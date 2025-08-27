Calendário econômico: investidores aguardam resultados da Nvidia 📌

Calendário econômico: foco em petróleo e Nvidia

O calendário macroeconômico de hoje é relativamente leve e não traz eventos de grande impacto, exceto pela divulgação do relatório semanal de estoques de petróleo da EIA nos Estados Unidos.

Entretanto, a atenção dos investidores estará voltada para outro anúncio: os resultados trimestrais da Nvidia. A empresa possui um ano fiscal defasado em um mês, o que faz com que seu balanço seja divulgado mais tarde do que a maioria das companhias de Wall Street. Hoje, após o fechamento do mercado norte-americano, conheceremos os números do segundo trimestre do ano fiscal de 2026. Mais tarde, uma análise detalhada de pré-earnings será publicada em nosso site.

Agenda de hoje (horário de Brasília):

07h00 – França: Total de solicitantes de emprego (julho)

Anterior: 2.980,6K

09h30 – Canadá: Vendas no atacado (julho)

Anterior: +0,7% MoM

11h30 – EUA: Relatório semanal da EIA

Gasolina: previsão -2,500M | anterior -2,720M

Destilados: previsão +1,100M | anterior +2,343M

Petróleo bruto: previsão -2,000M | anterior -6,014M

