais altos e mais baixos. As informações sobre a relação entre a abertura e o fecho são consideradas vitais e são a essência deste tipo de gráficos.

O que funciona melhor para si?

Como pode ver, existem três tipos de gráficos utilizados por traders. Cada um deles tem as suas vantagens e desvantagens. Para que a sua atividade de trading tenha sucesso, deve utilizar aquele que melhor se adeque a si. Os principiantes podem começar por gráficos de linhas e padrões de trading básicos; os traders mais experientes, por outro lado, podem utilizar gráficos de velas para melhor desenvolver as suas estratégias de trading. Além disso, as nossas plataformas de trading incluem ainda outros gráficos como o Heikin-Ashi.