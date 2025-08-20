Estée Lauder cai após divulgação de projeções de resultados

As ações da Estée Lauder caíram mais de 4% após a divulgação das projeções de resultados para 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas.

A empresa apontou desafios contínuos devido à fraca demanda em mercados-chave, como Estados Unidos e China, além da incerteza relacionada às tarifas, fatores que afetaram negativamente o sentimento dos investidores.

A Estée Lauder Companies Inc., com sede em Nova York e fundada em 1946, é uma das maiores produtoras de cosméticos do mundo, com atuação em cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e produtos capilares. Seu portfólio inclui marcas como La Mer, Clinique, Jo Malone London e Tom Ford Beauty. A companhia atua em mais de 150 países e emprega cerca de 62.000 pessoas.

Resultados financeiros – 2º trimestre de 2025

Receita ajustada: US$ 4,00 bilhões (queda de 6,4% a/a, ante US$ 4,28 bilhões em 2024).

Lucro bruto ajustado: US$ 3,05 bilhões (queda ante US$ 3,13 bilhões em 2024).

EBITDA ajustado: US$ 669 milhões (queda de 15,2% a/a; margem de 16,7%).

Lucro líquido ajustado: US$ 225 milhões (ante US$ 320 milhões em 2024; margem de 5,6%).

Lucro por ação (EPS) ajustado: US$ 0,62 (queda de 30,3% vs. US$ 0,89 em 2024).

Fluxo de caixa operacional: US$ 1,06 bilhão (melhora ante -US$ 670 milhões em 2024).

Fluxo de caixa livre: US$ 925 milhões (melhora ante -US$ 811 milhões em 2024).

Capex: US$ 132 milhões (ante US$ 141 milhões em 2024).

No 2º trimestre fiscal de 2025, a empresa reportou queda de 6,45% na receita, para US$ 4 bilhões. O EPS ajustado (US$ 0,62) superou as estimativas do mercado, mas as ações recuaram devido às preocupações com as quedas de vendas globais e as perspectivas futuras.

Ásia-Pacífico: -11%

EMEA (Europa, Oriente Médio e África): -6%

Américas: estável

As maiores dificuldades seguem na China e no varejo de viagem, áreas tradicionalmente de alta margem.

Reestruturação e planos de corte de custos

A empresa segue com o plano “Beauty Reimagined”, focado em eficiência operacional e redução de custos.

Apesar disso, o varejo de viagem e a China continuarão sendo pontos de pressão no curto prazo.

No longo prazo, a Estée Lauder projeta crescimento de 2–3% nas vendas globais de cosméticos de luxo em 2025, com possível aceleração em 2026, caso a situação na China e no setor de viagens melhore.

Michael Burry mantém aposta na Estée Lauder

O investidor Michael Burry, famoso por prever a crise de 2008, reduziu sua posição na Estée Lauder no 2º tri de 2024, vendendo 25% das ações (50.000 papéis).

Mesmo assim, a empresa continua sendo sua maior posição, com 150.000 ações avaliadas em mais de US$ 12 milhões.

Mais importante, Burry comprou 500.000 opções de compra (calls) da Estée Lauder, no valor de cerca de US$ 40 milhões, demonstrando aposta em valorização futura das ações.

Perspectivas

As projeções seguem cautelosas devido às incertezas de mercado e aos desafios globais, mas as ações corretivas em andamento podem contribuir para melhorar a rentabilidade e estabilizar os resultados nos próximos trimestres.