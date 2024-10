Psicologia no trading

Um dos erros mais comuns cometido pelos traders – tanto pelos principiantes, como pelos mais experientes – é subestimar o impacto das emoções nos seus comportamentos e atitudes de trading. Existe uma linha ténue entre entusiasmo e desilusão; ganância e satisfação. O principal objetivo de um trader é controlar as emoções e seguir o seu plano de trading, que deve ajudar a minimizar os efeitos das emoções negativas e positivas.

Nesta aula, vai aprender: Que tipo de emoções pode sentir enquanto negoceia

Por que razão controlar as emoções é essencial para ser bem-sucedido nas suas negociações

O que o pode ajudar a controlar as suas emoções

O poder da mente Os traders profissionais bem-sucedidos sabem que o maior inimigo que têm é a sua própria mente. As emoções como o medo ou a ganância são mais poderosas a criar prejuízos do que quaisquer forças do mercado. Assuntos por resolver podem revelar-se se o trader estiver aborrecido, assustado ou preocupado. Por esta razão, os traders que estão empenhados em ter sucesso a longo prazo lidam com os seus problemas psicológicos e emocionais e esforçam-se por treinar a sua disciplina. Este esforço é um trabalho tão exigente como a fase de pesquisa e desenvolvimento da carreira de um trader. Aqui estão algumas das típicas emoções perigosas no trading e como as conquistar Esperança

Todos os traders esperam que as suas negociações sejam bem-sucedidas e que tenham interpretado o mercado corretamente. Mas a esperança pode ser enganadora, especialmente quando o preço se move contra si. Tenha atenção a isto e siga a sua estratégia. Quando os preços se movem de forma a demonstrar que as razões pelas quais abriu aquela negociação estão erradas, deve procurar fechar a negociação no melhor preço possível. Há sempre a hipótese de essa negociação vir a ser lucrativa, mas regra geral, o melhor a fazer é eliminar as perdas o mais cedo possível. Pode sempre voltar a entrar na posição quando houver sinais que apoiem a sua previsão inicial.

Medo

Sentir medo quando está prestes a entrar numa negociação é relativamente comum, especialmente para principiantes. A maioria do medo no trading tem como fundamento a possibilidade de vir a sofrer prejuízos. Mas tem de aceitar que as perdas são inevitáveis quando negoceia e que não deve deixar que o medo o impeça de aproveitar as oportunidades. Se negociar continuar a deixá-lo temeroso, então talvez seja mais útil olhar para períodos de tempo mais longos. Lembre-se que negociar está muito ligado a probabilidades – quando analisa o mercado, está à procura de uma potencial negociação que lhe dê maior possibilidade de ter sucesso, e não de fracasso. Por isso quando encontra uma oportunidade, por que razão deve ouvir o medo? Deve gerir o risco e exposição, negociar com uma stop loss, e eliminar as suas perdas quando a negociação se move na direção oposta.

Ganância

Esta é possivelmente a pior emoção para alguns traders. A ganância pode fazê-lo andar atrás do mercado, sofrer perdas, negociar em excesso e, pior que tudo, convencê-lo a esquecer as suas táticas. Crie um plano de trading e siga-o. Alguns traders sentem que se não escreverem as suas regras, é mais difícil segui-las – se o fizer, terá um lembrete visual cada vez que abrir uma nova posição. Altos e baixos Os mercados nem sempre se comportam de forma consistente ou com os mesmos padrões – por isso, os traders estão sempre a aprender. Existem períodos nos quais os ciclos do mercado mudam e demora mais tempo reconhecer novos padrões. É importante ultrapassar estes períodos através de uma gestão de risco proativa e de poupanças prudentes, mantendo uma determinação em não se deixar desanimar e excluir novos conhecimentos. Uma excelente forma de prever o sucesso de longo-prazo de um trader é perceber a sua capacidade de, nos momentos lucrativos, se preparar para os tempos de maior escassez. Um plano de trading pode ser a resposta Negociar pode ser difícil a nível emocional, especialmente quando os preços se movem de forma rápida e consegue observar os seus lucros e perdas a flutuar rapidamente. Este impacto nas suas emoções pode levá-lo a fazer negociações impulsivas, nas quais as emoções lideram, e não a lógica ou a racionalidade. É por isso que criar um plano de trading pode ser extremamente útil para o ajudar a manter-se concentrado na estratégia que delineou para cada negociação. Porquê? Porque nessa situação, abriria ou encerraria uma negociação apenas se houvesse um estímulo específico. Seguir esse plano faz com que não haja lugar para as emoções. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Deixe as emoções de lado A melhor forma de se proteger contra as emoções no trading, garantindo que não impactam negativamente as suas decisões, é tratar o trading como uma empresa. Tem de criar um plano e estratégia de trading detalhados para cada posição que assume e seguir as regras do seu plano. Mesmo os melhores traders incorrem perdas – faz parte. O mais importante a fazer quando sofre, de facto, uma perda é aprender com ela, para que não repita os mesmos erros e possa prosseguir para a próxima potencial oportunidade.

