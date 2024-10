Introdução aos osciladores e indicadores

Os indicadores e osciladores são ferramentas que ajudam a identificar o sentimento e a tendência predominante, e são também usados para determinar pontos de viragem e de entrada e saída. Neste artigo, vamos apresentar-lhe os indicadores e osciladores mais populares e mais utilizados.

Neste artigo, vai aprender:

Os indicadores e osciladores técnicos mais populares

Os seus prós e contras

Alguns dos indicadores mais populares são: ● Médias móveis: Simples (SMA)/ Exponencial (EMA) ● Bandas de Bollinger

Alguns dos osciladores mais populares são: ● MACD ● IFR Bandas de Bollinger

As bandas de Bollinger são bandas de volatilidade posicionadas acima ou abaixo da média móvel. A volatilidade baseia-se no desvio-padrão, por isso quanto mais larga for a banda, maior é a volatilidade. Vejamos em que situações devemos possivelmente pensar em comprar, e que sinais de venda devemos procurar utilizando as bandas de Bollinger.

Tendências ascendentes Se a tendência positiva for forte, chegará regularmente à banda superior. Atingir esta banda superior mostra que aquele ativo está a avançar cada vez mais e que as compras continuam fortes.

Quando o preço se retrai na tendência ascendente, mostra a sua força se ficar acima da banda intermédia e depois regressar à banda superior.

Durante uma tendência ascendente, o preço não deverá descer abaixo da banda inferior; se isso acontecer, significa que a tendência ascendente abrandou e que pode estar em inversão.

Tendências descendentes Se uma tendência descendente for forte, chegará regularmente à banda inferior. Atingir esta banda inferior mostra que as vendas continuam fortes.

Quando o preço recua (aumenta), dentro da tendência negativa, mostra a sua força se se mantiver abaixo da banda intermédia e depois regressar à banda inferior.

Durante uma tendência descendente, o preço não deve ficar acima da banda superior; se isso acontecer, significa que a tendência descendente abrandou e que pode estar em inversão.

Osciladores

Os osciladores têm este nome pois oscilam (de forma semelhante a uma onda sinusoidal) à volta de uma linha horizontal chamada linha de equilíbrio. Isto refere-se aos seus níveis de preço e ao instante zero, que é o ponto no qual o ritmo não sobe nem desce. Se este fosse o caso, podíamos dizer que o mercado está estabilizado e que ainda não foi observada uma tendência direcional.

Características dos osciladores Determinam quando o preço está suscetível a ser corrigido (quando o mercado esgotou a tendência predominante).

Assinala a venda numa zona de compras excessiva e assinala a compra numa zona de vendas excessivas.

Mostra a divergência entre osciladores e o preço, o que ajuda a tomar decisões de trading

MACD O indicador MACD foi desenvolvido por Gerald Appel. Mostra a diferença das duas médias exponenciais a mover-se tendo como linha de sinal uma diferença da média exponencial em nove períodos de tempo. Atualmente, um típico indicador MACD é definido como 12-26-9, nem que a média de 12 e 26 dias calcula a diferença, e a média de 9 dias é a linha de sinal.

O resultado é um oscilador suave que pode dar sinais à transação: a interceção da linha zero, divergências e a interceção do sinal de entrada em zonas de compra ou venda excessiva. Vejamos os sinais de trading gerados pelo MACD. O sinal de compra MACD é gerado quando o MACD (linha azul) se cruza acima da Linha de Sinal MACD (linha vermelha). Do mesmo modo, quando o MACD se cruza abaixo da Linha de Sinal MACD, gera-se um sinal de venda. Podemos também abrir uma transação com base no MACD quando a linha azul se cruza com a linha zero. Aí, o sinal de compra é gerado quando a linha azul se cruza acima da linha zero, e o sinal de venda é gerado quando se cruza abaixo da linha zero. A convergência da média móvel MACD é uma das muitas formas de interpretar o indicador técnico MACD. Usar um histograma MACD e avisos de divergência MACD são outros dois métodos importantes de utilização deste oscilador.

IFR (índice de força relativa)

O IFR é o indicador de dinamismo que compara a magnitude de ganhos recentes com perdas recentes de forma a determinar quando é que o ativo em questão foi comprado ou vendido excessivamente. Regra geral, deve assinalar quando pode ocorrer uma potencial correção de um movimento recente.



Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais O IFR é provavelmente um dos osciladores mais comuns e é tipicamente utilizado para períodos de 14 dias. Considera-se que um valor de IFR em queda entre a região 0 e 30 está a ser vendido em excesso. Os traders assumem que um par de moedas a ser vendido em excesso indica que a tendência descendente do mercado poderá vir a ser invertida e pode ser tratada como uma oportunidade de compra.

Por outro lado, se o valor de IFR cair para a região 70-100 da escala, considera-se que há excesso de compra. Este sinal sugere que o nível de resistência para aquele ativo está perto de ser atingido ou já se atingiu e a taxa deverá cair; os traders interpretariam isto como uma oportunidade de venda. Por exemplo, se vir que o IFR para o par EUR/USD cresceu acima de 70, será gerado um sinal de venda e pode vender o par. Prós e contras:

Os osciladores e indicadores técnicos podem ser ferramentas úteis. Podem mostrar quando uma negociação pode ser aberta e em que direção se deverá dirigir. No entanto, vale a pena lembrar que se baseiam no passado, e não no futuro. Isto significa que de tempos a tempos, podem enviar sinais falsos que podem levar a perdas. É por isso que um trader responsável não confia sempre nestas ferramentas, mas utiliza-as como confirmação ou negação de um sinal.

