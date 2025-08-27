|Mudanças na gestão da Porsche? O preço das ações reage 💡

Porsche AG (P911.DE) inicia busca por novo CEO para substituir Oliver Blume

A Porsche AG (P911.DE) iniciou o processo de busca por um novo CEO para substituir Oliver Blume, em resposta à crescente pressão de investidores que exigem que ele encerre sua função dupla e se concentre exclusivamente nos desafios da Volkswagen.

A família Porsche-Piëch está em negociações com potenciais candidatos, tanto internos quanto externos, e as conversas já avançaram para a seleção de dois executivos. Blume está no comando da Porsche desde 2015 e não deixou o cargo mesmo após assumir a presidência da Volkswagen em 2022. Investidores temem que a acumulação de responsabilidades esteja prejudicando a execução das estratégias, especialmente diante das tarifas dos EUA, da queda nos lucros e do recuo nas vendas na China.

A montadora já revisou suas projeções financeiras para baixo duas vezes neste ano, enquanto a Volkswagen passa por um processo de reestruturação. Porta-vozes de ambas as companhias se recusaram a comentar o assunto, mas a mídia alemã vem especulando há meses sobre um possível sucessor. Um dos nomes cotados é Michael Steiner, atual vice de Blume na Porsche.

Blume destacou que sua função dupla seria temporária, afirmando que deixaria o cargo após lidar com questões urgentes, como negociações salariais e tarifas norte-americanas. Ainda assim, a governança corporativa tem sido uma dificuldade recorrente tanto para a Volkswagen quanto para a Porsche.

No mercado, as ações da Porsche (P911.DE) chegaram a subir até 3,8% após a notícia, mas já devolveram grande parte dos ganhos. O papel acumula queda de cerca de 20% no ano, refletindo a preocupação dos investidores com a situação de liderança e com os resultados. Apesar do leve repique de hoje, os papéis permanecem dentro de uma tendência de baixa no longo prazo.

