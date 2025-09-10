Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou uma forte reação do mercado e uma valorização de 5,9% em suas ações – a maior desde abril deste ano.

A companhia confirmou um aumento de 1,6% a/a nas vendas, alcançando € 18,36 bilhões, e relatou um início positivo do terceiro trimestre: entre o início de agosto e 8 de setembro, a demanda em taxas de câmbio constantes subiu impressionantes 9%. A retomada da demanda também ficou evidente com vendas recordes das coleções mais recentes e políticas eficazes de gestão de estoque.

No entanto, os resultados operacionais do primeiro semestre atenderam apenas parcialmente às expectativas do mercado. O EBIT totalizou € 3,57 bilhões (+0,9% a/a), ligeiramente acima do consenso de € 3,56 bilhões, enquanto a receita e o lucro líquido ficaram um pouco abaixo das previsões: € 18,36 bilhões contra os € 18,52 bilhões esperados, e € 2,79 bilhões contra previsão de € 2,82 bilhões. A companhia manteve uma margem bruta elevada de 58,3% (consenso 58,2%), e o EBITDA avançou para € 5,11 bilhões (+1,5% a/a, em linha com as estimativas). As marcas Stradivarius, Oysho e Bershka se destacaram na estrutura de vendas, com aumentos anuais significativos, enquanto a Massimo Dutti registrou leve queda.

As declarações da administração enfatizaram que a Inditex espera um impacto negativo de -4% nas receitas em 2025 devido às taxas de câmbio (anteriormente previsto em -3%), em especial pelo enfraquecimento do dólar e do peso frente ao euro. A empresa projeta aceleração no crescimento no segundo semestre – para atingir o consenso, as vendas devem aumentar 5,3% a/a e o EBIT 3,2% a/a, contra 1,7% no 2º trimestre. A gestão eficiente dos custos operacionais e a vantagem em logística global colocam a Inditex em posição de liderança em relação a seus concorrentes europeus.

Resultados financeiros + projeções da Inditex

Receita: € 18,36 bilhões (+1,6% a/a, previsão € 18,52 bilhões)

EBIT: € 3,57 bilhões (+0,9% a/a, previsão € 3,56 bilhões)

EBITDA: € 5,11 bilhões (+1,5% a/a, previsão € 5,12 bilhões)

Lucro líquido: € 2,79 bilhões (+0,8% a/a, previsão € 2,82 bilhões)

EPS: € 0,896 (previsão € 0,889)

Margem bruta: 58,3% (previsão 58,2%)

Receita por marca:

Zara & Zara Home: € 13,15 bilhões (+0,9% a/a)

Pull&Bear: € 1,16 bilhão (+3% a/a)

Massimo Dutti: € 895 milhões (-1% a/a)

Bershka: € 1,44 bilhão (+4,1% a/a)

Stradivarius: € 1,33 bilhão (+5,7% a/a)

Oysho: € 389 milhões (+5,7% a/a)

Outros indicadores:

Número de lojas: 5.528 (-2,5% a/a, previsão 5.547)

Projeções para o segundo semestre de 2025

Crescimento das vendas de agosto a setembro: +9% a/a em taxas constantes

Para atender ao consenso: vendas precisam crescer 5,3% a/a e EBIT 3,2% a/a

Impacto cambial negativo esperado: -4% (anteriormente -3%)

Administração destaca aceleração de crescimento apoiada em otimização de custos e vantagem logística

Hoje, pela primeira vez desde junho, as ações da Inditex estão testando a média móvel exponencial de 200 dias, que representa uma barreira técnica relevante para a tendência de baixa de longo prazo.

Fonte: app da XTB



