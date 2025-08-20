Açúcar sobe 2% tentando reverter a tendência 📈

Os contratos futuros de açúcar (SUGAR) na bolsa ICE avançam mais de 2% hoje, tornando-se a commodity agrícola com melhor desempenho no dia. Os dados do Commitment of Traders (CoT) de 12 de agosto indicaram uma modesta redução nas posições especulativas vendidas, sugerindo que o mercado pode estar entrando em uma fase de “teste da força” da tendência de baixa.

As colheitas no Brasil permanecem como um dos principais vetores do mercado. A UNICA, maior associação do setor sucroenergético do país, reportou na semana passada que a produção de açúcar no Centro-Sul até julho caiu 7,8% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, na segunda quinzena de julho, a parcela da cana destinada à produção de açúcar subiu para 54,10% contra 50,32% no mesmo período do ano passado. Essa mudança contribuiu para a fraqueza dos preços no início da semana, mas o mercado agora se recupera em bases “técnicas” após alcançar mínimas de vários anos.

Na Índia — um dos maiores produtores de cana do mundo — a nova temporada de colheita começa em menos de dois meses, com projeções apontando para safras sólidas, aumentando a incerteza sobre a sustentabilidade do movimento de alta. Adicionalmente, novas ofertas de açúcar da Tailândia também devem chegar ao mercado ainda este ano. No momento, o equilíbrio entre oferta e demanda parece estável, sugerindo que os preços podem se mover lateralmente enquanto aguardam um catalisador mais forte.

SUGAR (intervalo diário – D1)

No gráfico diário, os preços vêm formando fundos ascendentes nas últimas semanas, com o contrato se aproximando de um teste da média móvel exponencial de 50 períodos (EMA50, linha laranja). A principal zona de resistência de curto prazo está atualmente em torno de 17 USD (price action).



Fonte: xStation5

Análise do CoT (12 de agosto)

Comerciais (Commercials) – Produtores e processadores seguem fortemente posicionados no lado de hedge. Isso fica evidente pelo forte aumento das posições vendidas (+14,5 mil), sinalizando maior esforço para proteger a produção futura contra potenciais quedas de preço. A posição líquida permanece levemente comprada (~+26 mil contratos), mas a guinada para maior proteção é clara. Para o mercado, isso indica que players físicos não esperam grandes ralis de preços e estão focados em proteger margens.

Managed Money (fundos especulativos) – Os grandes fundos permanecem com uma exposição líquida fortemente vendida (~-87 mil contratos), mantendo pressão baixista sobre o açúcar. No entanto, as últimas mudanças mostram um padrão notável: +9 mil novas posições compradas e -9,7 mil vendidas reduzidas. Este é um sinal clássico de short covering e, potencialmente, a primeira fase de uma mudança de sentimento. Embora os fundos ainda estejam líquidos vendidos, a dinâmica semanal sugere que alguns já começam a se posicionar para uma recuperação. Os oito maiores traders ainda controlam quase 30% do total das posições vendidas. Se a tendência de cobertura de shorts pelos fundos continuar nos próximos relatórios, um rali sustentado poderá se seguir.

Produtores estão reforçando proteções contra quedas adicionais, enquanto fundos especulativos começam a reduzir posições vendidas, precificando o risco de reversão de tendência. Fonte: CoT, CFTC

