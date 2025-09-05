🔝 Ouro se aproxima de US$ 3.600

EUA: Dados do mercado de trabalho decepcionam e reforçam cortes de juros pelo Fed

Os dados do mercado de trabalho nos EUA vieram abaixo do esperado. Apesar da previsão de cerca de 75 mil novas vagas, a variação efetiva foi de apenas 22 mil. Os dados de julho foram levemente revisados para cima, mas a mudança líquida em dois meses já indica tendência negativa, mostrando que o mercado de trabalho se encontra em condições cada vez mais frágeis. A taxa de desemprego subiu conforme esperado para 4,3% a.a., enquanto a dinâmica salarial desacelerou para 3,7% a.a.

Esses números sugerem claramente que o Fed deve cortar a taxa de juros na reunião de setembro. Mesmo que a inflação de agosto surpreenda para cima, é importante lembrar que o Fed tem um duplo mandato: estabilidade de preços e máximo emprego. Em seu último discurso, Jerome Powell indicou que o mercado de trabalho enfraqueceu, determinando um possível ajuste na política monetária. Os dados atuais podem indicar que o Fed já está atrasado com os cortes, e uma desaceleração econômica significativa poderia exigir um corte mais profundo. Atualmente, o mercado precifica um corte de setembro em 100% e quase três cortes para este ano.

Impacto no ouro

Taxas de juros mais baixas e o aumento do risco de desaceleração ou recessão são positivos para o ouro, considerado um ativo de refúgio. Hoje, o metal registra alta de cerca de 1%, testando a região de $3.580/oz. O nível de $3.600/oz é reforçado pelo retraçamento de Fibonacci de 127,2% da última grande onda de baixa. Suportes para o ouro em caso de correção estão em $3.500/oz e $3.430/oz.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

