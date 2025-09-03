Ações da Alphabet em euforia — empresa sobe 8% após vitória judicial

O gigante da tecnologia Alphabet, conhecido como Google, atingiu novas máximas históricas, subindo impressionantes 8% na sessão de hoje. A capitalização de mercado da empresa aumentou US$ 220 bilhões apenas hoje! A decisão judicial permite que o Google mantenha sua dominância de mercado.

Em 2024, o Departamento de Justiça dos EUA abriu um processo antitruste contra a companhia da Califórnia, apontando uma série de práticas anti-consumidor e tendências monopolísticas. Após quase um ano de batalha, o veredicto foi finalmente definido.

O Google não será obrigado a dividir seus negócios em várias entidades, permitindo que mantenha economias de escala.

A corte também permitiu que a empresa continue pagando à Apple para garantir o status de navegador padrão no iOS .

Em contrapartida, a Alphabet deverá cumprir algumas concessões: Compartilhar os dados coletados com concorrentes Entrar em vigor um banimento de acordos exclusivos para o Google



O Departamento de Justiça considerou a decisão uma vitória, mas investidores da Alphabet e da Apple veem de forma diferente. As valorações das empresas estão em forte crescimento, gerando euforia entre os acionistas após o veredicto. Vale lembrar que essas duas empresas representam 15% do índice Nasdaq 100, e um aumento tão significativo pode puxar o índice como um todo e contribuir para uma mudança de sentimento no mercado.

Fonte: Xstation

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo.