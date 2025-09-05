Leia mais
Calendário Econômico: Payroll (NFP) e Pedidos à Indústria da Alemanha

10:43 5 de setembro de 2025

A última sessão desta semana será uma das mais importantes no calendário macroeconômico — principalmente devido à publicação dos dados do mercado de trabalho nos EUA. O relatório de emprego NFP será crucial para os mercados financeiros, já que moldará as expectativas em relação às próximas decisões do Federal Reserve.

  • Se os dados vierem mais fracos que o esperado, os investidores deverão considerar maior probabilidade de cortes de juros, o que tende a enfraquecer o dólar, mas ao mesmo tempo sustentar os índices acionários e o ouro.

  • Por outro lado, uma leitura mais forte que o previsto deverá fortalecer o dólar e impulsionar os rendimentos dos Treasuries.

Na Europa, as atenções se voltam para a Alemanha, com a divulgação dos pedidos à indústria e as revisões do PIB e das vendas no varejo da zona do euro. Esses dados serão fundamentais para avaliar a condição da economia alemã e de toda a região, podendo ter impacto perceptível na cotação do euro.

Também serão relevantes os dados do mercado de trabalho no Canadá, que podem influenciar diretamente o câmbio do dólar canadense (CAD), especialmente diante da possibilidade de cortes de juros pelo Banco do Canadá ainda neste ano — um ponto sensível, dado o quadro cada vez mais deteriorado da economia canadense.

  • 04h00 – Reino Unido: Vendas no Varejo (núcleo, m/m, julho)
    Previsão: +0,4% (anterior: +0,6%).

  • 04h00 – Alemanha: Pedidos à Indústria (m/m, julho)
    Previsão: –1,0% (anterior: +1,6%).

  • 05h00 – Suíça: Clima do Consumidor SECO (agosto)
    Previsão: –33 (leitura anterior: –37).

  • 07h00 – Zona do Euro: PIB (2º tri., revisão)
    Previsão: +0,3% t/t.

  • 10h30 – EUA: Taxa de Desemprego (agosto)
    Previsão: 4,3% (anterior: 4,2%).

  • 10h30 – EUA: Payroll Não-Agrícola (NFP)
    Previsão: +75.000 (anterior: +73.000).

  • 10h30 – EUA: Salário Médio por Hora

  • 10h30 – Canadá: Emprego (agosto)
    Previsão: +20.000 vagas.

___
