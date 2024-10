Padrões de preço

Os analistas técnicos procuram padrões de preço repetidos que podem anunciar uma continuação ou inversão de tendência. São ferramentas muito importantes usadas na análise técnica. Os padrões de preço podem ajudar-nos a identificar pontos de viragem no mercado e a definir a força de um movimento de preço.

Nesta aula, vai aprender:

Como reconhecer padrões técnicos

Os mais populares padrões de inversão de tendência

Os mais populares padrões de confirmação de tendência Os analistas técnicos procuram padrões de preço repetidos que podem anunciar uma continuação ou inversão de tendência. São ferramentas muito importantes usadas na análise técnica. Os padrões de preço podem ajudar-nos a identificar pontos de viragem no mercado e a definir a força de um movimento de preço. Os padrões de preço dividem-se em dois grupos: Padrões de inversão de tendência

Padrões de confirmação de tendência Pode procurar padrões de preço nos intervalos de tempo que escolher, dependendo da sua estratégia de trading. No entanto, não deve esquecer que os padrões que se formam durante períodos de tempo mais longos são mais fiáveis que os padrões observados em curtos intervalos de tempo. Padrões de continuação O primeiro grupo de padrões de preço são os padrões de continuação, que confirmam a continuação do movimento do mercado na direção da atual tendência. Lembre-se que deverá abrir posições depois de ter sido criado o padrão por completo, e depois de ter havido uma quebra num nível importante para cada padrão. Triângulos

O primeiro grupo de padrões de confirmação de tendência são os triângulos, que são criados por duas linhas de tendência convergentes. Existem três tipos de triângulos: simétricos, ascendentes e descendentes. Um triângulo completa-se quando a linha de tendência é ultrapassada pelo preço do mercado. Para definir o objetivo de preço mínimo para o movimento do preço que possa ocorrer depois de ter sido criado um triângulo, deve marcar a distância entre duas linhas de tendência no início da formação do triângulo e depois colocar essa distância no local onde se ultrapassou a linha de tendência. O melhor ambiente para negociar triângulos é numa tendência fortemente desenvolvida. Retângulos Os retângulos são outro grupo de padrões de continuação eficientes. Os retângulos podem ser muito úteis como formações que ocorrem durante uma extensão de trading em que há uma pausa na tendência. O padrão é facilmente identificável apenas através da comparação dos altos e baixos. Tipicamente, quanto mais tempo o preço permanecer dentro da formação, mais dinâmico é o seu movimento depois da rotura. Flag e Pennant As Flags e Pennants são padrões de confirmação de curto prazo que marcam uma pequena consolidação antes de o movimento de preço anterior ser restabelecido. Estes padrões são normalmente precedidos de um avanço acentuado ou de um declínio muito volumoso, e marcam um ponto intermédio do movimento. O padrão flag forma o que se assemelha a um retângulo, mas a flag não está totalmente alinhada e vai ter as suas linhas de tendência inclinadas.

A pennant é uma formação que se assemelha ao triângulo simétrico, mas tem uma menor dimensão (volatilidade) e duração. Apesar de as flags e pennants serem formações comuns, as linhas de orientação não devem ser consideradas de ânimo leve. É importante que as flags e pennants sejam precedidas de um avanço ou declínio acentuado. Sem este movimento abrupto, a fiabilidade da formação torna-se duvidosa e negociar pode acarretar mais riscos. Padrões de inversão de tendência

Os padrões de reversão de tendência indicam uma atual tendência mais fraca e iniciam um movimento na direção oposta. São como nuvens negras depois de um dia de sol. Os que aparecem no topo indicam uma possível reversão de uma tendência ascendente. Por outro lado, os que aparece na parte inferior do gráfico indicam uma possível inversão de uma tendência descendente. Ao utilizar padrões de preço, pode também calcular o objetivo de preço mínimo para a queda ou aumento que deve ocorrer depois de o padrão estar completo. Padrão de Cabeça e Ombros Este é um dos padrões de inversão mais populares. É construído a partir de três picos de preço, sendo o pico maior o do meio. O padrão de cabeça e os ombros requer um pescoço, que é a linha que liga os mínimos de preço entre a cabeça e os dois ombros. Quando o preço de mercado desce da linha do pescoço, é um sinal de que pode estar a iniciar-se uma tendência descendente. Para encontrar o objetivo de preço mínimo para a queda, tem de assinalar a distância entre a cabeça e o pescoço e depois colocar esta secção no lugar onde se ultrapassou a linha do pescoço. Cada padrão observado na parte superior do gráfico tem o seu equivalente quando é encontrado na parte inferior do gráfico, indicando o fim de uma tendência descendente e iniciando uma tendência de crescimento. Constituem a imagem espelho da formação que ocorre nos topos. Quando verificado na parte inferior dos gráficos, o padrão de cabeça e ombros é chamado padrão invertido de cabeça e ombros: Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Vejamos um exemplo real do mercado:



O padrão de cabeça e ombros é um sinal forte, especialmente quando os preços ultrapassam o máximo da estrutura anterior. É a primeira indicação de enfraquecimento, depois da qual os preços retraem para um nível de suporte e continuam a aumentar. Formação duplo topo (double top) e duplo fundo (double bottom)

Outros exemplos de um padrão e a sua imagem espelho são os padrões Duplo Topo e Duplo Fundo. O duplo fundo assemelha-se a um “W”. Quando se encontra este padrão, assinala uma possível inversão. Os preços atingiram os seus mínimos e a tendência ascendente (bull) começa a dominar. Por outro lado, o duplo topo assemelha-se a um “M”. A formação ocorre numa tendência ascendente quando os preços atingiram o máximo, e ressalta do topo antes de continuarem a descer. O objetivo de preço mínimo para as formações em “M” e “W” é medido levando o máximo ou mínimo da formação ao último ponto de resistência ou suporte. Duplo Topo

Duplo Fundo O nosso exemplo mostra uma formação dupla criada numa forte tendência descendente. A segunda tentativa de ultrapassar o primeiro mínimo ocorreu com maior volatilidade (o pavio longo da vela) e isto acabou por levar a uma inversão. Cunhas: As cunhas assemelham-se a triângulos, mas, ao contrário destes, antecipam uma reversão de tendência. A sua construção assemelha-se ao triângulo simétrico pois existem duas linhas de tendência – suporte e resistência – que juntam os preços de um título. Normalmente é um padrão de longo prazo, o que significa que demora muito tempo até que se forme uma cunha, mas o seu impacto pode ser poderoso. Existem dois tipos de cunhas: Cunha em queda (bullish) – um padrão bullish começa largo no topo e contrai à medida que os preços descem (como mostra o gráfico abaixo). As cunhas têm uma inclinação definitiva e uma tendência, ao contrário dos triângulos simétricos.

– um padrão bullish começa largo no topo e contrai à medida que os preços descem (como mostra o gráfico abaixo). As cunhas têm uma inclinação definitiva e uma tendência, ao contrário dos triângulos simétricos. Cunha a subir (bearish) – um padrão bearish começa largo na parte inferior e contrai à medida que os preços aumentam e o alcance de trading diminui. Ao contrário dos triângulos simétricos, as cunhas em ascensão têm uma inclinação para cima e têm uma tendência bearish. Como negociar cunhas? Se tiver reconhecido um padrão, pode valer a pena abrir uma negociação depois da rotura. Se o preço ultrapassar o padrão e depois ficar abaixo do anterior máximo ou mínimo (dependendo da cunha que está a negociar), pode valer a pena abrir uma negociação. Os padrões de cunha são extremamente comuns nos gráficos de forex e podem ser muito úteis e qualquer intervalo de tempo. Fundo arredondado e topo arredondado: A cavidade é um padrão menos conhecido, mas o seu impacto pode ser enorme. É uma formação que indica que o preço atingiu o seu mínimo e que a tendência descendente está quase a terminar. A cavidade é um padrão que sugere que uma nova tendência pode estar próxima. É também conhecido por fundo arredondado, e o seu oposto é o topo arredondado. Ambos os padrões assinalam uma inversão de tendência e ambos são padrões de longo prazo. A única diferença é que enquanto a cavidade se forma quando o preço atinge o seu ponto mínimo, o topo arredondado forma-se quando o preço atinge um pico. No entanto, há algo que não deve esquecer. Devido à perspetiva de longo prazo destes padrões e dos seus componentes, o sinal pode ser um pouco mais difícil de identificar. Por isso, se quiser negociar esses padrões, deve ser paciente e cuidadoso. Nem sempre certo, mas ainda assim, útil O boletim meteorológico não é 100% preciso, mas normalmente está correto. Podemos dizer que o mesmo se aplica aos padrões técnicos. Não estão sempre corretos, mas quando ocorrem, normalmente anunciam uma direção específica do próximo movimento. Existem muitos padrões técnicos. Alguns são mais populares, e outros são mais raros. A regra geral é que quanto mais popular é um padrão, maior é a probabilidade de se concretizar. No entanto, como já mencionado, vale a pena ser prudente, uma vez que o comportamento do mercado pode, de tempos a tempos, surpreender-nos, apesar de ter sido formado um padrão.

