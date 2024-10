W-8BEN - Como reduzir os impostos que paga

Tempo estimado de leitura: 2 minuto(s)

Todos os investidores são obrigados a pagar impostos. No entanto, no caso dos lucros auferidos com os investimentos em empresas americanas, estes podem ser significativamente reduzidos. Descubra o que é o formulário W-8BEN.

O que é o W-8BEN? O W-8BEN é um formulário que pode reduzir os impostos sobre os lucros obtidos em “instrumentos americanos” de 30% para 15%. É um formulário destinado a todos os investidores que não tenham residência fiscal nos EUA e não sejam cidadãos deste país, e que obtenham a chamada “fonte de renda dos EUA”, que inclui dividendos pagos por empresas americanas e dividendos equivalentes pagos por CFDs baseados em ações e ETFs dos EUA. Como é que funciona o W-8BEN? Devido à convenção para evitar a dupla tributação entre os EUA e o país de residência do cliente, é possível reduzir os impostos usando o formulário W-8BEN. Observe que se o país de residência fiscal do cliente for diferente de Portugal, o imposto reduzido pode ser diferente Como preencher o W-8BEN na XTB? O formulário W-8BEN está disponível na Área de Cliente, no separador Meu Perfil, na secção Escritório de Impostos. Foi elaborado da forma mais acessível, onde grande parte da informação é preenchida automaticamente, tal como foi fornecida aquando da abertura da conta. No entanto, alguns dados (por exemplo, país de residência fiscal) devem ser preenchidos pelo próprio cliente. De seguida, irá encontrar informações sobre como preencher passo a passo o formulário W-8BEN na XTB: 1º Passo Faça login na Área do Cliente usando as mesmas credenciais da sua conta de negociação (e-mail e senha) e vá para o separador “O Meu Perfil”. 2º Passo Verifique se todos os dados deste separador estão preenchidos corretamente. Deve prestar especial atenção aos dados pessoais, que devem ser declarados da mesma forma que no seu documento de identidade (maiúsculas, hífens, etc.). Caso contrário, o seu formulário de inscrição será rejeitado. Se necessitar de alterar determinados dados pessoais, utilize a opção Alterar disponível para cada secção - dados pessoais, documento de identidade, morada, etc., e de seguida siga as instruções. No caso de alteração dos campos relativos ao seu nome ou apelido, ser-lhe-á pedido um documento de identidade que comprove os dados introduzidos. 3º Passo Vá para a seção de “Escritório de impostos" e preencha o formulário W-8BEN. Responda às perguntas sobre sua situação fiscal nos EUA e certifique-se de que os seus dados pessoais preenchidos automaticamente estejam corretos. Em seguida, preencha os campos restantes relativos, por exemplo, ao seu local de residência. Após preencher o formulário receberá um código de autenticação via SMS 4º Passo Verifique a sua caixa de entrada. Após o preenchimento do formulário, receberá um e-mail a confirmar a sua aprovação ou motivos de rejeição.

FAQ Se eu preencher o formulário hoje, quando é que os meus dividendos serão contabilizados a 15%? A taxa reduzida de imposto sobre dividendos será aplicada a partir do início do mês seguinte ao mês em que o formulário foi preenchido e aprovado pela XTB. Qual é o período de validade do W-8BEN? (Quantas vezes terei que preencher?) O formulário W-8BEN é válido por 3 anos civis a partir do final do ano em que o formulário foi preenchido. Isso significa que se o formulário for preenchido, por exemplo, a 15 de julho de 2023, será válido até 31 de dezembro de 2026, a menos que haja uma alteração nos dados do investidor anteriormente, exigindo que o formulário seja repreenchido (por exemplo, transferência de residência fiscal para outro país). A XTB oferece a possibilidade de preencher o formulário W-8BEN totalmente online? Sim, poderá preencher este formulário completamente online na Área do Cliente, no separador o Meu Perfil. O preenchimento do formulário desta forma é totalmente legal e cumpre os requisitos do IRS (US Tax Office). Se por qualquer motivo desejar preencher o formulário em papel, por favor contacte o seu Gestor de Conta ou o Serviço de Apoio ao Cliente. Que outras etapas preciso seguir depois de preencher o formulário W-8BEN? Um dividendo pago por uma empresa americana será automaticamente tributado a uma taxa reduzida? A taxa reduzida de imposto sobre dividendos será automaticamente aplicada a partir do início do mês seguinte ao mês em que o formulário W-8BEN foi preenchido e aprovado pela XTB. A partir de então, os seus dividendos (ou equivalentes a dividendos) serão tributados pela taxa de imposto mais baixa.

