Comentários de Williams, do Fed, sobre inflação e economia dos EUA 🗽

John Williams, do Federal Reserve Bank de Nova York, comentou sobre a economia dos EUA, inflação e taxas de juros.

Os mercados de Tesouro e de funding têm se comportado muito bem.

A standing repo facility está pronta para gerenciar questões de liquidez, se necessário.

Ainda há um nível muito elevado de reservas no sistema financeiro.

As taxas de juros eventualmente serão mais baixas do que os níveis atuais.

Não foram observados movimentos anormais no mercado de bonds.

O mercado de bonds está atualmente focado nos fundamentos econômicos.

O mercado de bonds parece relativamente calmo

O Fed precisa manter a economia nos trilhos e permitir que as tarifas passem pelo sistema.

Os impactos das tarifas devem se prolongar até meados do próximo ano.

Cenário-base: tarifas permanecerão em vigor, embora outros cenários sejam considerados.

As tarifas provavelmente adicionarão entre 1% e 1,5% à inflação este ano.

Até agora, as tarifas não parecem criar pressões inflacionárias de longo prazo.

Há sinais claros de que as tarifas estão influenciando preços e padrões de consumo.

A inflação de bens core subiu devido às tarifas.

Outros indicadores mostram que a economia de serviços está se normalizando.

A tendência geral da inflação de serviços tem sido favorável.

Há preocupação de que o mercado de trabalho possa esfriar mais do que o desejável.

Os riscos negativos para o emprego claramente aumentaram.

O balanço se deslocou mais em direção ao mandato de emprego do Fed.

A taxa de desemprego de 4,2% é relativamente baixa, mas os riscos para o mercado de trabalho estão em alta.

A rotatividade no mercado de trabalho arrefeceu significativamente.

O mercado de trabalho tem sido desafiado por mudanças na oferta de mão de obra imigrante.

No geral, o mercado de trabalho ainda está em uma posição razoavelmente boa.

Espera-se um arrefecimento gradual no mercado de trabalho.

O mercado de trabalho está voltando para as tendências pré-pandemia.

Atualmente, o mercado de trabalho está em equilíbrio.

Pesquisas de sentimento mostram consumidores um pouco instáveis, mas os dados duros não indicam grande fraqueza.

O investimento em tecnologia tem sido muito forte.

O lado da oferta da economia está mudando significativamente.

O Fed está monitorando de perto os dados em busca de possível contração nas reservas bancárias.

Sempre observa tendências mais amplas de dados, não apenas relatórios individuais.

A inflação deve retornar à meta de 2% do Fed até 2027.

Previsão de inflação PCE: entre 3,0% e 3,25% para este ano, 2,5% em 2026.

A taxa de desemprego deve subir para cerca de 4,5% no próximo ano.

Fatores de comércio e imigração estão desacelerando a atividade econômica.

O PIB deve crescer entre 1,25% e 1,50% este ano.

