NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de dólares. A empresa vendeu mais de 181 milhões de American Depositary Shares (ADS) a um preço de US$ 5,57 cada, representando um desconto de cerca de 11,3% em relação ao preço de fechamento do dia anterior. Essa precificação correspondeu a mais de 8% do valor total de mercado da companhia, que antes da oferta era de quase US$ 12 bilhões.

O mercado reagiu de imediato. As ações da NIO caíram cerca de 10%, marcando a maior queda diária desde dezembro de 2023. Essa reação é típica em casos de novas ofertas de ações, já que os investidores temem a diluição de suas participações e o aumento da oferta no mercado. Ainda assim, a empresa aproveitou um período de forte crescimento — suas ações haviam acumulado alta de 86% nos últimos dois meses — para levantar capital adicional e financiar novos investimentos.

Os recursos captados serão utilizados para o desenvolvimento de novos modelos de veículos elétricos, expansão da rede de carregamento e troca de baterias, além de reforçar a posição financeira da empresa. Vale destacar que a NIO vinha reportando resultados de vendas abaixo das expectativas nos últimos seis trimestres. No entanto, em 2025 a companhia registrou melhora: até agosto, já havia entregue mais de 166 mil veículos, crescimento de 30% a/a.

No contexto mais amplo, a NIO ainda fica atrás dos líderes do mercado chinês de veículos elétricos. A BYD entregou quase 1,9 milhão de veículos no mesmo período, a Tesla mais de 300 mil, e a Xpeng acima de 210 mil. Apesar disso, a oferta de ações pode ajudar a NIO a acelerar seu desenvolvimento e ampliar sua participação de mercado.

Em resumo, embora o mercado tenha reagido negativamente à oferta com uma queda nas ações, no longo prazo este movimento pode ser um passo importante para a estabilização financeira e o avanço tecnológico da empresa. No curto prazo, porém, os investidores devem esperar pressão sobre o preço das ações e diluição do valor de suas participações.

📊 Fonte: app da XTB

