Tapestry registra maior queda diária do ano 💡

As ações da holding americana Tapestry, dona de marcas de luxo, caem quase 13% no pré-mercado de Wall Street após a divulgação dos seus resultados financeiros. A companhia é proprietária de marcas como Coach e Kate Spade.

Previsões para o ano fiscal de 2026

A empresa projeta lucro por ação entre US$ 5,30 e US$ 5,45, abaixo das expectativas dos analistas (US$ 5,49), principalmente devido a custos adicionais de tarifas de importação de aproximadamente US$ 0,60 por ação. Isso deverá resultar em uma queda de margem de cerca de 230 pontos-base e um impacto negativo de US$ 160 milhões no lucro.

A receita é estimada em US$ 7,2 bilhões, acima da previsão de US$ 7,12 bilhões.

No último trimestre:

Vendas da Coach: +13%

Vendas da Kate Spade: -13%

Receita total: US$ 1,72 bilhão

Lucro por ação: US$ 1,04

Ambos os resultados ficaram acima das expectativas.

O conselho de administração elevou o dividendo trimestral em 14%, para US$ 0,40, com pagamento previsto para setembro.

Reação do mercado

Após a divulgação do relatório e das previsões, as ações da Tapestry recuam diante de projeções de lucro abaixo do esperado, causadas pelo aumento dos custos tarifários e pelas preocupações com o futuro do setor.

Essa queda ocorre após um período de forte valorização — do início do ano até ontem, o preço das ações subiu cerca de 74%.

A Tapestry continua sendo líder no mercado americano de acessórios de luxo, sustentada pela força da marca Coach e por uma política de preços eficaz, mas o aumento dos custos de importação e as mudanças no comportamento do consumidor podem limitar o crescimento dos lucros nos próximos trimestres.

Aspecto técnico

As ações da Tapestry caem quase 13% hoje, marcando a maior queda diária do ano. Curiosamente, com essa magnitude de queda, o preço dos papéis está retestando a média móvel exponencial de 50 dias (EMA), representada pela curva azul no gráfico, pela primeira vez desde junho.

