Oracle: Euforia após resultados, empresa cresce 30% 📈

A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação ao EPS e às receitas, os detalhes do relatório explicam por que a reação foi de tanta euforia. Após Broadcom e Alphabet, o mercado decidiu levar a Oracle a um novo ATH (all-time high, máxima histórica). A boa sequência das empresas de tecnologia parece não ter fim.

O consenso dos analistas previa um EPS de US$ 1,48 e receitas de US$ 15 bilhões. Ambos os indicadores ficaram ligeiramente abaixo. Os números publicados foram US$ 1,47 de EPS e US$ 14,9 bilhões em receitas. Vale lembrar que o mercado já havia antecipado — principalmente de forma sazonal — uma queda em relação aos números anteriores de US$ 1,70 e US$ 15,9 bilhões.

O que levou o mercado a reagir com tanta euforia à avaliação da companhia?

Embora a receita total tenha ficado abaixo das expectativas, o que se mostrou crucial para os investidores foi a sua composição. Em especial:

Crescimento das receitas de IaaS (Cloud Infrastructure): aumento impressionante de 55% ano a ano .

Crescimento das receitas de SaaS (Cloud Applications): aumento de 11% ano a ano .

Além disso, a empresa destacou um colossal backlog de pedidos (RPO), que alcançou US$ 455 bilhões, representando um crescimento de 359% ano a ano!

Essa enorme segurança de receitas não apenas valida as altas avaliações da companhia, mas também concretiza as previsões de crescimento mais otimistas.

O interesse dos acionistas foi ainda mais atraído pela menção ao projeto “Stargate” , avaliado em US$ 500 bilhões , no qual a Oracle colabora com a OpenAI .

Não foi a única cooperação estratégica: as receitas de “Multi-Cloud” — parcerias com AWS, Google Cloud e Azure — cresceram 15 vezes ano a ano. Isso reforça uma tendência interessante entre os líderes do setor, que parecem preferir a colaboração à competição.

A companhia também surpreendeu positivamente nos investimentos em CAPEX, que subiram de US$ 25 bilhões para US$ 35 bilhões, mostrando que não pretende desacelerar seu ritmo extremamente dinâmico de crescimento.

Analistas e comentaristas concordam que este é um ponto de virada histórico e estratégico na trajetória da Oracle. A empresa mostrou que sua transformação de líder em bancos de dados para uma potência no campo de cloud e bancos de dados não só é possível, como já é uma realidade.



