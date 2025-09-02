Leia mais
Calendário econômico: Inflação da Zona do Euro, ISM de Manufatura dos EUA (02.09.2025)

10:36 2 de setembro de 2025

Setembro começou de forma inesperada com o retorno das questões comerciais e da turbulência em torno da decisão do tribunal federal de apelações, que manteve a decisão original de que as tarifas recíprocas de Donald Trump são ilegais. O caso será encaminhado à Suprema Corte. Embora a suspensão das tarifas possa significar potenciais economias para os exportadores, o próprio retorno da incerteza pode desacelerar algumas atividades empresariais, à medida que as companhias aguardam clareza antes de avançar em grandes projetos.

Nesta terça-feira, no entanto, divulgações macroeconômicas-chave disputarão a atenção dos investidores, particularmente importantes para a volatilidade nos índices dos EUA e da Europa, bem como no EURUSD. Na Europa, aguardamos os dados de inflação da Zona do Euro, que devem reforçar a decisão do BCE de interromper novos afrouxamentos monetários.

Nos EUA, os relatórios de ISM e PMI de manufatura serão publicados, com o subíndice de emprego desempenhando um papel importante no tom antes dos próximos dados do mercado de trabalho. A volatilidade do mercado de petróleo também pode ser influenciada pelo discurso de Trump hoje, caso ele aborde a Ucrânia ou sanções a compradores de petróleo russo.

📅 Calendário econômico de hoje (02.09.2025)

04:00 – Espanha – Dados do mercado de trabalho de agosto

  • Variação na taxa de desemprego: previsão 14,2K; anterior -1,4K

06:00 – Zona do Euro – Dados de inflação de agosto

  • IPCA exc. energia & alimentos: anterior -0,1% m/m

  • IPCA exc. energia & alimentos: anterior 2,4% a/a

  • CPI: anterior 0,0% m/m

  • CPI: previsão 2,1% a/a; anterior 2,0% a/a

  • Núcleo do CPI: anterior -0,2% m/m

  • Núcleo do CPI: previsão 2,2% a/a; anterior 2,3% a/a

07:30 – Zona do Euro – Discurso de Elderson (BCE)

10:45 – Estados Unidos – PMI de agosto

  • PMI de Manufatura: previsão 53,3; anterior 49,8

11:00 – Estados Unidos – Dados ISM de agosto

  • Índice ISM de Manufatura: previsão 65,1; anterior 64,8

  • Índice ISM de Manufatura: previsão 49,0; anterior 48,0

  • ISM Novas Ordens de Manufatura: anterior 47,1

  • ISM Emprego na Manufatura: anterior 43,4

11:00 – Estados Unidos – Dados de inflação de julho

  • Gastos com construção: previsão -0,1% m/m; anterior -0,4% m/m

11:00 – Alemanha – Discurso de Nagel (Bundesbank)

11:00 – Estados Unidos – Vendas totais de veículos (agosto)

  • Anterior: 16,40M

14:00 – Estados Unidos – PIB

  • Modelo GDPNow do Fed de Atlanta (Q3): previsão 3,5%; anterior 3,5%

14:00 – Estados Unidos – Leilão de T-bills de 52 meses

  • Anterior: 3,760%

15:00 – Estados Unidos – Discurso do presidente Donald Trump

 

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
