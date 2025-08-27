Leia mais
A oferta dos serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.
A oferta dos serviços da XTB International. é intermediada pela Finvest DTVM Ltda., Instituição integrante do sistema brasileiro de distribuição de valores Mobiliários. A negociação de instrumentos financeiros oferecidos pela XTB International está associada a um risco significativo de perda de capital. Por favor, certifique-se de compreender o risco.

A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.

Calendário econômico: investidores aguardam resultados da Nvidia 📌

10:01 27 de agosto de 2025

Calendário econômico: foco em petróleo e Nvidia

O calendário macroeconômico de hoje é relativamente leve e não traz eventos de grande impacto, exceto pela divulgação do relatório semanal de estoques de petróleo da EIA nos Estados Unidos.

Entretanto, a atenção dos investidores estará voltada para outro anúncio: os resultados trimestrais da Nvidia. A empresa possui um ano fiscal defasado em um mês, o que faz com que seu balanço seja divulgado mais tarde do que a maioria das companhias de Wall Street. Hoje, após o fechamento do mercado norte-americano, conheceremos os números do segundo trimestre do ano fiscal de 2026. Mais tarde, uma análise detalhada de pré-earnings será publicada em nosso site.

Agenda de hoje (horário de Brasília):

  • 07h00 – França: Total de solicitantes de emprego (julho)
      Anterior: 2.980,6K

  • 09h30 – Canadá: Vendas no atacado (julho)
      Anterior: +0,7% MoM

  • 11h30 – EUA: Relatório semanal da EIA
      Gasolina: previsão -2,500M | anterior -2,720M
      Destilados: previsão +1,100M | anterior +2,343M
      Petróleo bruto: previsão -2,000M | anterior -6,014M

 

O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta ou solicitação de quaisquer produtos, ou serviços pela XTB. Este material tem caráter exclusivamente informativo. Para saber mais, acesse https://www.xtb.com/br.

📈 Entre no nosso grupo exclusivo para Traders! Notícias e análises em tempo real no seu WhatsApp. Acesse aqui: https://whatsapp.com/channel/0029VaJo2fYFSAswGCsnyv2U

Quer que eu prepare também um resumo das expectativas de mercado para os resultados da Nvidia (receita, lucro por ação e guidance)?

Partilhar:
Voltar

Notícias do Mercado

11.09.2025
15:13

Dólar recua após aumento nos pedidos de auxílio-desemprego; IPC dos EUA em linha não gera grandes movimentos 📌

Estados Unidos – Dados de Inflação de Agosto: IPC mensal: 0,4% (previsto 0,3%; anterior 0,2%) IPC anual: 2,9% (previsto...
10.09.2025
18:36

NIO capta 1 bilhão de dólares, ações caem

A fabricante chinesa de veículos elétricos NIO anunciou uma oferta de ações no valor de aproximadamente 1 bilhão de...

 16:49

Inditex dispara após divulgação de resultados financeiros 📈

Inditex (ITX.ES), dona das marcas Zara, Bershka e Massimo Dutti, apresentou resultados muito sólidos no primeiro semestre de 2025, o que desencadeou...
Mais notícias

Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo

*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations

Comece a negociar Baixe o app Baixe o app