Calendário Econômico: PPI e Pedidos de Seguro-Desemprego dos EUA no radar 🗽

Mercados europeus abrem em alta; DAX sobe 0,2% e futuros de Wall Street avançam levemente
Dados da Zona do Euro vieram ligeiramente mais fracos que o esperado.
Atenção para dados-chave dos EUA às 9h30 (horário de Brasília): Índice de Preços ao Produtor (PPI) e pedidos de seguro-desemprego.
Sentimento de mercado no dia indica apetite para estender os ganhos recentes.
Agenda Macro
6h (horário de Brasília) – Decisão do Norges Bank: 4,25%, em linha com as expectativas e inalterada em relação ao nível anterior.
6h (horário de Brasília) – PIB da Zona do Euro – 2º tri (estimativas):
+1,4% a/a vs +1,4% esperado e +1,4% anterior.
+0,1% t/t vs +0,1% esperado e +0,1% anterior.
6h (horário de Brasília) – Produção industrial (julho):
+0,2% a/a vs +1,5% esperado e +3,7% em junho.
-1,3% m/m vs -1% esperado e +1,7% em junho.
9h30 (horário de Brasília) – Inflação PPI dos EUA (julho):
Esperado +2,5% a/a vs +2,3% em junho.
+0,2% m/m vs 0% em junho.
9h30 (horário de Brasília) – Pedidos iniciais de seguro-desemprego (EUA):
Esperado 225 mil vs 226 mil anteriormente.
Pedidos contínuos: 1,967 milhão vs 1,974 milhão anteriormente.
11h30 (horário de Brasília) – Alteração nos estoques de gás natural (EIA):
Esperado +54 bcf vs +7 bcf anteriormente.
Discursos de autoridades do Fed
11h (horário de Brasília) – Patrick Musalem.
14h30 (horário de Brasília) – Thomas Barkin.
Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research
