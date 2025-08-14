Leia mais
Calendário Econômico: PPI e Pedidos de Seguro-Desemprego dos EUA no radar 🗽

10:20 14 de agosto de 2025

Mercados europeus abrem em alta; DAX sobe 0,2% e futuros de Wall Street avançam levemente

  • Dados da Zona do Euro vieram ligeiramente mais fracos que o esperado.

  • Atenção para dados-chave dos EUA às 9h30 (horário de Brasília): Índice de Preços ao Produtor (PPI) e pedidos de seguro-desemprego.

  • Sentimento de mercado no dia indica apetite para estender os ganhos recentes.

Agenda Macro

  • 6h (horário de Brasília) – Decisão do Norges Bank: 4,25%, em linha com as expectativas e inalterada em relação ao nível anterior.

  • 6h (horário de Brasília)PIB da Zona do Euro – 2º tri (estimativas):

    • +1,4% a/a vs +1,4% esperado e +1,4% anterior.

    • +0,1% t/t vs +0,1% esperado e +0,1% anterior.

  • 6h (horário de Brasília)Produção industrial (julho):

    • +0,2% a/a vs +1,5% esperado e +3,7% em junho.

    • -1,3% m/m vs -1% esperado e +1,7% em junho.

  • 9h30 (horário de Brasília)Inflação PPI dos EUA (julho):

    • Esperado +2,5% a/a vs +2,3% em junho.

    • +0,2% m/m vs 0% em junho.

  • 9h30 (horário de Brasília)Pedidos iniciais de seguro-desemprego (EUA):

    • Esperado 225 mil vs 226 mil anteriormente.

    • Pedidos contínuos: 1,967 milhão vs 1,974 milhão anteriormente.

  • 11h30 (horário de Brasília)Alteração nos estoques de gás natural (EIA):

    • Esperado +54 bcf vs +7 bcf anteriormente.

Discursos de autoridades do Fed

  • 11h (horário de Brasília) – Patrick Musalem.

  • 14h30 (horário de Brasília) – Thomas Barkin.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research

