Vocabulário e termos básicos

Inicialmente, negociar nos mercados financeiros pode ser extremamente avassalador e complicado. A facilidade em encontrar uma quantidade enorme de informação online, bem como a existência de cada vez mais formas de interpretar gráficos, dados e os mercados – que se movem cada vez mais rapidamente –, fazem com que seja muito fácil sentir-se assoberbado ou sucumbir ao medo do desconhecido. Uma das melhores coisas que pode fazer é ter sempre em conta a simplicidade: vamos começar, passo a passo, a aprender termos e definições simples que vão ser utilizados nesta sua jornada de trading.

Nesta aula, vai aprender:

O que é alavancagem e porque é crucial para negociar CFDs

O que são ordens de stop loss e take profit e como as pode usar

Qual a diferença entre o preço de compra (ask price) e preço de venda (bid price)

Alavancagem

A alavancagem permite-lhe ganhar exposição num mercado por um depósito inicial relativamente pequeno. Quando vê uma percentagem como 5% ou 10:1 em relação ao depósito inicial, essa é a quantidade de alavancagem disponível naquele mercado.

Para perceber melhor este conceito, vamos fazer uma comparação com as formas tradicionais de investimento. Por exemplo, se quiser comprar 10.000 ações no Barclays e o preço por ação é 280p, o seu investimento total custará £28.000 – excluindo quaisquer taxas ou comissões que a sua corretora possa cobrar pela transação.

No entanto, ao negociar CFD, só precisa de uma pequena percentagem do valor total de negociação para abrir uma posição e manter o mesmo nível de exposição no mercado. Na XTB, oferecemos-lhe 10:1 (ou 10%) de alavancagem sobre as ações do Barclays, por isso só teria de fazer um depósito inicial de £2.800 para negociar essa mesma quantidade.

Se as ações do Barclays valorizarem 10% para 308p, o valor da posição é agora £30.800. Por isso, com um depósito inicial de apenas £2.800, negociar este CFD deu-lhe £2.800 de lucro. O mesmo é dizer que teve 100% de retorno do seu investimento, comparativamente aos 10% de retorno que teria se as ações fossem compradas fisicamente. Se tivesse prejuízo, este seria o mesmo que o lucro.

As vantagens da alavancagem

A alavancagem faz com que possa obter o maior retorno possível no seu investimento através da possibilidade de negociar posições longas e comprometer-se apenas com uma porção do valor dessa negoiação como depósito inicial

Pode também entrar com posições muito mais longas do que se fosse comprar esses ativos de forma física

A proporção dos seus potenciais ganhos em relação ao seu investimento inicial pode ser muito maior

Pode fazer o seu capital render mais ao investir em diferentes ativos

Riscos da alavancagem

Da mesma forma que os seus ganhos são amplificados, assim se passa com as suas perdas potenciais. Pode perder mais que o seu depósito inicial se não gerir cuidadosamente o risco.

No mundo de negociação de retalho de FX & CFD, a alavancagem é essencial.

Pips

Um pip é a abreviatura de “percentage in points” ou “price interest point” (ponto percentual).

Um pip é o preço mais baixo que um mercado pode oferecer. O tamanho de um pip muda conforme o mercado em questão.

Por exemplo, pode reparar que a maior parte das moedas têm um preço que abrange até quatro casas decimais – o que significa que se o par GBP/USD valorizar de 1,2545 para 1,2546, houve um movimento de um pip. No entanto, um pip no par USD/JPY é o equivalente a um movimento no preço de 0,01, já que a esse par de moedas em particular é atribuído um valor que abrange apenas duas casas decimais.

Pode determinar quanto vai ganhar ou perder por pip utilizando o tamanho do lote para aquele volume de troca. Por exemplo, uma transação de 1 lote no par EUR/USD dá-lhe um valor por pip de £7.62.

Isto significa que se o mercado oscilar 10 pips a seu favor, vai lucrar £76,20 (7,62 x 10). Da mesma forma, no entanto, se o mercado não oscilar a seu favor, então vai sofrer uma perda de £76,20 (7,62 x 10). É muito importante saber o valor de um pip antes de fazer uma transação no mercado, pois só assim terá noção de qual o seu potencial prejuízo ou lucro.

Compra (ask) e venda (bid)

Quando negoceia em mercados financeiros, são-lhe fornecidos dois preços: o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid).

O preço de venda é sempre mais baixo do que o preço de compra e a diferença entre eles denomina-se spread, que também é o custo de abrir uma posição em qualquer mercado.

Por exemplo: se a sua plataforma de trading dá uma cotação de 1,13956/1,13961 ao par EUR/USD, então isto significa que o preço de venda é 1,13956 e que o preço de compra é 1,13961.

Quando entra em posição longa ou “compra” um instrumento específico, a sua posição abre no preço de compra e fecha no preço de venda. Por outro lado, quando abre uma posição curta ou “vende”, a sua posição será aberta no preço de venda e fechada no preço de compra.

Spread (diferencial)

Nos mercados financeiros, o spread (diferencial) é a diferença entre o preço de compra (ask) e o preço de venda (bid) de um instrumento. Quando efetua uma transação no mercado, o spread é também o custo dessa posição. Quanto mais estreito é o spread, mais baixo é o custo dessa transação. Quanto mais amplo é o spread, mais elevados são os custos. Pode também olhar para os spreads como a distância mínima que o mercado tem de se movimentar a seu favor até começar a lucrar.

Por exemplo, vamos imaginar que o mercado EUR/USD está cotado com um preço de compra de 1,0984 e um preço de venda de 1,0983. Isto faz com que o spread seja calculado subtraindo 1,0983 a 1,0984, ou seja, o spread total é 0,0001 ou 1 pip. Quando fizer uma transação no mercado EUR/USD e o mercado se mover pelo menos 1 pip a seu favor, começará a ganhar lucro. Esta é também a razão pela qual começa por sofrer uma pequena perda logo quando inicia a sua transação.

Como compreender o custo do spread com a xStation

Se está a usar a plataforma MT4 da XTB, tem de calcular manualmente o valor monetário do spread. No entanto, uma das funcionalidades da xStation é uma avançada calculadora de trading que determina instantaneamente o custo do spread dependendo da dimensão da transação. No exemplo abaixo, uma transação de 1 lote no mercado EUR/USD com um spread de 1,1 pips equivale a um spread de valor monetário £8,38.

Ordem de Stop Loss

Traders mais experientes podem confirmar que uma das formas de ter mais sucesso nos mercados financeiros a longo prazo é gerir cuidadosamente o risco – no entanto, é inevitável que se possam sofrer perdas. Utilizar uma ordem de stop loss é uma das formas mais populares de gestão de risco, 24 horas por dia.

O que é uma ordem Stop Loss?

Uma ordem stop loss é um tipo de ordem de fecho, que permite ao trader especificar um nível concreto no mercado a partir do qual os nossos sistemas encerram automaticamente a transação se esse preço for atingido, utilizado tipicamente para perdas. É daí que surge o nome stop loss (parar perdas), porque é uma ordem que efetivamente faz com que os seus prejuízos parem.

Como funciona na prática uma ordem de stop loss?

Olhemos para o exemplo acima. O trader abriu uma posição longa no par EUR/USD, na espectativa de que valorizasse acima de 1,13961, como mostra a primeira linha do gráfico. Pode reparar numa segunda linha abaixo dessa, que é uma stop loss definida para 1,13160. Isto significa que se o mercado cair abaixo desse nível, a posição do trader é automaticamente encerrada nessa perda – e que, portanto, o trader está protegido de quaisquer descidas adicionais no preço. Uma ordem de stop loss ajuda-o a gerir o risco e mantém as suas perdas num mínimo aceitável e controlado por si.*

Ordem de Take Profit

Uma ordem de take profit é uma ordem que fecha a sua transação num determinado nível de lucro. Quando a sua ordem de take profit (ficar com o lucro) é atingida numa transação, esta é fechada nesse valor de mercado. Apesar de ser uma ordem que impede mais lucro, garante um ganho específico quando se atinge um certo nível.

Como funciona na prática uma ordem de take profit?

Olhemos para o exemplo já mencionado. O trader abriu uma posição curta no par EUR/USD, na espectativa de que caísse abaixo de 1,13941, como mostra a primeira linha do gráfico. É possível ver uma linha abaixo disso, que é uma ordem de Take Profit estabelecida para 1,12549. Isto significa que se o mercado chegar a esse nível, a posição do trader é automaticamente fechada nesse lucro – e, portanto, o trader fica protegido de qualquer queda adicional nos preços. No entanto, esta ordem também impede que tenha mais lucro se o mercado cair mais. Fica com aquele lucro em específico e a sua posição é encerrada.

* Se por um lado as ordens de stop loss são uma das melhores formas de garantir a gestão do risco e de manter as potenciais perdas em níveis aceitáveis, não dão 100% de segurança.

As stop loss são ordens de uso gratuito que protegem a sua conta dos movimentos adversos do mercado, mas por favor tenha em conta que estas ordens não conseguem garantir sempre a sua posição. Se o mercado se tornar volátil repentinamente e o preço saltar acima do seu nível de fecho (se passar de um preço ao próximo sem negociar nos níveis que estão entre eles), é possível que a sua posição possa ser fechada num nível pior do que aquele que tinha definido. Este fenómeno é conhecido por derrapagem de preço.

As ordens de stop loss garantidas, que não acarretam o risco de derrapagem e garantem que o mercado não oscila contra si, fechando a sua posição no nível que pediu, estão disponíveis gratuitamente na conta Básica.