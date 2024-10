Tempo estimado de leitura: 5 minuto(s)

Definir a dimensão do posicionamento é um dos aspetos mais importantes do trading financeiro, porque os volumes que negoceia podem afetar tanto o risco que incorre, como o seu estado de espírito. Abrir uma posição demasiado grande pode causar ansiedade ou dúvida a cada pequeno movimento no mercado, ou arrasar com toda a sua conta – e abrir uma posição demasiado pequena pode deixá-lo com sentimentos de ganância e arrependimento por não obter lucros maiores.

O que é essencial para permanecer no mercado a longo prazo

Quais são as regras que o podem ajudar a prevenir perdas significativas

Por que razão é que saber escolher a dimensão apropriada para a negociação é uma das competências mais importantes

O que é exatamente a definição da dimensão do posicionamento?

Definir a dimensão do posicionamento pode ser descrito como escolher a quantidade certa de risco. Mas qual é exatamente a “quantidade certa”? Bem, à semelhança do seu plano de trading, que deve incluir a sua visão do mercado e ser adequada a si, a definição da dimensão do seu posicionamento também depende de si e do seu estilo de negociação.

Obviamente que um dos fatores mais importantes para definir a dimensão da posição é a quantidade de capital que pode negociar. Se tiver um depósito relativamente modesto e selecionar um volume de negociação demasiado alto para a sua conta, só vai precisar de uma má decisão ou de uma negociação falhada para ficar com uma conta vazia. Quanto mais capital entra na negociação, maior é o risco.

Por outro lado, alguns traders preferem negociar de forma mais agressiva e sentem-se mais confortáveis a assumir mais riscos, dependendo do grau de certeza das suas convicções para uma negociação concreta. Quando encontrar um tamanho de posicionamento com o qual se sente confortável, há algumas perguntas úteis que pode colocar a si próprio:

Numa escala de 0 a 10 (0 sendo nada, 10 sendo extremamente), quão tolerante ao risco é?

Quantas negociações sente que é confortável gerir/abrir ao mesmo tempo? Procura agarrar-se a essas negociações durante um período de tempo mais longo, ou sente que as negociações intradiárias são mais apelativas?

Sente-se confortável a depositar e negociar quanto dinheiro? Quanto estaria disposto a arriscar poe negociação?

Avancemos para um exemplo. Imagine um trader com um depósito de 1000$, inclinado a adotar uma abordagem mais conservadora e que está interessado no mercado forex. Vamos também imaginar que a reunião da Reserva Federal está prestes a decorrer e que o nosso trader quer comprar o par EUR/USD, uma vez que a sua expectativa é de que o par vá valorizar durante a reunião. No entanto, sente que é um risco considerável, já que o banco central pode também apoiar o dólar enviando uma mensagem hawkish, o que levaria a um movimento descendente do par EUR/USD. Então, o que deve fazer o trader se, ainda assim, quiser comprar este par de moedas? O trader deve abrir uma posição menor. Com uma definição inadequada do tamanho da sua posição, no entanto, ele compromete demasiado do seu capital na negociação. Se a Fed de facto apoiar o dólar, o nosso trader perde uma grande parte do seu capital, independentemente de ter ativado uma ordem de stop loss. Escolher a dimensão adequada da sua posição é crucial para se proteger de grandes perdas e para permanecer no mercado a longo prazo.

Investir, não apostar

Então, como deve um trader encarar a procura por participações mais significativas? Primeiro, deve avaliar o seu apetite por risco, como vimos acima. Os traders só devem investir aquilo a que se chama “dinheiro de risco”, que é aquele que se for perdido, não tem um impacto negativo nas suas vidas. Em segundo lugar, cada trader deve definir quanto está disposto a perder em qualquer negociação. Por isso, por exemplo, se tiver 1000$ disponíveis para negociar, deve decidir que percentagem desse valor está disposto a arriscar perder por cada negociação. Tipicamente, a percentagem recomendada é entre 2 a 3%, mas pode ir até 5 ou 10% (em estratégias que assumam maior risco). Porque não mais? A resposta está em aritmética simples. Se perder 50% do seu capital, significa que terá de ganhar 100% do que sobrar apenas para repor o que perdeu. Uma perda de 2% numa posição não terá um impacto significativo no seu capital, e por isso não impacta a sua estratégia. É também por isso que é necessário que a sua posição tenha a dimensão adequada, a fim de prevenir um abatimento tal no seu capital que acabe com a sua jornada de trading em segundos.

É claro que pode haver uma situação em que se deve questionar se é apropriado entrar com uma posição maior tendo em conta a recompensa: o rácio de risco/recompensa pode não ser elevado o suficiente para entrar com uma negociação. Responder corretamente a esta questão requer uma compreensão da sua metodologia de trading ou da sua apetência por risco. Arriscar demasiado deveria ser considerado apostar, e não investir. Regra geral, os traders mais bem-sucedidos criam e seguem um conjunto de regras rigorosas, e não se afastam dos seus planos de trading. Não há muitas histórias de sucesso sobre traders que arriscaram tudo e tiveram um retorno incrível.

Importância de escolher a dimensão apropriada para o seu posicionamento

Para determinar quanto deve arriscar na sua negociação, e para obter o máximo de retorno possível nos seus investimentos, deve calcular sempre o número de pips que perderia se o mercado se movesse a seu desfavor se a sua ordem de stop loss for atingida. No trading, é crucial utilizar estas ordens, especialmente com um mercado que se comporta como o forex, com movimentos rápidos e períodos de enorme volatilidade. Mais ainda, negociar uma posição demasiado elevada pode levar a enormes perdas, independentemente de ter uma ordem de stop loss muito rígida. Escolher a dimensão adequada para a sua negociação é essencial para que permaneça no mercado a longo prazo. É isso que separa o trading das apostas.