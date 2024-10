Gerir a posição

Tempo estimado de leitura: 7 minuto(s)

Três hábitos que o podem ajudar a gerir a sua posição

Por que razão as ordens de stop loss e take-profit são essenciais na gestão da sua posição

Por que razão os traders técnicos devem olhar para o calendário económico



Negociar mercados é uma atividade fortemente dependente do conceito de probabilidade. Por isso, deverá não só procurar ter o maior número de transações lucrativas possível, como também, e até mais importante, ter o maior lucro possível quando o mercado se move a seu favor - e perder o mínimo possível quando o mercado não o faz.

É por isso que o conceito de rácio recompensa/risco é tão importante. Este conceito está ligado à forma como os traders possam gerir as transações que têm abertas e como podem gerir os seus lucros.

Seguir as regras

Isto pode parecer um pouco surpreendente, mas não existe nenhuma regra de ouro sobre como gerir uma posição aberta. Porquê? Porque cada trader, cada estratégia e cada negociação é diferente. No entanto, podemos sublinhas três hábitos que o poderão ajudar a gerir a sua posição:

Ter mente aberta e ser paciente Estar atento ao mercado Ser capaz de ajustar o seu plano

Vamos discutir cada regra e mostrar como as pode aplicar ao seu plano de trading.

Ter mente aberta e ser paciente

Existem dois atributos que podem rapidamente matar a sua conta de trading: falta de paciência e uma abordagem tacanha. Ser paciente é importante quando se inicia uma negociação, mas também quando se gere uma posição já aberta. A sua negociação não vai ser imediatamente lucrativa logo quando abre uma negociação - por vezes terá de esperar dias ou até semanas para que se torne positiva, conforme a sua estratégia.

Imaginemos que abriu uma posição longa no par EUR/USD porque acha que o EUR oferece um melhor valor que o USD. O movimento baseia-se essencialmente em fundamentais, por isso sabe que vai demorar até que o par se mova mais do que o atual nível, por isso tem de ser paciente. Pode demorar semanas ou meses até que os outros traders percebam que há benefícios naquele par, por isso não se preocupe e espere, mas mantenha também uma mente aberta. Porquê? Porque a economia global está constantemente a mudar e evoluir, e o mesmo acontece com os mercados. No nosso exemplo, mencionámos a negociação longa do par EUR/USD baseada em fatores fundamentais. Mas o que acontece se a economia Europeia começar a abrandar e a economia dos EUA a acelerar? Vai manter a sua posição e o seu plano de trading? Um trader deve ter sempre uma mente aberta e ser flexível. Isto não significa, no entanto, que tem de ser totalmente espontâneo e esquecer de todo o seu plano inicial. Tudo o que tem de fazer é ajustar esse plano com base nos fatores que mudaram desde que iniciou a negociação.

Veja outro exemplo, mais técnico. Digamos que repara num padrão duplo superior (double top) no par USD/JPY. Decide entrar numa posição curta, uma vez que é um dos padrões de inversão mais populares. Depois, esperou que o preço descesse, mas depois de alguns dias a negociar, vê que o par está muito perto de onde estava quando abriu a negociação e que o seu objetivo não foi atingido. Vai manter essa negociação ou retirar um pequeno lucro da mesa? Não há uma regra de ouro para como agir numa situação dessas, por isso, como trader, deverá ter uma mente aberta e ser flexível nas suas negociações. Essa é uma parte crucial na gestão da sua posição aberta.

Estar atento ao mercado

Quer as suas negociações se baseiem principalmente em análise técnica ou fundamental, ou numa mistura de ambas, não se pode esquecer de estar atento ao mercado porque ambas podem influenciar a sua posição. É impossível ignorar eventos como reuniões de bancos centrais ou dados como o relatório NFP, mesmo se estiver focado principalmente em aspetos técnicos.

Vejamos o nosso exemplo anterior. Reparou num ótimo padrão duplo superior no par USD/JPY e decidiu entrar com uma posição curta. Mas depois surge a reunião da Fed e o banco central envia um sinal hawkish aumentando as taxas de juro e afirmando que as taxas vão subir mos próximos meses. O mercado não está preparado para tais notícias. Então, o que acontece? O par USD/JPY dispara e o duplo superior fica anulado. Vai manter a sua posição ou aceitar a perda (se o nível de stop loss ainda não tiver sido atingido)?

Um conselho simples: não se esqueça de prestar atenção às potenciais fontes de mudança que possa invalidar a sua negociação ou pelo menos divergir daquilo que esperava que acontecesse com a sua posição. Não se esqueça da sua negociação – observe o mercado e procure tudo o que possa mudar a perspetiva da sua posição.

Ser capaz de ajustar o seu plano

Cada trader pode ter a sua estratégia de trading ideal que torna as suas negociações lucrativas. Isto não significa, no entanto, que esse trader não deva ser capaz de ajustar a sua estratégia ou os seus níveis de ordens e dimensão das posições. Lembre-se, a tarefa crucial é defender o seu capital, e esse deve ser o principal objetivo para um trader.

Se um ou dois fatores não correrem como esperava no seu plano de trading, mas achar que a sua ideia ainda pode ser lucrativa, pode querer diminuir a dimensão da sua posição. Tudo o que tem de fazer é reduzir o risco diminuindo a dimensão da sua negociação. Por exemplo, se abriu dois lotes no par EUR/USD, pode fechar metade. Isso vai não só reduzir o seu nível de risco, como vai dar uma oportunidade à sua negociação. Atualmente, cada plataforma de trading tem incorporada a opção de fechar parte da sua negociação, por isso não será difícil concretizar essa alteração.

Cada trader reage de forma diferente quando ocorre uma perda ou quando há lucro. É por isso que não lhe vamos dizer exatamente o que fazer, mas vamos assinalar o que pode fazer. Se a ação do preço acabar por ser melhor do que esperava, pode pensar em ajustar as suas ordens de stop loss ou recolher parte do lucro. Imaginemos que comprou o par EUR/USD a 1,10, com uma stop loss a 1,09 e uma take profit a 1,14. O par moveu-se rapidamente para 1,12. E agora? Pode, por exemplo, fechar metade da posição (como no primeiro exemplo), mas também pode mover a sua stop loss para os 1,10 de entrada. Se o par cair, o seu capital estará protegido. Mover uma stop loss para um valor acima do de entrada também é uma hipótese. Neste cenário, teria lucro mesmo se o mercado invertesse o seu rumo.

Finalmente, pode ainda usar uma ordem de trailing stop. As stop loss procuram reduzir perdas quando o mercado se move contra si, mas se as posições se tornarem lucrativas, uma stop loss pode ser alterada para um ponto de equilíbrio ou para um nível de lucro. Tipicamente, teria de fazê-lo de forma manual, mas se usar uma trailing stop, tal processo será automático. Estas ordens podem mostrar-se ferramentas úteis, em especial quando o preço muda rapidamente e não consegue acompanhar o mercado. Vale a pena recordar, no entanto, que a execução da sua stop loss depende das condições de mercado.

Dominar a arte de negociar

Como terá aprendido, abrir uma negociação e definir uma ordem de stop não é o fim de uma negociação – é apenas o início. Um trader deve saber como gerir a sua posição. Mais ainda, podemos até afirmar que gerir uma posição aberta é mais difícil que abrir uma negociação. Isto porque tem de observar, analisar e estar sempre em contacto com o mercado. Tem de reagir ao que se passa no gráfico e na economia global. Existem muitas estratégias diferentes para fazê-lo, mas tem de se lembrar dos três pontos essenciais: ter mente aberta, ser paciente e, por fim, ser capaz de se adaptar. Só assim conseguirá gerir corretamente as suas negociações.