Sentimento de mercado e posicionamento

Por exemplo, o mercado reagiu com nervosismo à vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA em 2016. Uma vez que a maioria das sondagens dava a vantagem a Hillary Clinton, os mercados entraram em estado de choque quando o Trump surge como o vencedor. Uma reação nervosa levou a uma liquidação do dólar americano e dos índices dos EUA, mas assim que os ânimos acalmaram, os traders começaram a comprar o dólar e ações. Porquê? Porque a política de Trump era vista como positiva para a economia dos Estados Unidos. No entanto, a primeira reação foi determinada maioritariamente pelo sentimento, e não por fatores fundamentais. É por isso que é importante ter o sentimento de mercado em conta enquanto negoceia e saber que indicadores podem ser mais úteis nessa área.

Nesta aula, vai aprender:

● Por que razão o sentimento de mercado pode ter um papel importante no trading

● Como medir o sentimento

● O que podemos saber a partir dos dados de posicionamento

Apesar de os preços dos ativos dependerem na sua maioria de fatores técnicos e fundamentais, também podem ser influenciados pelo sentimento de mercado. Na verdade, os mercados são amplamente dirigidos pela emoção, e o sentimento pode refletir-se nos preços.

O que é exatamente o sentimento de mercado?

O sentimento de mercado pode ser definido como a atitude geral dos investidores relativamente a um ativo em particular ou ao mercado como um todo. É uma sensação ou o tom do mercado, ou o seu estado psicológico, tal como o revela o movimento de preço e atividade. É importante lembrar que o sentimento nem sempre se baseia em fatores fundamentais. Isto significa que os investidores podem ter uma certa visão com base naquilo que sentem e não necessariamente com base no que veem. A expressão “Compre o rumor, venda o facto” vem-nos logo à memória.

O sentimento pode ser descrito como em queda, neutro ou em ascensão. Quando prevalece uma tendência decrescente, as ações estão a cair. O mesmo acontece com a moeda – um sentimento em queda iria influenciá-la. Por outro lado, uma tendência em ascensão é positiva e apoia as ações e as moedas.

Como se mede?

Esta é a parte complicada. Como se pode medir algo que está estritamente ligado à psicologia? Nos mercados financeiros, todos têm a sua própria opinião, e todos procuram uma vantagem. No entanto, existem diversos indicadores com base em sondagens feitas aos participantes de mercado. Aqui estão algumas das mais populares:

● AAII Bull and Bear – O estudo de sentimento do consumidor AAII (Associação Americana de Investidores Individuais) é muito possivelmente o estudo mais popular sobre o Wall Street. É conduzido pelos membros do AAII, que respondem a questões simples a cada semana. Os resultados são compilados no Estudo de Sentimento do Investidos da AAI, que oferece uma visão sobre o ânimo dos investidores individuais. O Estudo de Sentimento do Investidos da AAI tornou-se amplamente consultado para perceber o ânimo dos investidores individuais. Os resultados semanais dos inquéritos são publicados em sites como a Bloomberg e são seguidos pelos principais participantes de mercado.



● CNN Fear and Greed index – o Índice de Ganância e Medo da CNN é elaborado de forma um pouco diferente. Não é feito com base em inquéritos a investidores, mas considera inúmeras medidas, incluindo as referentes ao sentimento de mercado, como o índice VIX (de volatilidade). Os resultados são mostrados numa escala de 0 a 100. Quando mais alta a leitura, mais gananciosos estão a ser os investidores. Um nível de 50 é visto como neutro.



● O sentimento de mercado da XTB – o sentimento de mercado também pode ser visto na xStation 5, a nossa plataforma mais avançada. Tudo o que tem de fazer é iniciar a sessão na plataforma e escolher e encontrar a secção de análise de mercado.





Existem ainda outros indicadores e estudos que vale a pena considerar, mas estes três são atualizados regularmente e são muito populares entre os traders.



Posicionamento – outra abordagem ao sentimento de mercado

O posicionamento pode ser outro indicador para o sentimento de mercado. Enquanto os inquéritos de sentimento descrevem a visão do mercado, o posicionamento mostra-o através das posições abertas. Isto significa que a perspetiva positiva ou negativa pode ser constatada a partir do número de posições longas ou curtas numa moeda, matéria-prima ou índices de futuros. Por exemplo, se um relatório mostrar um aumento sólido nas posições longas no dólar americano, isso significa que o mercado tem uma perspetiva positiva (bullish) quanto à moeda.



Os relatórios mais populares e mais importantes sobre o posicionamento são os relatórios de compromissos dos traders da CFTC (Comissão Reguladora de Operações de Futuros de Matérias-primas). Estes relatórios discriminam os interesses em aberto de cada terça-feira nos mercados nos quais 20 ou mais traders detêm posições iguais ou acima dos valores estabelecidos pela CFTC. Os relatórios da CFTC mostram essencialmente as posições líquidas curtas ou longas para cada contrato de futuros disponível para três diferentes tipos de traders: os traders comerciais, os traders não-comerciais e os pequenos traders (non-reporting). Para nós, o mais importante são as posições que foram abertas por traders não-comerciais, uma vez que são as que têm maior impacto nos preços dos ativos.

Fonte: Bloomberg

Vejamos agora como isto funciona através de um exemplo. Se reparar no gráfico acima, verá que a linha mostra a posição especulativa líquida longa sobre o petróleo. Isto significa que mostra a diferença entre as posições longas e curtas. Quanto mais alta for, mais direcional é o sentimento. Como se pode verificar, o número de posições especulativas líquidas longas é bastante elevado, o que significa que os ânimos estão em ascensão.

Cada relatório da CFTC pode ser analisado desta forma e cada um forneceria informações semelhantes. Como tal, foquemo-nos na maneira como pode utilizar estes relatórios nas suas negociações.

Como utilizar estas informações na prática:

Agora já sabe exatamente o que é o sentimento de mercado e como o pode medir. Também já sabe como analisar os dados de posicionamento que lhe são fornecidos não só pela CFTC, mas também pelos bancos e outras instituições. No entanto, ainda não foi dito de que maneira pode utilizar na prática essas informações. Como sabe, se o mercado estiver em ascensão, significa que pode esperar um aumento no preço dos índices ou moedas. Nessa situação, o posicionamento deve mostrar muitas posições longas abertas. Isso pode significar que se acontecer algo inesperado, os investidores terão de fechar rapidamente as suas negociações, o que pode levar a uma queda significativa no preço dessas ações. Como pode ver, tal situação aconteceu com o dólar americano em março de 2015. O mercado tinha posições longas no dólar e o posicionamento líquido longo estava em níveis extremamente elevados.

No entanto, na sua reunião, a Fed decidiu não enviar nenhum sinal hawkish, o que obrigou os traders a encerrar a sua posição no dólar em longa. Isso levou a uma queda dramática no dólar americano que empurrou o par EUR/USD de 1,05 para 1,10 em menos de 3 horas, como mostra o gráfico abaixo.

Além disso, os dados sobre o sentimento podem também ser usados para determinar se há potencial de continuidade nos movimentos mais recentes. Por exemplo, se vir uma tendência ascendente agradável em índices de ações, mas o sentimento se mantiver extremamente elevado e o posicionamento também, isso pode significar que não há muito mais potencial para a continuidade do movimento. Se todo o mercado estiver com posições longas, então quem vai comprar mais ações?

Nem tudo o que brilha é ouro

Como mostrado, o sentimento pode ser uma ferramenta muito útil para analisar o mercado. Pode agir como indicador do oposto, ou pode mostrar se há combustível suficiente para que o mais recente movimento continue. No entanto, não deve esquecer que os indicadores de sentimento e posicionamento são indicadores desfasados, o que significa que é bastante usual que se vejam mudanças depois de um movimento específico, e não antes. É por isso que os indicadores devem ser sempre usados como uma ferramenta adicional, e não como a única ferramenta para analisar o comportamento do mercado.