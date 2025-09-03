Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Ações da Alphabet em euforia — empresa sobe 8% após vitória judicial

17:59 3 de setembro de 2025

Ações da Alphabet em euforia — empresa sobe 8% após vitória judicial

O gigante da tecnologia Alphabet, conhecido como Google, atingiu novas máximas históricas, subindo impressionantes 8% na sessão de hoje. A capitalização de mercado da empresa aumentou US$ 220 bilhões apenas hoje! A decisão judicial permite que o Google mantenha sua dominância de mercado.

Em 2024, o Departamento de Justiça dos EUA abriu um processo antitruste contra a companhia da Califórnia, apontando uma série de práticas anti-consumidor e tendências monopolísticas. Após quase um ano de batalha, o veredicto foi finalmente definido.

  • O Google não será obrigado a dividir seus negócios em várias entidades, permitindo que mantenha economias de escala.

  • A corte também permitiu que a empresa continue pagando à Apple para garantir o status de navegador padrão no iOS.

  • Em contrapartida, a Alphabet deverá cumprir algumas concessões:

    • Compartilhar os dados coletados com concorrentes

    • Entrar em vigor um banimento de acordos exclusivos para o Google

O Departamento de Justiça considerou a decisão uma vitória, mas investidores da Alphabet e da Apple veem de forma diferente. As valorações das empresas estão em forte crescimento, gerando euforia entre os acionistas após o veredicto. Vale lembrar que essas duas empresas representam 15% do índice Nasdaq 100, e um aumento tão significativo pode puxar o índice como um todo e contribuir para uma mudança de sentimento no mercado.

Fonte: Xstation

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app