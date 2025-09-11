Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto:

IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%)

IPC anual: 2,9% (previsto 2,9%; anterior 2,7%)

IPC Core mensal: 0,3% (previsto 0,3%; anterior 0,3%)

IPC Core anual: 3,1% (previsto 3,1%; anterior 3,1%)

O EURUSD avança após a divulgação, mesmo que o mercado tivesse parcialmente antecipado dados abaixo do consenso após a surpresa do PPI de ontem. Os números vieram em linha com as expectativas, e agora um corte de juros pelo Federal Reserve na próxima semana parece praticamente certo. No entanto, não se espera um movimento maior do que 25 pontos-base.

Estados Unidos – Dados de Emprego de Agosto:

Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego: 263 mil (previsto 235 mil; anterior 236 mil)

A reação no EURUSD é impulsionada principalmente pelo forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego, que alcançaram o maior nível desde outubro de 2021. Somados aos dados mais fracos do Payroll e do ADP, o quadro envia um sinal claro ao Fed para focar no segundo pilar do seu duplo mandato — o lado do emprego.

Os números do IPC, por estarem em linha, não devem preocupar excessivamente os formuladores de política do Fed neste momento.

Agora, os traders precificam integralmente três cortes de juros pelo Fed até o final de 2025.

