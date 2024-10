Retração de Fibonacci

Nesta aula, vai aprender: ● Uma das mais intrigantes fórmulas matemáticas ● O que é um rácio dourado ● Como usar os números de fibonacci no trading

A sequência de números de Fibonacci foi da autoria de um matemático italiano chamado Leonardo Pisano. Durante séculos, esta sequência tem sido conhecida como a sequência de números: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e assim por diante, até ao infinito. O número é calculado pelo somatório dos dois números anteriores a ele. Esta relação numérica também tem sido usada nos mercados financeiros há mais de um século. O número de ouro Phi é particularmente importante. O Phi foi criado pelo rácio dourado, que é o rácio entre quaisquer dois números consecutivos, no qual o número maior é o numerador e o número menor equivale ao denominador. O resultado é sempre aproximadamente 1,618, como demonstrado abaixo: a = 0,618 b = 0,382 0,618/0,382 = 1,618 Número de ouro: 0,618 + 0,382 = 1,000

Este rácio já foi observado no Partenon, na Mona Lisa de Leonardo da Vinci, em girassóis, pétalas de rosa, conchas de molúsculos, ramos de árvores, caras de humanos, vasos da Grécia antiga, e até mesmo em galáxias.

Há muitos rácios de Fibonacci e métodos para os calcular, mas foquemo-nos no seu uso prático para que o possa aplicar às suas negociações. Tudo se resume à resistência e suporte: A retração de Fibonacci é um método de determinação dos potenciais níveis de suporte e resistência do preço de um ativo. Baseia-se na ideia de que um preço vai sofrer um retrocesso já esperado de um movimento original, depois do qual se vai continuar a mover na sua direção original. Muitas vezes, uma correção retrocede uma percentagem de Fibonacci de uma onda anterior. Historicamente, as áreas mais comuns de maior retração têm sido 38,2%, 50% e 61,8%. A maioria dos analistas concentra-se nestes níveis, uma vez que agem como potencial ponto de viragem no mercado. Por exemplo, neste gráfico sobre o ouro, vemos que o preço disparou para 1.190$. Depois, os preços caíram precisamente para 38.2% desta variação, antes de os preços estabilizarem e continuarem novamente a subir. O próximo gráfico mostra o par GBP/USD num intervalo de tempo de 15 minutos. Como se pode ver, os mercados começaram a retrair-se na zona dos 38.2%, mas não se conseguiram estabilizar e continuaram a cair para o próximo nível de retração de 50%. Os preços conseguiram depois atingir um novo máximo, dando continuidade à anterior tendência positiva. Invista as suas poupanças de forma inteligente Os instrumentos financeiros oferecem risco. Invista com responsabilidade. Saiba Mais Para concluir, a análise de Fibonacci faz com que os traders possam prever os níveis de suporte e resistência a partir da correção do preço e pode ajudar a identificar preços alvo e potenciais pontos de viragem no mercado. Como desenhar retrações de Fibonacci nos seus gráficos: Preferencialmente, deve usar as sombras das velas, para que o estudo inclua os extremos do sentimento de mercado. Na maioria das vezes, a diferença é insignificante, mas outras vezes pode ter extrema importância. Nos exemplos abaixo, pode ver que a retração de Fibonacci foi desenhada na sombra das velas, na parte inferior e superior da tendência.

A medição deve estar na mesma direção que o movimento de preço medido. Depois da medição, devem aplicar-se linhas horizontais no gráfico. Essas linhas são os potenciais níveis de suporte e resistência. Retração de Fibonacci como parte de uma estratégia de trading: A retração de Fibonacci pode ser muito eficiente para cronometrar entradas na direção da tendência. Este método é muitas vezes utilizado pelos traders como parte de uma estratégia de trading de tendências. Nesta estratégia, os traders observam níveis de preço importantes que ocorrem dentro de uma tendência. Isso significa que compram quando o mercado está em ascensão e vendem quando está em queda. De seguida, os traders tentam abrir uma posição na mesma direção da tendência inicial (considerada de baixo risco). Quando usa este cenário, antecipa que o preço irá provavelmente ressaltar dos níveis de Fibonacci para a direção da tendência principal. No nosso exemplo, o preço caiu para 50,0% da retração antes de recuperar. As probabilidades de ocorrer um ponto de viragem no mercado aumentam exponencialmente quando um nível de retração de Fibonacci coincide com um nível pré-determinado de suporte ou resistência no mercado. Poderosa e, por vezes, útil: A retração de Fibonacci é uma poderosa ferramenta que também pode ser bastante útil para marcar pontos de reversão com muito rigor. É por isso que deve sempre ser usada em conjunto com outros indicadores, de forma a identificar potenciais oportunidades de trading.

